Dingle ease to 17th West Kerry crown

Dingle 0-20 - 0-9 An Ghaeltacht

Dingle secured their 17th West Kerry SFC title with this easier than expected win over arch-rivals An Ghaeltacht in Pairc an Ághasaigh.

The losers were without Rob O Sé, PJ Mac Láimh, Rúairí Ó Beaglaíoch, Cian Ó Murchú, and Dara Ó Sé and struggled in the absence of such key men.

Dingle led by 0-9 to 0-6 at the interval thanks chiefly to some wonderful forward play from Conor and Paul Geaney.

An Ghaeltacht recovered in the second quarter with Éanna Ó Conchúir and Óigí O Sé to the fore. Dingle scored nine points within 13 minutes of the restart to finish this game as a contest with Matthew Flaherty, All-Star Tom ‘Sean’ O’Sullivan, and Barry O’Sullivan all impressing for the winners.

Scorers for Dingle: P Geaney (3 frees) and C Geaney (1f) (0-5 each), T S O’Sullivan, B O’Sullivan and P Devane (0-2 each), D Uosis (0-2, 1f, 1, 45), M Flaherty and T Sheehy (0-1 each)

Scorers for An Ghaeltacht: É Ó Conchúir (0-5 frees), Óigí Ó Sé (0-2), C Ó Muircheartaigh and T Ó Sé (0-1 each)

DINGLE: D Uosis; M Flannery, M Boyle, A O’Connor; M Flaherty, Tom ‘Sean’ O’Sullivan, B Kelliher; B O’Connor, B O’Sullivan; N Geaney, M Geaney, P Devane; C Geaney, P Geaney, T Sheehy.

Subs: J O Sullivan for Boyle (HT), G Durant for N Geaney (47), D O’Sullivan for B O’Connor (48), M Slattery for Devane (50), B O’Connell for Sheehy (55), Sean B Brosnan for Kelliher (56).

AN GHAELTACHT: T Mac as tSaoir; A MacAmhlaoibh, C O Lúing, P P Sauerland; Padraig Ó Sé, B Ó Beaglaíoch, C Ó Muircheartaigh; É Ó Conchúir, F Sauerland; C Ó Coileáin, S Ó Lúing, G Mac an tSaoir; Óigí Ó Sé , T Ó Sé , F Ó Cuanaigh.

Subs: M Ó Gormáin for G Mac an tSaoir (36), C Ó Gráinne for S Ó Lúing (49), C Ó Murchú for C O Lúing (56), S Ó Grifín for O Cuanaigh (58).

Referee: B O’Shea (Keel)