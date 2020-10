Club Call: The golf results from this week's competitions around Ireland

ATHENRY (Gents): Sat/Sun singles, 1 A Mullins (13) 41pts, 2 N Mullins (9) 41, Gross J Beirne Jnr (1) 37, 3 S McNena (17) 40, Cat A C Quinn (13) 39, Cat B J Elwood (18) 39, CSS 71.

ATHENRY (Ladies): 9H singles Mon/Weds/Fri, 1 F Burke (16) 22pts, 2 H McGourty (16) 19, 3 C Boland (9) 19. Singles Weds/Sat, 1 M Sheehan (21) 38pts, 2 K McDonnell (27) 38, 3 E Beatty (12) 36, 4 O Bane (25) 34, Best 36+ M Heavey (40) 30. Singles Sun, 1 N Nally (10) 37pts, 2 A Duke (20) 36, 3 M Crowe (37) 36, Best 36+ A Nugent (45) 33. 9H Stb Mon/Weds/Fri, 1 N Murphy (13) 20pts, 2 A Killeen (16) 18, 3 F Gordon (12) 18, 4 R Collins (17) 18. Weds/Sat singles, 1 K McDonnell (26) 36pts, 2 J Noone (13) 36, Gross T Coen (11) 20, 3 P McEvoy (21) 35, 4 A Nugent (45) 35, 5 A Mangan (25) 32, Best 36+ B Keane (48) 28. Sun singles, 1 A Duke (19) 41pts, 2 V Quinn (27) 37, 3 U Morley (14) 37, 4 C Boland (18) 37, Best 36+ M Kenny (38) 25.

BALLYBUNION (Gents): President Mr J Sexton’s Prize Sat/Sun, 1 J Carroll (8) 41pts, 2 S Carroll (0) 40, 3 B O’Mahony (18) 39, Gross G Scanlon 32, 4 M McEllistrem (13) 38, 5 P O’Brien (12) 38, 6 JJ Galvin (13) 37, 7 D Liston (7) 36, 8 P Brosnan (18) 36, 9 J O’Connor (12) 36, Day 1 1 B McKeon (12) 35, 2 P O’Connor (5) 35, 3 P Murphy (9) 35, Day 2 1 S O’Connor (11) 31, 2 K O’Connell (18) 27, 3 J Quirke (10) 26, Past Captains/Presidents B Daly (9) 32, Senior D O’Donnell (7) 32, Guest B Nolan (14) 36.

BALLYBUNION (Ladies): Sun singles Old Course, CSS 73, 1 C Morrissey (31) 38pts, 2 M Culhane (23) 38, 3 AM Carroll (15) 37, 4 M Barrett (15) 37, 9H 1 J Carmody (38) 17. Tues singles Old Course, CSS 73, 1 M Benn (28) 37pts, 2 P Boyle (32) 35, 3 AM Healy (22) 35, 4 S Walsh (24) 34. Seniors Fri Cashen, 1 M Scannell (29) 17pts, 2 S Henigan (17) 16, 3 M Morkan (22) 16.

BALLYHEIGUE CASTLE (Gents): Christmas hampers rd 2, =1 J Cahill, J Flaherty 37pts, 3 B Dineen 35, 4 P O’Connor 30, 5 M Dillane 29. Autumn League, 1 Team C 229pts, 2 Team H 224, 3 Team L 220, 4 Team B 215, 5 Team J 212.

BANDON (Gents): Thurs singles, 1 M Mehigan (7) 42pts, 2 R O’Flynn (22) 42, 3 N Crowley (17) 41, 4 J Mehigan (9) 39, 5 S Lynch (14) 39, 6 A Walsh (13) 39, 7 D O’Driscoll (7)38, 8 G Thomson (19) 38. Sun singles, 1 D O’Donovan (4) 44pts, 2 H Ross (7) 42, 3 F McCarthy (11) 42, 4 J O’Donovan (11) 40, 5 S Gillen (12) 40, 6 K Lawlor (13) 40, 7 T McCarthy (12) 40, 8 R Creedon (8) 40.

BANDON (Ladies): Sat/Weds singles, Div 1 1 V Slattery (24) 40pts, 2 C O’Sullivan (15) 39, 3 C Minihane (9) 39, Div 2 1 S Tanner (34) 37, 2 M Cleary (29) 37, 3 D Roche (28) 35. Weds 9H, 1 J Crowley (20) 15pts.

