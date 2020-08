Club Call: The golf results from this week's competitions around Ireland

ATHENRY (Gents): 18H open singles Stb GOY final, 1 D Griffin (17) 42pts, 2 L Sheehan (18) 39, Gross M Hynes (2) 32, 3 C Lally (13) 37, 4 M Hogan (20) 36, 5 C Feeney (20) 36. Weds 18H open singles Stb, 1 P Finn (15) 40pts, 2 F Rohdich (8) 39, Gross D Kitt (+1) 36, 3 J Lally (7) 38, CSS 35. Captain's Prize Sat/Sun, 1 D O'Brien (21) 65, 2 E Morrissey (5) 65, Gross 1 D Kitt (+2) 69, 3 M Carr (19) 66, 4 L Byrnes (9) 66, Gross 2 D Mooney (2) 70, 5 D Stout (14) 66, 6 O O'Connell (5) 67, Past Captain P Coen (14) 72, Committee D Flaherty (6) 72.

ATHENRY (Ladies): 18H singles stroke GOY Weds, 1 H Naughton (24) 72, 2 R Penney (37) 73, Gross P Jacobsen (10) 83, 3 R Collins (34) 74, 4 V Quinn (28) 74. 9H singles Stb Mon/Weds/Fri, 1 V Quinn (14) 21pts, 2 M Heffernan (18) 20, 3 T Donnellan (21) 19, 4 M McMahon (16) 19.

ATHLONE (Ladies): Lady Captain A Galvin’s Prize, 1 C Mannion (15) 74, 2 C McGeterick 76, Gross S McGrath (12) 88, 3 B Kenny (24) 76, 4 A O’Connor (14) 76, 5 C Fuery (41) 77, Class A Y Walsh (16) 81, Class B AM Hynes (28) 78, Class C K Shaw (33) 82, Class D MJ O’Farrell (40) 89, F9 Fitzgibbon (26) 38, B9 N St John (28) 80, 9H C Campion. Play in Pink Tues, 1 C Fitzgerald (15) 37pts, 2 L O’Sullivan, (20) 33. Weds open, 1 B Kenny (25) 38pts, 2 C Dowling (23) 36. 97 Club Thurs, 1 L O’Sullivan (16) 19pts.

BALLYBUNION (Gents): Singles Sun Old Course, CSS 73, 1 C Beasley (5) 39pts, 2 L Carmody (5) 39, 3 B McKeon (13) 38, 4 M Dilger (13) 37, 5 B Stack (14) 37, Gross E Stack 33, Seniors J O’Connor (12) 34, Cat 1 A Farrell (4) 35, Cat 2 E Walsh (14) 36, Cat 3 M Sugrue (19) 34, B9 L Weir (21) 22. Seniors Thurs Cashen Course, 1 F O’Keeffe (20) 35pts, 2 J Galvin (18) 35, 3 M Lucey (16) 31, 4 M Fogarty (15) 31, 5 J Beary (12) 31, 6 TM O’Connor (18) 30, Gross F Dore 21, Vintage N Hayes (18) 28, Super-Vintage D Eggleston (26) 29.

BALLYBUNION (Ladies): Fri mixed Cashen, 1 C Liston (15), N Hitchen (16), B Sexton (40), N Sexton (40) 43, 2 D Liston (6), J Liston (29), E Liston (11), L Liston (36) 43.3, 3 D Lyons (22), SJ Healy (22), J Carmody (37), E Clancy (30) 44. Fri mixed Old Course, 1 SJ Healy (22), KW Barry (10), E Healy (4), KJ Healy (40, Slievenamon) 42.05, 2 T Quilter (15), TJ Quilter (21), S Quilter (39), D Sheehan (16) 44.2, 3 P Kelly (13), B Farrell (15), E Kelly (13, Limerick), DA Minogue (12, Kilrush 46.7. Sat Cashen, CSS 75, 1 J O’Connell (10) 39pts, 2 C Morrissey (38) 32, 3 A Dilger (13) 32, 4 M McAuliffe (11) 31. 9H, 1 N Browne (18) 16pts. Seniors Thurs Cashen, 1 M Whelan (32) 18pts, 2 A O’Leary (35) 16, 3 N Mullane (23) 14.

