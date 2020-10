Club Call: The golf results from this week's competitions around Ireland

ATHENRY (Gents): Christy Kelly Memorial Sat/Sun, 1 R Colleran (15) 40pts, 2 R McCarthy (12) 40, Gross D Mooney (2) 33, 3 F O’Brien (19) 39, Cat A L Higgins (13) 39, Cat B P Flannery (17) 37, CSS 35. Weds open singles, 1 E Hegarty (13) 40pts, 2 M Monaghan (21) 40, CSS 35.

ATHENRY (Ladies): 9H Weds-Fri, 1 M Creaven (14) 21pts, 2 M O’Brien (13) 19, 3 F Gordon (12) 18. Singles Weds/Sat, 1 M O’Brien (28) 37pts, 2 E Beatty (12) 35, 3 M Glynn (18) 34, 4 A Duke (20) 34, Best 36+ L O’Brien (38) 31. Singles Sun, 1 C Boland (18) 34pts.

BALLYBUNION (Gents): Sun singles, 1 E Healy (4) 44pts, 2 MK Barrett (10) 39, 3 E Walsh (14) 39, Gross J O’Callaghan (2) 36, Cat 1 M Dee (8) 37, Cat 2 J Guiney (14) 36, Cat 3 P O’Donnell (21) 39, B9 KW Barry 22. Parent/grandparent and child Sat, 1 B Kelliher (24), B Kelliher (15) 47pts, 2 J Beary (12), P Beary (14) 43, 3 D Gorman (11), D Gorman (21) 42.

BALLYBUNION (Ladies): Tues Play in Pink fourball better-ball Cashen, 1 L Canty (14), M Benn (25) 45pts, 2 AM Healy (20), C Morrissey (28) 43, 3 J McMahon (25), P Barrett (32) 43. Seniors Fri Cashen, 1 Lady Captain M Horgan (20) 21pts, 2 M Benn (28) 16, 3 M Morkan (22) 16.

BANDON (Gents): Thurs singles, 1 P Sleator (15) 42pts, 2 D Coveney (13) 41, 3 J Minihane (4) 38, 4 J Brennan (17) 38, 5 R Callanan (11) 38, 6 J Hurley (16) 37, 7 B Owens (17) 37. Sat singles, 1 S Casey (20) 42pts, 2 D O’Driscoll (8) 41, 3 F O’Shea (14) 41, 4 M Dunlea (9) 40, 5 T Cullinane (14) 40, 6 P Philpott (14) 40, 7 K O’Connell (13) 40. Sun singles, 1 R Callanan (11) 39pts, 2 J O’Driscoll (12) 39, 3 G Hannigan (16) 39, 4 D Lane (16) 38, 5 R Pearson (11) 38.

BANDON (Ladies): Sat/Weds singles, 1 M Wilmot (35) 38pts, 2 C Ryan (15) 36, 3 M McSweeney (17) 36.

BANTRY BAY (Gents): Sat/Sun Alan Kelly Memorial open singles, 1 J Linehan (22) 40pts, 2 R Crowley (12) 40, Gross M Kingston 29, 3 D Murnane (13) 39, Best Visitor M Webb (9, Raffeen Creek) 36, F9 J Blake (22) 22, B9 R Holland 22. Sat/Sun singles, 1 L Wilcox (12) 41pts, 2 K O’Sullivan (17) 41, Gross C McCarthy (7) 26, 3 J Larkin (11) 38, F9 T Sheehan (28) 19, B9 J Kelly (17) 21.

BANTRY BAY (Ladies): Sat/Sun Alan Kelly Memorial open singles, 1 E Linehan (17) 36pts, 2 F Flanagan (31, Grange) 34, Gross M Norton (12, Kilkenny) 19, 3 C Nicholas (26) 32, Best Visitor M Carley (25, Mahon) 31, F9 C Endersen (18) 17, B9 E O’Sullivan (22) 16. Fri/Sun, 1 K Cameron (22) 36pts, 2 L Cotter (11) 30, 3 E Linehan (16) 29.

BLARNEY (Ladies): Sat/Tues threeball better-ball Play in Pink, 1 R Dowling, S Lane, P Mullane 65pts, 2 M Crowley, P Mullane, T Riordan 61. Sat singles, 1 R Dowling (27) 38pts, 2 M O’Sullivan (18) 38, 3 S Lane (27) 34.