BANTRY BAY (Gents): Sat/Sun, 1 B Rynhart (18) 44pts, 2 R Jennings (21) 43, Gross M Kingston (4) 38, 3 M O’Sullivan (20) 43, F9 C Ahles (16) 22, B9 B O’Shea (14) 23.

BANTRY BAY (Ladies): Fri/Sun, 1 O Mehigan (32) 34pts, 2 E Linehan (17) 32, 3 L Cotter (11) 30.

BLARNEY (Ladies): Tues singles v par, 1 M Cronin (13) 2dn, 2 M Walsh (24) 3dn, 3 T Collins (21) 3dn. Tues 9H, 1 T Lawlor (39) 16pts, 2 M Murray (32) 13.

BORRIS (Gents): Winter League rd 2 Weds/Sat/Sun, 1 C Walsh (12) 40pts, 2 A O’Connor (19) 39, 4 M Dundon (20) 38, Gross T Joyce (3) 35, 4 T O’Donnell (15, Gowran) 38, 5 M Grace (21) 37, 6 L Roche (5) 37, Weds J Prendergast (8) 34, Sat P Dundon (13) 37, Sun J Todd (10) 37. 9H Fri, 1 P Whelan (17) 21pts, 2 R Foley (13) 20, 3 PJ O’Shea (20) 20.

CAHIR PARK (Ladies): Hamper Thurs/Sat/Sun, 1 P Barry 42pts, 2 M Cotter 39, 3 B Keating 37, Gross M Keating. Sat/Sun singles, 1 P Mulcahy, 2 J Connolly, 3 P Barry. Thurs turkey, 1 N Hally 37pts, 2 A Walsh 36, 3 C Maher 35, Gross B Keating. M Keating hole-in-one 16H Sun.

CASTLEMARTYR (Gents): Singles, 1 B Hartnett (15) 41pts, 2 A Horgan (14) 40, 3 D Healy (20) 40. Sat/Sun singles, 1 L O’Farrell (17) 43pts, 2 A Horgan (14) 42, 3 M Riordan (11) 42, Gross A Traynor (4) 72. Singles matchplay, winner R Harty (11). Gold medal play-off, 1 A Traynor (4) 71. Fourball final, 1 P O’Sullivan, A Walsh.

CASTLEMARTYR (Ladies): Singles Sat-Mon, 1 B Collins (20) 37pts, 2 B Joyce (13) 36, Div 1 T Roche (13) 32, Div 2 C White (28) 34, Div 3 S Murphy (37) 29.

CEANN SIBÉAL (Gents): Three-person team, 1 S Roche (16), D Heaton (21), P McPlilemy (23) 86pts, 2 B Ó Súilleabháin (12), N O’Connor (17), R Begley (18) 84, 3 B Scanlon (11), A Flannery (17), A Flannery (28) 81, 4 T Lawless (10), C Ó Coileáin (11), S Ó Coileáin (13) 81.

CEANN SIBÉAL (Ladies): Singles, 1 E Ní Sheaghdha (21) 36pts, 2 T Uí Chualáin (24) 36, 3 M Ní Mhaoileoin (26) 34. 9H, 1 F Kirwan 15pts.

CHARLEVILLE (Gents): Captain Mr G McEvoy’s Prize Fri/Sat, 1 J Bowles 137, 2 S Twomey (12) 138, 3 D Deady (13) 140, Gross 36H A Fitzgerald (9) 161, 4 JJ Buckley (19) 142, 5 R Fenton Jnr (14) 144, Cat 0-11 M Kennedy (11) 148, Cat 12-17 M Linehan (13) 149, Cat 18+ N Ronan (18) 144, Nett 18H L McAuliffe (15) 65, Gross 18H D O’Donovan (4) 76, Past Captain O Kennelly (15) 74, Green F Maher (24) 79, CSS Fri 73, Sat 71. Sandra Keane Memorial Weekend, 1 D Coleman (14), J Coleman (16), P O’Brien (20) 68pts, 2 J Ahern (10), M Collins (13), T Daly (17) 64, 3 A Noonan (36), K Cagney (36), J Clarke (41). Tues open singles, 1 G Gould (13) 36pts, CSS 35. Seniors Weds, Cat A 1 J Morris 48pts, 2 J O’Keeffe 48, Cat B 1 P Dwane 43, 2 N O’Mahony 41, Cat C D McSweeney 44, 2 E O’Connor 43. Sat/Sun Delaney Cup singles GOY, 1 O Kennelly (15) 44pts, 2 L Hanley (15) 42, Gross J Boles (0) 38, 3 M O’Brien (10) 42, CSS Sat 35, Sun 36. Tues open singles, 1 A Howard Gould (11) 39pts, 2 J Brazil (11) 36, CSS 35. Seniors Weds, Cat A 1 DJ Hourigan 50pts, 2 J Heffernan 47, Cat B 1 K Cagney 45, 2 P Mullane 44, Cat C 1 M Fitzgibbon 43, 2 J Browne 42.

