Club Call: The golf results from this week's competitions around Ireland

ATHENRY (Gents): Open singles GOY, 1 G Kelly (20) 42pts, 2 L Mulveen (5) 41, Gross D Conlon (1) 37, 3 E Hegarty (14) 40, 4 C Lawless (11) 39, 5 C Feeney (20) 39. Open singles Weds, 1 K Murphy (22) 48pts, 2 and Gross R Byrnes (6) 42, 3 L Higgins (14) 40.

ATHENRY (Ladies): 9H singles Mon/Weds/Fri, 1 M Creaven (14) 20pts, 2 M McMahon (15) 19. Lady Captain A Killeen’s Day singles stroke Sat, 1 V Asple (28) 67, 2 C Watterson (42) 67, Gross T Coen (12) 81, 3 M Poniard (23) 71, 4 C Boland (19) 71, 5 E Beatty (12) 71, 6 A Duke (19) 72, 7 N Doherty (32) 72, 8 S Cunningham (19) 72, 9 B Poniard (17) 73, 10 B Keane (47) 73, Past Captains A Mangan (25) 74, Committee P Donovan (27) 77, Cat 1 M McNamara (10) 74, Cat 2 M O’Brien (28) 73, Cat 3 R Walsh (33) 73, Best 36+ R Penney (36) 73, F9 M McMahon (30) 32, B9 A O’Neill (20) 35, Senior 1 M Madden (16) 20, 2 M Heavey (20) 19.

ATHLONE (Gents): Weds open singles, 1 A Grehan (19) 44pts, Class A D O’Brien (5) 40, Class B J Naughton (18) 42, Class C K Martin (26) 39. AWGS, 1 J Costello 30pts, Class A T Mannion 28, Class B P McNamara 24, Class C B Kenna, Vets J Burns 19. Senior Scratch Cup, 1 D Rodden (+2, Nenagh) 71, 2 R O’Connor (0, Co. Sligo) 71, 3 C Melan (+1, Galway) 72, Nett K Gavin (Galway Bay) 73. Junior Scratch Cup, 1 C Freney (4) 73, 2 P Kenny Jr (7) 78, 3 G Delaney (6) 78, Nett C McMicken (8) 71. Intermediate Scratch Cup, 1 E Sheehy (11) 80, 2 E Dolan (10) 82, 3 D Kenna (12) 84, Nett D Martin (18) 73. Minor Scratch Cup, 1 A Sherlock (19) 89, 2 J Curley (19) 90, 3 I Pragnell (19) 91, Nett D McCormack (21) 71.

BALLYBUNION (Gents): Sat/Sun Captain Mr SJ Healy’s Prize, 1 T Healy (24) 41pts, 2 J Cox (20) 41, 3 P Harrington (10) 39, Gross S Carroll 34, 4 MK Barrett (11) 39, 5 D O’Hanlon (7) 38, 6 J Barrett (18) 37, 7 J Sheehan (11) 37, 8 S Galvin (5) 36, 9 KW Barry (10) 36, Senior J Shier (19) 33, Past Captain/President C Harris (12) 32, Day 1 R Cussen (11) 36, 2 K Culhane (12) 35, 3 D O’Gorman (10) 34, Day 2 1 B Hickey (6) 36, 2 I McCarthy (7), 3 F Geary (12) 36, Guest D Byrne (12) 43, Committee J Quirke (14) 31, Guest D O’Neill (15) 25. Seniors Thurs Cashen, 1 C Mulvihill (15) 33pts, 2 D Keane (24) 32, 3 B Lynch (20) 32, 4 TM O’Connor (18) 32, 5 J O’Connor (23) 31.

BALLYBUNION (Ladies): Sat Old Course, 1 G Keane (12) 72, 2 L Canty (16) 73, 3 M O’Donoghue (12) 77, 4 M McAuliffe (11) 77, 5 AM Healy (23) 78. 9H, 1 M Hanrahan (20) 18pts.

BALLYHEIGUE CASTLE (Gents): Sun singles, 1 M Nix (25) 38pts, 2 J Horan (12) 37, 3 T Hayes (12) 37, 4 B Hehir (25) 37, 5 N O’Hanlon (16) 37.

