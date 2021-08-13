Kinsale's Cathal Butler pleased with start at Irish Men’s Amateur Close

67 R Moran (Castle), P Coughlan (Castleknock), R Abernethy (Dun Laoghaire), R Halpin (Dun Laoghaire), K Egan (Carton House), J McDonnell (Forrest Little);
68 A Hickey (Galway Bay), S Mc Dermott (Slieve Russell), S Murphy (Portumna), A Ryan (Thurles), P O'Hanlon (Carton House), C Butler (Kinsale);
69 A Hill (Athenry), D Shiel (Powerscourt), R Cannon (Balbriggan), H Foley (Royal Dublin);
70 K Murphy (Dun Laoghaire), S Doyle (Athlone), F Kennedy (The Island), I Lynch (Rosslare), P O'Keeffe (Douglas), M Shiel (Galway Bay), C Harkin (Letterkenny), C Rafferty (Dundalk), T Finnegan (Co. Sligo), C Hickey (Dooks), J Egan (Muskerry), S O'Connell (Athenry), H Gillivan (Westport);
71 M McClean (Malone), J Law (East Cork), L Abom (Edmondstown), R Griffin (Ballybofey & Stranorlar GC), A Marshall (Lisburn), M Boucher (Carton House), N Carroll (Athlone), A Fahy (Dun Laoghaire), J Hood (Galgorm Castle), T Ford (Co. Sligo), E Sullivan (Carton House), R Knightly (Royal Dublin), R Latimer (Knock);
72 P Keeling (Roganstown), E Farrell (Ardee), K McCarron (North West), P Buckley (Cork), D McCormack (Corrstown), Q Carew (Edenderry), G Dunne (Co. Louth), M Cain (Cork), E Murphy (Dundalk), C Ryan (Dun Laoghaire), C Geraghty (Laytown & Bettystown), E Griffin (Waterford), J Whelan (Grange), J Blake (The Island), P Conroy (Enniscorthy), A Smith (Mullingar);
73 D McNicholl (Westmanstown), L O'Neill (Connemara), E Marsden (Tullamore), S Cunningham (Esker Hills), G Collins (Rosslare), R Galligan (Elm Park), M Deasy (Douglas), D Kitt (Athenry), E O'Donnell (Tralee), G Bohill (Co. Louth), T Abom (Edmondstown), L Nolan (Galway), B Best (Rathmore), H O'Hare (Fortwilliam), R Williamson (Holywood), J Lyons (Galway), D Marshall (Mount Wolseley), S Desmond (Monkstown), D Connellan (St. Anne's), J Hanney (The Island);
74 A Mulholland (Castlerock), T Plunkett (Crover House), T Dowdall (Woodbrook), K Robinson (Castlewarden), C Rabbette (Esker Hills), A McCormack (Castletroy), D O'Riordan (Fermoy), T O'Connor (Athlone), C Plower (Galway Bay), J Doherty (Carton House), D Flynn (Carton House);
75 J Kiely (Castleknock), J Mackin (Dundalk), G Callaghan (Co. Louth), S Miskelly (Knock), J Walsh (Douglas), S Downes (Royal Dublin), K Patton (Lisburn), J Fletcher (Warrenpoint), D Morgan (Carton House), B Bermingham (Carton House);
76 R Walsh Jr (Douglas), M Kennedy (Royal Dublin), J Fox (Portmarnock), P Tobin (Douglas), A Collins (Laytown & Bettystown GC), R McCrudden (Royal Portrush), A Hiney (Moate), S Egan Jr. (Tullamore), S Walker (Roscommon);
77 E Shipp (Headfort), L O'Connor (Edmondstown), J Gourley (Shandon Park), P O'Hara (Kilkenny), C Cooley (Belvoir Park), D Keating (Seapoint), M Kelly (Naas);
78 D Muldowney (Carton House), K Murray (Arklow), M Giles (Greenore), S Riordan (Muskerry), F O'Sullivan (Tralee), R McCormack (Palmerstown House Estate);
79 N McCann (Lurgan), N Hearns (Mountrath);
80 S Kenneally (Kinsale), O O'Brien (Thurles), J Boles (Charleville);
81 E Stack (Ballybunion), A Doherty (Corrstown), J Gibson (Fintona);
RTD D McAleenon (Edenmore).