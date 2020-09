Club Call: The golf results from this week's competitions around Ireland

ATHENRY (Gents): Open singles Weds, 1 J Elwood (21) 43pts, 2 J Lally (5) 41, Gross J Whelan (5) 36, Cat A O O’Connell (5) 38, Cat B O Forde (22) 40, CSS 35.

ATHENRY (Ladies): 9H Stb Mon/Weds/Fri, 1 S Courtney (13) 20pts, 2 M Heffernan (17) 20, 3 K Morley (9) 19. Singles Weds/Sat, 1 M-A Shivnan (21) 36pts, 2 M Glynn (18) 36, 3 K Morley (19) 36, 4 M Heffernan (33) 35, 5 E Beatty (12) 35, Best 36+ L O’Brien (38) 29. Sun stroke, 1 M Hosty (14) 69, 2 R Walsh (33) 71, 3 N Burke (12) 72, Best 36+ E Lalor (51) 75.

BALLBUNION (Gents): Sun LA Racing Cup Old Course, CSS 72, 1 P Harrington (9) 40pts, 2 L Weir (21) 40, 3 J O’Shea (6) 38, 4 J Eggleston (8) 38, Gross E Healy 33, Seniors R Mehigan (15), Cat 1 I O’Mahony (7) 37, Cat 2 K Culhane (11) 37, Cat 3 J Fogarty (19) 37, B9 S Galvin (5) 21. Sat Lady Captain’s charity day, Old Course 1 E White (9), D White (11), V White (13), S Cronin (14) 87pts. Cashen Course, 1 S Healy (22), K Barry (10), E Healy (4), T Healy (21) 92pts, 2 A Daly (6), B Daly (9), P Brosnan (18), B Mulvihill (19) 92.

BALLYBUNION (Ladies): Lady Captain’s charity day Sat, Old Course 1 L Guest (11), L Moloney (12), B Coffey (23), E McElligott (36) 90pts, 2 A Condon (26), M Grady (15), M Murphy (23), J Beggins (17) 86, 3 N Quaid (12), I Fenton (13), B Moloney (19), A Healy (23) 86, 4 S McKnight (20), O Kiely (21), J Downey (22), A Walsh (37) 85, 5 P Gleeson (22), A Moran (27), J Liston (30), L Liston (36) 84. Cashen Course, 1 V Shannon (7), V Hassett (11), J Moloney (22), K White (24) 87pts. Sat voucher comp Old Course, 1 M Flanney (27) 32pts, 2 G Gallagher (31) 32, 3 B Daly (26) 31, 4 M Kennedy Hogan (14) 29. Seniors Fri Cashen Course, 1 A Walsh (37) 17pts, 2 Lady Captain M Horgan (20) 16, 3 O Kiely (21) 16.

BALLYHEIGUE CASTLE (Gents): Sun President Mr J Lohan’s Prize, 1 P Casey (23) 44pts, 2 N Gilbride (6) 42, 3 J Cahill (17) 41, 4 J Donegan (A) (20) 40, 5 J O’Connor (13) 40, F9 D Glavin 22, B9 B Mahony 22, Nearest Pin 6H M Condon, 17H D Harris, Longest Drive D Casey. Sun Master Classic qualifier, 1 T Hayes (12) 44pts, 2 M Mulcahy (16) 43, 3 T Coughlan (22) 41, 4 G Behan (14) 41, 5 J Dempsey (19) 40, CSS 38.

BANDON (Gents): Sun am-am, 1 M Mackey, M McSweeney, A Sweetnam, K O’Donoghue 95pts, 2 D Kavanagh, P Kavanagh, J Sheahan, P Sheahan 93, 3 D Lane, P Galvin, J Hennessy, K Flanagan 92, 4 SM O’Driscoll, B Fitzgerald, B Hurley, S Harrington 91, 5 M Barr, J McCarthy, D McCarthy, T McCarthy 90, 6 D Riordan, P Kehoe, S Lawlor, F O’Shea 90. Tues South Munster Seniors, 1 F O’Brien (17, Macroom) 41pts, Div 1 1 L Coughlan (15) 40, 2 F Down (14) 40, Div 2 1 J Coughlan (17) 38, 2 T O’Connell (20) 37. Thurs open singles, 1 R Callanan (14) 40pts, 2 P Quinlan (16) 39, 3 M Mehigan (9) 39, 4 P O’Donnell (19) 39, 5 SM O’Driscoll (16) 38, 6 G Corcoran (18) 38. Sat singles, 1 J Ahern (12) 41pts, 2 T McCarthy (13) 41, 3 A O’Flynn (14) 40, 4 JJ O’Riordan (12) 39, 5 D McCarthy (1) 38. Sun singles, 1 R Callanan (13) 42pts, 2 D Daly (11) 41, 3 D O’Callaghan (11) 41, 4 D McLaughlin (9) 40, 5 R Galvin (14) 40, 6 G Desmond (7) 39, 7 P McSweeney (9) 38, 8 T Cullinane (14) 37, 9 M Mehigan (9) 37.

