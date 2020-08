Club Call: The golf results from this week's competitions around Ireland

ATHENRY (Gents): 18H open singles Stb Weds, 1 B McHugh (11) 41pts, 2 F Rohdich (9) 40.

ATHENRY (Ladies): 9H singles Stb Mon/Weds/Fri, 1 F Burke (16) 17pts. 18H singles Stb Weds/Sat Hogan Brennan Cup, 1 S Gaughran (43) 39pts, 2 B Flynn (38) 37, Gross M Carr (11) 21, 3 MA Shivnan (21) 35, 4 M O’Brien (28) 35, 5 C Boland (19) 34, Best 36+ A Nugent (45) 26. 18H singles Stb Sun, 1 C Boland (19) 34pts, 2 R Collins (34) 34, Gross N Nally (9) 21, 3 S Courtney (25) 33, Best 36+ W O’Grady (37) 21.

BALLYBUNION (Gents): Singles Sat Cashen, 1 G Scanlon (3) 34pts, 2 B Stack (14) 32, 3 MJ Dee (9) 31, 4 A Corcoran (12) 30, 5 A Chute (16) 30, Gross L Carmody 24, Seniors J Fitzmaurice (16) 22, Cat 1 E Buckley (8) 28, Cat 2 V Moloney (11) 28, Cat 3 SJ Healy (22) 28, B9 J Murphy (8) 15.

BALLYBUNION (Ladies): Voucher Tues, CSS 72, 1 AM Sexton (25) 42pts, 2 N Mullane (25) 42, 3 M Morkan (23) 40, 4 C Hurley (29) 38.

BALLYHEIGUE CASTLE (Gents): 18H singles Stb, 1 K Reidy (18) 43pts, 2 J Horan (12) 42, 3 J Dineen (24) 41, 4 E McMahon (9) 40, 5 TJ Griffin (21) 40.

BANDON (Gents): Tues seniors, 1 G Hannigan (16) 39pts, Div 1 C O’Sullivan (14) 36, Div 2 P Harrington (28) 37. Thurs open singles, 1 CD O’Sullivan (18) 41pts, 2 R Callanan (18) 39, 3 B Scott (6, Corballis) 38. Sat singles, 1 A O’Flynn (15) 39pts, 2 J Desmond (15) 38, 3 J Ahern (14) 38, 4 C McSweeney (10) 37, 5 B O’Driscoll (6) 37. Sun singles, 1 C Lynch (18) 42pts, 2 N Hurley (9) 41, 3 S Moore (19) 41, 4 C Kelly (14) 40, 5 H Ross (9) 39, 6 J Carroll (6) 39, 7 R Callanan (18) 39.

BANDON (Ladies): Weds threeball better-ball, 1 M O’Donovan, A Armitage, M O’Regan 60pts, 2 E O’Mahony, S O’Brien, A Ahearn 60.

BLARNEY (Ladies): Tues singles, 1 C Nolan (29) 37pts, 2 T Fitzpatrick (30) 32, 3 A O' Brien (32) 31. 9H Stb, 1 T Lawlor (40) 20pts. Sat Lady Captain's Day 18H stroke, 1 B Cremin (19) 74, 2 N Duffy (23) 76, 3 A Dwyer (40) 76, 4 T Fitzpatrick (30) 77.

CAHIR PARK (Gents): Pro-Am, 1 T Rice (pro), G Morrison, J Ormonde, B Merrigan, 2 M Murphy (pro), W Morrissey, K Culligan, C Healy, 3 E Jones (pro), D Reddan Jnr, R Ward, J Banaghan, 4 N Ó Briain (pro), A O'Donovan, C Coughlan Ryan, P Farrell, 5 B Doheny (pro), E Carey, S Moran, N Carey Jnr. South Munster Seniors Open Tues threeball champagne scramble, 1 P Hennessy, D Murphy, N Foot 95pts, 2 E Flynn, B Nash, PJ Noonan 94, 3 J Keating, M Nugent, MC Barrett 92.

