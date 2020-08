Club Call: The golf results from this week's competitions around Ireland

ATHENRY (Gents): 18H singles stroke club trophy Sat/Sun, 1 L Sheehan (20) 64, 2 G Fahy (14) 64, Gross S O'Connell (0) 69, 3 J King (11) 65, 4 S McNena (19) 65, 5 M Shivnan (5) 66.

ATHENRY (Ladies): 18H singles stroke (GOY) Weds, 1 M Poniard (24) 69, 2 C Leyden (21) 71, Gross N Burke (12) 73, 3 M O’Brien (28) 72. 9H singles Stb Mon-Weds, 1 B Flynn (20) 21pts, 2 M O’Keeffe (21) 20.

BALLYBUNION (Gents): Killarney exchange singles Fri Killeen, CSS 73, 1 A Farrell (5) 38pts, 2 P Beary (15) 38, 3 P Morkan (12) 37, 4 D O’Gorman (10) 36, 5 D Sheehan (16) 36, Gross B Sheehy (7) 27 Seniors M O’Connell (17) 36, Cat 1 N Barry (10) 33, Cat 2 JP O’Brien (13) 34, Cat 3 SJ O’Sullivan (22) 34, B9 A O’Neill (16) 19. Seniors Thurs Cashen Course, 1 J Costello (21) 37pts, 2 N Morkan (21) 33, 3 JA Culhane (14) 33, 4 M Jones (19) 31, 5 J Maguire (20) 31, 6 P Shanahan (24) 31, Gross B Daly 25, Vintage J Kinsella (13) 29, Super-Vintage S Walsh (20) 29.

BALLYBUNION (Ladies): Voucher Tues Old Course, CSS 73, 1 E O’Driscoll 40pts, 2 H McSweeney (32) 40, 3 M McAuliffe (12) 39, 4 P Gleeson (24) 39. Ladies’ President Mrs Maureen Dillane’s Prize Sat Old Course, CSS 73, 1 P Gleeson (23) 41pts, 2 T Quilter (15) 38, Gross E O’Driscoll (+1) 37, 3 M Lyons (20) 38, 4 M McAuliffe (11) 37, 5 M Geaney (13) 37, 6 O Quilty (13) 37. F9 J Scanlan (9) 22, B9 S Henigan (17) 21, Present President C Hurley (28) 27, Seniors M Reen (36) 36, Vintage E O’Sullivan (23) 27, Committee O Kiely (20) 33. 9H, 1 A Breen (36) 20pts, 2 J McMahon (28) 19, Best 36+ H Dineen (38) 32. Seniors Thurs Cashen Course, 1 A O’Leary (36) 20pts, 2 A O’Riordan (20) 19, 3 M Morkan (24) 19.

BALLYHEIGUE CASTLE (Gents): Sat/Sun fundraiser classic, 1 M Culhane, V Linnane, JA Culhane, M Fitzgerald 104pts, 2 B Harty, J Collins, J Twomey, K Harty 97, 3 L McCarthy, M Condon, J Quinlan, F Fitzgerald 96. Sat/Sun v par, 1 N Gilbride (6) 3up, 2 D McCann (11) 3up, 3 E McMahon (9) 2up, 4 T Hayes (13) 2up, 5 K Reidy (18) 2up, Sat CSS 2up, Sun 1up.

BANDON (Gents): Thurs open singles, 1 P O’Flynn (15) 43pts, 2 O Coomey (21) 42, 3 F Raymond (17) 40, 4 R Hoey (8) 39, 5 A O’Connell (10) 39. Sat singles, 1 J Ahern (15) 41pts, 2 F Walsh (6) 40, 3 R Creedon (7) 40, 4 C McSweeney (10) 38, 5 L Horgan (8) 35. Sun singles, 1 M O’Halloran (11) 43pts, 2 G O’Mahony (10) 39, 3 J Minihane (4) 39, 4 D O’Neill (8) 38, 5 F O’Shea (14) 38, 6 A Neville (20) 37, 7 P Lehane (16) 37.