BALLYHEIGUE CASTLE (Gents): Weekend 18H singles stroke, 1 G Hogan (14) 63, 2 B McMahon (22) 64, 3 J O'Connor (13) 68, 4 N Gilbride (6) 69, 5 E O'Halloran (7) 69, CSS 71.

BANDON (Gents): Thurs open singles, 1 J Lucey (12) 44pts, 2 C Walsh (23) 43, 3 T Coughlan (17) 43, 4 T O’Reilly (17) 42, 5 W O’Morchoe (15) 42. Sat singles, 1 M Barry (10) 39pts, 2 A Linehan (18) 39, 3 B Scannell (17) 38, 4 B Payne (19) 38, 5 D Coveney (13) 38.

BANDON (Ladies): Weds threeball better-ball, 1 S O’Halloran, M O’Driscoll, M Scannell Twomey 48pts, 2 E Healy, E Kelly, B Cotter 47, 3 P Reardon, K Walsh, N Driscoll 47.

BANTRY BAY (Gents): Sat/Sun, 1 D Casey (10) 38pts, 2 P Murray (23) 38, Gross H Baker (6) 30, 3 M Andrews (23) 37, F9 D Murnane (13) 20, B9 D Wilcox (12) 21. Sat/Sun v par, 1 F Cronin (13) 8up, 2 D Wilcox (12) 4up, Gross M Casey (6) 3dn, 3 P Cronin (12) 4up, F9 I Coughlan (25) 3up, B9 D O'Brien (25) 3up.

BANTRY BAY (Ladies): Sun, 1 L Cotter (11) 34pts, 2 J McMahon (24) 34, 3 C Rothwell (17) 32. Sun, 1 C Rothwell (17) 32pts, 2 C Madhavan (29) 29, 3 E Linehan (17) 25.

BORRIS (Gents): Sun Lady Captain M Brown’s Prize to Gents, 1 P Dowling (20) 65, 2 J Dowling (17) 66, 3 S Dooley (12) 66, Gross L Roche (5) 74, 5 G Begley (9) 69. Fri 9H League, 1 D Attride (15) 20pts, 2 J Kielthy (12) 18, 3 B Kiernan (11) 18. Seniors Open, 50-69 1 L Masterson (20, Courtown) 36pts, 2 V Lambe (21) 33, 3 S Hanafin (13) 31, 70+ 1 B Dunne (19) 31, 2 P Canavan (23) 30, 3 M Murphy (13) 28. Junior Scratch Cup, 1 J McDonald (4, Carlow) 74, 2 P O’Leary (4, Lucan) 76, 3 J Joyce (5) 76, Nett 1 C Downes (5, Lucan) 70, 2 R Ronan (8) 71, 3 J Prendergast (8) 71. Intermediate Scratch Cup, 1 J O’Neill (11) 82, 2 J Kielthy (12) 83, 3 M O’Connor (10, Rosslare) 83, Nett 1 R Foley (18) 68, 2 K McDonald (16) 68, 3 A Morrissey (12) 72. Minor Scratch Cup, 1 P Somers (19) 92, 2 J Sinnott (20) 95, 3 K Cosgrave (22) 96, Nett 1 K Lucas (21) 72, 2 L Conlan (22, Gowran Park) 74, 3 M O’Keeffe (22) 76.

CAHIR PARK (Gents): Seniors Mon, 1 I Buckley, P O'Connor, J Rogers 62pts, 2 B Keating, I Dilleen, P Rylands 60, 3 D O'Neill, J Fahey, G Cooney 59.

CASTLEMARTYR (Gents): Fri members’ singles Stb, 1 P McMahon (21) 40pts, 2 J Daly (14) 39, 3 S Rowan (6) 38. Sat/Sun members’ singles Stb, 1 S Harrington (11) 43pts, 2 S Gillman (18) 43, 3 P O'Sullivan (12) 42, Gross G Sloane (4) 71.