CASTLEMARTYR (Gents): Members’ singles Stb Sat, 1 B Hartnett (17) 47pts, 2 A Ryan (12) 42, 3 A Brennan (6) 39. Sun medal, 1 T Galvin (7) 69, 2 R Cooke (16) 70, 3 P McMahon (6) 72.

CEANN SIBÉAL (Gents): Fourball Stb. 1 C Keating (8), C Keating (24) 50pts, 2 A Moore (14), J Lucey (14) 47, 3 M Sharkey (4), C Sharkey (11) 45, 4 P Scannell (5), M O’Driscoll (38) 44. Singles Stb green, 1 L Brosnan (17) 42pts, 2 E Hadnett (26) 41, Gross S Desmond (+2) 67, 3 P O’Connor (8) 40, yellow B Eglington (22) 44. Three-person team, 1 D Flannery (10), S Roche (18), A Flannery (28) 89pts, 2 P Ó Seaghdha (12), S Griffin (23), D Ó Seaghdha (23) 80, 3 J Neylon (11), C Brosnan (18), B Brosnan (21) 79, 4 P Duffy (14), D Winters (22), P Duggan (23) 79.

CEANN SIBÉAL (Ladies): Singles Stb, 1 M Cahill (22) 39pts, 2 S O’Reilly (29) 39, 3 R Sayers (16) 37, 4 A Moore (14) 36, F9 N Uí Shúilleabháin (33) 20, B9 J Sharkey (19) 20. 9H, 1 B O’Mahony (33) 17pts. Singles Stb, 1 N Fitzgerald (13) 40pts, 2 A Moore (14) 37, 3 T Uí Chualáin (25) 36, F9 B Uí Lubhaing (19) 22, B9 A O’Higgins (20) 19.CRADDOCKSTOWN (Ladies): Three-person team Tues, 1 A O'Rourke (27), A McCormack (16), B Cullen (25) 81pts, 2 R McMullen (24), R Murphy (14), O Devereux (31) 78. Singles Sat, Class 1 (0-23) M O'Connell (15) 35pts, Class 2 (24-45) N Kelly (39) 40. Singles stroke Sun, 1 R Merriman (13) 77.

CORK (Gents): Weds fourball, 1 M O'Donoghue (14), B O'Connor (20) 38pts, 2 S Horgan (11), E Horgan (14) 37, 3 T Finn (8), C Cantillon (13) 35, 4 F Deasy (1), E Deasy (16) 35, 5 S Buckley (12), B Mohally (18) 35. Fri singles white, CSS 35pts, 1 J Twohig (7) 40, 2 W Cain (9) 39, 3 and Gross T Dillon (3) 39, 4 J Cahill (5) 38, 5 N Tobin (8) 36. Sat singles white, CSS 34pts, 1 J Lucey (18) 44, 2 C O'Mahony (18) 40, 3 E Horgan (13) 40, 4 N Coleman (11) 38, Gross E Murphy 38, 5 P Cowley (3) 38. Sun singles white, CSS 36pts, 1 D Mulvihill (15) 41, 2 J Ryan (12) 39, 3 JA McCarthy (17) 39, 4 P Collins (7) 38, Gross F Deasy 35, 5 P Cowley (4) 37.

CORK (Ladies): Sun singles Stb, CSS 38pts, 1 S McKnight (20) 37.

CREGMORE PARK (Gents): Weekend white Stb, 1 J Ryan (10) 43pts, 2 E Fitzgerald (15) 41, 3 J Dooley (14) 41, Cat 1 D Elwood (11) 40, Cat 2 D O’Reilly (13) 40, Cat 3 M Fahy (20) 40, Cat 4 D Grealish (26) 36.

DONABATE (Ladies): Vice Captain Mr P Brown's Prize to Ladies singles Stb Sun, 1 M Maguire (43) 37pts, 2 M Breen (33) 36, Gross D Bradshaw (7) 24, Div 1 C O’Hara (12) 33, 2 A Hanratty (8) 32, Div 2 1 A Brown (27) 33, 2 P Leheny (29) 32, Div 3 1 M Brennan (32) 32, Div 4 S Collins (29) 28. 9H Stb, 1 P Byrne (18) 19pts. Tues holes-in-one M McDonald, C O'Hara. Singles Stb Tues, Class 1 1 D Bradshaw (7) 34pts, 2 C Fay (12) 34, Class 2 1 M McDonald (28) 32, 2 P Brangan-Bolger (26) 32, Class 3 G Corbally (33) 29, Class 4 M McGuire (41) 32. 9H singles Stb, 1 C Timmins (28) 16pts.