BANDON (Ladies): Weds/Sat Agnes O’Driscoll Trophy, 1 M Scriven (7) 41pts, Div 1 1 C Ryan (17) 40, 2 L Hodnett (16) 40, 3 G Murray (16) 38, Div 2 1 L O’Connell (38) 40, 2 G Cowhig (24) 38, 3 H Lane (27) 36.

BANTRY BAY (Ladies): Sun, 1 L Cotter (11) 38pts, 2 E Linehan (17) 34, 3 C Rothwell (17) 28.

BEAUFORT (Gents): Tues/Thurs Tom Grant Trophy, 1 J McMahon, J Cooper, P Quill, B Woulfe 104pts. Tues, 1 M Costello, J Costello, T O'Connor, B Lynch 97pts, 2 T O'Sullivan, P Huggard, J Morris, B Golden 95, 3 D Moriarty, M O'Connor, F Broderick, P Shanahan (Team J Keane) 94, 4 B O'Callaghan, S Aherne, D Aherne, M Lucey (Team J Looney) 94, 5 J Clifford, P Favier, J McCullough, J O'Shea 93, 6 E Travers, F Herlihy, J Parker, N Earlie (Team F Moroney) 93. Thurs, 1 J McMahon, J Cooper, P Quill, B Woulfe 104pts, 2 T Curran, P Duffy, D Winters, S Mac Muircheartaigh (Team J Curran) 101, 3 T Foley, R Burke, D McSweeney, D Guerin 98, 4 T O'Connor, J O'Connor, M O'Neill, G Murray (Team D O'Connor) 95, 5 J Arthur, G Brosnan, M Foley, P Rooney 95, 6 J McElistrim, J McGrath, M Tayes, J Dempsey 94.

BEAUFORT (Ladies): Sat/Sun 3Ts charity, 1 L Furlong (16) 40pts, 2 S Lane (38) 37, 3 G McShortall (26) 36.

BLARNEY (Ladies): Sat/Weds stroke qualifier no. 2, 1 C Nolan (31) 66, 2 A O’Driscoll (15) 70, 3 T Ryan (20) 70. Tues 9H Stb, 1 C Nolan (29) 18pts, 2 T Lawlor (40) 16.

BORRIS (Gents): Sun club classic, 1 L Kinsella, J Butler, N O’Donnell, T O’Donnell 94pts, 2 S Hanafin, K Ryan, B Kiernan, M Cowman. 93, 3 M Dundon, P Dundon, P Healy, D Kelly 91, 4 L Roche, T Joyce, D Grennan, K McDonald. 89, 5 E Gallahue, A O’Connor, J Kavanagh, PJ O’Shea 88, 6 P Leahy, R Ó hEochaidh, S Canning, S Cullen 88, Seniors J Kielthy, P Hayles, D Glynn, J Brennan 79, Non-GUI C McCarthy, P Muldoon, C Kerr, M Kelly 74, M Keating (Gowran Park) hole-in-one at 4H, Ladies, 1 M Geoghegan, L Kidd, G Treacy, H Jordan 85pts, 2 K Mitchell, L Donohoe, M Collins, V Gallagher 80. 9H Fri singles, 1 J Kielthy (11) 24pts, 2 P Whelan (19) 23, 3 P Keane (18) 22. Open singles v par, 1 L Kelly (20, Gowran Park) 9up, 2 P Whelan (19) 3up, 3 J. Butler (13) 3up, Gross T Joyce (3) 3dn, 5 G Begley (16) 2up, 6 D Dundon (11) 2up, New to Golf D Tobin (19) 3dn. Weds League, 1 B Dunne (21) 42pts, 2 L Roche (5) 39, 3 T Whelan (13) 38, 4 S Kerr (21) 38, 5 G Gahan (7) 38. Fri 9H singles, 1 K Ryan (13) 23pts, 2 E Killian (16) 22, 3 P Dundon (14) 22. Captain Mr D O’Neill’s Prize, 1 B Murphy (18) 99, 2 PJ O’Shea (21) 100.5, 3 R Rowan (7) 102.5, Gross T Joyce (3) 110, 4 D Malone (16) 103, 5 P Dundon (14) 103, 6 S Hanafin (14) 103.3 Past Captains B Kiernan(11) 106.5, Sat Prize L Kinsella (13) 64, Sun Prize P Kielthy (8) 69.