BORRIS (Gents): Sun Winter League rd 1, 1 R Foley (15) 40pts, 2 J Joyce (5) 38, 3 D Grennan (15) 38, 4 J Kielty (12) 38, 5 L Byrne (11, Wexford) 37, 6 J Manning (13) 36, Gross T Joyce (3) 31, Weds D Kelly (14) 34, Sat J Dowling (15) 35, Sun G Begley (15) 35. Fri 9H League, 1 D Roberts (7) 19pts, 2 D Murphy (22) 18, 3 H Jordan (18) 18. Open seniors, 50-69 1 M McCarthy (19) 40pts, 2 K Ryan (13) 39, 3 M Morrissey (10) 37, 70+ 1 T Coburn (20) 37, 2 T McDonald (18, Carlow) 37, 3 A O’Leary (17) 36.

BORRIS (Ladies): Sun Winter League rd 1, 1 K Mitchell (20) 31pts, 2 B Whelan (17) 31, 3 M Quirke (18) 29.

CAHIR PARK (Gents): ABP qualifier, Cat 1 D Hilliard 39pts, Cat 2 K Davis 39, 3 H Gallagher 39. Vice-Captain Mr F McCarthy’s Prize, 1 L Stack 39pts, 2 J Flannery 39, 3 S Conlon 39, Gross N Morrison 71.

CAHIR PARK (Ladies): Tues team, 1 J Fahey, C O’Gorman, A Mulcahy 64pts, 2 J Walsh, M Webb, E Kelly 62, 3 R O’Donnell, P Mulcahy, M McEvoy 61, 4 K Noonan, E Cummins, G Cooney 61. John and Breda Ryan Memorial Weekend, 1 C Healy 38pts, 2 C Maher 38, Gross M Lyons, 3 K Alton 37.

CASTLEMARTYR (Gents): Fri singles, 1 J Long (13) 36pts, 2 N Kelly (11) 36, 3 P O’Riordan (16) 34. Sat singles, 1 I Coughlan (19) 42pts, 2 L Murphy (5) 41, 3 R O’Mahoney (16) 41. Sun singles stroke, 1 A Traynor (4) 74, 2 A Walsh (7) 76, 3 S Duggan (5) 76.

CASTLEMARTYR (Ladies): Singles stroke Sat-Mon, 1 M O’Leary (15) 40pts, 2 AM Ahern (19) 37, Div 1 B Collins (20) 37, Div 2 M Arigho (38) 35, Div 3 L O’Leary (36) 30. 9H, 1 M Cashman (38) 19pts, 2 M O’Brien (40) 18.

CEANN SIBÉAL (Gents): Singles green, 1 E Brazil (19) 35pts, 2 R Begley (20) 32, 3 T Ashe (5) 29, yellow 1 D Brennan (24) 30.

CEANN SIBÉAL (Ladies): Singles, 1 O Barry (23) 41pts, 2 Á Barry (20) 40, 3 M Murphy (19) 40. 9H, 1 G Floegel (36) 12pts.

CORK (Gents): Sun singles white, CSS 36pts, 1 and Gross A Harrington (5) 42, 2 J Cahill (4) 39, 3 D Quinn (16) 38, 4 V Savage (13) 38, 5 F Abernethy (10) 37, 6 R Reardon (7) 37. Weds fourball, 1 D O’Flynn (5), M O’Flynn (10) 38, 2 C O’Flynn (19), T Carroll (20) 37, 3 P Ahern (7), M Kiernan (17) 37, 4 A Harrington (4), P Collins (14) 37, 5 E Keane (4), P Noctor (13) 36, 6 P McCarthy (16), B Flynn (22) 36. Fri singles white, CSS 35pts, 1 P O’Hara (15) 39pts, 2 J Daly (5) 36, 3 T Donovan (19) 36, 4 D O’Leary (7) 36, Gross M Cain 32, 5 J Twohig (7) 36, 6 N Montgomery (5) 35. Sat singles white, CSS 36pts, 1 A Buckley (8) 40pts, 2 D Hogan (16) 39, 3 E Horgan (12) 39, 4 and Gross E Coyne (3) 38, 5 P Quill (7) 36, 6 J Carroll (5) 36, 7 JP McKenna (18) 36, 8 J Carey (16) 36. Sun singles white, CSS 34pts, 1 J Cahill (4) 39pts, 2 A Harrington (4) 37, 3 MJ O’Connor (8) 35, 4 A Harrington (6) 34, 5 V Twohig 34, 6 B Lenihan (8) 34, 7 M Cain (1) 34, 8 E Harrington (9) 34.