BANDON (Ladies): Weds open four-person team, 1 S Corwley, M Scriven, L Burns, C Minihane 91pts, 2 S O’Regan, M Scannell Twomey, Á Ní Shúilleabháin, M O’Regan 90, 3 P Reardon, M Ryan, K Walsh, N Driscoll 90, 4 M O’Brien (East Cork), C Adams (East Cork), S Keogh, A Barrett (Fota Island) 88.

BLARNEY (Ladies): Tues stroke, 1 G Moore-Groarke (22) 63, 2 M Desmond (32) 67, 3 D Keohane (18) 70. Tues 9H Stb, 1 J Kelleher (46) 15pts.

BORRIS (Gents): Singles Sun, 1 P Whelan (17) 38pts, 2 D Gannon (12) 38, 3 J Dowling (17) 38, 4 PJ O’Shea (21) 37, 5 R Ó hEochaidh (19) 36, Gross L Roche (5) 31. Fri 9H league, 1 J Kielthy (12) 21pts, 2 R Foley (15) 20, 3 T Malone (10, Mount Juliet) 19.

CAHIR PARK (Gents): ABP Mon-Thurs, Cat 1 N Jones 45pts, Cat 2 J Berry 36, Cat 3 P Keating 40. Weekend John and Breda Ryan Memorial Cups, 1 C Leahy 41pts, 2 J Walsh 38, 3 G Saunders 37, Gross E Leahy 37.

CAHIR PARK (Ladies): Seniors Tues, 1 I Buckley, B Hickey, E Kelly 68pts, 2 L Harris, A Fahy, B Roycroft 66, 3 C Noonan, P Mulcahy, M Tobin 64, 4 Y Morrison, E Cummins, P Rylands 64. Singles v par Thurs, 1 BR Hickey level, 2 N Hally 1dn.

CASTLEMARTYR (Gents): Fri Singles, 1 E Walsh (5) 41pts, 2 G Sloane (3) 39, 3 W Casey (11) 38. Sat/Sun singles, 1 S Gillman (16) 43pts, 2 P Dalton (18) 42, 3 L Finn (13) 42, Gross A Traynor (4) 74. 9H Summer Series Weds, 1 T Collins.

CASTLEMARTYR (Ladies): Play in Pink singles Sat-Mon, 1 M O’Leary (15) 34pts, 2 C White (27) 33, Div 1 R Keane (16) 32, Div 2 M Coughlan (27) 31, Div 3 S Murphy (37) 24. 9H Stb, 1 M Gleeson (31) 15pts.

CEANN SIBÉAL (Gents): Singles Stb green, 1 P McPhilemy (26) 42pts, 2 P Ó Sé (13) 40, 3 L O’Connell (13) 40, 4 J Lucey (15) 40. Singles yellow, 1 S Carroll (18) 39pts.

CEANN SIBÉAL (Ladies): Singles, 1 S O’Reilly (28) 44pts, 2 T Uí Chualáin (26) 41, 3 A O’Higgins (20) 37, 4 B Uí Lubhaing (19) 37. 9H, 1 C Dooley (30) 21pts.

CORK (Gents): Weds fourball, 1 R O’Brien (10), J Cahill (4) 42pts, 2 R Cullinane (7), P Collins (14) 41, 3 R Lucey (8), A Harrington (5) 41, 4 P O’Flynn (13), S Scally (22) 38, 5 J O’Shea (19), D Redmond (21) 38, 6 M Fleming (11), A Dwyer 36. Fri singles white, CSS 35pts, 1 K Sheehan (6) 39pts, 2 and Gross M O’Sullivan (2) 39, 3 M Hayes (11) 38, 4 M O’Connell (4) 38, 5 N O’Connor (16) 37, 6 J McAdoo (13) 37, 7 N Montgomery (5) 36. Sat singles white, CSS 36pts, 1 J McGowan (6) 39pts, 2 F Horgan (9) 38, 3 C O’Regan (11) 37, 4 W Horgan (14) 37, Gross I O’Rourke 35, 5 J O’Flynn (12) 37, 6 D Chalmin (23) 36.