CORK (Gents): Weds fourball, 1 R Reardon (7), B O’Connor (20) 40pts, 2 C Kelleher (18), R Kelleher (20) 37, 3 J Daly (10), J Hanlon (12) 36, 4 K Hurley (11), J O’Donovan (12) 36, 5 T Connolly (11), D Prendergast (13) 36, 6 F O’Mahony (21), L Ryan (21) 35. Fri singles white, CSS 36pts, 1 E Deasy (16) 40pts, 2 P Montgomery (8) 39, 3 J O’Sullivan (+1) 37, 4 P Burke (12) 37, Gross G O’Flaherty (+2) 39, 5 J Hanlon (15) 37, 6 R O’Reahilly (20) 37, 7 V Twohig (12) 36, 8 PA Cowley (10) 36. Sat singles white, CSS 35pts, 1 K Sheehan (6) 41, 2 J O’Donovan (12) 41, 3 T Cleary (2) 38, 4 K O’Connell (4) 38, Gross J O’Sullivan (+1) 38, 5 D Tobin (10) 37, 6 J Gillespie (7) 37, 7 N Tobin (9) 36. Sun singles white, CSS 36pts, 1 E Keane (4) 39pts, 2 C Haly (5) 39, 3 D Prendergast (13) 39, 4 L Ryan (21) 38, 5 J Cahill (3) 38, 6 P Ford (6) 38, 7 C Hennessy (13) 37, 8 M Hayes (10) 37.

CORK (Ladies): Sat/Sun singles Christmas hamper, 1 M Abernethy (5) 38pts, 2 E Goulding (31) 36, 3 M Bruen (22) 35. Thurs singles Christmas hamper, 1 M Lowney (11) 38pts, 2 AM Twomey (29) 38, Gross C Coughlan Ryan (0) 35, 3 R O’Donovan (23) 37, Silver 1 A Horgan (15) 35, 2 M Hickey (12) 33, Bronze A 1 N Deasy (23) 37, 2 M Russell (22) 37, Bronze B 1 C Walsh (31) 35, 2 C O’Haa (35) 35. 9H Christmas hamper, 1 C Grandon (18) 18pts, 2 C O’Connor (21) 16, 3 G Browne (33) 16.

CO. TIPPERARY (Ladies): South Tipperary Hospice fundraiser, 1 J Collins (35) 36pts, 2 F Boyle (13) 35, 3 C O’Dwyer, 4 A Blake (29) 34.

CRADDOCKSTOWN (Ladies): Singles Tues, Cat 1 A Crofton (18) 33pts, Cat 2 S Byrne (27) 33. Sat singles, Cat 1 J Fitzgerald (17) 38pts, Cat 2 R McMullen (22) 38, Cat 3 F Feeley (28) 37. Sun singles, 1 A Crofton (18) 33pts.

CREGMORE PARK (Gents): Singles, 1 A McDonald (15) 40pts, 2 L Slevin (8) 39, 4 R O’Reilly (1) 38, 4 D King (11) 38, Cat 1 B Costello (5) 37, Cat 2 M Moran (16) 35, 3 B McHale (19) 37, Cat 4 G Murphy (27) 31.

DONABATE (Ladies): Fri/Sat singles, 1 L Costello (13) 37pts. Sun 9H, 1 G Daly (29) 17pts. Sun singles 18H, Class 1 1 M Gorman (20) 36pts, 2 D Bradshaw (7) 33, Class 2 1 S O’Donoghue (25) 33, 2 A Brown (28) 33, Class 3 M Breen (32) 30, Class 4 M Tobin (39) 31. Sat singles, 1 N O’Connell (27) 33pts. Sun Lady Captain’s turkey, 1 G Donnelly (23) 34pts, Class 1 1 C O’Hara (12) 33, 2 C McAllister (21) 32, Class 2 1 AM O’Neill (27) 34, 2 J McLeod (27) 34, Class 3 J Daly (36) 34, Class 4 H Griffin (37) 24. Sun 9H, 1 M O’Neill (17) 19pts.

