Club Call: The golf results from this week's competitions around Ireland

ATHENRY (Gents): Sat/Sun singles stroke GOY Club Champion, 1 K Molloy (5) 66, 2 O Keane (17) 66, Gross P Ryan (4) 71, 3 DP McSweeney (19) 67, Cat A P Finn (13) 67, Cat B P Flannery (17) 70, CSS Sat 72, Sun 71. Open singles Weds, 1 D Tierney (4, Galway) 41pts, 2 O Woodlock (17, Athenry) 41, Gross S O’Connell (0, Athenry) 39, Cat A P Hearns (6, Mountrath) 36, Cat B J Cloonan (21, Athenry), CSS 35. Sun singles, 1 D Mullins (9) 67, 2 E Morrissey (5) 67, Gross 1 D Conlon (1) 70, 3 R Molloy (14) 68, 4 G Geary (12) 68, Gross 2 J Bernie Jnr (1) 71, 5 K Finn (10) 69, 6 R Walsh (10) 69, 7 B Mulry (23) 69, 8 G Colleran (9) 70, 9 C O’Shea (12) 70, 10 D McCartin (8)70, Past President N Ivers (11) 71, Committee L Glynn (17) 72, CSS Fri 72, Sat/Sun 71.

ATHENRY (Ladies): 9H Stb Mon/Weds/Fri, 1 M Creaven (14) 20pts, 2 T Moroney (15) 19, 3 M Donoghue (26) 18. Singles stroke Weds/Sat, 1 N Nally (9) 72, 2 M Hosty (14) 73, Gross M McNamara (10) 84, 3 K McDonnell (27) 73, 4 T Coen (12) 73, Best 36+ E Glynn (41) 77. Singles Stb Sun, 1 R Penney (37) 39pts, 2 C Boland (19) 39, Gross N Nally (9) 27, 3 M Hosty (17) 35, 4 A Duke (19) 34, Best 36+ A Nugent (45) 34. Weds singles, 1 R Penney (34) 39pts, 2 P McCarthy (24) 36, Gross T Coen (11) 20, 3 R Collins (34) 36, Best 36+ F Hearns (36, Mountrath) 34. 9H singles Mon/Weds/Fri, 1 P McCarthy (12) 19pts, 2 K Morley (9) 17, 3 M McMahon (15) 17. President Mr R McCarthy’s Day singles strok Fri-Sun, 1 K Duggan (34) 68, 2 E O’Flynn (28) 70, Gross U Morley (14) 86, 3 R Walsh (33) 74, 4 C Boland (18) 74, 5 M Creaven (27) 74, 6 S Cunningham (19) 75, 7 D Cantwell (27) 75, 8 A Nugent (45) 75, Past President K Reilly (25) 80, Committee A Killeen (31) 77, 9 M-A Shivnan (21) 76, 10 S Courtney (26) 76, Best 36+ A Killilea (45) 79.

ATHLONE (Gents): President P Egan’s Prize Sat/Sun, 1 G O’Connor (19) 69, 2 R Connaughton (15) 71, Gross S Doyle (1) 75, 3 C McBrearty (11) 71, 4 T Gilhooly (6) 71. AWGS Thurs, 1 T Campion 27pts, Class 1 P Carolan 25, Class 2 M Healey 27, Class 3 D Fenton 23, Class 4 T Shaw 21. Weds open, 1 D O’Brien (4) 40pts, Class A P Gilligan (8) 38, Class B S Kelly (17) 37, Class C S Currid (25) 34.

ATHLONE (Ladies): Singles, 1 Y Walsh (15) 74, 2 C Fitzgerald (15) 76, Gross M Byrne (11) 93, 3 N O’Rourke (17) 79, 4 C Fuery (41) 79, Class A L O’Sullivan (16) 81, Class B A Egan Farrell (22) 81, Class C D Connolly (29) 79, Class T Watson (45) 85, F9 E Larkin (25) 38, 9H A O’Sullivan (19) 18.

BALLYBUNION (Gents): Sun singles, CSS 77, 1 J Kennelly (11) 33pts, 2 B Slattery (6) 32, 3 K Mulvihill (14) 31, Gross D O’Sullivan (5) 25, 4 J Quirke (15) 31, 5 P Roche (10) 31, Senior J O’Halloran (14) 29, Cat 1 K Mannix (10) 31, Cat 2 B Whelan (13) 29, Cat 3 J Barrett (17) 30, B9 J Eggleston 16. Seniors Thurs, 1 J Kinsella (13) 44pts, 2 J O’Connor (23) 42, 3 M Lucey (16) 42, 4 J Quirke (14) 40. Seniors, 1 M Woulfe (31) 18pts, 2 L McAuliffe (32) 18, 3 K Tangney (29) 17.