CORK (Ladies): Thurs singles, 1 A Horgan (14) 36pts, Silver 1 J Dobson (13) 34, 2 M Lowney (11) 32, Bronze A 1 AC O’Sullivan (27) 36, 2 G O’Grady (24) 35, Bronze B 1 E Delany (38) 34, 2 A Tobin (35) 33. Thurs 9H, 1 R Donegan (12) 20pts.

CO. TIPPERARY (Gents): Maher Cup, 1 P Connolly (17) 41pts, 2 S Ryan (15) 41, Gross D O’Neill (8) 41, 3 D Reade (20) 40, 4 G Maher (16) 39, Cat 1 1 P Ryan (8) 38, 2 A Burke (10) 37, Cat 2 1 D Lawton (21) 38, 2 L McInerney (15) 38, Cat 3 1 A O’Dwyer (21) 37, 2 T Tuohy (19) 37. 9H Stb, 1 A Maher 22pts, 2 N McGuire 20, 3 M Butler 19. Seniors 15H scramble, 1 D O’Neill, S King, J McGlinchey, 2 T Moloney, L Ryan (Cashel), D Ryan, 3 M Quirke, C Gaffney, J Hannigan.

CO. TIPPERARY (Ladies): Tues 9H singles, 1 M Maher 18pts, 2 P Tracey 18. Weekly 18H, 1 K O’Neill (22) 41pts, 2 K Crosse (29) 39, Gross F Boyle (13) 23.

CRADDOCKSTOWN (Ladies): Singles Tues, Class 1 R O’Connor (17) 35pts, Class 2 J O’Connor (41) 39. 9H Sept 1-15, 1 C Benn (33) 30pts, 2 M Edwards (42) 19, 3 L Laheen (28) 18. 9H Sept 16-30, 1 N Kelly (36) 21pts, 2 N Maye (29) 19, 3 D Hill (40) 19. Singles stroke Sat, 1 R McMullen (22) 72.

DOOKS (Gents): Singles Sat/Sun, CSS 73, 1 P Bowler (15) 40pts, 2 D O’Grady (10) 39, 3 J Noonan (11) 38, 4 J O’Shea (10) 38, Gross J McCarthy (5) 38, Over-65 P Griffin (8) 28.

DOOKS (Ladies): Singles stroke Sat/Sun, CSS 72, 1 J Kirby (23) 73, 2 B Cahillane (24) 74, 3 D Johnston (26) 76.

DOUGLAS (Gents): Weds invitation fourball, 1 D McGuire (6), S McGuire (15) 49pts, 2 M McAuliffe (14), D O’Sullivan (18) 48, 3 J Murphy (2), S Bermingham (22) 48, 4 D McHugh (9), P McCarthy (13) 47. Sat singles hamper blue, 1 D Troy (8) 43pts, 2 S Deasy (2) 41, 3 K Mulcahy (13) 40, 4 R Barrett (6) 39, 5 J Daly (12) 39, 6 S Cody (4) 39, 7 G Lonergan (9) 39, 8 and Gross P Morris (3), Cat 0-10 1 P Long (7) 39, 2 G Fulton (8) 38, 3 T Keegan (6) 37, Cat 11-16 1 B Olden (12) 37, 2 S Freeman (12) 37, 3 R Fenton (12) 37, Cat 17+ 1 G O’Donovan (21) 37, 2 D Morris (22) 37, 3 M Delaney (20) 37.