DOOKS (Gents): Sat/Sun singles, 1 B Moriarty (17) 38pts, 2 D Griffin (15) 37, 3 P Fleming (8) 37, 4 J McCormack (7) 35, Gross R Kennedy (9) 34, Over-65 PJ Griffin (8) 34, CSS Sat 72, Sun 74.

DOOKS (Ladies): Sat/Sun singles, CSS Sat 73, Sun 72, 1 D Johnston (26) 36pts, 2 N McEnery (22) 36, 3 J Hannon (13) 36, Cat A R Lane (13) 36, Cat B E McCarthy (22) 34, Cat C M Buckley (33) 31. Sat/Sun singles, CSS Sat 75, Sun 72, 1 M O’Sullivan (37) 36pts, 2 R Browne (32) 35, 3 M Buckley (33) 32. Thurs open, 1 B Harrington (17), I Keniry (27) (Muskerry) 46pts, 2 C O’Donoghue (20), K Woods (21) (Dooks) 44, 3 A McDonogh (27), I Dromey (36) (Muskerry) 43, 4 B Fitzgerald (18), D Johnston (26) (Killarney) 43, 5 L Langan (14), J Leonard (20) (Killarney) 43, 6 E Breen (16), A Mangan (26) (Dooks) 42.

DOUGLAS (Gents): Sun fourball hamper, 1 P O’Sullivan (12), B Donlon (7) 46pts, 2 R Barry (14), A Scanlan (5) 46, 3 D Curtain (6), B Herlihy (15) 46, 4 M Lucey (14), D Cronin (18) 45, 5 D Foley (15), N McAuliffe (15) 45, 6 D McHugh (9), P McCarthy (13) 43, 7 O Bermingham (8), N O’Brien (10) 43. Weds invitation fourball, 1 E O’Leary, A Buckley 40pts, 2 S Deasy, B Kendellan 39, 3 S Murphy, M Lucey 38, 4 D Linehan, L Wall 38, 5 S Bermingham, O Bermingham 38. Sat Lady Captain Mrs K Ronayne’s Prize to Gents, 1 B O’Donnell 47pts, 2 K Coveney 46, 3 F Dorgan 46, 4 D Morris 43, 5 D McHugh 43, 6 F Mackey 43, 7 D Cronin 42, 8 W Hill 42, 9 B Keeshan 42, 10 J Salmon 42. Sun singles white, 1 K Farmer 45pts, 2 K O’Keeffe 44, 3 J Daly 44, 4 D Morris 43, 5 M Kelleher 42, 6 D O’Flanagan 41, 7 B Donlon 41, 8 JP Loughnane 41, 9 T Farrell 40.

DUNMORE (Gents): Singles Sat/Sun, 1 C Gilbert 42pts, 2 C O’Sullivan 39, 3 M White 39, 4 and Gross H Lyons 38, Sat M Kirby 38, Sun P Dykes 38, H Lyons hole-in-one 14H.

ENNISCRONE (Gents): Thurs singles, 1 L Casey (8, w) 42pts, 2 M Quinn (23, y) 38, 3 C Dolan (7, w, junior) 42, 4 L Cawley (22, y) 37, 5 G Laird (12, y) 36, CSS white 35, yellow 37. Sat singles, 1 H Caulfield (4, w) 40pts, 2 R Cloonan jnr (13, y) 36, 3 C Doland (6, w, junior) 40, 4 B Casey (7, y) 36, 5 S Butler (21, y) 36 CSS white 34, yellow 38. Sun singles, 1 B Golden (13, y) 42pts, 2 R Marsh (18, y) 41, 3 T Conlon jnr (12, y) 41, 4 J Slater (13, y) 40, 5 C Feeney (3, y) 40, CSS yellow 36, green 39.

ENNISCRONE (Ladies): Thurs singles, 1 M Flynn (37) 34pts, CSS 34. Sat singles, 1 A Higgins (14) 32pts, CSS 34. Sun singles, 1 M Maughan (39) 37pts, 2 V Conlon (5) 37, F9 A O’Toole 20, B9 S Feehilyn 19, CSS 34.

EUROPEAN (Gents): Our fourball, 1 C Howley (9), C Dolan (14) 39pts. Member/guest, 1 R Pearcy (12) 41pts, 2 N Steedman (2) 37.