BALLYBUNION (Ladies): Tues singles, CSS 74, 1 C Morrissey (34) 42pts, 2 G Gallaher (32) 38, 3 S Gilmore Kettler (9) 36, 4 N Quaid (12) 36, 5 J Galvin (18) 40, Gross MK Barrett 29, Vintage M Fogarty (16) 35, Super-Vintage T Scanlon (18) 37.

BANDON (Gents): Thurs open singles, 1 C Walsh (19) 43pts, 2 D O’Leary (14) 41, 3 P O’Riordan (16) 40, 4 P Kehoe (24) 40, 5 E Conroy (11) 39. Sat singles, 1 P White (14) 41pts, 2 S Gillen (12) 41, 3 B Murray (20) 40, 4 M O’Donnell (18) 40, 5 J Ahern (13) 40, 6 H Byrne (15) 39.

BANDON (Ladies): Sat/Weds singles, 1 C Ryan (17) 43pts, 2 E O’Mahony (22) 41, 3 K Cummins (34) 41, 4 L Burns (10) 39, 5 C Muir (25) 37. Weds 9H, 1 T Burke (18) 21pts.

BANTRY BAY (Gents): Sat Captain T Morrissey's Prize, 1 M Harrington (11) 41pts, 2 K O'Donovan (10) 38, Gross M Kingston (3) 30, 3 C Ahles (17) 38, 4 J Casey (15) 37, 5 S O'Kane (24) 37, 6 G Harrington (14) 36, 7 T Coakley (4) 36, 8 M Collins (10) 36, 9 P Cronin (11) 35, 10 M Casey (6) 35, Past Captain/President M O'Sullivan (20) 36, F9 D Shiels (20) 21, B9 R O'Donoghue (3) 19. Sun singles, 1 L Wilcox (12) 36pts, 2 M Collins (10) 36, 3 S Cronin (12) 36.

BANTRY BAY (Ladies): Sat Captain T Morrissey's Prize to Ladies, 1 S O'Donovan (24) 34pts, 2 F Flanigan (31) 33, 3 M Dennehy (27) 33.

BLARNEY (Ladies): Sun singles stroke final, 1 T Riordan (14) 70, 2 B Cremin (19) 70, 3 S Lane (29) 72. Tues singles, 1 S Lane (29) 37pts, 2 T Ryan (21) 34, 3 B O’Mahony (25) 33. Tues 9H, 1 R Culhane-Galvin (36) 15pys. Sat singles stroke, 1 S Lane (28) 69, 2 M Murray (32) 71, 3 H McAuliffe (32) 72.

BORRIS (Gents): Sun 9H League, 1 J Kielthy (12) 20pts, 2 K Ryan (13) 19, 3 B Kiernan (11) 19. Sun open singles, 1 R Rowan (7) 39pts, 2 J Kavanagh (21) 39, 3 M Murphy (13) 38, Gross J Healy (5, Enniscorthy) 38, 5 S Cullen (22) 38, 6 L Cosgrave (17) 37, 7 M Davis (12, Callan) 37.

CAHIR PARK (Gents): ABP qualifier, Cat 1 R Davies 36pts, Cat 2 M Hickey 44, Cat 3 J Mullane 41. Seniors Arthur O’Donnell Cup, Cat 0-19 1 P McEvoy 33pts, 2 J Mackey 28, 3 M O’Donnell 28, Cat 20-22 1 B Lonergan 30, 2 B Nash 30, 3 P O’Callaghan 29, Cat 23+ 1 D Spillane 30, 2 B Callinan 30, 3 J Murphy 29.

CAHIR PARK (Ladies): Seniors Tues, 1 B Keating, K Dalton, M Webb 63pts, 2 P O'Connor, P Kehoe, B Rycroft 63, 3 C Noonan, M Devitt, A O'Gorman 58. Thurs singles, 1 M Cotter 41pts, 2 M Gill 38, 3 J Walsh 37, Gross I Buckley. Noel Aherne Memorial Weekend, 1 E Farrell 67, 2 M Gill 71, Gross S Carey, 3 B Hickey 74.

CASTLEMARTYR (Gents): Fri singles, 1 M Ryan (11) 40pts, 2 JD Crowley (14) 40, 3 D Healy (22) 39. Sat Lady Captain F Mellerick’s Prize to Gents, 1 L O’Toole (18) 41pts, 2 T Collins (19) 41, 3 E Harty (15) 40. Sun stroke, 1 E Barden (17) 68, 2 S Duggan (4) 71, 3 A Remo (5) 71.

CASTLEMARTYR (Ladies): Singles stroke Sun/Mon, 1 C McEvoy (28) 71, 2 M O’Leary (15) 73, Div 1 A Coyne (20) 76, Div 2 F Millerick (28) 83, Div 3 M O’Driscoll (39) 98.