DOUGLAS (Ladies): Lady Captain Mrs K Ronayne’s Prize, 1 A Casey (17) 42pts, 2 M Collins (25) 39, Silver 1 R Swanton (19) 38, 2 D Buckley (18) 38, 3 D O’Sullivan (12) 37, Gross K MacCann (4) 80, 4 B Heffernan (15) 37, 5 U McDaid (22) 37, 6 R Carmody (11) 36, 7 A Lane (9) 36, 8 M Farrell (15) 35, F9 K Barry (19) 20, B9 E O’Donnell (11) 19, Bronze 1 B Dann (38) 38, 2 M O’Neill (24) 38, 3 V McManus (23) 36, 4 R O’Neill (26) 36, 5 D Ryan (30) 35, 6 F Scannell (35) 34, 7 S Dwyer (24) 34, 8 G Lane (29) 34, F9 M Scully (30) 20, B9 A Hughes (26) 19, Past Captain D Buckley, 9H C McGovern (22) 20. Tues Play in Pink fourball, 1 A Conway, A McCollum 50pts, 2 E Higgins, DM O’Hanlon 45, 3 D O’Sullivan, M Martin 45, 4 D Freeman, K Leen 45, 5 D Ryan, S Dwyer 45. Tues 9H, 1 M Attridge (11) 17pts, 2 C McGovern (21) 16, 3 M Martin (19) 16. Hamper, 18H L Sheehan, M Kenny, 9H M Jermyn, Best Dressed T Arthurs, O Clarke. Sun singles, 1 A Ní Thuama (5) 40pts, 2 M Farrell (16) 38. Sat singles, 1 A Ní Thuama (5) 36pts, 2 AM Horgan (14) 36. Sat 9H, 1 E Lane (15) 23pt, 2 G Fitzgerald (12) 20.

DUNMORE (Gents): Open singles Sat/Sun, 1 E Murphy 45pts, 2 J Lowney 41, 3 and Gross H Lyons 40, 4 J O’Sullivan 39, Sat T Coughlan 38, Sun J Brooks 38, T Coughlan hole-in-one 5H.

ENNISCRONE (Gents): Open singles Thurs, 1 R O’Doherty (+1, w) 41pts, 2 J Farrell (16, y, Ballinasloe) 40, 3 A Ryan (8, y, Forrest Little) 39, 4 J Quinn (8, y, Lisheen Springs) 38, 5 H Caulfield (4, w) 38, CSS home white 34, yellow 36, away white 33, yellow 35. Semi-open Sat, 1 H Caulfield (4, y) 42pts, 2 D Nevin (17, y) 41, 3 C Hastings (5, w) 40, 4 J Queenan (24, y) 40, CSS white 36, yellow 38.

ENNISCRONE (Ladies): Thurs, 1 H Malone (21) 36pts, 2 A Higgins (14) 36, CSS 36. Sat semi-open, 1 M Leonard Dodd (16) 34pts, CSS 36.

FERMOY (Gents): Weds open singles, 1 P Sisovsky (19) 44pts, 2 A Aherne (12) 42, CSS 68. Sun singles, 1 R O’Riordan (3) 41pts, 2 P Martin (15) 40, 3 N Gormley (25) 39, 4 T Collins (10) 39, 5 R Morrison (6) 39, 6 D Hicks (5) 39, CSS 69. Open singles, 1 R Burns (11) 42pts, 2 L Aherne (18) 38, 3 D O’Dwyer Jnr (15, Kenmare) 38, 4 L Kearney (16) 38, CSS home 70, away 71.

FORREST LITTLE (Ladies): Singles Sat/Sun, 1 F Ryan (24) 35pts, Class 1 F Quaid (18) 32, Class 2 N McMahon (23) 33, Class 3 I Dunne (29) 32, Class 4 A Scully (39) 34. 9H, 1 B Snow (24) 20pts, 2 N McMahon (23) 19.

GLENGARRIFF (Gents): Sat 9H play-off, 1 C Harrington (9) 21pts, 2 J Holland (9) 19, 3 L Carroll (18) 18. GOY, J Holland. Sun singles, 1 C McElhinney (22) 40pts, 2 J O’Leary (28) 39, 3 D Carney (14) 39.

GOLD COAST (Gents): Tues singles, 1 T Fitzgerald (19) 45pts, 2 D O’Brien (19) 42, Cat A B Price (9, Castlemartyr) 41, Cat B J Walsh (12) 42, Cat C J Dowling (19, Carrick-on-Suir) 41, CSS 39. Fri open singles, 1 J Callanan (15, Thurles) 39pts, 2 E Hall (10, Naas) 36, Gross TJ Hendrick (7, Faithlegg) 32, 3 P Kiely (11, Faithlegg) 35, CSS 35. Sat singles, 1 K McCarthy (6) 42pts, 2 J Walsh (11) 41, Gross J White (5) 38, 3 J Veale (12) 38, CSS 37. Sat open singles, 1 E O’Toole (17, Waterford) 39pts, 2 C Bermingham (10, Douglas) 37, Gross D Murphy (7, Carlow) 35, CSS 37. Sun singles, 1 B Power (6) 36pts, CSS 37.