FERMOY (Gents): Hon Sec’s/Comp Sec’s Prize, 1 J Roche (12) 43pts, 2 B Carey (12) 42, 3 M Riordan (9) 42, Gross O Barrett (2) 39, 4 J Devereaux (15) 42, Cat A (0-10) E McCarthy (3) 39, Cat B (11-17) K Cotter (17) 42, Cat C (18+) B Keane (23) 39, CSS 69. Weds open, 1 D O’Connell (20) 42pts, 2 T Collins (10) 40, 3 M Riordan (9) 40, 4 M Fitzgerald (14) 40, CSS home 68, away 69. Open singles, 1 J Goggin (8) 42pts, 2 D Duggan (10, East Cork) 40, 3 R Bagnall (4) 39. CSS 69. October medal, 1 P McCarthy (8) 65, 2 D Ahern (11) 66, 3 I Murphy (15) 67, Gross O Barrett (2) 70, 4 N O’Flynn (12) 67, 5 C Carey (6) 67, 6 T Lynch (7) 68, 7 G Crowley (8) 68, Cat A (0-10) R Hurley (4) 68, Cat B (11-17) S Shealy (11) 69, Cat C (18+) J O’Sullivan (21) 71, CSS Sat 71, Sun 70. Seniors Stb, 1 E DeLacy (18) 40pts, CSS 68.

FORREST LITTLE (Ladies): Singles, 1 F Quaid (19) 35pts, 2 M Duffy (23) 35, 3 D Gregan (20) 33. 9H singles, 1 F Gaffney (40) 18pts, 2 N McMahon (22) 17.

FOTA ISLAND (Ladies): Killeen Cup Tues, 1 E O’Connor (31) 39pts, 2 M Wade (33) 37, Div 1 B Spain (15) 35, 2 S O’Herlihy (6) 35, Div 2 1 F Moloney (19) 34, 2 M Morris (20) 32, Div 3 P Hoey (28) 35, 2 F O’Neill (33) 34.

GLENGARRIFF (Gents): Sun singles v par, 1 K O’Sullivan Green (17) 4up, 2 W Kallenberg (22) 3up, 3 P Goggin (26) 3up.

GOLD COAST (Gents): Tues open singles, 1 S Kirby (14, Tramore) 41pts, 2 C Glasswell (20) 39, 3 C Clancy (8) 39. Fri open singles, 1 T Moore (12) 39pts, 2 F McGuckian (13) 38, Gross R Cunningham (4, Waterford Castle) 34, 3 J Cruran (24) 38. Sat open singles, 1 M Murphy (13) 42pts. Sat singles, 1 M Bumster (19) 40pts, 2 J Kiely (6) 39, Gross A Harty (1) 32. Sun medal, 1 F McGuckian (13) 70, 2 J O’Dwyer (11) 71, Gross M White (1) 75, 3 C Watt (6) 71, 4 M Whelan (15) 72.

GOLD COAST (Ladies): Tues open singles, 1 L Troy (16) 36pts. Fri open singles, 1 M McGovern (28, Dungarvan) 35pts.

KENMARE (Gents): Thurs Autumn Gold, 1 Paul Browne 24pts. Inter Kenmare classic, 1 J Maye, C Maye, D Maye, J Maye 102pts, 2 D Kerins, P O’Dwyer, E O’Sullivan, S Finn 100, 3 J Duggan, P Duggan, C Vaughan, R Clifford 99, Non-GUI B Sullivan Casey, D Sullivan Casey, J O’Connor, M O’Shea 89, Nearest Pin gents D Kerins, A Brosnan, Longest Drive G O’Brien, E Daly, K Lynch hole-in-one at 14H. Russian Stb, 1 J Sweeney, J Barry 87pts, 2 P Brown, N Downing 78, 3 D Herlihy, T Twomey 78.

KENMARE (Ladies): Weds singles, 1 C Bradshaw (12) 35pts. Christmas hamper Sun, 1 K Kennedy (12) 35pts, 2 G Crowley (30) 35, Gross N Crowley (16) 20, 3 S Doran (24) 35.

