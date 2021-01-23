Navan and Thurles tips: Riviere D’etel has that winning look

12.50 RIVIERE D’ETEL (NAP)
1.22 MR INCREDIBLE (NB)
1.57 DAMALISQUE
2.32 HANDSWORTH
3.07 THE BIG DOG
3.42 DUBAI DEVILS
4.17 TUCSON TRAIN
12.50 THEDEVILSCOACHMAN
1.22 EDEN FLIGHT
1.57 WINSTON C
2.32 SATIN SUN
3.07 LORD ROYAL
3.42 MIRACLE IN MEDINAH
4.17 THREE STRIPE LIFE
1.30 COLREEVY
2.00 ALLAHO (NAP)
2.30 R’EVELYN PLEASURE
3.00 TORYGRAPH
3.30 EUROTIEP
4.00 WHATSNOTOKNOW (NB)
4.30 NOBLE YEATS
1.30 SCARLET AND DOVE
2.00 ANNAMIX
2.30 ENJOY D’ALLEN
3.00 GENTLEMANSGAME
3.30 VINTAGE PROSSECO
4.00 NO GREY AREA’S
4.30 CHURCHSTONEWARRIOR