CEANN SIBÉAL (Gents): Fourball, green 1 N O’Connor (18), R Begley (20) 49pts, 2 S Ó Muircheartaigh (15), J Curran (18) 48, 3 B O’Sullivan (12), L O’Connell (13) 46, yellow 1 M Rigney (20), S Scally (22) 45.

CEANN SIBÉAL (Ladies): Singles Stb, 1 Á Barry (22) 42pts, 2 R Sayers (16) 39, 3 E Ní Sheaghdha (21) 38, F9 S Uí Mhurchú (26) 20, B9 M Ní Mhaoileoin (26) 19.

CORK (Gents): Weds fourball, 1 J Daly (13), J Hanlon (15) 39pts, 2 M Cain (1), B Cain (8) 38, 3 R O’Driscoll (22), R Brown (12) 38, 4 T Connolly (10), D Prendergast (13) 38, 5 C Doyle (6), E Deasy (16) 37, 6 K O’Dwyer (17), T Finn (8) 37. Fri singles white, CSS 35pts, 1 and Gross S McSweeney (4) 40pts, 2 J Hanlon (15) 38, 3 J McCarthy (8) 37, 4 D Walshe (11) 37, 5 M Ford (0) 37, 6 M O’Sullivan (3) 37, 7 D Wallace (5) 37, 8 T Cleary (2) 37, 9 D Wallace (7) 36. Sat singles white, CSS 36pts, 1 K Twomey (10) 42pts, 2 E Horgan (14) 39, 3 P Seacy (15) 39, 4 V Savage (14) 38, Gross E Murphy 36, 5 C Foley (3) 38, 6 D Mulvhill (29) 38. Sun singles white, CSS 36pts, 1 M Cain (1) 40pts, 2 R Lucey (9) 39, 3 F Deasy (0) 37, 4 C Morris (14) 37, 5 JP Finn (9) 37, 6 T Cleary (2) 37, 7 M Coughlan (7) 37, 8 J Daly (5) 37.

CORK (Ladies): Thurs Matt Sands Prize, 1 A Daly (20) 41pts, Silver 1 A Horgan (16) 41, 2 J Dobson (14) 40, 3 E O’Connor (18) 36, Bronze A 1 R O’Donovan (23) 35, 2 A Turnbull (23) 33, 3 E Dinan (24) 33, Bronze B 1 M Hayes (35) 36, 2 M Fitzgerald (38) 34. Thurs 9H, 1 J Daly (10) 18pts, 2 C O’Connor (10) 17.

CO. TIPPERARY (Gents): Vice-Captain T Reed’s Prize, 1 J Hannigan (23) 69, 2 F Hickey (12) 69, Gross B Slattery (4) 73, 3 Captain K O’Sullivan (13) 69, 4 M Butler (10) 69, Cat 1 L Shanahan (8) 72, 2 D Hayes, Cat 2 1 D Quirke (14) 70, 2 N Horgan (12) 72, Cat 3 1 P Higgins (19) 72, 2 L Ryan (18) 72. Weds 9H, 1 S Forde 22pts, 2 G Ryan 21, 3 P Ryan 20. Seniors Fr Albie O’Bric Cup 15H champagne scramble, 1 T Moloney, D O’Sullivan, M Slattery 82pts, 2 J Grogan, J Hannigan, T Tuohy, J Browne 81, 3 PJ Maher, D Fitzgerald, P O’Gorman 75.

CO. TIPPERARY (Ladies): Tues scramble, 1 A Hallinan, A Blake, K Smyth, M Knightley. Weds 18H singles, 1 H Fitzgeald (34) 40pts, 2 A O’Dwyer (34) 38, Gross F Boyle (13) 20. Thurs scramble, 1 M Horgan, J Collins, O Ryan, 2 K Crosse, C O’Halloran, H Ryan.

CRADDOCKSTOWN (Ladies): President’s Prize to Ladies Sat/Sun, 1 D Hill (41) 35pts, 2 A Hallatt (21) 31, Gross R Treanor (14) 18, 3 E Roche (13) 31, Class 1 J Fitzgerald (16) 30, Class 2 A Reville (27) 31, Class 3 N Maye (29) 30. Singles Tues, Class 1 F Corrigan (14) 32pts, Class 2 D Brennan (25) 37, Class 3 J O’Connor (40) 33. 12H Mexican scramble Thurs, 1 M Byrne (37), A Quinn (18), M O’Connell (15) 46.2, 2 A McCormack (16), A Hallatt (21), K Delaney (38) 46.7, 3 M Edwards (42), P Guard (30), N Hyde (22) 48.6. Singles Sun, Class 1 L Moore (23) 34pts, Class 2 R McMullen (24) 38.