BANDON (Gents): Tues seniors John O’Sullivan Trophy, 1 A Hughes (21) 38pts, Div 1 J O’Flynn (16) 37, 2 L Coughlan (15) 35, 3 P Philpott (14) 35, Div 2 1 D Riordan (22) 38, 2 R Gumbleton (23) 37, 3 P Harrington (27) 36. Thurs open singles, 1 R Callanan (17) 46pts, 2 N Murphy (18) 43, 3 JC O’Flynn (13) 42, 4 M O’Halloran (10) 42, 5 F Lynch (19) 41. Sat singles, 1 H Ross (8) 42pts, 2 S Jones (20) 42, 3 D O’Donovan (4) 41, 4 B O’Driscoll (11) 40, 5 D Hannon (10) 39.

BANDON (Ladies): Sun Captain’s Prize to Ladies 18H stroke, 1 A Kelly (17) 69, 2 M Mackey (12) 69, Div 1 1 C Minihane (10) 70, 2 S O’Halloran (15) 74, 3 M O’Driscoll (13) 75, Div 2 1 A McCarthy (23) 70, 2 C Murphy (21) 73, 3 M O’Leary (21) 74. Sun Captan’s Prize to Ladies 9H Stb, 1 B McCarthy (17) 21pts, 2 H Buckley (18) 19, 3 M McCarthy (18) 18.

BANTRY BAY (Gents): Weds South Munster Senior Open, 1 J Lyne (15, Glengarriff) 38pts, 2 L Long (11, East Cork) 36, 3 M Collins (10) 35, Cat B 1 J Doyle (18, Skibbereen) 38, 2 B O’Donovan (20) 35, 3 B Barry (18) 34, Cat C 1 D O’Sullivan (25) 38, 2 M Andrews (22) 29, 3 J Moriyama (21) 38. Sat/Sun Lady Captain D Kingston’s Prize to Gents, 1 G Clifford (21) 41pts, 2 JP Lynch (19) 40, Gross M Kingston (3) 30, 3 M Hegarty (22) 39, F9 C Farr (13) 20, B9 D Flynn (18) 24.

BANTRY BAY (Ladies): Sun Lady Captain D Kingston’s Prize, 1 K O’Sullivan (29) 35pts, 2 L Cotter (11) 35, Gross M Cronin (14) 17, 3 O Mehigan (32) 32, 4 M Dennehy (27) 32, Past Captain E Twomey (34) 32, Visitor L Walsh (29) 33, F9 S O’Donovan (23) 18, B9 M Murphy (22) 18.

BLARNEY (Ladies): Tues singles, 1 C Buckley (17) 37pts, 2 T Fitzpatrick (30) 33, 3 M Cronin (13) 32. Tues 9H, 1 J Kelleher (46) 14pts. Sat singles, 1 T Hannigan (26) 36pts, 2 B Cremin (19) 35, 3 M Murray (32) 33.

BORRIS (Gents): Sun open scramble, 1 T Joyce (3), M Kavanagh (14), L Roche (5) 58.8, 2 G Gahan (9), T Whelan (13), A Foley (13) 60.7, 3 E Holden (13), L Kinsella (12), R Ó hEochaidh (19) 61.6. Fri 9H, 1 M Reddy (13) 20pts, J Kielthy (12) 19, 3 S Hanafin (13) 19. Weds League, 1 M Reddy (13) 40pts, 2 P Whelan (18) 37, 3 J Thompson (17) 37, 4 J Lillis (9) 36. Fri 9H, 1 R Foley (17) 23pts, 2 S Hanafin (13) 21, 3 E Killian (16, New Ross) 20. Open fourball, 1 K Ryan (13), J Todd (10) 44pts, 2 C Condon (12), C Walsh (12) 42, 3 J Manning (13), D Maher (19) 41. Club singles matchplay, 1 J Kielthy. Club masters matchplay, 1 J Foley.

CAHIR PARK (Gents): Mon-Thurs qualifier, Cat 1 R Davies 36pts, Cat 2 J Cashman 38, Cat 3 S O’Donovan 43. Sat/Sun sub-refund stroke, 1 M Walsh 66, 2 P O’Dwyer 68, 3 K Cotter 68, Gross D Sweeney 73.

CAHIR PARK (Ladies): Thurs singles, 1 R Maher 37pts, 2 J Walsh 37, 3 A Daly 34.

CASTLEMARTYR (Gents): Captain Mr E Harty’s Prize Fri/Sat, 1 S O’Regan (16) 42pts, 2 M Bennett (8) 41, 3 T Holohan (13) 40, 4 A Tobin (9) 39, 5 and Gross J O’Brien (+1) 71, Cat 1 C Donoghue (5) 38, Cat 2 K Delea (7) 37, Cat 3 D Healy (23) 36, 6 MJ O’Sullivan (9) 37, 7 A Traynor (4) 37, 8 P O’Sullivan (12) 36, 9 S O’Flynn (9) 36, 10 L Keating (19) 36, Five-Day 1 C Kelly (20) 30, 2 M Canniffe (18) 23, Past Captains A O’Dwyer (14) 35. Sun singles, 1 S Joyce (17) 43pts, 2 A Ahern (13) 42, 3 O Egan (19) 42.