DOUGLAS (Gents): Weds invitation fourball, 1 J Keegan, C Kavanagh 45pts, 2 G Daly, E O’Riordan 45, 3 M Dolan, S Bermingham 44, 4 S Kennedy, L West 44, 5 P Kelly, D Gosnell 43. Sat August medal, 1 B Forde (11) 68, 2 JP Hughes (2) 69, 3 D Grainger (4) 69, 4 C Farrell (11) 70, 5 A Hennessy (12) 70, Gross P O’Keeffe (+4) 71, Veteran P Barber (20) 77, Cat 0-10 1 C Broderick (10) 72, 2 A O’Hara (10) 72, 3 J O’Sullivan (4) 72, Cat 11-16 1 N Fitzgerald (12) 71, 2 P McCarthy (14) 71, 3 L Twomey (11) 72, Cat 17+ 1 S O’Herlihy (17) 76, 2 K O’Keeffe (17) 76, 3 P Tingle (19) 72.

DOUGLAS (Ladies): Tues 18H Stb, 1 A Keating (36) 40pts, Silver 1 M Kelleher (11) 38, 2 S Nagle (15) 38, 3 B Heffernan (15) 37, 4 M Farrell (16) 37, Bronze 1 R Itty (26) 40, 2 G O’Donovan (31) 37, 3 C Dolan (28) 35, 4 R O’Neill (26) 34. Tues 9H Stb, 1 K Conboy (12) 21pts, 2 K Harvey (5) 19, 3 M McGuire (16) 18. Ladies Captain Mrs M Horgan’s Prize Sat, CSS 76 (reduction-only), 1 S Gilmore Kettler (9) 31pts, 2 C Morrissey (38) 29, Gross M McAuliffe (4) 19, 3 E O’Halloran (18) 29, 4 B Daly (25) 27, 5 A Dilger (13) 27, F9 M McAuliffe (11) 17, B9 P Gleeson (22) 14, Past Captain T Quilter (15) 24, Seniors M Reen (23) 26, Vintage N Browne (36) 20, Committee AM Carroll (15) 22, 9H 1 N Adams (27) 13, 2 JA O’Connor (36) 6, Best 36+ S Quilter (39) 24.

DUNMORE (Gents): Sun PJ Hayes Trophy Past Captains and Presidents, 1 K Sutton 41pts, 2 N O'Gorman 40, 3 JJ O'Driscoll 38, 4 D Harrington 38, 5 J Brooks 38, 6 M O'Leary 37.

ENNISCRONE (Gents): President Mr J Bowe’s Prize, 1 R Cloonan Snr (17) 66, 2 J Leonard (16) 69, Gross R O'Doherty (+1) 72, 3 D Rogers (12) 69, 4 A Gray (12) 69, 5 L Casey (8) 69, F9 E Mongan (16) 32, B9 BP O'Brien (10) 32, Cat 1 J Wims (12) 72, Cat 2 P Ruane (13) 70, Cat 3 P Forde (16) 71, Cat 4 T Timlin (21) 73, Ladies M Wade (27) 66.

THE EUROPEAN (Gents): President Mr P Ruddy’s Prize, 1 K Hicks (11) 37pts, 2 E Boylan (11) 36, 3 N Steedman (3) 36, 4 J Molins (8) 36, 5 M O'Donoghue (13) 36. Par 3 C Cullen 11, 9s B McGinn, J Dodd, P Kealy, G Fahy. Open fourball, 1 B Gildea (6, Ballybunion), S O'Connor (11, Ballybunion) 40.

FERMOY (Gents): Perpetual Challenge Cup Sat/Sun, 1 B Lyons (17) 39pts, 2 N Cotter (6) 39, 3 C Crowley (11) 39, 4 J Higgins (11) 38, 5 P Griffin (4) 38, CSS Sat 70, Sun 71. Seniors Stb, 1 R Ennis (17) 39pts, CSS 68.