DONABATE (Ladies): Countess of Granard fourball Sun, 1 E Dempsey, D Reid 41pts, 2 M Berrigan, K Berrigan 44, 3 M McGrath, C Crummey 39, 9H M Mallon.

DOOKS (Gents): Fourball Sat/Sun, 1 M Duffy (19), R Gunning (24) 44pts, 2 P Riordan (12), S Roche (13) 43.

DOOKS (Ladies): Sat/Sun singles, CSS Sat 72, Sun 74, 1 D Johnston (27) 38pts, 2 C O’Connor (25) 35, 3 D Galvin (22) 34, Cat A E Ogie O’Sullivan (9) 33, Cat B A Curtayne (21) 33, Cat C N Curran (31) 31.

DOUGLAS (Ladies): Tues singles, 1 K Barry (22) 43pts, Silver 1 M Kelleher (11) 41, 2 E Higgins (6) 40, 3 K MacCann (4) 39, 4 M Mackey (12) 39, Bronze 1 A McCollum (28) 41, Bronze 2 C Dolan (28) 39, 3 A Barry (25) 38, 4 B Dann (37) 37. Tues 9H, 1 P O’Regan (15) 22pts, Silver J Cronin (10) 17, Bronze D Freeman (11) 21. Sun singles, 1 A Ní Thuama (5) 41pts, 2 M O’Leary Cooney (15) 36. Sat singles, 1 M Whelan (21) 37pts, 2 H Barry (19) 37. Sat 9H, 1 S Corbett (15) 20pts, 2 M Sherman (17) 20.

DUNMORE (Gents): Outing to Monkstown, 1 R Barrett 40pts, 2 J O’Neill 38, 3 J Minihan 38, 4 C Gilbert 35, 5 K Sutton 34, F9 H Lyons 21, B9 J O’Sullivan 17, Team 1 J Minihan, K Sutton, S Cormican, J O’Neill 91, 2 J Lehane, C Gilbert, M White, J Lehane 83.

EAST CORK (Ladies): Singles, Mon/Sun, 1 A O’Sullivan (20) 43pts, 2 R Browner (23) 38, Gross A O’Connell (13) 22, 3 T Murphy (37) 38, Cat A 1 B McCarthy (20) 36, 2 R Evans (20) 36, Cat B 1 A White (27) 37, 2 P Carey (25) 37, Cat C 1 B Walsh (38) 38, 2 A Dawson (37) 36.

ENNISCRONE (Gents): Open singles Thurs, 1 N Kilroy (13, w) 43pts,2 R O’Doherty (0, w) 40, 3 M Aris (12, y) 39, 4 D Collison (13, y, Co. Sligo) 39, 5 K Walsh (9, y, Galway) 38, CSS white 34, yellow 36. Sat semi-open, 1 G Laird (13, y) 40pts, 2 J Caulfield (4, w) 39, 3 R O’Doherty (+1, w) 37, 4 J Kilroy (15, y) 37, CSS white 34, yellow 36. Lady President A Higgins’ Prize to Gents Sun Scurmore, 1 K McLoughlin (16) 42pts, 2 J Forde (7) 42, 3 S King (21) 41, 4 F Donnellan (21) 40, 5 D O’Loughlin (23) 40, CSS 39.

ENNISCRONE (Ladies): Open singles Thurs, 1 K Kevlihan (21) 34pts, 2 K Jacob (15) 32, CSS 33. Sat semi-open, 1 C Dodd (19) 37pts, CSS 36. Lady President A Higgins’ Prize stroke, 1 M Wade (25) 70, 2 J Gillespie (19) 71, Gross J Donaldson (8) 85, 3 M Murphy (18) 72, 4 M Dargan (14) 73, 5 M Forde (12) 75, 6 H Malone (22) 75, Cat 1 J Ruane (16) 75, Cat 2 I Basquil (21) 75, Cat 3 M Barrins (30) 78, F9 M Jones (14) 36, B9 M McNamara (18) 37.

EUROPEAN (Gents): Singles, 1 N Steedman (3) 36pts, 2 F Garland (18) 36, 3 J McGuigan (25) 32. Open seniors, 1 G Tucker (19) 36pts, 2 G Lodge (15) 34, 3 N Steedman (3) 34. Open fourball, 1 J Walsh (9), D Whelan (11) 42pts.