CAHIR PARK (Gents): ABP qualifier, Cat 1 D Sweeney 39, Cat 2 R Davies 42, Cat 3 M Lyons 46. Singles v par Fri/Sat, 1 M O’Loughlin 6up, 2 S Conlon 4up, 3 C O'Brien.

CAHIR PARK (Ladies): GOY Thurs 18H stroke, 1 M Casey (26) 72, 2 R O’Donnell (23) 73, Gross M Keating (16), 3 J Walsh (28) 74.

CASTLEMARTYR (Gents): President Mr V Reddy’s Prize Fri/Sat, 1 P McMahon (8) 40pts, 2 S Cronin (26) 41, 3 P Moran (10) 40, 4 M Hennigan (14) 39, 5 A Hayes (3) 76, 6 C Brady (20) 39, Five-Day 1 W Cronin (22) 35, 2 M Buckley (12) 29. Sun singles Stb, 1 D Comerford (14) 38pts, 2 K O'Brien (16) 38, 3 J Mullins (19) 37.

CASTLEMARTYR (Ladies): 18H Stb President’s Prize to Ladies Sun, 1 AM Ahern (20) 37pts, 2 F O’Connell (21) 35, Gross B Joyce (13) 18, Div 1 S Phelan (17) 31, Div 2 B Collins (22) 33, Div 3 J Walsh (34) 35, F9 E Walsh (16) 19, B9 R Keane (15) 15. 9H, 1 B McNamara (26).

CLONAKILTY (Gents): Fri-Sun 18H Stb, 1 A White (18) 42pts, 2 J O’Brien (11) 41, 3 C Quirke (22) 40, 4 B Daly (13) 39, F9 J Cullinane 23, B9 P Holland/J Smith 22.

CLONAKILTY (Ladies): Mon-Sat K O’Donoghue’s Prize, 1 C Guinevan (18) 16pts, 2 M Ryan (12) 15.

CORK (Gents): Weds fourball, 1 P Walsh (8), L Walley (11) 39pts, 2 M Murphy (13), D Mac a Bhaird (16) 38, 3 R Cullinane (7), J Leahy (10) 38, 4 J Carey (16), T Carey (16) 37, 5 R Reardon (7), M O'Donoghue (14) 37, 6 J Phillips (13), B Mohally (18) 36. Fri singles white, CSS 36pts, 1 A Le Lu 43pts, 2 C Casey (22) 41, 3 P Quill (8) 39, 4 V Twohig (12) 39, Gross I O'Flynn 40, 5 J Daly (5) 39, 6 J O'Sullivan (+1) 39. Sat singles white, CSS 37pts, 1 M Sheehan (10) 41pts, 2 PA Cowley (11) 41, 3 R Reardon (7) 40, 4 G Seacy (11) 39, Gross G O'Flaherty 37, 5 B Murphy (14) 39, 6 M O’Sullivan (3) 39. Sun singles white, CSS 36pts, 1 V Savage (18) 41pts, 2 M Smith (14) 40, 3 A O'Shaughnessy (8) 40, 4 D Russell (18) 39, Gross P Buckley 39, 5 H Canning (4) 39, 6 DP Horgan (11) 39.

CORK (Ladies): Thurs charity day 18H singles Stb, 1 E Goulding 42pts, 2 M Lowney 40, 3 A Tobin 37, 4 M Hickey 37, 5 S McKnight 37. 9H, 1 M O’Keeffe 17pts. Sun 18H singles Stb, CSS 38pts, 1 S McKnight (21) 40pts, 2 M Dunnion (16) 38.