CORK (Ladies): Thurs singles v par GOY, 1 K O’Kelly Lynch (14) 1up, Silver 1 A Horgan (14) level, 2 A Daly (19) 1dn, Bronze 1 D O’Sullivan (26) 6dn, Bronze B 1 C O’Hara (35) 4dn. 9H, 1 J O’Shea (18) 19pts, 2 G Walley (7) 17.

CO. TIPPERARY (Gents): Singles Stb, 1 C Taylor (15) 39pts, 2 D Quirke (13) 39, 3 S Reade (15) 38, Gross O Carr (5) 36, CSS 73. 9H, 1 D Comerford 22pts, 2 S Forde 20, 3 P Bargary 19. Seniors 15H scramble, 1 M Quirke, T Touhy, J Kinsella 76pts, 2 T Landers, N McGuire, D O’Sullivan 74, 3 L Ryan (Cashel), J Browne, D Ryan 73. Open singles, 1 A Maher 42pts, 2 R O’Donnell 40, 3 R Bennett 37, CSS 73.

CO. TIPPERARY (Ladies): Tues 9H, 1 J Collins (35) 18pts, 2 M King (39) 18, Gross P Walsh (21). Claret Jug, 1 P Moran (28) 70, 2 A Grace 71, Gross F Boyle, 4 K O’Neill 73.

CRADDOCKSTOWN (Ladies): Singles Tues, Class 1 (0-23) A Quinn (18) 37pts, Class 2 (24-45) K Delaney (38) 35. Singles Sat, Class 1 R Murphy (14) 36pts, Class 2 B Cullen (25) 34. Singles Sun, 1 L Moore (23) 35pts.

DONABATE (Ladies): Lady Captain’s Prize Sun, 1 K Fetherston (29) 69, 2 P Doran (5) 71, Gross D Bradshaw (7) 79. Tues singles, 1 F Cooke (43) 70, Gross P Doran (4) 76, Class 1 M Gorman (20) 72, Class 2 1 P Brangan-Bolger (26) 70, 2 M Berrigan (28) 74, Class 3 1 B Rogers (32) 72, 2 M McGuire (36) 72. Single Sat, 1 Y McCabe (18) 34pts.

DOOKS (Gents): Autumn medal Sat/Sun, 1 R Kennedy (9) 72, 2 K Falvey (4) 73.

DOUGLAS (Gents): Weds invitation fourball, 1 R Barrett (6), S Coughlan (17) 49pts, 2 G Cahill (6), S Coughlan (17) 49, 3 S O’Herlihy (17), C McGrath (18) 46, 4 M Connolly (21), T Carroll (14) 46. Sat singles, 1 B Keeshan 42pts, 2 BC Forde 41, 3 D Larmour 41, 4 and Gross P Quinn 41, 5 B Kenny 39, 6 D Hourihan 38, Cat 0-10 1 P Morris 38, 2 S Reddy 38, Cat 11-16 1 P Kelleher 38, 2 N Maxwell 38, Cat 17+ 1 S Coughlan 37, 2 S O’Herlihy 36. Sun singles, 1 S Cregan (18) 46pts, 2 E Shanahan (20) 44, 3 C Loughnane (12) 43, 4 N Barrett (16) 42, 5 S Murphy (19) 42, 6 C Farrell (9) 41, Gross P Morris (9) 40, Veterans M Hayes (10) 39, Cat 0-10 1 R Forsythe (9) 40, 2 T Healy McCarthy (10) 40, Cat 11-16 1 B O’Connell (14) 41, 2 N McAuliffe (15) 40, Cat 17+ 1 S Shannon (22) 39, 2 F Hurley (17) 37.

DOUGLAS (Ladies): Tues Play in Pink, 1 A Conway, A McCollum 50pts, 2 E Higgins, DM O’Hanlon 45, 3 D O’Sullivan, M Martin 45, 4 D Freeman, K Leen 45.

DUNMORE (Gents): Dunmore House Trophy singles Sat/Sun, 1 E Murphy 40pts, 2 D Noonan 40, 3 and Gross H Lyons, 4 J Aherne 38, Sat K Costello 37, Sun L White 37, R Barrett hole-in-one 14H.

ENNIS (Ladies): Singles stroke Sun/Weds, 1 P Moroney (21) 77, 2 H Harnett (24) 77, 3 M Woulfe (27) 78, CSS 73. 9H Stb, 1 C Ruane (9) 19pts, 2 M McMahon (12) 18, 3 A Kehoe (16) 17, 4 R Enright (14) 17, 5 E McHale (16) 16, 6 K Keohane (12) 16, 7 C Verling (10) 15, CSS 73.