FERMOY (Gents): Seniors 9H, 1 G Stanton (9) 20pts. Weds open, 1 KS Goggin (19) 43pts, 2 D Doherty (11) 43, 3 A Conway (18) 41, 4 S Tonks (13) 41. CSS 69 (37pts). Senior Scratch Cup, 1 C Butler (+1, Kinsale) 69, 2 D O’Sullivan (1, Mallow) 70, 3 K Stack (+1, Dungarvan) 73, Nett C Dorgan (6) 67, CSS home 70, away 73 (reduction only). Open singles v par, 1 D O’Mahony (10) 10up, 2 M O’Driscoll (11) 4, 3 E Carey (5) 4up, Cat A (0-10) W Morrison (8) 2up, Cat B (11-17) N O’Flynn (12) 3up, Cat C (18+) D O’Connell (20) 3up, J Goggin hole-in-one at 15H. Open singles, 1 L Roche (19) 41pts, 2 B Carey (12) 38, 3 T Moynihan (16) 38, M O’Keeffe hole-in-one at 11H, CSS 70. Open seniors, 1 C Murphy (12) 41pts, 2 I O’Callaghan (6) 41, 3 J Moloney (15) 39, 4 M Walsh (16) 39, CSS home 68, away 70. Lady Captain M Byrne’s Prize to Gents Sat, 1 N Forsyth (13) 64, 2 D Dineen (12) 68, 3 S Coughlan (6) 68, Gross P Griffin (4) 73, 4 B Mason (11) 68, 5 P Kerrigan (15) 69, 6 T McCarthy (6) 70, F9 J Lawlor (14) 33, B9 F Fenlon (10) 32, CSS 70.

GLENGARRIFF (Gents): Sun singles, 1 J Cremen (25) 60, 2 D O’Connor (22) 60, 3 S Guinane (13) 62. Weds 9H, 1 FT O’Sullivan (13) 19pts, 2 S Guinane (14) 19, 3 MJ O’Sullivan (9) 19.

GOLD COAST (Gents): Tues open L&G singles, 1 L Lynch (9, Williamstown) 43pts, 2 P Breathnach (14, West Waterford) 42, Cat 0-9 S Hopkins (5, Wexford) 38, Cat 10-18 M Swan (16) 41, Cat 18+ L Dooley (19, Carrick-on-Suir) 39, CSS 39. Fri open L&G singles, 1 J Flynn (8) 40pts, 2 F Mulvihill (20) 38, 3 N Kerrisk (20, Carrick-on-Suir) 35, CSS 36. Sat singles, 1 G Bagge (5) 38pts, 2 D Hallihan (13) 35, Gross K Cullinan (7) 30, CSS 37. Sat open singles, 1 A Farrell (19, Waterford) 38pts, 2 G Whittle (12, New Ross) 38, Gross I Murphy (5, Waterford) 30, CSS 37. Sun open singles, 1 WP Curley (16, Lismore) 36pts, CSS 37. Sun medal, 1 T Moore (13) 66, 2 B Power (6) 70, Gross D Henley (4) 70, CSS 36.

GOLD COAST (Ladies): GOY stroke, 1 H Fitzgerald (18) 67, 2 A O’Connor (28) 72, 3 R Murphy (12) 73. Tues open L&G singles, 1 R Murphy (12) 44pts, 2 M Ryan (23) 39, CSS 38. Fri open L&G singles, 1 J Browne (35, Luttrellstown Castle) 42pts, Gross I Lynch (6) 32, CSS 38.

KENMARE (Gents): Thurs Autumn Gold, 1 B Hourihan 21pts. Fri open, 1 J Guest (11) 39pts, 2 S Murphy (14) 38, 3 G Griffin (16) 37. President E O’Sullivan’s Prize, 1 C Breen (20) 43pts, 2 J Duggan (5) 42, Gross M O’Donovan (6) 68, 3 C Maye (13) 41, 4 C McSwiney (9) 41, 5 D Taylor (15) 41, F9 A Crowley (19) 24, B9 R O’Sullivan (5) 24, Past President D O’Dwyer, Senior T Crowley, Nearest Pin J Duggan, Longest Drive D Ó Siochrú, Guest 1 J O’Neill (4) 35, Best Junior L O’Sullivan.

KENMARE (Ladies): President E O’Sullivan’s Prize to Ladies Sat, 1 D Froment (14) 37pts, 2 K O’Shea (18) 35, Gross N Crowley (16) 21, Cat 1 C Brosnan (14) 34, Cat 2 J Bhamvra (24) 32, Cat 3 AM Cleary (53) 34, F9 K Kennedy (12) 17, B9 MD O’Sullivan (39) 18. Weds, 1 J Harrison (38) 43pts.

KILLARNEY (Gents): Singles Stb Mahony’s Point Sat/Sun, 1 M McAuliffe (13) 67, 2 D Kelly (6) 68, 3 P O’Brien (Head) (8) 68, 4 A Kelly (11) 68, 5 I Tangney (15) 69, 6 M Howard (7) 70, 7 K Carroll (11) 70, Cat 1 S Gallivan (2) 71, Cat 2 J O’Neill (7) 71, Cat 3 KW Fleming (15) 70, Cat 4 M Dennehy (19) 70, CSS 72.