GOLD COAST (Ladies): Sun singles, 1 R Kavanagh (25) 43pts, 2 E Nash (19) 41, 3 L Walsh (34) 41. Tues singles, 1 H Fitzgerald (17) 41pts, 2 B Walsh (16) 39, CSS 38. Fri open singles, 1 S Cronin (15, Ballyneety) 40pts, CSS 36.

GORT (Gents): Mon open singles, 1 M Deegan (8) 40pts, 2 P McNamara (19) 38, Gross S Myatt (1) 32, 3 R Boyce (11) 38. Sat/Sun Josie McInerney Trophy singles, 1 L O’Loughlin (12) 44pts, 2 J Rodgers (7) 41, Gross E Connolly (8) 29, 3 E Higgins (24) 40. Sat/Sun singles, 1 J Collins (26) 45pts, 2 É Melville (4) 42, Gross M Deegan (8) 32, 3 R Beatty (15) 42.

GORT (Ladies): Sun/Tues, 1 T Mahon (28) 40pts, 2 S O’Connor (12) 38.

KENMARE (Gents): Thurs Autumn Gold, 1 D O’Dwyer 24pts. Fri open mixed, 1 C Vaughan (12) 41pts, 2 H Bons (7) 37. Autumn League, 1 A Chinoy (9) 42pts, 2 C Vaughan (11) 42, 3 D Harrington (21) 40.

KENMARE (Ladies): Sat/Sun singles, 1 E Daly (29) 37pts.

KILLARNEY (Gents): Singles Sat/Sun, 1 L Byrnes (16) 42pts, 2 P McEnery (5) 41, 3 R Kelliher (3) 41, 4 G Walsh (13) 39, 5 G Lanigan (6) 39, 6 S O’Sullivan (7) 38, 7 A Brennan (11) 38, Cat 1 P Murphy (6) 37, Cat 2 H O’Neill (10) 36, Cat 3 P O’Donoghue (17) 38, Cat 4 A Goggin (19) 37, holes-in-one M Maher 6H, P McEnery 10H, CSS Sat 72, Sun 73.

KILLARNEY (Ladies): Sun singles Stb, 1 J O’Sullivan (21) 40pts, 2 A McNeice (22) 40, Gross M Sheehy (3) 40, 4 A Arthur (7) 39, 5 P Walsh (38) 39, 6 C Fuller (37) 39, 7 C Griffin (2) 38, 8 M O’Rourke (23) 38. Sun singles, 1 J Dwyer (22) 36pts, 2 C Griffin (2) 34, Gross M Martin (+2) 35, 3 C Fuller (37) 31, 4 E Vinarcik (29) 31, CSS 34.

KILRUSH (Gents): Sat/Sun open, 1 B Carrig (30) 43pts, 2 F O’Connor (18) 42, 3 T Buckley (14) 41, 4 JM Cuggeran (13) 40, Cat 1 R Lillis (11) 40, Cat 2 E Dore (17) 39, Cat 3 M Shannon (22) 33.

LEE VALLEY (Gents): Sat singles, 1 S Deasy (7) 70, 2 B Kelly (21) 72, 3 D O’Regan (5) 72. Sun singles, 1 D O’Sullivan (12) 41pts, 2 J O’Sulivan (13) 38, 3 M White (10) 37. Tues, 1 L Beale (13) 40pts, 2 J Dynan (11) 39, 3 D Farrell (14) 39.

LEE VALLEY (Ladies): Weds singles, 1 Y Barrett (23) 34pts, 2 B Coggey (23) 34, 3 B Butler (10) 32. 9H, 1 A Holland (19) 20pts, 2 M O’Donoghue (15) 19, 3 A O’Donovan (18) 15.

MACROOM (Gents): Open singles qualifier Thurs, 1 K Stafford (10) 44pts, 2 T Tupper (4) 39. Fri-Sun Lady Captain’s and President’s Prize to Gents, 1 S Cassidy (13) 41pts, 2 PJ Fitton (10) 39, 3 M Concannon (17) 39, Gross D Quinlan (6) 30, Senior L Cotter (21) 38.