ENNISCRONE (Gents): Thurs open singles, 1 J Kilroy (15, y) 38pts, 2 R Jacob (7, w) 35, 3 M Murray (13, y, junior) 37, 4 J Browne (20, y) 34, 5 D Nevin (17, y) 34, CSS white 33, yellow 35 (reduction only). Sat semi-open, 1 J Kilroy (14, y) 38pts, 2 J Slater (13, w) 35, 3 D O’Loughlin (23, y) 34, CSS white 34, yellow 36. Sun singles, 1 E Judge (14, y) 41pts, 2 P Cunnane (22, y) 41, 3 M Murray (13, y) 39, 4 P Howley (21, y) 39, 5 Fr M Gilroy (23, y) 38, CSS white 35, yellow 37.

ENNISCRONE (Ladies): Open singles Thurs, 1 A Higgins (14) 30pts, CSS 33. Sat semi-open, 1 M Jones (14) 35pts, CSS 36. Sun singles, 1 K Joyce (26) 36pts, Cat 1 M Murphy (17) 35, Cat 2 A Healy (21) 29, Cat 3 E Doherty (36) 30, Cat 4 S Gallagher (40) 29, CSS 35.

EUROPEAN (Gents): Singles, 1 B Wojnar (15) 43pts, 2 J Cripps (22) 35. Open fourball, 1 G Coulter (9, Castlehume), I Read (14, Castlehume) 43pts, 2 E O'Brien (11, Castletroy), K Stritch (14, Castletroy) 42. Open seniors, 1 P Brennan (11, Coollattin) 39pts, 2 P Long (23, Wicklow) 36.

Fermoy Golf Club Lady Captains Group: Lady Captain Marie Byrne presents her prize to Gents winner Norman Forsyth, with president Mary Daly, captain Liam Butler, and the other prize winners, at Fermoy Golf Club. Picture: Niall Cremen

FORREST LITTLE (Ladies): Singles Sat/Sun, 1 F Quaid (19) 38pts, 2 D Gregan (20) 36, 3 R McGivern (10) 35. 9H Stb, 1 N McMahon (23) 19pts, 2 F Dowling (24) 18.

GLENGARRIFF (Gents): Murphy Cup v par Sun, 1 K O’Sullivan (18) 9up, 2 J Holland (10) 9up, 3 JA Fleming (16) 6up. Weds 9H, 1 DT O’Sullivan (19) 22pts, 2 C Minihane (20) 20, 3 P English (17) 19.

GOLD COAST (Gents): Tues open L&G singles, 1 P Walsh (24) 41pts, 2 A Creswell (15, East Cork) 40, Cat A J Kavanagh (4, Faithlegg) 37, Cat B B Dunbar (14) 38, Cat C T Casey (22) 39, CSS home 39, away 38. Thurs South Munster Seniors, Cat A D Twomey (14, Mallow) 37pts, Cat B M Whelan (15) 34, Cat C J O’Mahony (25, Waterford)39. Fri open L&G singles, 1 É de Barra (6, East Cork) 36pts, 2 N Keane (21) 35, Gross N Dermody (5) 28, 3 E Hall (10, Nass) 34, CSS 74. Sat singles, 1 B Fahey (8) 40pts, 2 S Mac Craith (19) 37, Gross M White (1) 33, CSS 36. Sat open singles, 1 L Ryan (13, Tipperary) 41pts, CSS 35. Sun Bobby Buckley Memorial, 1 N Dermody (5) 43pts, 2 J Enright (9) 40, Gross G Bagge (5) 34, 3 C Nugent (18) 39, CSS 37. Sun open singles, 1 T Turkington (16, East Cork) 39pts, CSS 37.

GOLD COAST (Ladies): Sat singles, 1 M Ryan (23) 45pts, 2 M Corkery (19) 42, 3 M Kiely (12) 40. Open scramble Mon, 1 D O’Doherty, M Barnes, M Fouhy (East Cork) 80pts, 2 M Dennehy, P Connolly, V Kelleher (Waterford Castle) 76, 3 M Fitzpatrick, C Fitzpatrick, B O’Connell (Templemore) 76. Tues singles, 1 J Browne (33, Luttrellstown Castle) 38pts, 2 D Halpin (36, Slievenamon) 37, CSS 35. Fri singles, 1 M Barnes (39, East Cork) 40pts, CSS 75.

GORT (Gents): Sat/Sun President J Dempsey’s Prize, 1 K Moran (11) 46pts, 2 J Collins (30) 46, Gross P Brennan (7) 33, 3 J Neylon (20) 43, 4 C O’Dea (19) 41, 5 PJ McAllen (17) 41, 6 J Leahy (12) 40, 7 N Higgins (12) 40, Past President J Byrne (14) 40, Senior P Cradock (21) 38, Student 1 L Perkins (16) 39, 2 M Deegan (8) 37.