KILRUSH (Gents): Captain’s Classic team-of-four, 1 J Robinson, T O’Hare, D Abbott, MJ McNamara 109pts, 2 PW Glynn, TJ Lyons, M McCarthy, G Young 106, 3 PJ Shannon, F McMahon, S Moran, MJ Hogan 104, 4 T McGrath, P Looney, T Coffey, MF Ryan 104, 5 M Ryan, C O’Mahoney, E Dore, T Buckley 104.

KILRUSH (Ladies): Captain’s Classic team-of-four, 1 G Burke, M Young, M O’Sullivan, A Hogan 75pts. Thurs singles, 1 A Gallagher (11) 34pts, 2 A Coen (20) 33, 3 A Brennan (12) 32.

LEE VALLEY (Gents): 36H singles stroke, 1 D Hourihan (12)142, 2 T Sheehan (6) 143, 3 M Lee (4) 143. Mon singles, 1 J Scannell (16, Fermoy) 42pts, 2 C Philpott (2) 42, 3 K McCarthy (+1) 39. Tues singles, 1 R Higgins (16) 43pts, 2 J Kelleher (22) 39, 3 R McSweeney (32) 38. Weds singles, 1 J Philpott (7) 40pts, 2 D Hickey (10, Slievenamon) 39, 3 K Bornemann (0, Douglas) 38.

LEE VALLEY (Ladies): Weds singles, 1 M Harte-Barry (27) 37pts, 2 M Kieran (35) 36, 3 Y Barrett (24) 32. Sat, 1 S McGrath (10) 70, Div 1 C O’Sullivan (14) 73, Div 2 P O’Sullivan (21) 75, Div 3 R Lehane (23) 71. 9H, 1 A Turnbull (11) 18pts, 2 B Matson (18) 15, 3 M Hickey (15) 14.

LIMERICK (Ladies): Singles Tues, 1 M O’Sullivan (20) 73, 2 P Kelly (14) 76, Gross E Walsh (5) 81, 3 O Finucane (27) 76.

MACROOM (Gents): Medal stroke Fri-Sun, 1 W Buttimer (11) 66, 2 B Concannon (6) 66, Gross P O’Connor (0) 71. Medal Stb Fri-Sun, 1 P Long (28) 43pts, 2 M O’Sullivan (9) 43, 3 B Barry-Murphy (20) 41, Senior MA O’Mahony (20) 39.

MAHON (Gents): Sat singles, 1 F Cumberton (15) 43pts, 2 S Jermyn (8) 41, 3 T Kennings (7) 41, 4 O Moloney (7) 40, 5 W Enright (10) 40, 6 S Hederman (19) 39, Gross O Kenny 31. Sun singles, 1 D Hayes (16) 42pts, 2 W Hegarty (14) 39, 3 P Holton (26) 39, 4 P Deegan (17) 38, 5 B Horgan (24) 38, Gross F Golden 37.

MAHON (Ladies): Singles Fri/Sun, 1 T O’Sullivan (14) 38pts, Cat 2/3 1 B Tobin (16) 38, 2 G Brohan (18) 37, 3 F Walsh (20) 34, Cat 4 1 M Hough (24) 37, 2 E Hickey (22) 36, 3 N McCarthy (22) 35, Cat 5 1 M McSweeney (29) 36, 2 I Buttimer (30) 36, 3 O Deasy (31) 32, 4 T Boohig (36) 32, 5 A Keating (40) 32. 9H, 1 A Barry 19pts, 2 S Brennan 16, 3 C Cronin 15.

MAINE VALLEY (Gents): St Mary of the Angels Charity Weekend, 1 A Spillane (8) 39pts, 2 T Murphy (12) 39, 3 S Harnett (17) 39, Gross M McKenna (10) 80, 4 R Morrison (18) 38, 5 B O’Shea (23) 38, Over-60 M Ó Cinnéide (20) 37.

MALLOW (Gents): Lady Captain Mrs S Nyhan’s Prize to Gents Sat, 1 S Holt (11) 42pts, 2 M O’Donoghue (4) 42, 3 J Quill (10) 41, 4 T Conroy (18) 41, Gross N Gallagher 35, F9 J O’Leary (11) 23, B9 JD O’Keeffe (23) 22, CSS 37.

MALLOW (Ladies): Tues singles, 1 A Shannon (24) 39pts, 2 F Fuller (19) 38, Gross C Kearney (6) 31, 3 K Vaughan (33) 37, 4 M O’Keeffe (14) 37, CSS 72.

MITCHELSTOWN (Gents): Murphy Cup Fri-Sun v par, 1 G McGrath (18) 5up, 2 P Foley (12) 4up, Gross J Herlihy (5) 2up, 3 M Kearney (14) 4up, Junior A Luddy (3) level. Open singles, 1 W Riordan (13) 3up.