MAHON (Gents): Corporation Cup matchplay singles final, O Moloney bt A Farren. Thurs singles, 1 R O’Sullivan (9) 41pts, 2 D Hogan (15) 37, 3 J Lucey (10) 37, 4 J O’Flynn (24) 37, CSS 38. Sat hamper GOY, 1 G O’Connor (8) 40pts, 2 M Laide (14) 39, 3 F Golden (3) 38, 4 D Drennan (13) 38, 5 P Foley (11) 37, 6 M Bennett (14) 37, CSS 36. Sun hamper GOY, 1 D Brett (11) 41pts, 2 G Carroll (5) 39, 3 A Farren (7) 38, 4 G O’Connor (7) 37, 5 G Stack (12) 36, 6 K O’Regan (10) 36, CSS 36.

MAHON (Ladies): Singles, 1 E Parfrey (20) 40pts, Cat 2/3 G Brohan (18) 32, 2 F Walsh (20) 32, Cat 4 1 M Carley (25) 33, 2 R Boyle (27) 32, Cat 5 1 O Deasy (32) 36, 2 M Whelan (34) 34, 3 D Curran (41) 33. 18H singles, 1 M Desmond (31) 37pts, 2 H Deady (36) 36, Gross E Sheridan (13) 21, 3 L Scanlan (28) 35, 4 O Burns (25) 34, 5 AM Ryan (20) 34, 6 C O’Callaghan (18) 33, 7 J Foley (18) 33, F9 T Boohig (36) 20, B9 A Parfrey (12) 19. 9H singles, 1 A Ryan 14pts, 2 G O’Sullivan 11.

MALLOW (Ladies): Captain Mr R Scanlon’s Prize to Ladies, 1 C Roche (8) 42pts, 2 S Barry (19) 40, Gross L Maher (9) 27, 3 E Thompson (20) 40, 4 E Nagle (19) 39, 5 K Kennedy (22) 38, Cat 1 S Coakley (11) 35, Cat 2 B McDonnell (21) 37, Cat 3 R Kelleher (27) 37, F9 M O’Leary (15) 21, B9 MC Higgins (24) 22.

MIDLETON COLLEGE GS: Outing Castlemartyr Sat, 1 S Ford 38pts, 2 J Beamish 38, 3 E Hayes 37.

MITCHELSTOWN (Gents): Seán O’Brien Memorial Cup Fri/Sat/Sun, 1 D Howard (9) 42pts, 2 B Whelan (15) 41, Gross J Sheehan (4) 35, 3 M O’Malley (25) 41. Open singles, 1 A Luddy (3) 41pts.

PORTARLINGTON (Gents): Dr Canning Cup stroke Sun, 1 CJ Doyle 67, 2 D Hickey 67, 3 D Welsh 68, Gross D Donnelly 76, Junior C Melia. Weds open singles, Cat 1 R Culleton (8) 35pts, Cat 2 PJ Dempsey (13) 37, Cat 3 1 P Culleton (20) 37, CSS 71.

RAFFEEN CREEK (Gents): Singles Sat, 1 K Martin (12) 41pts, 2 N Jennings (23) 41, 3 B O’Sullivan (14) 40, 4 P Spillane (12) 40, 5 P Hennessy (19) 40, 6 J Cronin Jnr (7) 38. Three-man team Sun, 1 D McCarthy (9), B McCarthy (11), G Knowles (13) 71pts.

RAFFEEN CREEK (Ladies): Mon open threeball better-ball, 1 M O’Sullivan (22), J Keefe (25), A O’Neill (32) 86pts, 2 B Thompson (30), N Healy (23), K Mahon (22) 84, 3 K Bray (21), V O’Byrne (14), 3 G O’Farrell (17) 79.

ROYAL CURRAGH (Gents): Captain Mr M Howard’s Prize, 1 R Fenlon (7) 143, 2 D White (11) 137, 3 R Carey (13) 138, Gross 1 A Egan (2) 150, 4 J Hannon (10) 142, 5 D McLoughlin (21) 143, Gross 2 CD Kelly (0) 151, 6 P Mullarkley (6) 143, 7 C Aspell (27) 143, 8 P Dempsey (15) 143, Gross 3 J Dempsey (3) 153, 9 G Finlay (10) 145, Past Captains P Reidy (13) 156, Senior 1 B Murphy (14) 149, 2 L Dempsey (23) 149, Frank Hyland Cat 1 C Duane (5) 145, 2 T Murphy (16) 148, 3 A O’Neill (8) 148. Phil Lawlor Cup Sat/Sun, 1 A Murphy (9) 43pts, 2 P Leahy (7) 41, Gross K Donohoe (5) 32, 3 J Doyle (16) 40, Cat 1 J McLoughlin (7) 40, Cat 2 N Maher (13) 40, 3 B Kavanagh (17) 38, CSS Sat 72, Sun 74.