CASTLEMARTYR (Ladies): Eileen Murphy Fourball Sun-Tues, 1 C McEvoy (25), E Murphy (23) 42pts, 2 F Millerick (25), AM Ahern (17) 38, 3 A Coyne (18), F O’Connell (19) 37.

CORK (Gents): Weds fourball, 1 D Savage, V Savage 40pts, 2 J Cusack, E Gleeson 40. Fri singles white, CSS 36pts, 1 D O’Flynn (6) 41pts, 2 S Murphy (6) 40, 3 and Gross M Ford (0) 39, 4 D Higgins (13) 39, 4 MJ O’Flynn (10) 38. Sat singles blue, CSS 36pts, 1 T Donovan (21) 42pts, 2 V Savage (17) 42, 3 and Gross F Deasy (1) 42, 4 K O’Connell (4) 41, 5 W Horgan (15) 40. Sun singles white, CSS 36pts, 1 D Cunningham (10) 42pts, 2 G Seacy (10) 40, 3 P Quill (7) 40, 4 E Keane (5) 39, Gross B Kelleher.

CORK (Ladies): Thurs invitation four-person team, 1 P Whitley (15, Fota Island), F Maloney (18, Monkstown), L Kirby (22), U Scally (28, Bandon) 94pts, 2 C Nash (12, Douglas), E O’Brien (17, Douglas), E Sheehy (19, Kinsale), C O’Connor (21, Cork) 93, 3 J Hickey (2, Mallow), C O’Sullivan (9, Muskerry), M Lowney (10, Cork), S Coakley (11, Mallow) 92. Sun singles Stb, CSS 38pts, 1 F Nestor (22) 37pts, 2 C Coughlan Ryan (0) 36.

CO. TIPPERARY (Gents): Singles v par, 1 G Ryan (13) 7up, 2 K McCarthy (15) 6up, Gross D Hayes (9) 2up, 3 M Butler (10, Cashel) 5up. 9H, 1 J Tracey 22pts, 2 M Maher 20, 3 D Hickey 20. Open singles Fri, 1 J Burke 38pts, 2 A Burke 38, 3 B McCarthy 37. Seniors 15H Tues, 1 G Maher, D Hennessy, D Ryan 78pts, 2 T Moloney, J Kinsella, L O’Gorman 75, 3 T Landers, C Gaffney, J Hannigan 74.

CO. TIPPERARY (Ladies): Weds 9H qualifier, 1 L Ryan (17) 20pts, 2 E Kinane Ryan (37) 20, 3 J Lawrence (28) 18. Thurs evening goal, 1 L Horgan 20pts, 2 M O’Connell 20.

CRADDOCKSTOWN (Ladies): Open fourball Tues, 1 E O’Connell (25), A Quinn (18) 41pts, 2 J Fitzgerald (16), H Griffin (27) 40, 3 A O’Neill (20), M O’Connell (15) 40.

DONABATE (Ladies): Singles, 1 B Rogers (32) 35pts.

DOOKS (Gents): Sweep, 1 D Blennerhasset (5) 41pts, 2 F O’Connor (14) 38, 3 R Burke (15) 37, 4 M Smith (15) 37, Gross C O’Riordan (6) 36, Over-65 P Bowler (15) 34. Sun Killarney exchange, 1 K Curtin (6) 44pts, 2 P Casey (22) 44, 3 C O’Halloran (26) 43, 4 T Foley (16) 40, Gross E O’Connor (2) 38, Over-65 P Healy (20) 37.

DOOKS (Ladies): Killarney exchange Sun team-of-two, 1 A Burke (7), C Griffin (2) 45pts, 2 M Prendiville (18), K Wall (23) 42, 3 S Gleeson (13), M Kelleher (10) 41.

DOUGLAS (Gents): Sat singles, 1 S O’Donovan (14) 43pts, 2 E Carroll (18) 43, 3 B Kendellen (14) 42, 4 C O’Brien (14) 42, 5 B Kiernan (5) 42, 6 B Kenneally (14) 42, Gross A McSweeney (0) 38, Veteran K Condon (30) 37, Cat 0-10 1 D O’Sullivan (5) 41, 2 P Kenny (10) 41, 3 W Hill (8) 40, Cat 11-16 H Lane (14) 41, 2 B O’Connell (15) 41, 3 R Hodgins (14) 41, Cat 17+ 1 P Fagan (17) 40, 2 S Murphy (18) 38, 3 D Moloney (19) 36.