GORT (Ladies): Sat/Sun President J Dempsey’s Prize, 1 P O’Connor (24) 38pts, 2 P Reddy (20) 37, Gross J Fogarty (16) 20, 3 C Kelly (32) 36, 4 B Browne (26) 36, 5 O Mulcair (32) 35, 6 A Nolan (18) 33, 7 A Jordan (18) 32. Sun/Tues singles, Cat 1 A Nolan (18) 36pts, Cat 2 T Mahon (209) 36, Cat 3 E Furey (40) 36.

KENMARE (Gents): Open final, 1 F O’Donoghue (9) 43pts, 2 D Casey (14) 42, 3 P Kelleher (19) 42. Singles, 1 A Crowley (18) 43pts, 2 P Crushell (23) 39, 3 D Kerins (7) 38.

KENMARE (Ladies): Mary O’Reilly Cup Sun, 1 N Crowley (16) 70, 2 M Klopp (27) 70, Gross AK Brosnan (9) 82, 3 C Bradshaw (12) 74. Open team Weds, 1 Á Howard (22), N McCarthy (28), M Dunlea (30) 51pts, 2 K Kennedy (12), C Siochrú (18), A Cronin (22) 49, 3 C Bradshaw (12), N Maye (31), NM Harrington (32) 49, 4 L Furlong (15), K Spenser (19), N Mackessy (24) 47.

KILLARNEY (Gents): Singles Sat/Sun, 1 C O’Regan (18) 43pts, 2 L Murphy (13) 43, 3 D O’Donoghue (4) 42, 4 D Moloney (6) 41, 5 JP O’Callaghan (13) 41, 6 A O’Reilly (13) 40, 7 T Galvin (13) 40, Cat 1 L Daly (4) 37, Cat 2 B O’Leary (8) 39, Cat 3 D O’Sullivan (12) 39, Cat 4 C O’Keeffe (20) 38.

KILLARNEY (Ladies): Sun fourball Killeen, 1 M Creedon, MB O’Connor 45pts, 2 K O’Leary, L O’Leary 43, 3 Á Martin, M Martin 42, 4 A McNeice, J O’Sullivan 42, 5 C Griffin, A Burke 42.

KILRUSH (Gents): Singles Sat/Sun, 1 F O’Connor (20) 42pts, 2 B O’Reilly (19) 41, 3 J Linnane (13) 41, 4 C Murphy (19) 41, Cat 1 D Byrnes (13) 40, Cat 2 D Garvey (15) 39, 3 G Duffy (19) 38.

KINSALE (Gents): Weds open singles, 1 B Harris (14) 41pts, 2 C Barry (12, junior) 40, 3 F O’Callaghan (15) 40, 4 E O’Keeffe (13) 39, 5 J O’Keeffe (4, Cahir Park) 39, Gross J Ward 37. Fri/Sat Wellwood Cup, 1 M McEvoy (19) 41pts, 2 R Fitzgerald (16) 40, 3 P McMorrow (18) 40, 4 and Gross S Kingston 37, 5 V Walshe (6) 39, 6 T O’Keeffe (16) 39, 7 J Crowley (12) 39, 8 B Dunne (17) 39, 9 C Ronayne (12) 39, 10 K Murphy (16) 39. Sun invitation singles, 1 G McCarthy (17) 43pts, 2 J Power (12) 41, 3 K Mahalingam (23) 41, 4 and gross R Walsh (juvenile) 39, 5 B Costello (2, junior) 40, 6 C O’Sullivan (20) 40, 7 G Farrissey (5) 38, 8 C Ahern (8) 37, 9 D O’Hare (8) 37, 10 P Ó Drisceoil (17) 37.

LEE VALLEY (Gents): Sat singles, 1 B Casey (12) 39pts, 2 O Ó Sé (12) 38, 3 R McSweeney (12) 38. Sun singles, 1 J Byrne (15) 70, 2 P Garry (12) 70, 3 D McCarthy (20) 70. Mon, 1 T McCarthy (14) 40pts, 2 A Twomey (5, Monkstown) 40, 3 A Carey (6, Clonmel) 39. Weds, 1 A Searles (14) 40pts, 2 C Philpott (2) 39, 3 A Jordan (4) 39.

LEE VALLEY (Ladies): Weds singles, 1 C Joyce (30) 37pts, 2 Y Courtney (10, Macroom) 26, 3 B Butler (10) 35. Weds singles, 1 M Feeney (28) 34pts, 2 K Doran (14) 34, 3 B O’Callaghan (23) 28. Sat, 1 Y Barrett (23) 35pts, 2 S McGrath (9) 33, 3 V Fitzgerald (12) 31.