FOTA ISLAND (Ladies): Sun/Tues, 1 N Codd (18) 39pts, 2 AM Horgan (16) 38, 3 D O'Mahony (8) 35, 4 E O'Driscoll (14) 34, 5 M Grandon (29) 33, 6 A Morrissey (20) 33.

GOLD COAST (Gents): Tues open L&G singles, 1 W O’Connor (16, Mitchelstown) 44pts, 2 N Dermody (5) 42, Cat 0-9 D Murray (7, St Anne’s) 38, Cat 10-18 S Dermody (12, Carlow) 40, Cat 18+ S Ó Ciarba (20, Dungarvan) 39, Ladies 1 R Murphy (12) 47, 2 B Conway (28) 37. Fri open L&G singles, 1 F Buttimer (11, Cahir Park) 42pts, 2 T Smith (19, Mitchelstown) 39, Gross JP Ryan (4, Monkstown) 35, Lady F Butler (20, Newlands) 30. Sat, 1 C Roche (7) 36pts, Gross A Harty (1) 29. Sat open singles, 1 J Higgins (10, Fermoy) 36pts, 2 D Kelleher (18, Blarney) 35. Sun Vice-Captain’s Prize, 1 C Clancy (8) 39pts, 2 D Henley (4) 37, Gross M Lenihan (1) 36, 3 JB Ryan (22) 37. Sun open singles, 1 D Le Gros (10, Edmondstown) 33pts.

GOLD COAST (Ladies): 18H singles, 1 E Nash (19) 37pts, 2 R Hannigan (21) 36, 3 E McGuckian (11) 36.

GORT (Gents): Sun 18H singles Stb, 1 G Lally (15) 42pts, 2 P Corcoran (19) 42, Gross E Melville (4) 35, 3 B Byrne (13) 42.

GORT (Ladies): Sun Captain P Skehill's Prize 18H stroke, 1 S Broderick (20) 67, 2 J Joyce (13) 69, Gross S Forde (13) 69, 3 P O’Connor (24) 71, 4 P Callanan (36) 71, 5 R Walsh (20) 72, Past Captains B Diskin (15) 73, Committee Member M Killeen (28) 75, 6 C Kelly (34) 73, Cat 1 J Fogarty, Cat 2 M O’Grady, Cat 3 P Wynne, F9 G Connor, B9 J Cummins. Cigs 9H Stb, 1 S Broderick 23pts.

KENMARE (Gents): Mon-Weds open white, 1 R Clifford (12) 39pts, 2 M O'Donovan (6) 36, 3 C Breen (19) 35. Thurs morning Autumn Gold, 1 M Hode 20pts. Fri open, 1 S Murphy (15) 43pts, 2 C Dale (12) 41, 3 J McGarry (15) 41. Away 18H singles white, 1 P O'Connor (9) 45pts, 2 P O'Connor (Bank House) (7) 43, 3 S Finn (18) 43. Three-day whites, 1 P Kelleher (20) 41pts, 2 D Horgan (30) 39, 3 P O'Donovan (21) 38. Fri open, 1 P Elwood (6, Douglas) 40pts, 2 J Maye (11) 38, 3 C Maye (14) 38. 18H Stb blues, 1 A Chinoy (10) 42pts, 2 P Kelleher (20) 40, 3 D Ó Siochrú (7) 40.

KENMARE (Ladies): Captain C Freeman’s Day Sun, 1 C Brosnan (15) 39pts, 2 D Froment (14) 38, Gross AK Brosnan (9) 36, 3 S Doran (24) 36, 4 S Gaine (27) 36, Cat 0-20 M Kissane (20) 35, Cat 21-30 G Crowley (29) 34, Cat 31+ J Harrison (38) 30, F9 NM Harrington (31) 19, B9 C Bradshaw (14) 18, Past Captains L Hatton (20) 32, Committee N Maye (31) 29, Visitors C Morey (25) 34, Longest Drive C Bradshaw, Nearest Pin A Brosnan. Sun 18H Stb, 1 D Long (23) 38pts, 2 D Froment (14) 36, 3 E Daly (29) 35.