NEWCASTLE WEST (Gents): Open singles Thurs, 1 C O’Connor (8) 40pts, 2 S Walsh (6) 40, Gross J Collins (9) 31. Open weekend, Fri twoball scramble 1 M Relihan (12), B Broderick (17) 52.5, 2 D White (13), N White (25) 53. Sat/Sun team, 1 K Condon (19), T Condon (19), T Ward (9) 54pts, 2 J Murphy (24), T Kelly (22), J Geoghegan (18) 54, 3 D Coleman (14), J Coleman (16), P O’Brien (22) 53.

NEWCASTLE WEST (Ladies): Open weekend, Fri twoball scramble 1 Lady Captain J Scanlan (10), I O’Connor (27) 58.5, 2 P Hourigan (27), N Fitzgibbon (34) 58.5. Sat/Sun team, 1 M McAuliffe (11), N Ryan (31), T Twomey (39) 49pts, 2 T McCarthy (10), M Maher (17), M Cashman (25, East Cork) 49, 3 K Holland (19), P Hourigan (27), A Grant Nestor (39) 46.

RAFFEEN CREEK (Ladies): McNamee Cup Sun/Mon, 1 S Gash (24) 40pts, 2 G O’Farrell (18) 38, 3 C Allen (25) 37, 4 K Bray (21) 36, 5 O O’Mahony (28) 35, 6 M Darmody (33) 35, CSS Sun 70, Mon 69. 9H Stb, 1 M Dooley (28) 20pts.

ROSS (Gents): Sat/Sun singles v par, 1 T Horan (21) 7up, 2 D Broderick (19) 6up, 3 S Dennehy (16) 5up, 4 T Kelly (14) 4up.

ROYAL CURRAGH (Gents): Vice-President’s Prize Sat/Sun, 1 E Brown (15) 65, 2 J Caffrey (26) 67, Gross R Brady (5) 73, 3 F Grimes (22) 67, Cat 1 M Stafford (8) 68, Cat 2 G Massey (14) 68, Cat 3 W Redmond (19) 67, CSS 73.

ST HELEN’S BAY (Ladies): Open singles Weds, 1 R Donlon (23, Rathfarnham) 39pts, 2 N Kavanagh (15) 35pts, 3 K Murphy (28) 32. Fri 9H qualifying, 1 M Walshe (15, Carlow) 16pts, 2 T Kilcline (13, Black Bush) 16, 3 V Breen (18, St Helen’s Bay) 16. President J O’Keeffe’s Day Sat, 1 S Roche Moore (33) 37pts, 2 A Foran (35) 37, 3 H O’Connor (23) 36, 4 G Darling (23) 34, F9 C Dalton (28) 19, B9 K Murphy (28) 16, Nearest Pin E Farrell. Sun monthly medal, 1 S Glynn (29) 70, 2 R Donlon (21) 70, 3 K Murphy (28) 73.

STACKSTOWN (Gents): Weds singles, 1 J Nolan (11) 42pts, 2 J Teahan (14) 39, 3 C Doyle (12) 37, 4 P Byrne (14) 36, 5 S McNulty (22) 36, 6 L Kane (24) 35, CSS 72.

TIPPERARY (Gents): Tues open singles, 1 PJ Leahy (15) 43pts, 2 M Kenny (27) 40, 3 K O’Rourke (17, Newcastlewest) 39. Seniors Thurs, 1 S Jackson, M Fuller, M Kenny, A Ryan 98pts, 2 T Ellard, M Kinahan, L Ryan, J O’Donovan 97, 3 M Crotty, F Doran, PJ Raggett, JB Ryan 95, 4 F Dalton, M O’Grady, T O’Sullivan, S Ryan 94. Sat singles, 1 B Murphy (15) 41pts, 2 M Morrissey (10) 41, 3 E Costello (12) 40. Frewen Cup, 1 P McGrath (12) 64, 2 S Cummins (5) 68, 3 D Cleary (5) 69.

TRALEE (Gents): Master Classic 7 Sat/Sun, 1 G Deegan (2) 41pts, 2 T Egan (13) 41, 3 S McGibney (21) 41, 4 C Stack (15) 41, 5 D Sugrue (6) 40, Gross A O’Callaghan (1) 38, Div 1 G O’Sullivan (4) 39, Div 2 C Hussey (11) 38, Div 3 K Rutledge (14) 36, Div 4 P O’Donoghue (18) 38.