DOUGLAS (Ladies): Tues stroke, 1 F McCarthy (28) 69, Silver 1 C Coughlan (1) 71, 2 E Higgins (6) 72, 3 O Coughlan (15) 72, 4 K MacCann (4) 73, 5 D O’Sullivan (12) 73, Bronze 1 R O’Neill (27) 70, 2 A Conway (25) 72, 3 P O’Regan (30 73, 4 F O’Brien (33) 74, 5 C O’Connor (23) 74. Tues 9H Stb, 1 K Harvey (5) 22pts, 2 G Buckley (19) 22, 3 D Clune (16) 21. Sun singles, 1 H Barry (19) 38pts, 2 U Morris (12) 32. Sat singles, 1 B Heffernan (15) 37pts, 2 D O’Sullivan (12) 36.

DUNMORE (Gents): Singles Sat/Sun, 1 and Gross JJ O’Driscoll 44pts, 2 N O’Donovan 40, 3 G O’Driscoll 40, 4 A Whelton 39, Sat P White 38, Sun P Dykes 39, M O’Leary hole-in-one at 14H.

ENNISCRONE (Gents): Thurs open singles, 1 S Lenehan (17, y, Naas) 38pts, 2 J Behan (14, y, Balbriggan) 38, 3 W Higgins (12, y, Beaverstown) 38, 4 L Galvin (6, y, Moate) 37, 5 R Grimes (15, y) 37, CSS white 34, yellow 36. Sat semi-open singles, 1 G Mander (10, y) 43pts, 2 N Enright (21, y) 35, CSS white 35, yellow 37. Sat 9H mixed fourball Scurmore, 1 P Loftus, B Casey 24pts.

ENNISCRONE (Ladies): Thurs open singles, 1 M Murphy (18) 35pts, 2 K Boyce (20, Rosapenna) 32, CSS 33. Sat semi-open singles, 1 S Sweeney (22) 34pts, CSS 36.

EUROPEAN (Gents): Singles, 1 R Pearcy (13) 38pts, 2 B Wojnar (15) 36, 3 D Downes (13) 35. Open seniors, 1 G Tucker (19, Beech Park) 36pts, 2 G Lodge (15, Faithlegg) 34, 3 N Steedman (3) 34. Open fourball, 1 C Garde (14, Fota Island), J Hartnett (17, Fota Island) 43pts.

FERMOY (Gents): Open seniors, 1 C Murphy (12) 41pts, 2 I O’Callaghan (6) 41, 3 J Moloney (15) 39, 4 M Walsh (16) 39, CSS home 68, away 70. Open singles Weds, 1 L Roche (19) 41pts, 2 B Carey (12) 38, 3 T Moynihan (16) 38, CSS 70. President Mrs M Daly’s Prize Sat/Sun, 1 G Hurley (16) 39pts, 2 M Walsh (18) 42, 3 R Crean (5) 39, Gross R Hurley (4) 35, 4 B O’Callaghan (6) 39, 5 C Smith (11) 39, 6 D Ennis (8) 39, Best Sat T Collins (11) 38, Best Sun R Bagnall (4) 38, Juvenile D Nolan (20) 39, Past President D Fleming (17) 33, CSS 71.

GLENGARRIFF (Gents): Lady Captain’s Prize to Gents Sun, 1 S Holland (25) 44pts, 2 J Holland (10) 43, 3 JK Fleming (17) 41. Weds 9H, 1 J Dolan (19) 20pts, 2 O Dinneen (13) 19, 3 B O’Sullivan (13) 18.

GOLD COAST (Gents): Tues open L&G singles, 1 B Dunbar (15) 41pts, 2 A Travers (15) 40, Cat 0-9 D Connelly (5, East Cork) 36, Cat 10-18 B O’Brien (14) 39, Cat 19+ P Walton (24, Lismore) 40. Fri open L& Gsingles, 1 G Manley (5, Fota Island) 39pts, 2 J Callanan (18, Thurles) 38, Gross S O’Brien (2, Fota Island) 33, 3 A Kiely (11) 36, CSS 35. Sat singles, 1 J O’Dwyer (11) 38pts, 2 F Murphy (14) 37, Gross B Fahey 28, CSS 37. Sat open singles, 1 J Regan (13, Dungarvan) 37pts, CSS 36. Sun singles, 1 M Whelan (15) 39pts, 2 D Kiely (12) 39, Gross M White (1) 36, 3 J Walsh (12) 38, CSS 37. Sun open singles, 1 T O’Brien (10, Callan) 38pts, CSS 37.