CASTLEMARTYR (Ladies): 18H v par Mon, 1 B Joyce (13) 3up, 2 B Collins (22) 1dn, Div 1 1 R Keane (16) 3dn, Div 2 1 M Arigho (28) 3dn, Div 3 1 C Lomasney (31) 5dn.

CEANN SIBÉAL (Gents): Duais an Uachtaráin (E Ó Laoithe) white, 1 G O’Sullivan (11) 69, 2 L O’Connell (14) 69, Gross S Desmond (+3) 77, 3 D Ó Seaghdha (23) 69, 4 L Brosnan (16) 70, 5 D Wallace (5) 71, Iar-Uachtarán F Ó hÓgáin (14) 76, yellow tees 1 L Ó Coileáin (23) 38pts, 2 J Curran (28) 35. Duais an Chaptaen (J O’Connor), 1 T Lawless (12) 42pts, 2 C Ó Coileáin (12) 41, Gross C Flannery (1) 71, 3 R Devine (15) 40, 4 C Desmond (4) 40, 5 B O’Connor (5) 38, Iar-Chaptaen T Ashe (6) 37, yellow tees 1 P Fitzpatrick (35) 40, beginner R Begley (21) 39.

CEANN SIBÉAL (Ladies): Singles Stb charity day, 1 S O’Reilly (28) 37pts, 2 P Hayes (43) 37, 3 S Uí Mhurchú (26) 36, 4 G Murphy (22) 34, F9 M Ní Mhaoileoin (26) 22, B9 A Moore (14) 18.

CLONAKILTY (Gents): Fri-Sun 18H Stb, 1 E Ryan (6) 42pts, 2 T Goulding (22) 40, 3 T Calnan (10) 39, 4 P Ahern (19) 38.

CLONAKILTY (Ladies): Mon-Sun, 1 M Ryan (12) 18pts, 2 J Stapleton (17) 15.

CO. TIPPERARY (Gents): NCBI weekend, 1 J Heffernan (22) 41pts, 2 D Hayes (10) 40.

CORK (Gents): Weds fourball, 1 D Murphy (25), P Jones (28) 40pts, 2 R Hyde (5, Cobh), K Tobin (13, Cobh) 40, 3 L Ryan (20), E Gleeson (21) 38, 4 A Harrington (4), A Le Lu (5) 38, 5 J O'Donovan (11), M Murphy (13) 38, 6 M O'Donoghue (15), B O'Connor (20) 37. Fri singles white, CSS 35pts, 1 C Doyle (8) 42pts, 2 D Wallace (5) 41, 3 D Meaney Jnr (5) 40, 4 E Harrington 39, 5 and Gross F Deasy 38, 6 M Cain (1) 37. Sat Officers’ Day team-of-four, 1 G Dorgan (10), F O'Sullivan (18), A Welch (14), A White (35) 87pts, 2 R Lyden (11), J McGowan (6), J Cahill (4), M Dunnion (16) 87, 3 L Doyle (8), O Keating (21), A O'Shaughnessy (7), E Coyne (3) 85. Sun singles white, CSS 36pts, 1 L Ormond (14) 44pts, 2 P Hayes (6) 41, 3 C Kelleher (20) 40, 4 K O'Connell (4) 40, Gross I O'Rourke 39, 5 L Walley (11) 39, 6 N Montgomery (6) 39.

CORK (Ladies): Thurs 9H, 1 E Goulding (15) 20pts, 2 I Clarke (5) 19. Sun 18H stroke, CSS 38pts, 1 Z Bruen 71.

CO. TIPPERARY (Gents): Captain’s Prize 36H stroke, 1 E Ryan (12) 141, 2 J Ryan, Gross S Alley (1) 150, 3 P Horan (18) 141, 4 A Butler (18) 142, 5 J Ryan (con) 143, 6 M O’Brien (13) 144, Cat 1 1 D O’Neill (8) 147, 2 D Keating (7) 147, 3 J Canny (8) 147, Cat 2 1 T Reade (13) 145, 2 F Hickey (13) 145, 3 M Jordan (13) 147, Cat 3 1 M Fox (18) 148 2 L Ryan (con) (19) 149, 3 D Stapleton (20) 151, Leading qualifier R Dempsey (16) 66, Past Captain PJ Maher, Committee B Slattery, Seniors M Keaty. Captain’s Shield, 1 S Carroll (14) 39pts, 2 M Hanly (18) 39, 3 N Horgan (12) 39.