LIMERICK (Ladies): Singles Tues, 1 E Murphy (21) 39pts, 2 B Moloney (15) 38, Gross E Walsh (5) 29, 3 M Lee (30) 36.

MAHON (Ladies): Singles, 1 J Fahy (20) 44pts, Cat 2/3 1 J Foley (18) 38, 2 M Jermyn (17) 37, 3 B Tobin (16) 36, Cat 4 E Hickey (22) 36pts, 2 R O’Neill (26) 33, 3 T Lynch (26) 32, Cat 5 1 H Deady (36) 35, 2 V O’Donnell (41) 34, 3 M Desmond (31) 33, 4 D Collins (31) 33, 5 MB O’Callaghan (29) 32. 9H, 1 C Cronin 15pts, 2 S McCarthy 14, 3 A Barry 14.

MAINE VALLEY (Gents): Sat/Sun open singles v par, 1 M Harrington (15) 5up, 2 E Feeley (14) 3up, 3 M Keane (18) 3up, 4 T O’Neill (17) 2up, 5 MJ O’Sullivan (8) 2up, Over-60 J Carmody (28) 2up.

MALLOW (Ladies): Lady Captain Mrs S Nyhan’s Prize Sun stroke, 1 C Mills O’Mahony (29) 64, 2 M Barrow (35) 68, Gross J Hickey (2) 68, 3 E O’Gorman (35) 68, 4 A Murphy (33) 68, 5 C Kearney (6) 69, 6 E Coleman (12) 71, Past Captain M O’Sullivan (10) 71, Cat 0-16 B Clarson (4) 71, Cat 17-25 A Shannon (23) 72, Cat 27+ J O’Sullivan (46) 71, F9 K Conway (11) 35.5, B9 N Murphy (30) 33, CSS 72. Tues threeball better-ball, 1 A Woulfe, S O’Gorman, A Murphy 58pts, 2 C Healy-Byrne, M O’Leary, M Savage 57.

MITCHELSTOWN (Gents): Fri-Sun Senior Scratch Cup, 1 G Ward (+2, Kinsale) 70, 2 J Boles (1, Charleville) 71, Nett R O’Riordan (3, Fermoy) 69, CSS Fri/Sun 71, Sat 72. Junior Scratch Cup, 1 P Finnan (5, Tipperary) 72, 2 J Maguire (5) 74, Nett M Walsh (10, Ballyneety) 69, CSS Sat 73, Sun 72. Intermediate Scratch Cup, 1 G Shinnick (11) 79, 2 A Isherwood (13) 82, Nett J Quinn (15) 71, CSS Fri 74, Sat home 71, away 73, Sun 73. Minor Scratch Cup, 1 P Donegan (19) 84, 2 W Walsh (19) 86, Nett S Howard (19) 69, CSS Fri 74, Sat 70, Sun 73.

PORTARLINGTON (Gents): Club fundraiser Fri-Sun, 1 T Macken (19), B Pluck (13), C Barnwell (14), M Lynch (25) 92pts, 2 C O’Brien (13), S Ryan (17), P McManus (18), L McClean (18) 91, 3 J Shiels (18), D Doody (19), T Kennedy (16), P Murphy (15) 89, Ladies 1 S Scully (23), M Foy (25), R Dowling (21), J Lawrence (32) 80, Longest Drive 8H Gents M Murray, Ladies R Conlan, Nearest Pin 17H Gents M Dunne, Ladies C O’Keeffe. RHH Russell Cup singles Stb Sun, 1 S Dunne (27) 39pts, 2 J Smyth (20) 38, Gross J La Cumbre (5) 32, 3 S Dempsey (20) 37, Junior C Melia (26) 37, Ladies 1 M Kehoe 33, 2 M Kennedy 29. Weds open singles, Cat 1 1 C Smith (5) 44pts, 2 K Connolly (0) 40, Cat 2 1 P Greensmith (11) 38, 2 MT Brereton 38, Cat 3 1 T Slevin (19) 34, 2 M Turley 33, CSS 71. Weds open singles, Cat 1 1 S Hogan (3) 39pts, 2 M Carroll (10) 34, Cat 2 1 N Hamm (12) 41, 2 D Reddin (13) 38, Cat 3 1 J Byrne (22) 37, 2 E Coughlan (24) 36, CSS 72.

