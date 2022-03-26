All-Ireland champions Galway dominate 2021 Camogie All-Star team

Galway star Aoife Donohue was named the Camogie Association/GPA Senior Players’ Player of the Year last night on what turned out to be an incredible occasion for the Westerners.
The All-Ireland Senior champions had eight players selected on the 2021 All-Star team, double that of their nearest rivals. While Cathal Murray also picked up the Manager of the Year award.
Kilkenny had four players selected while defeated finalists Cork had three, including midfielder Hannah Looney. Looney completed a remarkable double after she was also named at midfield in the Ladies Football All-Star team.
Goalkeeper: Sarah Healy (Galway), Corner-Back: Shauna Healy (Galway), Full-Back: Sarah Dervan (Galway), Corner-Back: Davina Tobin (Kilkenny), Half-Back: Megan Farrell (Kilkenny), Centre-Back: Laura Treacy (Cork), Half-Back: Laura Hayes (Cork), Midfield: Niamh Kilkenny (Galway), Midfield: Hannah Looney (Cork), Half-Forward: Aoife Donohoe (Galway), Centre-Forward: Katie Nolan (Kilkenny), Half-Forward: Denise Gaule (Kilkenny), Corner-Forward: Siobhan McGrath (Galway), Full-Forward: Orlaith McGrath (Galway), Corner-Forward: Ailish O’ Reilly (Galway).
Goalkeeper: Catriona Graham (Antrim), Corner-Back: Chloe Drain (Antrim), Full-Back: Roisin Phelan (Kilkenny), Corner-Back: Niamh Leahy (Kilkenny), Half-Back: Sarah Crowley (Kilkenny), Centre-Back: Leanne Fennelly (Kilkenny), Half-Back: Aideen Brennan (Wexford), Midfield: Chloe Cashe (Wexford), Midfield: Nicole O’ Neill (Antrim), Half-Forward: Maeve Kelly (Antrim), Centre-Half Forward: Ciara Banville (Wexford), Half-Forward: Ava Lynskey (Galway), Corner-Forward: Roisin McCormack (Antrim), Full-Forward: Ciara Donnelly (Armagh), Corner-Forward: Catrine Dobbin (Antrim).
Aoife Donohue (Galway)
Maeve Kelly (Antrim)
Chloe Cashe (Wexford)
Cathal Murray (Galway)