CO. TIPPERARY (Ladies): Lady Captain C O’Dwyer’s Prize 36H stroke, 1 H Ryan 141, 2 F Boyle 144, Gross L Ryan 189, 3 S Ryan 149, 4 J Hayes 149, 5 K Crosse 150, 6 M Crowe 151, Past Captains M Ryan 152, Committee A Grace 153, 1st 18 A Hunt 154, 2nd 18 J Collins 155. Lady Captain’s Stb, 1 C O’Dwyer 64pts, 2 M Graves 57, 3 A Hallinan 51.

CRADDOCKSTOWN (Ladies): 18H waltz three-person team Tues, 1 R McMullen (24), M Fitzpatrick (39), N Kelly (35) 60pts. 18H singles Stb Sat, Class 1 (0-19) S Lunny (13) 33pts, Class 2 (20-27) R McMullen (24) 35, Class 3 (28-45) M Fitzpatrick (39) 34. 18H Singles Stb Sun, 1 F Feeney (27) 34pts. 9H running, 1 N Kelly (40) 20pts, 2 M Edwards (42) 18, 3 B Scanlon (37) 18.

DOOKS (Ladies): Charity open day Sun, 1 E Ogie O’Sullivan (10), MA Cronin (17), M Hackett (19) 50pts, 2 D McCarthy (17), M O’Sullivan (23), T O’Loughlin (26) 48, 3 B Harrington (18), A Leahy (21), N Foley (25) 48, 4 A Lyons (17), S Clifford (25), M Nicholson (33) 47.

ENNISCRONE (Gents): Captain M McDonagh’s Prize, 1 J Browne (23) 64, 2 J Leonard (16) 65, Gross M Tickle (4) 71, 3 J Kilroy (17) 65, 4 E Judge (15) 66, 5 R Cloonan (16) 66, 6 TP McDonnell (24) 66, F9 P Howley(23) 30.5, B9 P Cunnane (22) 31, Cat 1 D Kyne (9) 68, Cat 2 K Hillery (15) 69, Cat 3 M Moylett (17) 70, Cat 4 L Hackett (27) 68, Past Captain E Loftus (13) 69.

ENNISCRONE (Ladies): Sun President J Bowe's Prize to Ladies 18H stroke, 1 M Wade (27) 66, 2 L Rafter (35) 70, Gross R McGoldrick (7) 84, 3 C Vanappelghem (14) 71, F9 M Maughan (40) 33, B9 K Jacob (15) 33.5, CSS 71. Captain M McDonagh's Prize to Ladies 18H Stb, 1 M Hanmore Cawley (35) 42pts, 2 N Moylett (23) 42, Cat 1 M Dargan (14) 39, Cat 2 H Malone (22) 39, Cat 3 O Nevin (36) 42, Cat 4 M Murphy (44) 37, CSS 39.

FERMOY (Gents): Weds open singles, 1 G Walsh (12) 41pts, 2 C Murphy (12) 39, 3 T Egan (12) 39, CSS 69. Junior Scratch Cup, 1 K Burns (6) 72, 2 R Bagnall (4) 73, 3 L Walsh (5, Fota Island) 74, Nett N Cotter (6) 68, CSS Sat home 72, away 72, Sun 72. Intermediate Scratch Cup, 1 K Condon (13) 75, 2 S Shealy (12) 80, 3 B Rumley (12) 83, Nett N Crowley (17) 70, CSS Sat home 72, away 72, Sun 72. Singles Stb white, 1 G Walsh (12) 40pts, 2 W Morrison (9) 39, 3 M Broe (20) 38, CSS Sat 70, Sun 71.

FORREST LITTLE (Ladies): Sat/Sun 18H Singles Stb, 1 E Collins (27) 38pts, 2 M Robinson (22) 33, 3 N McMahon (23) 33. 9H singles Stb, 1 S Coates.