KILLARNEY (Gents): Singles Sat/Sun, 1 J McCormack (7) 43pts, 2 M (Doc) O’Doherty (16) 43, 3 KW Fleming (14) 41, 4 C Healy (11) 39, 5 L Casey (13) 39, 6 J O’Grady (10) 38, 7 J Gilhooley (14) 38, Cat 1 M Leacy (4) 37, Cat 2 K Leacy (10) 38, Cat 3 R Neeson (17) 37, Cat 4 A Goggin (18) 37, CSS Sat 73, Sun 72. Professional M Heinemann’s Prize Sat/Sun, 1 J Casey (10) 46pts, 2 A O’Carroll (12) 44, 3 L O’Donnell (19) 43, 4 T Daly (17) 42, 5 K Fleming (12) 42, 6 M Leacy (4) 41, 7 P Corridan (14) 41, Cat 1 and Gross I Spillane (1) 41, Cat 2 C Fitzgerald (8) 40, Cat 3 D O’Donovan (15) 41, Cat 4 D Kivlehan (23) 40.

KILLARNEY (Ladies): Singles v par Mahony’s Point Sun, 1 N O’Mahony (43) 10up, 2 B Sheerin (39) 6up, 3 A Burke (9) 6up, 4 S Cooper (21) 4up, 5 P Wickham (34) 4up, 6 C Walsh (37) 3up, 7 C Fuller (37) 3up. Sun singles Killeen, 1 and Gross C Griffen (2) 41pts, 2 A Burke (8) 41, 3 G Dennehy (26) 37, 4 T O’Sullivan (18) 37, 5 N Coffey (15) 35, 6 MA Cronin (17) 35, 7 B Duggan (26) 35, 8 M Courtney (20) 34.

KILRUSH (Gents): Sat/Sun open singles, 1 JK Ryan (16) 46pts, 2 M Shannon (6) 41, 3 P Cotter (16, Dromoland Castle) 40, Cat 1 R Lillis (9) 40, Cat 2 K Hartigan (16) 39, Cat 3 R Cullinan (18) 38.

KILRUSH (Ladies): Thurs, 1 A Brennan (9) 29pts, 2 A Lorigan (12) 28, 3 C Lillis (23) 27.

LEE VALLEY (Gents): Sat fourball, 1 L Power, B Casey 47pts, 2 M Keane, B Keane 46, 3 O Ó Sé, T Sheehan 46. Sun singles, 1 M White (10) 42pts, 2 D Buckley Barry (15) 41, 3 R Reidy (21) 41. Mon singles, 1 R Holland (12, Bantry Bay) 41pts, 2 R O’Connor (21) 41, 3 R Reidy (21) 41. Tues, 1 N Quaid (19) 40pts, 2 L O’Callaghan (19) 40, 3 L Harvey (19) 39. Weds, 1 P Buckley (+1, Cork) 36pts, 2 D Casey (9, Bantry Bay) 35, 3 F Walsh (16) 35.

LEE VALLEY (Ladies): Weds singles, 1 S McGrath (10) 41pts, 2 M O’Sullivan (19) 35, 3 B Butler (11) 34. 9H, 1 A Corcoran (12) 13pts, 2 B Costello (15) 12. Sat singles, 1 T Lordan (26) 33pts, 2 R Murray (9) 31, 3 R Driscoll (19) 30. Sun, 1 K Hayes (29) 38pts, 2 R Murray (9) 32, 3 V Fitzgearald (11) 31.

MACROOM (Gents): Thurs open singles, 1 M Brosnan (24) 41pts, 2 J Healy (15) 41. Sat/Sun fourball, 1 PJ Fitton (10), P Fitton (18) 51pts, 2 K Stafford (8), B Ronayne (11) 45. Sat open singles grand final, 1 D Nolan (25, Lee Valley) 40pts, 2 B O’Halloran (11, Tipperary) 40, 3 B Ronayne (11) 39, Gross L Goold (6) 30.

MAHON (Ladies): Singles, 1 O Burns (25) 38pts, Cat 2/3 1 AM Ryan (20) 36, 2 M Moloney (27) 32, 3 N McCarthy (22) 31, Cat 4 1 R Boyle (27) 33, 2 M Moloney (27) 32, 3 N McCarthy (22) 31, Cat 5 1 S McCarthy (38) 37, 2 M McSweeney (29) 36, 3 I McSwiney (30) 32, 4 M Whelan (34) 32. 9H, 1 A Barry 20pts, 2 S Brennan 16.

MALLOW (Ladies): Singles v par Sun, 1 K Kennedy (21) 1up, 2 B Clarson (4) 1up, CSS 72. Tues singles v par, 1 and Gross S Coakley (11) 2up, 2 E Nagle (18) 1up, 3 M O’Sullivan (11) 1up, 4 K Conway (11) 1up, 5 C Conroy (13) level, CSS 72.