GOLD COAST (Ladies): Sat/Sun singles, 1 B Morrissey (28) 39pts, 2 I Lynch (6) 38, 3 E Nash (19) 38. Tues open L&G singles, 1 S Russell (37, Tipperary) 38pts, 2 S Kane (28, Castlewarden) 37. Fri open L&G singles, 1 K Alton (22, Cahir Park) 32pts.

GORT (Gents): Mon open singles, 1 S Roche (10) 41pts, 2 D Molloy (14) 40, Gross A Devlin (6) 32. Sat/Sun singles, 1 G Cahill (14) 44pts, 2 E Connolly (8) 40, Gross É Melville (4) 32, 3 L Byrne (18) 38. Mon open singles, 1 J McGrath (14) 44pts, 2 E O’Dea (21) 42, Gross J Tuohy (1) 34, 3 M Hennelly (22) 39. Sat/Sun singles, 1 T Cummins (7) 41ps, 2 L Perkins (16) 38, Gross É Melville (4) 29, 3 L Byrne (18) 38.

GORT (Ladies): Sun/Tues singles, Cat 1 A Kerins 37pts, Cat 2 C Kelly 36. Sun/Tues Rockfield Cup, 1 J Fogarty (19) 43pts, 2 M Killeen (26) 40, Gross S O’Connor (12) 25, 3 C Kelly (34) 38.

KENMARE (Gents): Thurs Autumn Gold, 1 TE O’Sullivan 21pts. Fri open singles, 1 S Twomey (14) 40pts, 2 D McCarthy (21, away) 40, 3 D Casey (15) 40. Vice-Captains’ (C Dale and N Maye) Scramble, 1 D Kerins (6), P O’Dwyer (20), E O’Sullivan (24) 54, Best Men A Chinoy (9), K Chinoy (9), G O’Shea (9) 56.5, Best Ladies D Froment (13), V Blennerhassett (24), C Freeman (34) 57.8, Best Mixed J Murphy (9), MS Murphy (34), A Murphy (29) 55.6.

KILLARNEY (Gents): Dooks exchange Sun, 1 M Howard (8) 42pts, 2 C O’Connor (19) 39, 3 D Glavin (7) 39, 4 B O’Leary (17) 39, 5 B Regan (12) 38, 6 D Carroll (8) 38, 7 T O’Keefe (14) 38, Gross D Considine (1) 34, Cat 2 J Lynch (11) 37, Cat 3 L Holland (13) 37, Cat 4 T O’Sullivan (20) 37, CSS 72.

KILLARNEY (Ladies): Dooks exchange Sun, 1 G Dennehy (26), M Curtin (26) 43pts, 2 C Carroll (12), E Devane (26) 43, 3 K O’Connor (16), T O’Sullivan (18) 42, 4 E Courtney (11), M Courtney (20) 42.

KILRUSH (Gents): Sun Captain’s Plate, 1 BJ Hayes (16) 45pts, 2 M Leonard (26) 41, 3 J Young Snr (8) 40, 4 D Abbott (18) 39, Cat 1 T Coffey (12) 37, Cat 2 C O’Mahony (16) 39, Cat 3 N Prendeville (19) 39. Weds Senior Captain Mr F McMahon’s Prize, 1 A O’Connor (18) 41pts, 2 J Robinson (22) 40, 3 S Fennell (21) 39, 4 MJ McNamara (16) 38, 5 H Rose (15) 38, 6 J McNelis (17) 37.

KILRUSH (Ladies): Thurs, 1 G Burke (17) 37pts, 2 A Brennan (12) 34, 3 M Keating (30) 34.

LEE VALLEY (Gents): Intermediate Scratch Cup, 1 D Hourihan (12) 84, 2 S Newman (11) 85, 3 M Hackett (11) 85. Minor Scratch Cup, 1 T O’Sullivan (22) 92, 2 P Riordan (19) 94, 3 P Murray (21) 94. Sat, 1 M Aherne (10) 68, 2 E Hannon (4) 70, 3 G Kirby (8) 71. Mon, 1 R Curran (4) 42pts, 2 B Boyd (6) 40, 3 J Bolger (15, Fermoy) 40. Tues, 1 J Barry (12) 43pts, 2 MP O’Leary (19) 40, 3 R Reidy (22) 40. Thurs, 1 G Stack (9) 24pts, 2 D O’Gorman (6) 23, 3 P Tabb (8) 22.

