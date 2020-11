Ross Byrne starts at out-half in Ireland team to face England

Ross Byrne has been selected at out-half for Ireland's Autumn Nations Cup clash with England at Twickenham.

Keith Earls, Bundee Aki, and CJ Stander also come into the team, with Andrew Conway, Josh van der Flier, and the injured duo of Robbie Henshaw and Johnny Sexton dropping out.

More to follow...

Ireland team to play England - Autumn Nations Cup

15. Hugo Keenan (Leinster/UCD) 3 caps

14. Keith Earls (Munster/Young Munster) 85 caps

13. Chris Farrell (Munster/Young Munster) 11 caps

12. Bundee Aki (Connacht/Galwegians) 28 caps

11. James Lowe (Leinster) 1 cap

10. Ross Byrne (Leinster/UCD) 8 caps

9. Jamison Gibson Park (Leinster) 3 caps

1. Cian Healy (Leinster/Clontarf) 101 caps

2. Ronan Kelleher (Leinster/Lansdowne) 4 caps

3. Andrew Porter (Leinster/UCD) 29 caps

4. Quinn Roux (Connacht/Galwegians) 13 caps

5. James Ryan (Leinster/UCD) 29 caps CAPTAIN

6. CJ Stander (Munster/Shannon) 43 caps

7. Peter O’Mahony (Munster/Cork Constitution) 70 caps

8. Caelan Doris (Leinster/St Mary’s College) 5 caps

Replacements

16. Rob Herring (Ulster/Ballynahinch) 13 caps

17. Ed Byrne (Leinster/UCD) 3 caps

18. Finlay Bealham (Connacht/Buccaneers) 12 caps

19. Iain Henderson (Ulster/Academy) 55 caps

20. Will Connors (Leinster/UCD) 3 caps

21. Conor Murray (Munster/Garryowen) 84 caps

22. Billy Burns (UIster) 1 cap

23. Jacob Stockdale (Ulster/Lurgan) 30 caps