PORTARLINGTON (Gents): Sat/Sun open fourball, 1 T Carabini (27), D Gallagher (18) 49pts, 2 P Lewis (24), M McCarthy (20) 46, 3 J Connolly (5), D Walsh (13) 46. Weds open singles, Cat 1 1 R Culliton (8) 35pts, 2 R Kelly (8) 34, Cat 2 1 D Nevin (13) 39, 2 J Hynan (16) 38, Cat 3 1 S Dowling (23) 37, 2 P Kitson (19) 35.

RAFFEEN CREEK (Ladies): Singles Sun/Mon, 1 M Hurley (31) 39pts, 2 B Hayes (25) 35, 3 J Cahill (25) 35, 4 P O’Neill (27) 33, 5 O O’Mahony (28) 33, 6 I Meade (20) 33, 7 G Martin (19) 33, 8 N Healy (23) 33, CSS 71. 9H, 1 D Hales (15) 17pts, 2 A Caffrey (31) 15.

ROSS (Gents): Singles Sat/Sun, 1 J Brosnan (13) 41pts, 2 G Ghidini (13) 39, 3 M Brosnan (6) 39 4 D Gaffey (15) 39, 5 J Cushkelly (13) 39, 6 O Butler (17) 38.

ST HELEN’S BAY (Ladies): Weds 9H open singles, 1 M Byrne (24) 31pts, 2 G Darling (23) 25, 3 K Murphy (28) 25. Sun open singles, 1 C McCurdy (40) 35pts, 2 J Devitt (24) 33, 3 C Mellon (17) 31.

SKIBBEREEN & WEST CARBERY (Ladies): Fri 16H, 1 A Price (20) 30pts, 2 K Ronan (22) 28, 3 B Ryan (12) 28. Weds 18H, 1 M Kerr-O’Mahony (17) 34pts, 2 C O’Driscoll (24) 32, 3 M Dwyer (10) 31. Fri 16H, 1 M Dwyer (9) 30pts, 2 E O’Regan (18) 26, 3 A McNamara (31) 26.

STACKSTOWN (Gents): Weds open singles, 1 B Gorman (9) 41pts, 2 B Martin (18) 40, 3 S O’Flanagan (24) 40, 4 A Hayes (14) 39, 5 D Walsh (9) 39, 6A Bailey (17) 38, CSS 69. Fri 9H, 1 D Rickard (14) 21pts, 2 S O’Flanagan (23) 21, 3 P Neary (15) 20, 4 TJ Maher (16) 20. Sat 9H, 1 S Lovett (9) 20pts, 2 P Deegan (20) 20, 3 D Diviney (14) 20, 4 A Lei (15) 20, 5 F Dunne (14) 20, 6 S Conaty (19) 20.

TIPPERARY (Gents): Tues open singles, 1 I Walsh (17) 39pts, 2 E Ryan (5) 39, 3 M Kirby (16) 38. Thurs seniors, 1 G Gannon, V Gilligan, I Walsh, T Walsh 79pts, 2 D Bradshaw, J Browne, S English, J Frewen 78, 3 R Dwan, G Keogh, P Mahony, JA Ryan 78, 4 B Devlin, M Kennedy, M Kinahan, A Lacey 77. Sat singles, 1 M O’Brien (10) 40pts, 2 T Lowry (7) 39, 3 E O’Connor (13) 39. Sun Mackey Cup, 1 M Morrissey (10) 43pts, 2 P Ryan (G) (3) 42, 3 J Noonan (16) 40. Tues open singles, 1 T Byrnes (16) 41pts, 2 J Murray (6) 41, 3 M Fennelly (21, Thurles) 40. Thurs seniors, 1 M Fuller, P Kenny, M Kinahan, P O’Mahony 82pts, 2 J Considine, N Cooke, B Devlin, E Stapleton 80, 3 M Crotty, A Lacey, W O’Connell, L Ryan 79, 4 P Leahy, D McGrath, T O’Sullivan, JB Ryan 78. Sat open singles, 1 Vice-Captain T O’Sullivan (6) 44pts, 2 B Sheils (11) 43, 3 T Lowry (7) 42. Sun open singles, 1 P Merrigan (8) 42pts, 2 S Cleary (18) 41, 3 I Walsh (16) 41.