CO. TIPPERARY (Gents): Leading qualifiers, 1 R Dempsey (16) 66, 2 A Butler (18) 68, 3 N Fogarty (17) 69. Tues open, 1 J McEvoy (12) 42pts, 2 F Lonergan (12) 42, 3 T Crowe (10) 40. Sat open, 1 R O’Halloran (21) 39pts, 2 K Flynn, (13) 39, 3 D Cleary (5) 38. Fri mixed, 1 P Crowe, L Ryan, M O’Dwyer 32.6, 2 F Doran, R Lonergan, H O’Meara 33.1. Seniors Thurs, 1 M Crotty, F Dalton, F Doran, J O’Donovan 106pts, 2 J English, P Kelly (K), P Leahy, J O’Dea 97, 3 J Foley, JJ O’Donoghue, E O’Sullivan, JB Ryan 95, 4 N Cooke, P Dawson, J Gleeson, B O’Reilly 93.

CO. TIPPERARY (Ladies): Play in pink day Tues 9H qualifier, 1 Lady Captain Caroline (27) 19pts, 2 N Chadwick (37) 19, 3 C Moloney (39) 18. 18H Sun/Weds, 1 Lady Captain Caroline 36pts, 2 M O’Connell (20) 35, Gross F Boyle (13) 22.

CRADDOCKSTOWN (Ladies): 18H singles Stb Tues, Class 1 (0-23) R Merriman (13) 36pts, Class 2 (24-45) T Dunlop (27) 41. 18H singles stroke Sat, Class 1 (0-23) R Merriman (13) 77, Class 2 (24-45) A O'Rourke (27) 77. 18H singles Stb Sun, 1 R Merriman (13) 38pts.

DONABATE (Ladies): Tues medal, 1 A Hanratty (8) 70, Gross L Costello (13) 85, Class 1 C Fay (13) 73, 2 MC Noonan (13) 74, Class 2 B Sweeney (29) 75, 2 A Carroll (24) 76, Class 3 B Kealy (34) 72. 9H Stb, 1 O Treacy (16) 21pts, 2 M Brennan (32) 16.

DOOKS (Ladies): Sat/Sun, CSS Sat 74, Sun 73, 1 A Griffin (28) 37pts, 2 A Lyons (18) 36, 3 R Burke (28) 34, Cat A E Breen (15) 33, Cat B K Shaw (28) 33, Cat C E Stephens (33) 32. Mixed Scramble Mon, 1 J Hickie (8), C O’Halloran (25), G Hickie (35), M Hickie (38) 28.4, 2 O Aherne (11), G Aherne (13), P Foley (23), C Foley (36) 28.7, 3 D McGillycuddy (6), D Griffin (13), A Griffin (28), M McGillycuddy (34) 28.9. Scramble Fri, 1 D Murphy (18), M Kelliher (11), A Keane (18), L Keane (13) 28, 2 P Spain (10), J Spain (15), W Spain (14), K McAleese (28) 28.3, 3 B McLaughlin (18), JS O’Connor (22), N Galvin (34), A O’Connor (44) 30.2.

DOUGLAS (Gents): Weds invitation fourball, 1 JM Buckley, D Poland 48pts, 2 L West, S Kennedy 45, 3 M O’Halloran, EA Kiely 45, 4 D Coveney, T Tobin 44, 5 J O’Regan, J Wilkins 43. Sat Memorial, 1 C Broderick 66, 2 B O’Sullivan-Geaney 67, 3 J Treacy 67, C Gaffney 68, 5 and Gross P Tobin 68, 6 A O’Regan 68, Cat 0-10 1 B Williams 69, 2 P Neligan 69, 3 L O’Connor 69, Cat 11-16 1 N Fitzgerald 69, 2 D Dillon 70, 3 F Dorgan 70, Cat 17+ 1 N Olden 72, 2 M Nolan 72, 3 G O’Donovan 74. Sun 18H v par, 1 DR O’Riordan 8up, 5 I Bermingham 6up, 4 L Twomey 6up, 4 C O’Brien 5up, 5 G Fulton 4up 6 J MacCarthy 4up, Cat 0-10 1 DJ O’Sullivan 4up, 2 K Collins 2up, 3 J Collins 2up, Cat 11-16 1 B Herlihy 3up, 2 J Treacy 2up, 3 J Kavanagh 2up, Cat 17+ 1 B O’Callaghan 4up, 2 C O’Mara 3up, 3 K Hastings 2up. Fri 9H, 1 M McAuliffe 20pts, 2 D O’Riordan 17.