GLENGARRIFF (Gents): Classic, Best Ladies C Duggan, M Frame, B Westring 52pts, Best Mixed F Holland, E O’Sullivan, J Holland 52, Gents 1 J Fleming, J Fleming, T Green 62, 2 M Lordan, A Twomey, A O’Shea 57, 3 T McElhinney, C McElhinney C McElhinney 57. Senior Scratch Cup, 1 P Dinneen (5) 68, 2 KJ O'Sullivan Óg (4) 68, 3 N Moylan (9) 69. Intermediate Scratch Cup, 1 C Daly (13) 75, 2 O Dinneen (13) 76, 3 M McNamara (20) 78.

GOLD COAST (Gents): Fri, 1 N Walsh (8) 38pts, 2 D Ó Droma (9) 38, Gross N Conduin (6, West Waterford) 38, 3 S Freeman (13, Douglas) 37. Sat, 1 J Veale (13) 40pts, 2 S Lenihan (5) 39, 3 N Walsh (8) 38. Sat open singles, 1 R McCarthy (19, Fermoy) 42pts, 2 S O'Brien (9, Fota Island) 36pts. Sun medal, 1 M Morris (7) 69, 2 R Duke (18) 72, Gross M White (1) 75. Sun open singles, 1 M O’Driscoll (14, West Waterford) 36pts.

GOLD COAST (Ladies): 18H Stb, 1 R Murphy (12) 38pts, 2 M Ryan (23) 35, 3 M Kiely (11) 34.

GORT (Gents): Captain's Prize Sat, 1 S Neylon (20) 79pts, 2 G Cooney (19) 77, Gross C Cooney (6) 30, 3 S Daly (18) 77, 4 M Killeen (11) 76, 5 N Finnegan (11) 76, 6 E Leen (14) 73, Nett R Killeen (22) 42, Past Captain J Skehill (15) 37, Senior V Mullins (19) 38, F9 S Moylette (18) 21, B9 R Glynn (20) 22.

GORT (Ladies): Sun Captain's Prize to Ladies 18H Stb, 1 J Fogarty (20) 40pts, 2 M Killeen (28) 39, Gross S Forde (12) 22, 3 M Dervan (29) 34, 4 C Kelly (34) 34, 5 T Mahon (29) 34, F9 J Cummins (22) 17, B9 J Collins (18) 20.

KANTURK (Ladies): Lady Captain D Sheehan's Prize, 1 C Buckley (29) 73, 2 K O’Donoghue (22) 71, Gross M Martin (+2) 75, 3 T Sweeney (39) 72, 4 A Martin (13) 72, 5 K Savage (19) 73, Cat 0-18 T Brosnan (12) 74, Cat 19-29 E O’Connor (19) 75, Cat 30-54 K Hennessy (31) 75, F9 B O’Connor (26) 38, B9 J Cremin (23) 33.5, Past Captain F O’Connor (10) 78, Seniors P O’Grady (25) 76.

KENMARE (Gents): Three-day open white, 1 S Dalton (19) 42pts, 2 D Lucey (11) 41, 3 R Clifford (12) 39. Thurs morning Autumn Gold, 1 D Horgan 19pts. Fri open, 1 C Maye (14) 41pts, 2 P Kelleher (19) 40, 3 R Greer (6) 40. Captain J Murphy’s Prize, 1 J Maye (20) 64, 2 D Casey (17) 64, Gross R O’Sullivan (6) 73, 3 C Breen (19) 65, 4 D Cronin (14) 65, 5 S O’Regan (14) 65, F9 D Taylor (16) 33, B9 J Sweeney (9) 29.

KENMARE (Ladies): O'Brien Corkery Cup Sat, 1 C Bradshaw (13) 67, 2 N Crowley (16) 72, Gross AK Brosnan (9) 85, 3 A Clifford (26) 74.

KILLARNEY (Gents): Killeen Sat/Sun, 1 R Kelliher (4) 5up, 2 S Gallivan (3) 4up, 3 D O'Donavan (17) 4up, 4 M Maher (4) 4up, 5 E O'Sullivan (4) 4up, 6 D O'Donoghue (4) 4up, Gross E Dunlea (2) 2up, Cat 2 R Fleming (8) 3up, Cat 3 I Tangney (16) 3up, Cat 4 R Janssen (18) 2up, CSS 72.