KILLARNEY (Gents): Killeen Sat/Sun, 1 E O'Sullivan (5) 40pts, 2 J Lynch (12) 40, 3 H O'Neill (11) 39, 4 E Kennedy (7) 38, 5 K Mangan (6) 37, 6 T Moynihan (14) 37, Cat 1 F O'Shea (6) 36, Cat 2 P Twiss (11) 36, Cat 3 J Galvin (12) 36, Cat 4 A Carey (19) 36, CSS Sat 34, Sun 33. Sat/Sun v par Killeen, 1 R Kelliher (4) 5up, 2 S Gallivan (3) 4up, 3 M Maher (4) 4up, 4 E O'Sullivan (4) 4up, 5 D O'Donoghue (4) 4up, Cat 1 R Cussen (5) 3up, Cat 2 R Fleming (8) 3up, Cat 3 D O'Donovan (17) 3up, Cat 4 R Janssen (18) 1up.

KILLARNEY (Ladies): Stroke Mahony’s Point Sun, 1 J Fleming (35) 62, 2 A Stuart (17) 65, Gross C Griffin (2) 68, 3 MC Murphy (28) 66, 4 S Brosnan (10) 69, 5 N Dunham ( 27) 69, 6 A Ladd ( 15) 70, CSS 71.

LEE VALLEY (Gents): Sun, 1 R Mulcahy (28) 54pts, 2 M Cunningham (13) 43, 3 E Hannon (5) 41. Mon, 1 J Lang (19, Bandon) 45pts, 2 B Barrett (20, Adare Manor) 43. Tues, I O'Callaghan (22) 40pts, 2 P Murray (20) 39, 3 M O'Connor (18) 38. Thurs, 1 P Riordan (9) 20pts, 2 C O'Leary (6) 16, 3 JJ O'Mahoney (9) 16.

LEE VALLEY (Ladies): Weds, 1 B Butler (10) 71, Div 1 R Murray (10) 75, Div 2 H Hodson (17) 75, Div 3 E O'Sullivan (23) 79.

LIMERICK (Ladies): Medal Sat/Tues, 1 G O'Donovan (15) 70, 2 L Glynn (28) 72, Gross E Walsh (5) 78, 3 A Breen (18) 73.

LISMORE (Gents): Sat/Sun 18H singles Stb, 1 B Hannon (8) 39pts, 2 D Prendergast (10) 38, 3 J Kenneally (11) 38.

MACROOM (Gents): Sat/Sun open singles, 1 G Irish (14) 44pts, 2 S Quinn (14) 41, 3 J Vaughan (20) 41, Gross K Sheehan (3) 36, Senior E Neville (12) 41.

MAHON (Ladies): Captain's Prize Sun, 1 L Scanlan (28) 35pts, 2 M Twomey (31) 34, Gross E Sheridan (12) 22, 3 B Tobin (16) 34, 4 A Twohig (24) 34, 5 M Stapleton (27) 33, F9 C O'Neill (29) 19, B9 M Whelan (34) 16.

MAINE VALLEY (Gents): Singles, 1 B Keehan (19) 43pts, 2 JM O'Sullivan (16) 40, 3 T Moroney (25) 39, 4 P Healy (20) 38, Over-60 J Carmody (28) 35.

MALLOW (Ladies): Open day threeball, 1 A O'Grady, D Horgan, E Comyn 58pts, 2 D Linehan, C Roche, N Burke 55, Gross J Hickey, L Maher, J Dore 41, 3 M Savage, F Barry, M Barrow 54, 4 E Nagle, M Kelleher, C Collins 52. Lady President M Dowling’s Prize 18H Stb, 1 B Clarson (5) 41pts, 2 N O'Connor (10) 40, Gross C Roche (9) 30, 3 K Kennedy (21) 36, 4 M O'Sullivan (11) 35, 5 M O'Leary (29) 34, 6 L Maher (9) 34, Best Past Captain/President D Linehan (14) 33, Cat 1 K Conway (11) 33, Cat 2 S O'Gorman (20) 33, Cat 3 M O'Keeffe (37) 33, F9 A Murphy (32) 17, B9 S Coakley (11) 20, CSS 73.