EAST CORK (Ladies): Captain Mr M Dorgan’s Prize to Ladies 18H Stb Sun/Mon, 1 L Cuddigan (32) 41pts, 2 N Roche (28) 41, Gross L Harrington (5) 30, 3 B O’Callaghan (34) 41, Cat A 1 A O’Sullivan (21) 39, 2 A O'Connell (13) 38, Cat B 1 P Murray (22) 40, 2 B O’Brien (25) 36, Cat C 1 B Walsh (38) 38, 2 S Cantwell (31) 33. 9H Stb Mon, 1 A Bunca 14pts, 2 E Moore 14.

ENNISCRONE (Gents): Open Thurs, 1 C McGoldrick (3, w) 42pts, 2 K Farrell (14, y) 41, 3 M McMahon (17, w) 41, 4 P Gill (13, y) 40, 5 H Caulfield (4, w) 39, 6 S Comer (22, y, Swinford) 39. CSS home white 36, yellow 38, away white 34, yellow 36. Semi-open Sat, 1 M Quinn (26, y) 43pts, 2 E Donaldson (14, w) 43, 3 M Aris (16, y, junior) 44, CSS white 36, yellow 38. Sun office/pro, 1 B Kenny (15, y) 47pts, 2 D Kyne (10, y) 44, 3 P Coffey (10, w) 43, 4 T Conlon Snr (22, w) 41, 5 B Varley (15, y) 40, CSS white 36, yellow 38.

ENNISCRONE (Ladies): Open Thurs, 1 M Murphy (19) 38pts, 2 E Dowling (18, Rathdowney) 34, 3 A O'Connor (11) 34, CSS 36. Semi-open Sat, 1 S Sweeney (23) 37pts, CSS 36. Sun 18H Stb office/pro, 1 S Feehily (25) 43pts, 2 M Franklin (16) 37, 3 F Walkin (34) 36, 4 K Jacob (15) 36, CSS 37.

THE EUROPEAN (Gents): Singles white, 1 N Kilgallon (6) 32pts, 2 N Steedman (3) 31. Singles yellow, 1 S Neville (21) 35pts, C Duffy (27) 33. Open fourball, 1 P LeGros (5, Newlands), D LeGros (10, Edmondstown) 41pts.

FERMOY (Gents): Weds open singles, 1 R O’Hagan (10) 41pts, 2 P Murphy (12) 41, 3 J Moloney (16) 40, CSS 69. Minor Scratch Cup Sat/Sun, 1 J O’Callaghan (18) 80, 2 P Roche (18) 83, 3 B Lyons (18) 83, Nett K Smith (18) 69, CSS Sat 69, Sun 71. Open singles Stb, 1 T Collins (12) 43pts, 2 K Lysaght (11) 41, 3 E Griffin (5) 40, Best Sat R Shanahan (13) 40, Best Sun A Aherne (12) 39, CSS 69.

FORREST LITTLE (Ladies): Sat/Sun 9H singles, 1 S Mohan (14) 19pts, 2 R Duggan (26) 19. 18H singles, 1 R McQuillan (28) 35pts, 2 F Daly (20) 33.

FOTA ISLAND (Ladies): Sun/Tues, 1 C Coughlan (17) 41pts, 2 W Keenan (16) 40, 3 N Codd (20) 39, 4 A Morrissey (22) 38, 5 B Spain (15) 37, 6 B Cronin (13) 36.