LISMORE (Gents): Fri-Sun Vice-President Mr P Whelan’s Prize 27H stroke, 1 L O’Keeffe (11) 95.5, 2 S Hartigan (13) 98.5, Gross J Shanahan (3) 104, 3 M O’Driscoll (14) 99, 4 M Power (14) 99, 5 B Mulcahy (13) 100.5.

MACROOM (Gents): Intermediate Scratch Cup, 1 JR Blennerhassett (14) 82, 2 S Murphy (13) 82, 3 D McCarthy (14) 83, Nett G Gray (15) 69, CSS home 72, away 70. Minor Scratch Cup, 1 V O’Mahony (19) 86, 2 G O’Mahony (19) 88, 3 D Buckley (20, Cahir Park) 91, Nett G Desmond (24) 67 (hole-in-one at 13H), CSS home 72, away 71. Open singles Sat/Sun, 1 P O’Connor (0) 39pts, 2 D Bowen (11) 38, CSS 36. Spa Cup, 1 K Sheehan, T Gell (20) 41pts, 2 M Downey, A Downey (19) 40.

MAHON (Gents): Sat Lady Captain Mrs G Brohan’s Prize to Gents, 1 S Fitzmaurice 41pts, 2 F Golden 40, 3 M Hogan 40, 4 J Lucy 39, 5 P Moloney 39, 6 S Jermyn 39, Gross G Carroll 35. Sun threeball rumble, 1 D Power, P O’Leary, PN O’Leary 90pts, 2 M Bradfield, B Barry, D Lordan 88.

MAHON (Ladies): Singles, 1 R Boyle (27) 36pts, Cat 2/3 J Holland (18) 30, Cat 4 1 O Burns (25) 33, 2 A Scannell (27) 31, Cat 5 1 I Buttimer (30) 34pts, 2 A Keating (40 34, 3 H Flynn (39) 33, 4 R Roser (33) 32. Lady Captain’s Prize, 1 M Whelan (35) 40pts, 2 M O’Leary (27) 39, Gross E Sheridan (12) 23, 3 M Groeger (26) 38, 4 B Tobin (16) 38, 5 E Parfrey (20) 37, 6 M Jermyn (17) 37, 7 T O’Sullivan (14) 37, 8 AM Ryan (20) 37, F9 M O’Callaghan (28) 21, B9 R O’Neill (26) 21, Past Captain J Holland (18) 32, Nearest Pin O Deasy, Longest Drive E Sheridan. 9H, 1 M Read (20) 14pts, 2 P McEnery (20) 14, 3 I O’Rourke (12) 14, 4 L Daly (10) 13.

MAINE VALLEY (Gents): Sat/Sun singles, 1 L Martin (8) 38pts, 2 D Lynch (16) 36, 3 E Sheehan (20) 34, Over-60 J Sheehan (30) 34.

MALLOW (Ladies): Sun singles, 1 C Kearney (6) 35pts, 2 J Harris (23) 34, CSS 73. Eileen Lawlee Memorial Fourball, 1 J Harris, E Nagle 45pts, 2 K Conway, M Mulcahy 42, Gross J Hickey, N O’Connor 41, 3 N O’Donoghue, L Wallace 41.

MUSKERRY (Gents): Sat Rosleigh Cup, 1 P Hetherington (18) 38pts, 2 D O’Mahony (12) 37, 3 K McCarthy (16) 37, 4 F Hickey (0) 37, 5 B O’Leary (21) 37. Sat singles, 1 JP O’Sullivan (10) 41pts, 2 E O’Shaughnessy (3) 41, 3 S Goggin (14) 41, 4 J O’Mahony (6) 40, 5 L Walsh (15) 39.

RAFFEEN CREEK (Gents): Singles Sun, 1 M O’Regan (12) 46pts, 2 B Mills (20) 42, 3 J Harrington (16) 40, 4 S O’Donnell (14) 40, 5 T Kearney (12) 39, 6 S Wade (12) 38.