TRAMORE (Gents): Sun singles v par, 1 C Furlong (7) 5up, 2 M Power (12) 5up, 3 C Lanigan (4) 5up, Gross A Thomas (+1) 3up, B9 K Baldwin (12) 3up. Thurs 11H, 1 P Corby (25) 21pts. Mon singles, 1 E Butler (17) 38pts, 2 A Prendergast (35) 35, 3 N Casey (22) 35. 11H, 1 K Gaffney (24) 18pts. Weds long-handicap, 1 S Thompson (21) 24pts, 2 F Heffernan (21) 22, 3 F Vaughan (18) 22, J Phelan (22) 20. Thurs 11H seniors, 1 JC Power (24) 27pts, 2 R Dooly (22) 26, 3 R Andrews (24) 26, Super Senior T Dillon (20) 24. Fri L&G open singles, 1 J Mitchell (1) 39pts, 2 B Mundy (13) 38, 3 M Walsh (6) 38, Visitor W White (17, Lisheen Springs) 38. Sun singles, 1 G McCarthy (15) 41pts, 2 R Landers (7) 41, 3 N Cashin (5) 40, Gross J Mitchell (0) 39, B9 D Bennett (3) 21.

TRAMORE (Ladies): Sat open Newtown Nine, 1 A Prendergast (35) 18pts, 2 H Power (24) 17.

WATERVILLE (Gents): Sun singles, 1 J O’Shea (8) 39pts, 2 K Casey (12) 38, 3 G McGillicuddy (17) 36, F9 H Shanahan (20) 20, B9 L Higgins (7) 19. Sun singles stroke, 1 G O’Connell (11) 68, 2 D Flahavan (13) 68, 3 B O’Shea (12) 69, F9 P Devane (15) 30.5, B9 V Devlin (10) 33.

WEST WATERFORD (Gents): Singles Sat/Sun, 1 C Lougheed (12) 40pts, 2 L O’Brien (9) 38, Gross P Spratt (1) 33, 3 C Cooney (6) 36 CSS Sat 37, Sun 36. 9H Tues, 1 R Tobin (4) 18pts, 2 J Moroney (7) 18, CSS 18. Open singles Stb Weds, 1 P Spratt (1) 39pts, 2 D Murphy (13, Bandon) 38, 3 PJ Barry (19, Dungarvan) 38, CSS 38.

WEST WATERFORD (Ladies): Fri/Sat Lady Captain P Kelly’s Prize, 1 M Herlihy (31) 149, 2 C Ruane (18, junior) 148, Gross D Ruane (15) 181, 3 J Swayne (17) 150, 4 R McDonnell (35) 152, 5 J Whyte (17) 153, Cat A F Butler (20) 155, Cat B J O’Donovan (27) 156, Cat C G Hickey (33) 153, Best Fri MT Curran (23) 72, Best Sat C Donnelly (29) 71, Past Captain J Sheehan (21) 157, Committee D Nugent (19) 161, 9H G Lyons.

WEXFORD (Gents): Sat/Sun fourball, 1 P Harnett (16), L Forrestal (20) 47pts, 2 D Robinson (8), P Kelly (13) 47, 3 G Lynch (6), N Murphy (12) 46, 4 J Kehoe (14), J Thomas 921) 45, F9 U Ryan (8), A Keating (30) 27, B9 A Doran (6), J Cleary (16) 23. Tues seniors 15H, 1 G Mulhall, J Thomas, G Roche, C Pierce 38½, 2 M Robinson, M Browne, J Shorten, D Greer 40 1/3, 3 B Long, P Kavanagh, B Judd 40¾. Tues 10H semi-open mixed foursomes, 1 C Grant, M Butler 30 2/3, 2 J Rackard, M Rackard 32 2/3, 3 R Sexton, A Culleton 32.

YOUGHAL (Gents): TK Keane Memorial Trophy Fri-Sun, CSS Fri/Sat 35pts, Sun 34, 1 J Rogers (13) 40pts, 2 A O’Brien (10) 41, Gross P Moylan (+1) 38, 3 C O’Callaghan (12) 40, Fri 1 Morey 37, Sat 1 S Power (12) 40, 2 S Prendergast (6) 39, Sun 1 P Giltinan (17) 39, 2 A Budds (9) 38.

YOUGHAL (Ladies): Weds team, 1 B O’Donoghue (14), P Brennan (19), J Coyne (22) 60pts, 2 R Connelly (5), D Quill (14), 4 Mathews (24) 55. Weekend singles 1 T Treacy (12) 36pts, 2 A O’Neill Coyne (20) 36. Weds Emer Casey Memorial, 1 M Fouhy (36), I O’Brien (26), S O’Leary (36) 64pts, 2 G Meaney (34), M Pomphrett (14), K Flavin (29) 61, 3 T Landers (14), D Fitzgibbon (28), N O’Keeffe (27) 61, 4 C O’Brien (13), F Fitzgerald (22), M O’Donoghue (26) 60.