GLENGARRIFF (Gents): Junior Scratch Cup Sun, 1 S Ó Conchúir (13) 65, 2 M Lordan (Away) 69, 3 J Holland (11) 70. Minor Scratch Cup Sun, 1 E Ó Laoire (19) 81 2 J Dolan (19) 85, 3 W Kallenberg (22) 87.

GOLD COAST (Gents): Tues open L&G singles, 1 J Devaney (21, Co. Tipperary) 44pts, 2 NJ Power (5, Dungarvan) 44, Cat 0-9 N Walsh (8) 39, Cat 10-18 J Walsh (14, Dungarvan) 40, Cat 18+ W Carter (24, Kilkenny) 42. Fri open L&G singles, 1 A Kennedy (9, Faithlegg) 41pts, 2 I Maher (5, East Cork) 40, Gross S O’Brien (2, Fota Island) 40, 3 D Crowdle (19, Rosslare) 40, Best Lady L Donnelly (11, Kinsale) 36, CSS gents 37, ladies 35. Sat open singles, 1 S Walzer (16, Slievenamon) 40pts, 2 B Carey (12, Fermoy) 39, CSS 37. Sat club singles, 1 T Ó Cuirin (19) 40pts, Gross M White (1) 38, CSS 38. Medal, 1 D Henley (4) 68, 2 L Clancy (17) 69, Gross M Lenihan (1) 73, 3 A Jnr Kiely (12) 69, CSS 36. Open singles Stb Sun, 1 M Morris (13, Raffeen Creek) 39pts, 2 R McCarthy (19, Fermoy) 39, CSS 37.

GOLD COAST (Ladies): Sat/Sun 18H stroke GOY, 1 M Kiely 68, 2 L Buckley 71, 3 M Corkery 72. Tues open L&G singles, 1 I Lynch (7) 41pts, 2 M Kiely (11) 40, CSS 38GORT (Gents): Sat/Sun Lady Captain's Prize to Gents 18H Stb, 1 J Hynes (11) 44pts, 2 L Byrne (19) 41, Gross P Brennan (7) 33, 3 N Ruane (19) 40, 4 A Edler (12) 40, Senior M Cahill (1) 35, F9 J Dempsey (15) 23, B9 T Naughton (30) 24.

KILLARNEY (Gents): Mahony’s Point Sat/Sun, 1 E O’Sullivan 67, 2 D O’Sullivan 68, 3 P Mcenery 68, 4 B O’Leary 68, 5 L Byrnes 68, Cat 1 P O’Donoghue 69, Cat 2 C O’Shea 69, Cat 3 S Murphy 69, Cat 4 P O’Donoghue 70, CSS 72. Ballybunion exchange day, 1 J Lynch (9) 39pts, 2 MC Dennehy (12) 38, 3 N Duggan (11) 38, 4 D Considine (1) 38, 5 A O’Reilly (13) 37, 6 G Walsh (12) 37, Cat 1 S Horgan (2) 36, Cat 2 J O’Sullivan (9) 35, Cat 3 L O’Leary (15) 36, Cat 4 P Griffin (20) 31, CSS 35.

KILRUSH (Gents): Sun, 1 S Lillis (1) 41pts, 2 P Brennan (9) 40, 3 T Downes (12) 39, 4 M McCarthy (11) 39, Cat 1 J McGrath (10) 37, Cat 2 JK Ryan (16) 38, Cat 3 B O'Reilly (19) 37. Fri singles, 1 C Airey (20, Rathbane) 33pts. Sat open, 1 M Shannon (5) 37pts, 2 D Nagle (5) 37, 3 M Lenihan (23, Castletroy) 37, 4 J Donnelly (13) 36. Sun Hospital Cup open, 1 F O'Connor (21) 43pts, 2 MJ Hogan (18) 39, 3 S Lillis (1) 39, 4 N Thornton (16) 39, Cat 1 R Lillis (12) 38, Cat 2 M Miniter (16) 37, Cat 3 B O'Reilly (19) 36.

KILRUSH (Ladies): Thurs Hospital Cup, 1 A Lorigan (16) 39pts, 2 C Pyne (22) 38, 3 M Bolton (18) 37, 4 U Lineen (28) 37, Cat 1 M Brennan (22) 36pts, Cat 2 L Hayes (29) 35.