RAFFEEN CREEK (Gents): Captain Mrs L Kiernan’s Prize Fri/Sat, 1 V Casey (8) 40pts, 2 K O’Driscoll (21) 39, 3 E Twomey (15) 38, Gross 1 D Ryan (5) 33, 5 B O’Sullivan (14) 38, 6 D O’Connell (19) 37, 7 A Hayes (16) 37, 8 B Cahill (13) 36, Gross 2 SA Kelly (7) 28, 9 J Corkery (11) 36, 10 N Hourihan (10) 36, Past Captain/President R Cleary (20) 35. Sun four-man team, 1 D Ryan (5), B O’Sullivan (14), S Hourihan (14), M O’Connor (25) 99pts.

RAFFEEN CREEK (Ladies): Sun/Mon singles stroke hamper, 1 P Cronin (23) 66, Gross G O’Farrell (18) 86, Bronze 1 A O’Neill (32) 69, 2 L Kiernan (31) 71, 3 I Hickey (23) 72, 4 M O’Sullivan (22) 73. 9H Stb, 1 M O’Sullivan (26) 17pts, 2 A Angelini (28) 13.

ROSS (Gents): Singles Sat/Sun, 1 R Scott (17) 42pts, 2 G Ghidini (13) 39, 3 K O’Callaghan (9) 39, 4 V Joniakitis (14) 35.

SLÍ NA FIRINNE GS: James Milner Memorial at Blarney Sat, 1 E O’Donovan, 2 C Moloney, 3 J Hickey, 4 D Lucey, 5 D Hurley, 6 J O’Donovan.

STACKSTOWN (Gents): Fri singles, 1 S Cleary (6) 39pts, 2 N Cormican (27) 38, 3 P Sullivan (19) 37, 4 J O’Dwyer (20) 37, 5 E Cronin (22) 36, 6 L Kane (24) 36, CSS 72. Sat singles, 1 M Kirwan (15) 39pts, 2 P Hogan (8) 39, 3 M O’Leary (19) 38, 4 B Sweeney (122) 38, 5 B Flanagan (6) 38, 6 B Fitzpatrick (13) 38, 7 T Power (12) 38, CSS 71. Sat 9H Stb, 1 S Lovett (10) 21pts, 2 K Hearns (15) 20. Weds singles, 1 S O’Flanagan (25) 43pts, 2 B Manners (14) 41, 3 T O’Connor (12) 41, 4 G Browne (14) 41, 5 V Ball (24) 41, 6 M O’Leary (19) 41, 7 D Kiely (9) 40, CSS 69. Singles Fri/Sat, 1 J Nolan (10) 41pts, 2 C Redmond (13) 41, Class 1 J McGuirk (11) 40, 2 S Cleary (5) 38, Class 2 1 M Joyce (17) 38, 2 D O’Hanlon (15) 37, 3 N White (15) 37, Class 3 1 B Woods (19) 39, 2 J Maher (18) 39, Class 4 1 E Cronin (22) 39, 2 S Maher (22) 37, CSS Fri 72, Sat 70.

TIPPERARY (Gents): Tues open singles, 1 E O’Sullivan (22) 40pts, 2 M Browne (18) 40, 3 L Ryan (21) 39. Thurs seniors, 1 A Ryan, P Hayes, Fr T Ryan, T Ellard 98pts, 2 R Dwan, BJ Ryan, T O’Dea, J Gleeson 95, 3 J Browne, E Rochford, M Kirby, T O’Connor 95, 4 JJ O’Donoghue, M Fuller, JA Ryan, E Heffernan 95. Sat open singles, 1 J Doocey (10) 39pts, 2 N Brophy (16, Clonmel) 39, 3 S Coughlan (6, Fermoy) 39. Professional Mr D McComb’s Prize Sun, 1 J Franklin (13) 67, 2 E Mullane (16) 68, 3 E Fitzgerald (21) 69.

TIPPERARY (Ladies): Weds open day, 1 M Whelan (14), C O’Dwyer (34) 46pts, 2 M Fitzgerald (30), E Carroll (30) 46, Gross Y Daly Ryan (7), K Morrissey (10) 34, 3 C Fitzgerald (14), M Keating (23) 44, 4 J Dunne (22), J Finnan (29) 46. 9H, 1 M Keane (23) 19pts. Singles Weds, 1 S Russell (37) 43pts, 2 J O’Donnell (26) 39, 3 A Carroll (24) 38, 9H M Devlin (18) 18. Sun Men’s Prize to Ladies, 1 S Fitzpatrick (22) 67, 2 P Ellard (40) 68, 3 A Carroll (23) 70, Cat A R Murphy (9) 71, Cat B M Wills (24) 73, Cat C P O’Dwyer (36) 73, 9H J Rea (18) 13.

