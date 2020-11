Seamus Flanagan and Darragh O’Donovan come into Limerick team to meet Galway

Limerick show two changes for their All-Ireland SHC semi-final against Galway from their winning display in the Munster final against Waterford.

Seamus Flanagan and Darragh O’Donovan come in for David Reidy and Peter Casey in the only switches made by manager John Kiely.

Galway manager Shane O’Neill has named an unchanged side for the game against his native Limerick.

LIMERICK (SHC v Galway): N. Quaid; S. Finn, D. Morrissey, B. Nash; D. Byrnes, D. Hannon, K. Hayes; D. O’Donovan, W. O’Donoghue; G. Hegarty, C. Lynch, T. Morrissey; A. Gillane, S. Flanagan, G. Mulcahy.

Subs:

B. Hennessy, C. Boylan, A. Breen, P. Casey, R. Connolly, A. Costello, R. English, R. Hanley, P. O’Loughlin, D. Reidy, P. Ryan.

GALWAY (SHC v Limerick): E Murphy; A. Harte, D. Burke, S. Cooney, F. Burke, G. McInerney, J. Cooney; P. Mannion, J. Coen; J. Canning, C. Mannion, D. Burke, B. Concannon, C. Cooney, C. Whelan.

Subs: J. Skehill, D. Morrissey, J. Fitzpatrick, S. Loftus, A. Tuohy, E. Niland, J. Flynn, S. Linnane, N. Burke, J. Mannion, T. Haran.