LEE VALLEY (Gents): Sat, 1 J Manning (20) 41pts, 2 D O'Gorman (16) 40, 3 P O'Connell (6) 40. Sun, 1 M Lee, M White, G Hallissey 83pts, 2 P Ryan, A Barry, J O'Sullivan 82, 3 C Meaney, D Hourihan, R Elliott 82. Mon, 1 B Cunningham (26) 44pts, 2 L Byrne (14, Mahon) 41, 3 S Walzer (18, Slievenamon) 41. Tues, 1 P O'Toole (11) 41pts, 2 M O'Sullivan (22) 41, 3 M Crowley (11) 40. Thurs, 1 R Butler (11) 23pts, 2 T Donegan (6) 22, 3 C Dobbyn (4) 22.

LEE VALLEY (Ladies): President’s Prize, 1 A Fitzgerald (26) 38pts, 2 B Butler (11) 37, Div 1 S McGrath (10) 36, Div 2 J Martin (27) 36, Div 3 M O'Sullivan (34) 36, 9H S Brosnan (22) 14. 9H, 1 M Newenham (22) 15pts. Weds open, 1 A Kelleher (Mallow), T Lordan, K Hayes 55.

LIMERICK (Ladies): 1919 Vase Sat/Tues, 1 E Morris (12) 40pts, 2 A Foster (23) 40, Gross E Walsh (5) 34, 3 B Murphy (21) 39, 4 L Glynn (30) 39, 9H P Novakovic (31) 20.

LISMORE (Gents): Fri/Sat/Sun Captain’s Prize, 1 W Curley (19) 123, 2 P Kenneally (10) 128, Gross M McGrath 143, 3 S Beecher (19) 130, 4 P O’Leary (11) 130, 5 T O’Leary (10) 132, 6 A O’Rourke (14) 133, Best Qualifier D McCarthy (14) 65, Past Captain S Daly (15) 138, F9 M O’Driscoll, B9 K Bennett, Distance B Mulcahy, Guest E Daly.

MACROOM (Gents): Thurs open singles qualifier, 1 D O'Sullivan (8) 39pts, 2 D Nolan (25, Lee Valley) 38, CSS 37. Sat/Sun medal, 1 N Kelleher (9) 66, 2 S Duggan (14) 67, CSS 70/72. Sat/Sun open singles, 1 P Martin (12) 46pts, 2 B Fitzgerald (11) 42, CSS 36/37.

MACROOM (Ladies): 15H Stb, 1 J O'Leary (28) 30pts, 2 M Loughrey (25) 29. May Cup, D Barry (20) 80. Geraldine Cup, N O'Sullivan (25) 69, Putts M Loughrey (25) 28.

MAHON (Ladies): Singles, 1 R O'Neill (27) 70, Cat 2/3 1 B Tobin (16) 73, 2 M Jermyn (17) 75, Cat 4 1 R Boyle (27) 72, 2 T Lynch (25) 75, Cat 5 R Roser (33) 74, 2 M Twomey (31) 77. 9H, 1 H Sweetnam 16pts, 2 E Lalor 15. Fri/Sun, 1 R O'Neill (27) 70, Cat 2/3 1 B Tobin (16) 73, 2 M Jermyn (17) 75, Cat 4 1 R Boyle (27) 72, 2 T Lynch (25) 72, Cat 5 1 R Roser (33) 74, 2 M Twomey (31) 77. 9H, 1 H Sweetnam 16pts, 2 E Lalor 15.

MAINE VALLEY (Gents): Holmpatrick Cup qualifier fourball, 1 N Gilroy (9), P Ruane (13) 45pts, 2 K McNamara (13), D Bird (9) 44, 3 M Ashe (12), M Duffy (21) 44.