RAFFEEN CREEK (Ladies): Eileen Murphy Fourball Mon, 1 P Cronin (23), G Ward (27) 40pts, 2 G O’Farrell (18), K Bray (21) 36. 9H qualifier, 1 L Kiernan (31) 13pts. Lady Captain L Kiernan’s Prize Sat, 1 J Cahill (25) 39pts, 2 I Meade (20) 39, Gross D Hales (14) 23, Silver 1 M Whelan (19) 37, Bronze 1 M O’Sullivan (22) 35, 2 M Chambers (24) 35, 3 S Enright (23) 35, 4 J Keefe (25) 34, 5 I Hickey (23) 34, 6 O O’Mahony (28) 33, 7 C Allen (24) 33, 8 S Gash (24) 33, Past Lady Captain G O’Farrell (18) 36, F9 K Mahon (22) 21, B9 M Hurley (31) 22, CSS 70. 9H qualifier, 1 M Morrissey (29) 13pts.

ROSS (Gents): Singles Sat/Sun, 1 S Walsh (13) 42pts, 2 R McCarthy (21) 40, 3 T Kelly (15) 40, 4 T Nagle (20) 40.

ST HELEN’S BAY (Ladies): Weds open singles, 1 C Mellon (17) 31pts, 2 M Byrne (24) 30, 3 H Cooper (39) 28. 9H Fri, 1 S Glynn (15) 19pts, 2 A Foran (18) 19, 3 H Cooper (20) 12. Sat open singles 1 K Murphy (28) 34pts, 2 G Darling (23) 31, 3 T Kilcline (26, Black Bush) 31. Sun open singles, 1 P Williams (34) 31pts, 2 T Cooney (33) 30, 3 A Parkinson (25) 30.

SKIBBEREEN & WEST CARBERY (Ladies): Singles, 1 K Ronan (25) 32pts, 2 J Ring (22) 31, 3 C Byrne (21) 29, 4 M Kerr-O’Mahony (16) 29.

STACKSTOWN (Gents): Open singles Weds, 1 M Byrne (21) 40pts, 2 M Hughes (28) 38, 3 J Kielty (23) 37, 4 C Griffin (18) 37, 5 A Lai (15) 37, 6 C Galvin (23) 37, 7 M O’Leary (19) 36, 8 U Monks (20) 36, CSS 71. Sun singles, 1 G Lawless (32) 41pts, 2 J Morris (23) 40, 3 J McGuirk (11) 39, 4 S Keeley (19) 39, 5 M Ryan (13) 37.

TIPPERARY (Gents): President Mr M Crotty’s Prize, 1 B O’Shaughnessy (21) 59.5, 2 G McCormack (14) 59, 3 F Leahy (17) 57.5, Gross MP Ryan 33pts, 4 L Ryan (21) 56.5, Best Qualifier M Dillon (12) 40, Cat 1 E Ryan (C) (5) 54.5, Cat 2 M O’Halloran (14) 54, Cat 3 S Ryan (17) 56.5, Past President P O’Shea (13) 51.5, Senior C Bartley (12) 53, Seniors Yellow G Gannon (20) 34pts, Junior S Cleary (21) 43pts. Tues open seniors, 1 R Ryan (5) 41pts, 2 P O’Halloran (20) 41, 3 P Merrigan (8) 39. Seniors open Thurs, Div 1 J McGlynn (10) 39pts, 2 L Keane (7) 38, 3 J Fitzgerald (12) 38, Div 2 A Ryan (19) 38, 2 F Doran (17) 37, 3 M Kirby (16) 37, Div 3 1 M Tobin (22) 42, 2 WC Ryan (26) 41, 3 C Hayes (21) 40.

TIPPERARY (Ladies): Weds team-of-three scrambles, 1 J Dunne (22), J Finnan (28), N Burke (36) 67pts, 2 Lady Captain J Rea (37), R Murphy (9), P O’Dwyer (30) 67, 3 E Gleeson (20), N Crosse (26), K O’Dwyer (27) 62. 9H, 1 M Devlin (39) 13pts. Weds singles, 1 D Hayes (19) 68, Cat A Y Daly Ryan (7) 76, Cat B N Crosse (26) 72, Cat C F Fenton (31) 73. 9H, 1 M Ryan Kilfeacle (23) 15pts.

TRALEE (Gents): Sun fourball, 1 K Ruttledge (14), T Scannell (13) 45pts, 2 T Johnstone (15), JM O’Sullivan (15) 45, 3 K Dinan (17), K Dinan Jrd (9) 44, 4 J Reen (24), D Reen (16) 44. Seniors Weds, 1 J Collins (19) 29pts, 2 D Reen (16) 26, 3 M Coole (2) 26.

TRALEE (Ladies): Weds Mounthawk Trophy, 1 V Davern (25) 72, 2 E Corcoran (21) 72, 3 K Houlihan (27) 76.