KILLARNEY (Ladies): Sun 18H stroke Mahony’s Point, 1 and Gross C Griffin (2) 65, 2 A Moynihan Rudden (6) 69, 3 W Ryan (22) 70, 4 M Creedon (14) 72, 5 A Stuart (15) 73, 6 M Feeley (26) 73, CSS 71. Sun Stb Killeen, 1 M Leacy (19) 46pts, 2 L O’Leary (30) 40, Gross C Griffin (2) 33, 3 C O’Mahony (13) 39, 4 S Galvin (19) 39, 5 N Dinham (26) 38, 6 MA Cronin (17) 38.

KILRUSH (Gents): Sun, 1 B Murphy (30) 41pts, 2 R Flynn (17) 40, 3 D O'Donovan (8) 39, 4 T Coffey (12) 38, Cat 1 D Nagle (13) 37, Cat 2 M O'Reilly (15) 36, Cat 3 P Mulcahy (23) 36. Sat Lady President Ms A Brennan's Prize to Gents, 1 T Prendeville (15) 40pts, 2 T Clancy (5) 39.

KILRUSH (Ladies): Sat Summer/Fitzgerald/J&M Moody Cups, Cat 1 G Burke (18) 36 pts, Cat 2 M Brennan (22) 34, Cat 3 L Blake (30) 15.

LEE VALLEY (Gents): President’s Prize, 1 C Meaney (11) 44pts, 2 R Kavanagh (15) 44, 3 F Murray (18) 41. Mon, 1 A Doyle (13) 43pts, 2 J Philpott (7) 42, 3 D Heffernan (9, Macroom) 41. Weds, 1 N Casey (19) 46pts, 2 C Meaney (12) 43, 3 C Philpott (3) 42. Fri, 1 F Fouhy (6) 37pts, 2 J Corcoran (3) 35, 3 C Hourihan (1) 35.

LEE VALLEY (Ladies): Weds, 1 C O'Sullivan (16) 40pts, 2 S McGrath (10) 37, Div 1 B Coffey (23) 36, Div 2 F McSweeney (25) 34, Div 3 M Rochford (35) 31.

LISMORE (Gents): Sat/Sun 18H singles Stb Albert Corcoran Memorial Trophy, 1 P Kenneally (9) 41 pts, 2 P Whelan (14) 41, Gross B Hannon (7) 29, 3 DJ O’Leary (15) 39 MACROOM (Gents): Fri-Sun TM Cronin Cup, 1 M Nyhan (12) 42pts, 2 AF Murphy (20) 42, 3 S Duggan (13) 41, Gross A Moriarty (2) 36, Senior PJ Courtney (11) 37. Fri-Sun open singles, 1 D Hurley (17) 43pts, 2 G Moloney (17) 41, Senior M Dwyer (22) 36.

MAHON (Ladies): Fri/Sun, 1 AM Ryan (21) 36pts, Cat 2/3 1 A O'Leary (17) 35, 2 E Sheridan (12) 34, Cat 4 1 E Hickey (22) 32, 2 M O'Leary (27) 31, 3 L Scanlan (28) 29, Cat 5 1 V O'Donnell (41) 31, 2 M Twomey (31) 31, 3 O Deasy (31) 30. 9H, 1 H Sweetnam, 2 J O'Connor.

MAINE VALLEY (Gents): Singles, 1 J Foley (17) 40pts, 2 D McKenna (11) 39, 3 B Hickey (17) 39, Gross J Kennedy (5) 77, 4 D Bird (9) 39, 5 A Spillane (8) 38, Over-60 J Carmody (28) 38.

MITCHELSTOWN (Gents): Sun open singles, 1 J Gubbins (14) 39pts, 2 K Dennehy (2) 38, Gross J Herlihy (5) 32.