MUSKERRY (Gents): Open singles Tues, 1 H O'Neill (9) 45pts, 2 M Kilcoyne (37) 41, 3 B O'Driscoll (6, Bandon) 40, 4 J Hegarty (7) 40, 5 J Lehane (11, Ballybunion) 39. Joe Morrissey Memorial v par Fri, 1 M O’Sullivan (3) 3up, 2 O O’Brien (8) 3up, 3 A O’Sullivan (5) 2up, 4 M Farrell (6) 2up, 5 D Walsh (6) 2up. Intermediate Scratch Cup Sat, 1 C Edmunds 78, 2 M Scannell 79, 3 A Barry 80, 4 G Lucas 80, 5 P Dorgan 80. Sun singles, 1 D Hartnett (2) 43pts, 2 E Cotter (12) 41, 3 D O'Hare (10) 40, 4 G Catchpole (10) 39, 5 S O'Brien (9) 39.

PORTARLINGTON (Gents): Jim Smith Cup Sat/Sun, 1 K Kennedy (28) 42pts, 2 J Hayes (16) 42, Gross I Lawlor (5) 34, 3 T Slevin (19) 42, D Reddin hole-in-one 5H, CSS 71.

PORTARLINGTON (Ladies): Singles, 1 S Scully (25) 42pts, 2 R Dowling (22) 39.

RAFFEEN CREEK (Gents): 18H singles Fri/Sat, 1 R Carroll (13) 46pts, 2 D Ryan (6) 43, 3 D McCarthy (10) 43, 4 S O’Sullivan (15) 41. Fourball Sun, 1 D Ryan (5), B O’Sullivan (13) 49pts.

RAFFEEN CREEK (Ladies): Mon 18H Stb Flannery Cup, 1 I Meade (21) 38pts, 2 J Sammon (20) 35, CSS 71.

ROYAL CURRAGH (Gents): Chaplins Cup Sat/Sun, 1 J Cosgrove (10) 44pts, 2 S Fitzgerald (12) 44, Gross D Anderson (5) 38, 3 A O’Neill (12) 43, Cat 1 E Neville-Aldwell (7) 42, Cat 2 D McHugh (13) 42, Cat 3 L O’Flaherty (17) 41, CSS 71.

ST HELEN'S BAY (Ladies): Open singles Stb Tues, 1 D Murphy (26, Edmondstown) 25pts. Junior 9H qualifier Tues, 1 E Maguire (18) 26pts, 2 L Maguire (18) 24. Captain Kieran's Day 9H qualifying Sat, 1 C McCurdy (20) 16pts, 2 D Hodgins (15) 15, 3 K Murphy (14) 15.

SKIBBEREEN & WEST CARBERY (Ladies): 18H Stb Weds, 1 M Kerr O’Mahony (17) 31pts, 2 E Gordan (41) 30, 3 R Barry (31) 29. Lady Captain’s Prize 16H Stb Sat/Sun, 1 C O’Driscoll (24) 36pts, 2 K Roycroft (26) 34, Gross M Kerr-O’Mahony (17) 30, 3 R Scully (24) 32, 4 D Clune (33) 30, Past Captain B Ryan (13) 30, F8 E Ryan (24) 17, B8 A McNamara (38) 16.

TIPPERARY (Gents): Junior Captain P Kennedy Jnr’s Prize Thurs, 1 R McCall 39pts, 2 D O’Brien 39, 3 P Kennedy (Jnr) 39, Cat A N O’Shea, Cat B S Cleary, Cat C N Brennan, Ladies A O’Brien. Scramble, 1 D Cotter, D Quigley, J Cilvinus, M Ryan, Gross P Kennedy (Jnr). Tues open, 1 P Flanagan (12) 42pts, 2 S O’Mahony (25) 41, 3 M McGrath (4) 29.