TRALEE (Gents): Singles Sat/Sun, 1 B Naughton (17) 41pts, 2 A Spring (9) 40, 3 P Stack (7) 40, 4 R Dinan (24) 39, 5 N Foley (20) 38, Gross R Hill (3) 38, Div 1 D Leen (5) 38, Div 2 D O’Loughlin (10) 38, Div 3 J Kelliher (15) 38, Div 4 P Barrett (18) 37, CSS 36. Seniors Tues, 1 K Rutledge (14) 26pts, 2 J Byrne (15) 25½, 3 T Egan (12) 24½, 4 D Reen (16) 24, 5 M Coote (2) 24.

TRALEE (Ladies): Weds Slattery Cup stroke, 1 C McCarthy (11) 69, 2 J Costello (21) 70, 3 V Tierney (12) 72, CSS 73.

TRAMORE (Gents): Long-handicap, 1 M Keller (21), P Keegan (27) 26pts, 2 A Bardon (24), P Halley (25) 24. Thurs open L&G seniors, 1 G Lonergan (15, Carrick-on-Suir) 39pts, 2 R Kearney (10) 38, 3 V Kearney (20, Courtown) 36. Fri open singles, 1 P Tobin (12, Waterford) 40pts, 2 D Spillane (5) 39, 3 C Gormley (3) 37. Sun strokes, 1 D Spillane (4) 70, 2 C Martens (12) 71.

TRAMORE (Ladies): 11H, 1 B Liston (29) 25pts. 18H, 1 B Sutherland (30) 38pts, 2 B Bowe (24) 38, 3 A Barry (32) 35. 11H, 1 U Corbett (37) 18pts. Thurs open singles, 1 J Moran (14) 34pts. Newtown open 9H, 1 M Lynch (46) 15pts, 2 M Heffernan (45) 15.

WEST WATERFORD (Gents): Captain Mr D Horgan’s Prize, 1 A Hickey (6) 68, 2 M O’Driscoll (14) 68, 3 L Hansbury (13) 69, 4 C Lougheed (11) 69, 5 D Drohan (15) 69, Cat 2 J Keane (14) 72, Cat 4 K Gleeson (20) 70, Past Captain B Hallahan (20) 70, Committee P Murray (25), Guest M Rafferty, CSS 71. 9H qualifier Tues, 1 T Ruane (9) 19pts, 2 D Kelly (6) 19. Open singles Weds, 1 S Twomey (8, Macroom) 39pts, 2 N Conduin (5) 35pts.

WEST WATERFORD (Ladies): Champagne scramble Thurs, 1 A Fennell (9, Gold Coast), A McGovern (22), J O’Donovan (27) 91pts, 2 B Joyce (13, Castlemartyr), S Fitzgerald (21, Youghal), P Kelly (27) 91, 3 D Ruane (15), U Mulligan (27), G Hickey (33) 85. Captain Mr D Horgan’s 9H, 1 U Mulligan.

WEXFORD (Gents): Sat/Sun singles, 1 C Mooney (24) 46pts, 2 T White (16) 40, 3 L Kennedy (23) 40, Gross S Flood 34, 4 S Hurley (11) 40, Vets N McGuigan (12) 39. Fri medal, 1 B Kelly (14) 67, Cat 0-9 J Turner (7) 69, Cat 10-18 L Flanagan (12) 69, Gross L Connolly 78, Cat 19+ G Lally 75. Weds 14H open L&G singles, 1 T Hynes (14), P Geoghegan (21) 38, 2 P Lambert (12), M Rossiter (16) 37. Tues semi-open mixed foursomes, 1 R Sexton, A Culleton (18) 33, 2 Captain J Keane, A Kelly 35 1/3, 3 S Byrne, T Hillis (18) 36. Tues seniors 15H, 1 N Curran (17) 33pts, 2 E Cousins (26) 30, 3 G Mulhall (26) 29.

YOUGHAL (Gents): Singles Sat, CSS 36pts, 1 D Bennett (12) 43pts, 2 V O’Connor (18) 39, Gross S Prendergast (6) 32, 3 K Curtin 39, Cat 0-7 M O’Donoghue (3) 35, Cat 8-13 E Ó Siochrú (11) 37, Cat 14-18 B O’Sullivan 37, Cat 19-54 D Tattan (23) 36. Singles Sun, CSS 36pts, 1 T Kenneally (12) 42pts, 2 M Collins (23) 41, Gross P Moylan (+1) 39, 3 D Walsh (9) 38, Cat 0-7 S Prendergast (5) 37, Cat 8-13 R Griffin (12) 38, Cat 14-18 JM O’Regan (14) 37, Cat 19-54 TA O’Leary 35.