TRAMORE (Gents): Tues long handicap, 1 J Kiely (18) 23pts, 2 M O’Dwyer (22) 22, 3 F Vaughan (18) 20. Sun stroke, 1 S Hannon (15) 60, 2 B O’Sullivan (15) 63, 3 L Lyons (11) 66, Gross C Butler (0) 71, B9 S Treacy. Weds 9H fourball, 1 B Mundy (13), F Vaughan (18) 22pts, 2 R Scott (16), P Kelly (21) 22, 3 S Carew (12), R Walsh (24) 22. Weds long-handicap, 1 M Keller (21) 21pts, 2 P Halley (24) 20, 3 R Brett (26) 20, 4 R Musgrave (21) 20. Thurs 11H senior, 1 JP O’Brien (10) 27pts, 2 M Flynn (22) 25, 3 P Cadogan (17) 24, Super Senior R Andrews (24) 24. Fri L&G open singles, 1 O Hobbs (17, Coolattin) 42pts, 2 R Cunningham (4, Waterford Castle) 39, 3 J Furlong (8) 38, Gross A Thomas (+1) 36. Sat 9H L&G, 1 D McCarthy (19) 22pts, 2 R White (37) 17, 3 S Walsh (34) 17.

TRAMORE (Ladies): Weds singles, 1 M Maughan (15) 23pts. Tues singles v par, 1 B Liston (31) 4up, 2 E O’Kane (28) 1dn, 3 H Nolan (29) 1dn.

WEST WATERFORD (Gents): Sun singles, 1 S Hanrahan (12) 40pts, 2 P Drohan (20) 39, 3 JG O’Connell (16) 37, CSS 37. 9H qualifier Tues, 1 C Walsh (3) 19pts, 2 J O’Donnell (6) 18. Open singles Weds, 1 P Walsh (21) 35pts, CSS 35. Sat/Sun stroke, 1 A Lynch (17) 66, 2 E Hassan (10) 68, 3 E Russell (17) 71, CSS Sat 71, Sun 73. Intermediate Scratch Cup, 1 L Swayne (12) 79, 2 JG O’Connell (16) 82, 3 R Bannon (11) 83, Nett L Leahy (17) 66, CSS Sat 71, Sun 73. Minor Scratch Cup, 1 JC Byrne (18) 85, 2 P Walsh (21) 91, 3 V O’Mahoney (22) 93, Nett S Wade (23) 74, CSS Sat 71, Sun 73. 9H qualifier Tues, 1 S Ronayne (9) 20pts, 2 S Lambert (7) 18. Weds open singles, 1 R Akehurst (22, Dungarvan) 40pts, 2 R Crowe (14, Tipperary) 36, CSS 36.

WEST WATERFORD (Ladies): 18H singles, 1 D Nugent (23) 44pts, 2 U Mulligan (27) 35, 3 P Kelly (27) 32.

WEXFORD (Gents): Sat/Sun Professional Mr L Bowler’s Prize, 1 J Murphy (11) 41pts, 2 P O’Byrne (24) 40, 3 M Ryan (14) 40, Gross S Flood 34, 4 J Byrne (14) 39, 5 T Foran (14) 38, Vets J Pitt (21) 39. GOY 36H, 1 A Lawlor (8) 137, 2 F Cash (7) 138, 3 M Furling (20) 138, Gross L Connolly 152, Leading Qualifier G Goff (8). Fri Minor Scratch Cup, 1 G Healy 92, 2 C Winters 95, Nett 1 L Forristal (20) 73, 2 P Berney (22) 75. Weds 14H open fourball, 1 N Brennan (15), T Dempsey (27) 35pts, 2 J Walsh (8), R Buggy (16) 35. Tues open singles, 1 S Hopkins (6) 40pts, 2 A Farrell (4) 38, 3 T Lyons (14) 38, 70+ O Dempsey (23) 35. Tues semi-open mixed foursomes, 1 K Murphy, L Murphy (16 1/3) 35 2/3.

YOUGHAL (Gents): Thurs-Sun Club Classic, 1 I Moylan (7), T Landers (14), D Fitzgibbon (28) 63pts, 2 D Hickey (18, Dungarvan), S Bennett (26, Lismore), A White (8, Lee Valley) 62, 3 L Edwards (20), M Kenneally (20), R Edwards (26) (all Fermoy) 62, 4 M O’Connor (36), A McCarthy (29), L Walsh (29) 61, Best Seniors D Tattan (23), D Hogan (21), J Morrison (28) 59.