TIPPERARY (Ladies): Sun Lady Captain Mrs J Rea's Prize, 1 A Lowry (4) 66, 2 O O'Donoghue (19) 71, Gross M Finn (8) 71, 3 M Whelan (14) 72, 4 R Murphy (9) 73, 5 D Hayes (19) 74, 6 A English (18) 74, Cat A S Fitzpatrick (22) 74, Cat B E Carroll (30) 75, Cat C S Russell (37) 74, Past Captains K O'Reilly (18) 77, F9 C Ryan (27) 34.5, B9 J Finnan (28) 34. 9H Stb, 1 B Kiely (39) 15pts.

TRALEE (Gents): Fourball Sat, 1 J Ormonde (8), L Hussey (14) 41pts, 2 M Stephenson (10), P Stephenson (15) 41, 3 J O’Brien (11), MJ Keane (9) 41, 4 D McElligott (17), T O’Halloran (13) 40.

TRALEE (Ladies): Lady President Mrs I McVey Boland Sun, 1 G Sheehy (45) 37pts, 2 M Shanahan (18) 36, Gross M Sheehy 27, 3 R Johnstone (40) 36, 4 K Gearon (23) 36, Cat 1 M Scully (10) 33, Cat 2 B Halloran (18) 35, Cat 3 E O’Loughlin (31) 32, Cat 4 M Mullins (42) 34, F9 K Mehigan (35) 21, B9 A Dineen (35) 20, Past Presidents B Reen (21) 29, Committee Prize A Sayers (25) 35, 9H C Benner (26) 22, 6H Par 3 A Gleasure (40) 16, CSS 74.

TRAMORE (Gents): Juniors Tues, 1 M Elliott (36) 16pts, 2 H McCabe (35) 16. Thurs 9H fourball, 1 F Molloy (19), N Shanaghy (13) 23pts, 2 C Walsh (12), R Fox (18) 22, 3 C Fitzgerald (5), B O’Sullivan (15) 22. Fri open singles, 1 R Cunningham (5, Waterford Castle) 38pts, 2 D Crowe (5) 38, 3 J Furlong (8) 36, Gross P Flynn (+1) 36. Sat 9H open L&G, 1 L Daly (26) 16pts, 2 L Costello (25) 12. Sun Keating & Gaule Cup, 1 KM Daly (15) 42pts, 2 J Murphy (19) 41, 3 M O’Leary (15) 41, Gross P Flynn (+1) 40, B9 R Keighery.

WATERVILLE (Gents): President Mr J Fleming’s Prize Sat, 1 D Flahavan (16) 42pts, 2 A O’Dwyer (18) 41, Gross JB O’Shea (1) 32, 3 S Murphy (11) 38, 4 S Lowney (11) 37, F9 D Daly (7) 22, B9 N O’Driscoll (16) 20, Past President J Sugrue Snr (34) 23, Guest B Foley (10, Dooks) 28, Ladies 9H 1 P Gibson (11) 20, 2 M Creedon (14) 19, Longest Drive M McSweeney (14), Nearest Pin A Cronin (18).

WEST WATERFORD (Gents): Open singles Sat/Sun, 1 D Lyons (15) 41pts, 2 M Murphy (14) 40, Gross O O’Brien (4, Thurles) 35, 3 E Hassan (11) 40, 4 L O’Brien (9) 38, CSS Sat 35, Sun home 36, away 35 (reduction-only), Ladies D Ruane (15) 37. 9H handicap qualifier Tues, 1 M O’Keefe (6) 21pts, 2 K Mulligan (11) 18, Beginners S Ronayne.

YOUGHAL (Gents): Sat/Sun Lady Captain Mrs M O'Leary’s Prize to Gents, 1 M O'Donoghue (4) 43pts, 2 D Kiely (7) 42, Gross P Moylan (+1) 38, 3 D Coleman (17) 40, Sat 1 B Murray (11) 40, 2 A O'Brien (11) 40, Sun 1 S Moylan (19) 40, 2 B Coleman (13) 40.

YOUGHAL (Ladies): Sat/Sun Alex Brophy Snr Memorial 18H singles v par, 1 D Quill (14) 1up, 2 L Morrison (23) level.