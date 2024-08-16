Calling it: Premier League 2024/25 predictions
Champions: Arsenal
Top four: Man City, Liverpool, Tottenham
Relegated: Ipswich, Forest, Southampton
Surprise (club or player): Tottenham not imploding
Champions: Arsenal
Top four: Man City, Tottenham, Villa
Relegated: Ipswich, Southampton, Forest
Surprise: Brighton
Champions: Man City
Top four: Arsenal, Newcastle, Tottenham
Relegated: Ipswich, Leicester, Southampton
Surprise: West Ham
Champions: Arsenal
Top four: Man City, Man United, Liverpool
Relegated: Fulham, Southampton, Leicester
Surprise: Jake O’Brien (Everton)
Champions: Arsenal
Top four: Man City,
Man United, Liverpool
Relegated: Ipswich, Southampton, Bournemouth
Surprise: West Ham
Champions: Arsenal
Top four: Man City, Man United, Tottenham
Relegated: Everton, Leicester, Forest, Southampton
Surprise: Rodrigo Gomes (Wolves)
Champions: Man City (pending appeal of 40-point deduction)
Top four: Arsenal, Liverpool, Man United
Relegated: Bournemouth, Ipswich, Forest
Surprise: Harry Kane wins title after January loan to City
Champions: Arsenal
Top four: Man City, Liverpool, Tottenham
Relegated: Leicester, Southampton, Ipswich.
Surprise: West Ham
Champions: Man City
Top four: Arsenal, Tottenham, Man United
Relegated: Leicester, Southampton, Nottingham Forest
Surprise: West Ham
Champions: Man City
Top four: Arsenal, Liverpool, Man United
Relegated: Ipswich Southampton, Man City (demoted)
Surprise: Ethan Nwaneri
(Arsenal)
Champions: Arsenal
Top four: Liverpool, Tottenham, Man United
Relegated: Ipswich, Leicester, Man City (demoted)
Surprise: Jake O’Brien (Everton)
Champions: Man City
Top four: Liverpool, Arsenal, Tottenham
Relegated: Ipswich, Nottingham Forest, Southampton
Surprise: Ryan Gravenberch to thrive under Arne Slot (Liverpool)
Champions: Arsenal
Top four: Man City, Tottenham, Liverpool
Relegated: Ipswich, Southampton, Leicester
Surprise: West Ham to finish fifth
Champions: Arsenal (if Man City are found guilty)
Top four: Tottenham, Man United, Liverpool
Relegated: Man City (if found guilty), Leicester, Forest
Surprise: Ipswich to stay up
Champions: Arsenal
Top four: Liverpool,
Aston Villa, Tottenham
Relegated: Man City (points deduction), Leicester, Brighton
Surprise: Ipswich to finish top half
Champions: Arsenal.
Top four: Man City, Liverpool, Newcastle
Relegated: Leicester, Ipswich, Southampton
Surprise: Aston Villa to finish in bottom half
Champions: Man City
Top four: Arsenal, Liverpool, Manchester United
Relegated: Southampton, Leicester, Ipswich
Surprise: Crystal Palace
Champions: Arsenal
Top four: Man City, Liverpool, Newcastle
Relegated: Leicester, Southampton, Wolves
Surprise: Omari Hutchinson (Ipswich)
Champions: Arsenal
Top four: Man City,
Tottenham, Liverpool
Relegated: Brentford, Southampton, Leicester
Surprise: Lucas Bergvall (Tottenham)
Champions: Man City
Top four: Liverpool, Arsenal, Tottenham
Relegated: Forest, Leicester, Southampton
Surprise: Jake O’Brien’s Everton to wrap up their time at Goodison with top-half finish.