ST HELEN’S BAY (Ladies): Weds open singles, 1 E Buckley (24, Kilcock) 27pts, 2 H Cooper (40) 27, 3 G Darling (23) 26. Sat open singles, 1 E Farrell (18) 37pts, 2 G Darling (23) 30, 3 T Cooney (33) 28. Sat singles, 1 C McCurdy (40) 30pts, 2 A Foran (35) 30, 3 L Beegan (29) 29.

SKIBBEREEN & WEST CARBERY (Ladies): Weds singles, 1 M Dwyer (10) 38pts, 2 I Kearney (28) 36, 3 B Ryan (13) 31.

STACKSTOWN (Gents): Weds open singles, 1 J Loughman (27) 42pts, 2 F Monks (13, v) 40, 3 C Brennan (60) 40, 4 N Randles (12) 38.

TIPPERARY (Gents): Tues open singles, 1 J Collins (18) 41pts, 2 MJ Power (10, Dungarvan) 39, 3 J O’Leary (25, Dungarvan)39. Thurs open seniors, 1 M Collins, M Kinahan, P Leahy, J O’Dwyer 101pts, 2 W Hyde, M O’Grady, JB Ryan, T Walsh 97, 3 P Duggan, P Hayes, A Ryan, E Stapleton 95, 4 J Gleeson, D McGrath, J O’Dea, T O’Sullivan 95. Sat open singles, 1 B Tobin (19) 42pts, 2 R O’Connor (16) 42, 3 D Kane (10) 41. Sun fourball, 1 E Mulcahy, S Moloney 48pts, 2 D McKenna, E Mullane 47.

TIPPERARY (Ladies): Singles, 1 K Morrissey (10) 37pts, 2 M Fitzgerald (30) 37, 3 E Carroll (30) 37. 9H, 1 M Creamer (10) 17pts.

TRAMORE (Gents): Sun singles, 1 D Murray (13) 40pts, 2 D Linehan (1) 39, 3 D Ryan (16) 39, Gross F Lord (8) 31, B9 M Crowley. Weds long-handicap, 1 L Wallace (19), R O’Hanlon (20) 26pts, 2 G Fitzgerald (21), F Vaughan (18) 24. Thurs seniors 11H, 1 J Sutherland (16) 25pts, 2 J Coughlan (16) 24, 3 P McDermott (19) 24, Super Senior P Fahy (14) 24. Fri L&G open singles, 1 R Kenneally (14) 38pts, 2 J Mitchell (0) 38, 3 R Landers (6) 37, Visitor L Coady (8, Waterford Castle) 34. Sat open Newtown 9H, 1 N Elliott (5) 19pts, 2 O’Connell (35) 16. Sun singles, 1 G Walsh (10) 37pts, 2 R Cunningham (4) 36, 3 S Collins (13) 35, 4 J Phelan (22) 34, B9 JE Clancy (12) 21.

TRAMORE (Ladies): Mon singles, 1 H Cassidy (21) 37pts, 2 B Fahy (26) 36, 3 M Arnold (18) 35. 11H, 1 N Casey (23) 18pts.

WATERVILLE (Gents): Sun singles, 1 C Cronin (22) 43pts, 2 M Gill (17) 42, 3 D Devlin (25) 38, F9 G O’Driscoll (14) 23, B9 C Moynihan (12) 20.

WEST WATERFORD (Gents): Open 16H champagne scramble, 1 J McCormack (11), D O’Meara (14), S O’Meara (17) (all Thurles) 92pts, 2 N Dee (11), J Ryan (15), G Morrissey (16) (all Gold Coast) 87, 3 D Walsh (20), P Murray (25), D Horgan (28) 87, 4 L Swayne (12), B Murphy (13), J Swayne (17) 86.

WEST WATERFORD (Ladies): Open 16H champagne scramble, 1 R Landers (24), B Broderick (32), J Ronayne (35) 77.

YOUGHAL (Gents): Fourball Stb Fri-Sun, 1 M O’Donoghue (3), B Coleman (12) 46pts, 2 D Murphy (5), J Nodwell (10) 45, 3 S Supple (12), E Coleman (25) 45, Best Fri M Coakley (24), S Hennessey (12) 42, Best Sat E Keniry (6), B Walsh (7) 45, Best Sun A Beatty (8), L Hyde (16) 40.