TRALEE (Gents): MC final Sun, 1 R Dinan (20) 43pts, 2 D O’Loughlin (10) 40, 3 MG O’Connor (6) 38, B9 R Hill, Gross D Fitzgerald (1) 37. Singles Sun, 1 C Crowley (6) 40pts, 2 B Moynihan (5) 38, 3 S Carmody (17) 37, 4 J Reen Jnr (12) 37. GOY, 1 R Hill. Eclectic 2020, Div 1 =1 R Hill, E O’Connell, Div 2 J O’Halloran, Div 3 H O’Callaghan, Div 4 WJ Daly. Paddy Carey Scratch Matchpay, 1 F O’Sullivan. Club singles, 1 A O’Callaghan. Club fourball, 1 D Fitzgerald, D O’Loughlin.

TRALEE (Ladies): Weds singles, 1 M Moore (27) 42pts, 2 M Mullins (43) 38, 3 K Gearon (22) 36.

TRAMORE (Gents): Thurs 11H, 1 S O’Connor (14) 26pts, 2 N Lynam (18) 24, 3 R Dooly (22) 23, Super Senior B Halley (22) 22. Fri L&G open singles, 1 P Jones (14) 39pts, 2 D Bennett (4) 39, Gross P Flynn (+1) 36, 3 F Slevin (10) 38, B9 J Moran (15) 21. Sat Newtown 9H, 1 KM Daly (12) 20pts, 2 R Buckley (41) 19, 3 J Holden (17) 17. Sun singles, 1 V Burns (9) 40pts, 2 J O’Neill (14) 40, 3 KM Daly (12) 38, Gross D Kiely (1) 36, 4 M O’Brien (17) 37, B9 P Dunphy (7) 21.

TRAMORE (Ladies): Thurs 11H, 1 M Maughan (16) 22pts, 2 C Musgrave (24) 20. Mon singles, 1 K Mitchell (23) 37pts, 2 F Hackett (11) 34, 3 M O’Connor (25) 34. 11H, 1 K Gaffney (24) 16pts.

WATERVILLE (Gents): Sun singles, 1 JA Casey (19) 41pts, 2 P Devane (14) 40, 3 G O’Sullivan (17) 40, F9 D Brosnan (15) 22, B9 N O’Driscoll (16) 22.

WEST WATERFORD (Gents): Sat/Sun singles, 1 M Flynn (10) 41pts, 2 M Carroll (21) 41, Gross C Murphy (2) 37, 3 V Coonan (9) 39, 4 C Walsh (8) 39, 5 J Fitzgerald (22) 38, CSS Sat 37, Sun 36. Open 9H Tues, 1 S Wade 18pts. Open singles Weds, 1 C Houlihan (7) 36pts, 2 E Conway (3) 36.

WEXFORD (Gents): Studio Cup, 1 A Farrell (4) 35.7pts, 2 P Roche (5) 35. Howlin Cup final, 1 J Conroy bt P Harnett 2&1. Mixed matchplay final, 1 C Creane (26), R O’Rourke (16) bt D Colfer (17), P Rochford (10) 5&4. Scratch matchplay final, S Hopkins bt A Farrell 7&5. Sat/Sun singles, 1 M Delaney (10) 42pts, 2 D O’Connor (15) 41, 3 N Reville (6) 41, Gross J Walsh 32, 4 F McDonald (14) 40, 5 J Simpson (13) 40, Vets N McGuigan 38. Sat/Sun singles, 1 N Murphy (18) 46pts, 2 J Farragher (12) 41, 3 J Byrne (13) 41, Gross L Connolly 37, 4 M McMahon (20) 40, 5 P Mythen (21) 40, Vets P Dempsey. Weds 15H fourball better-ball, 1 T Lyons (13), T Byrne (21) 37pts, 2 P Tierney (16), J Ross (17) 37. Tues open L&G, 1 N Byrne (11) 40pts, 2 J Farragher (12) 38, 3 T McLoughlin (28) 37, 70+ P Berney (22) 37.

YOUGHAL (Gents): Singles Christmas hamper Fri-Sun, 1 J Geaney (13) 41pts, 2 E Clancy (13) 40, Gross K Flynn (1) 37, 3 J Rogers (12) 40, 4 J Morey (9) 39, Fri 1 D O’Sullivan (4) 38, 2 D Carroll (19) 36, Sat 1 B Gosnell (13) 38, 2 T O’Connor (16) 38, Sun 1 C O’Callaghan (10) 39, 2 E Keniry (6) 38.