MUSKERRY (Gents): Sat Lady Captain’s Prize to Gents, 1 B Lane 62, 2 C Buckley-Barry 63, 3 P Hetherington 63, 4 J O'Callaghan 64, 5 DM Buckley 65. Sun singles, 1 G O'Mahony (9) 40pts, 2 O Jump (14) 40, 3 N O'Connell (13) 39, 4 W Cotter (12) 39, 5 S Goggin (14) 39.

NEWCASTLEWEST (Gents): Tadhg O’Connor Cups Fri/Sat/Sun, Cat 1 1 S O’Connor (11) 41pts, 2 N Sheahan (11) 41, 3 L O’Sullivan (6) 40, Cat 2 1 E White (12) 46, 2 G Moloney (14) 45, 3 A Donnelly (14) 44, Cat 3 P O’Brien (22) 45, 2 M Daly (20) 44, 3 J O’Shea (19) 42, Gross B Dowling (4, Kilkenny) 34. Open singles Thurs, 1 E Scully (15) 36pts, 2 I Duggan (15) 35, Gross S Scanlan (4) 31. Musgrave Cup Sat/Sun, 1 D O'Connor (11) 42pts, 2 E Shine (16) 42, Gross B Dore (5) 32, 3 Captain G Liston (19) 39, 4 P McDonagh (14) 39, 5 J Hickey (9) 39, CSS Sat/Sun 37.

PORTARLINGTON (Gents): Michael Culliton Cup Sat/Sun, 1 G O’Keeffe (14) 67, 2 G Reid (13) 69, Gross D Dunne (3) 75, 3 K Leavy (23) 69, G O’Keeffe hole-in-one at 17H, CSS Sat 74, Sun 72. Captain’s Prize, 1 E Coughlan (20) 107, 2 E Geoghegan (13) 108.5, 3 J McCusker (5) 108.5, Gross D Dunne (3) 114, 4 S O’Donnell (5) 108.5, Leading Qualifier C Creegan (20) 70, Past Captain M Fitzpatrick (20) 74, Committee J Bolton (10) 75, Senior J Maycock (24) 72.

PORTARLINGTON (Ladies): Singles, 1 M Kennedy (17) 35pts, 2 C Fitzpatrick (19) 34, CSS 74. 18H, 1 M McEvoy 73, 2 J Gordon 73, Gross E Pang 93, 3 S Scully 76. 9H, 1 C O’Keefe 18pts, 2 S Scully 18, 3 R Dowling 17.

RAFFEEN CREEK (Gents): 18H singles Fri/Sat, 1 A Hayes (16) 42pts, 2 D Ryan (13) 41, 3 B O’Sullivan (14) 40, 4 D Ryan (5) 39, 5 W O’Neill (8) 38, 6 K Willey (18) 38. Four-man team Sun, 1 W O’Neill (8), T McCarthy (8), P Heelan (18), S Wade (13) 97pts.

RAFFEEN CREEK (Ladies): Mon open day threeball waltz, 1 G O'Farrell (17), K Bray (21), A Crowley (27) 74pts, 2 A Mooney (21), S Jones (24), A Mackesy (23) 72, 3 E O'Driscoll (19), I Hickey (23), G O'Driscoll (29) 72, 4 H Hodson (17), P O'Sullivan (21), C Stone (26) 71.

ROSS (Gents): Sat/Sun singles Stb, 1 G Ghidini (13) 38pts, 2 I O’Sullivan (13) 35, 3 J Cushkelly (12) 35, 4 A Flynn (6) 35.

ST HELEN’S BAY (Ladies): Sat open singles Stb, 1 R Donlon (23, Rathfarnham) 35pts, 2 N Kavanagh, (15) 29, 3 C Dalton (28) 26. Weds open seniors, 1 J Small (25, Elm Park) 36pts, 2 N Hogan (17, Dun Laoghaire) 36, 3 A Sheehan (27, Druids Heath) 34.

