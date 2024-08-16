Calling it: Premier League 2024/25 predictions

Our writers give their predictions for the season ahead... 
Calling it: Premier League 2024/25 predictions

SAME AGAIN? Pep Guardiola with the Premier League trophy. Pic: Martin Rickett/PA Wire.

Fri, 16 Aug, 2024 - 09:01
Team Examiner

TONY LEEN

Champions: Arsenal

Top four: Man City, Liverpool, Tottenham

Relegated: Ipswich, Forest, Southampton

Surprise (club or player): Tottenham not imploding

IAN WHITTELL

Champions: Arsenal

Top four: Man City, Tottenham, Villa

Relegated: Ipswich, Southampton, Forest

Surprise: Brighton

TOMMY MARTIN

Champions: Man City

Top four: Arsenal, Newcastle, Tottenham

Relegated: Ipswich, Leicester, Southampton

Surprise: West Ham

JOHN FALLON

Champions: Arsenal

Top four: Man City, Man United, Liverpool

Relegated: Fulham, Southampton, Leicester

Surprise: Jake O’Brien (Everton)

PAUL ROUSE

Champions: Arsenal

Top four: Man City,
Man United, Liverpool

Relegated: Ipswich, Southampton, Bournemouth

Surprise: West Ham

TIM NASH

Champions: Arsenal

Top four: Man City, Man United, Tottenham

Relegated: Everton, Leicester, Forest, Southampton

Surprise: Rodrigo Gomes (Wolves)

LARRY RYAN

Champions: Man City (pending appeal of 40-point deduction)

Top four: Arsenal, Liverpool, Man United

Relegated: Bournemouth, Ipswich, Forest

Surprise: Harry Kane wins title after January loan to City

IAN WINROW

Champions: Arsenal

Top four: Man City, Liverpool, Tottenham

Relegated: Leicester, Southampton, Ipswich.

Surprise: West Ham

DION FANNING

Champions: Man City

Top four: Arsenal, Tottenham, Man United

Relegated: Leicester, Southampton, Nottingham Forest

Surprise: West Ham

NICK CALLOW

Champions: Man City

Top four: Arsenal, Liverpool, Man United

Relegated: Ipswich Southampton, Man City (demoted)

Surprise: Ethan Nwaneri
(Arsenal)

ANDREW HORGAN

Champions: Arsenal

Top four: Liverpool, Tottenham, Man United

Relegated: Ipswich, Leicester, Man City (demoted)

Surprise: Jake O’Brien (Everton)

SHANE DONOVAN

Champions: Man City

Top four: Liverpool, Arsenal, Tottenham

Relegated: Ipswich, Nottingham Forest, Southampton

Surprise: Ryan Gravenberch to thrive under Arne Slot (Liverpool)

DAN BENNETT

Champions: Arsenal

Top four: Man City, Tottenham, Liverpool

Relegated: Ipswich, Southampton, Leicester

Surprise: West Ham to finish fifth

GERRY COX

Champions: Arsenal (if Man City are found guilty)

Top four: Tottenham, Man United, Liverpool

Relegated: Man City (if found guilty), Leicester, Forest

Surprise: Ipswich to stay up

JASON MELLOR

Champions: Arsenal

Top four: Liverpool,
Aston Villa, Tottenham

Relegated: Man City (points deduction), Leicester, Brighton

Surprise: Ipswich to finish top half

DARREN NORRIS

Champions: Arsenal.

Top four: Man City, Liverpool, Newcastle

Relegated: Leicester, Ipswich, Southampton

Surprise: Aston Villa to finish in bottom half

RICHARD TANNER

Champions: Man City

Top four: Arsenal, Liverpool, Manchester United

Relegated: Southampton, Leicester, Ipswich

Surprise: Crystal Palace

IVAN SPECK

Champions: Arsenal

Top four: Man City, Liverpool, Newcastle

Relegated: Leicester, Southampton, Wolves

Surprise: Omari Hutchinson (Ipswich)

JAMES ST DENIS

Champions: Arsenal

Top four: Man City,
Tottenham, Liverpool

Relegated: Brentford, Southampton, Leicester

Surprise: Lucas Bergvall (Tottenham)

ADRIAN RUSSELL

Champions: Man City

Top four: Liverpool, Arsenal, Tottenham

Relegated: Forest, Leicester, Southampton

Surprise: Jake O’Brien’s Everton to wrap up their time at Goodison with top-half finish.

x

CONNECT WITH US TODAY

Whatsapp logo

WHATSAPP

Newsletter logo

NEWSLETTERS

Notification logo

NOTIFICATIONS

Be the first to know the latest news and updates

More in this section

2025 Annual General Meeting of the Football Association of Ireland David Courell: Ireland facing Israel a decision for the board and the executive
Celtic Training - Celtic Park - Wednesday February 25th 'Such a nonsense' - Martin O'Neill baffled by VAR process as Celtic go to Stuttgart
2025 Annual General Meeting of the Football Association of Ireland 'No motion for boycott will overturn Israel fixture decision', says FAI CEO David Courell
<p>FAI director of football John Martin before the SSE Airtricity Men's Premier Division match between Dundalk and Drogheda United. Pic: Ben McShane/Sportsfile.</p>

'John acted in good faith' - FAI supremo gives qualified backing to director of football

READ NOW

Sport

Newsletter

Latest news from the world of sport, along with the best in opinion from our outstanding team of sports writers. and reporters

Latest

Sport

Newsletter

Latest news from the world of sport, along with the best in opinion from our outstanding team of sports writers. and reporters

Most Read

Cookie Policy Privacy Policy Brand Safety FAQ Help Contact Us Terms and Conditions

© Examiner Echo Group Limited