TIPPERARY (Gents): Captain’s Prize, 1 G Ryan (12) 101, 2 B Murphy (18) 87, 3 J O’Dwyer (14) 101, Gross E Ryan (C) 74, 4 P McGrath (18) 102, 5 M Morrissey (10) 103, Cat 1 DJ Lynch (8) 106, Cat 2 C Bartley (12) 103, Cat 3 F Leahy (17) 104.5, 1st 18 G McCall (25) 68, Past Captain J Long, Senior (Over-65) F Doran (17) 106.5, New Members W Walsh (19) 104.5. Sun 10H sweep, 1 P McGrath (10) 27pts, 2 B Tobin (11) 26, 3 E Lonergan (12) 26.

TRALEE (Gents): Festival am-am Mon, 1 H O'Farrell (14), MG Sheehy (10), M Daly (6), T Egan (19) 95pts, 2 D Crowley (17), V Tierney (12), A Crowley (18), C Crowley (6) 95, 3 E Morrissey (9), F Mann (14), S Mac Gearailt (18), B Morrissey (19) 92, 4 C O'Neill (14), C Doyle (8), K O'Halloran (11), D Hickey (10) 92. Open singles Weds, 1 MP Kerins (24) 39pts, 2 M Benner (5) 38, 3 P Daughton (5) 38, 4 P Nolan (21) 38, 5 C Linehan (18) 38, 6 K Ruttledge (15) 37, J O’Donovan hole-in-one at 3H.

WATERVILLE (Gents): Sun singles Stb, 1 S Murphy (11) 44pts, 2 G McCoy (15) 43, 3 V Devane (10) 40, F9 J A Casey (18) 22, B9 B O’Shea (11) 21.

WEST WATERFORD (Gents): Open singles Sat/Sun 18H Stb, 1 T Shanahan (22) 41pts, 2 M St Ledger (19) 38, Gross K Fenton (7) 30, 3 J Murphy (9) 37, 4 V O’Mahoney (22) 36, CSS 36. Weds open singles, 1 L Kelly (10) 35pts, CSS 35.

WEST WATERFORD (Ladies): President’s Prize to Ladies Sun, 1 J Whyte (19) 72, 2 N Flynn (28) 73, Gross D Ruane (14) 92, 3 D Nugent (23) 76, Cat A J Swayne (17) 79, Cat B M Hilliard (28) 83, Cat C M Herlihy (31) 78.

WEXFORD (Gents): Fri 14H three-person team, 1 L O'Neill (6), P Byrne (6), M Fortune (15) 77pts, 2 B Roche (23), S Moynihan (27), L Kenny (32) 74. Weds 14H open fourball, 1 T Doocey (19), S Flood (20) 39, 2 J Ffrench (11), B Cummings (17) 36, 3 J Walsh (8), C Mooney (24) 34. Tues weekly semi-open 10H mixed foursomes, 1 R Byrnes, A Culleton 47 2/3, 2 M Delaney, M Walsh 49. Sun Junior Scratch Cup, 1 J Cashe 75, 2 A Farrell 76, 3 R Clarke 76. Sun Intermediate Scratch Cup, 1 P Kavanagh 79, 2 R Cullinane 81, 3 O Dempsey Jnr 82. Sat fundraiser, 1 L Flanagan (13) 41pts, 2 J Conroy (13) 41, 3 P Hammond (8) 39, Non-GUI 1 J Walker (12) 32, 2 P Furlong (12) 21. Team, 1 D Crosbie (14), J Conroy (13), L Connolly (3) G Butler (24) 97pts, Vets T Hynes (14) 36, Ladies E Bolger (35) 40.

YOUGHAL (Gents): Sat/Sun Lady Captain's Prize to Gents, 1 M O'Donoghue (4) 43pts, 2 D Kiely (7) 42, Gross P Moylan (+1) 38, 3 M Prendergast (8) 41, Sat 1 B Murray (11) 40, 2 A O'Brien (11) 40, Sun 1 D Coleman (17) 40, 2 B Coleman (13) 40.

YOUGHAL (Ladies): Weds President Mr C Twomey's Prize to Ladies, 1 T Treacy (13) 39pts, 2 E Fogarty (18) 39, Div 1 U Cotter (16) 34, Div 2 A Rochford (27) 38, Gross R Connolly (5) 24, 3 D Fitzgibbon (28) 36, 4 M Kenefick (24) 35.