MALLOW (Ladies): 18H stroke Tues, 1 L Wallace (29) 66, 2 N O'Connor (10) 71, Gross J Hickey (2) 75, 3 M Dowling (6) 72, 4 K Conway (11) 72, CSS 72. Blackwater Cup, 1 F Barry (48) 78. 18 Stb Sun, 1 M Dowling (6) 35pts, 2 J Harris (23) 35 CSS 72.

MITCHELSTOWN (Gents): Fri/Sat/Sun mini-classic, 1 J Rumley (Lismore), S Hartigan (Lismore), B Rumley (Fermoy) 58pts, 2 J Hogan (Thurles), P Murray (Thurles), D Quinn (Slievenamon) 54, 3 M O’Malley, K Walsh, P O’Callaghan 53, 4 K McCarthy (Blarney), D Clarke (Blarney), P McCarthy (Cahir Park) 50.

MUSKERRY (Gents): Open singles Tues, 1 J Goggin (9) 42pts, 2 H O’Donnell Keenan (12) 40, 3 E Hurley (7) 40, 4 I Bohan (+1) 39, 5 B Nilsson (13) 39. Weds fourball, 1 D Buckley, C Delaney 50pts, 2 O Calzer, D O’Gorman 47, 3 B O’Brien, K Walsh 46, 4 C Kiely, T Porter 46. Mackessy Cup blue stroke, 1 E O’Mahony (17) 67, 2 C Sheehan (8) 67, 3 S Cronin (20) 68.

PORTARLINGTON (Gents): Sat/Sun 18H Stb, 1 B Cribben (12) 40pts, 2 B Byrne (28) 40, Gross J McCusker (6) 32, 3 N Shortall (13) 39, Student M McAlorum (18) 43, CSS 72. Four-person scramble stroke Mon, 1 D Baker (11), D Reddin (14), D Nevin (13), A Heffernan (13) 55 3/8, 2 C Carey (19), A Geoghegan (20), J Hanlon (13), E Geoghegan (14) 56, 3 P Lyne (21), P Lyons (20), J Connolly (5), D Hutchinson (20) 56 3/4. Sat/Sun William Waller Cup (Trustees’ Prize) 18H stroke GOY medal, 1 A Moore (8) 68, 2 S O’Donnell (5) 69, Gross R Kelly (8) 78, 3 E Geoghegan (14) 70, Student O O’Dea (21) 68, CSS Sat 73, Sun 72.

PORTARLINGTON (Ladies): Singles Sat/Sun, 1 S Scully (26) 37pts, 2 J Gordon (22) 33. Sat/Sun William Waller Cup (Trustees’ Prize) 18H stroke GOY medal, 1 R Dowling (22) 78, 2 F Walsh (30) 79.

RAFFEEN CREEK (Gents): 18H singles Fri/Sat, 1 B Fitzgerald (8) 46pts, 2 T McCarthy (8) 44, 3 J O Byrne (20) 42, 4 J Brady (20) 42, 5 L Hourihan (17) 41, 6 S Wade (13) 41. Three-man team Sun, 1 P Heelan (18), A O’Callaghan (12), S Wade (13) 92.

RAFFEEN CREEK (Ladies): Mon 18H Stb John Shine Cup, 1 S Enright (25) 41pts, 2 M O'Sullivan (22) 37, 3 P O'Sullivan (20) 37, 4 C Allen (24) 36, 5 I Hickey (23) 36, CSS Sun/Mon 68. 9H Stb qualifier, 1 D Hales 14 (5) 17.

ROSS (Gents): Sun singles Stb, 1 J Brosnan (13) 43pts, 2 O Butler (18) 42, 3 T Kelly (15) 41. Scramble Fri 10H mixed, 1 B O'Farrell, J Ivory, R Bendikas, C McGill.

ST HELEN’S BAY (Ladies): Open week, Fri three-lady open waltz, 1 J Small (Elm Park), A MacHugh (St. Anne's), L Kelly (Ballymoney) 85pts, 2 E Digan (Sutton), S Buckley (Milltown), MR Comerford (Milltown) 80, 3 C Ryan (Elm Park), J Mee (Leopardstown), O Brady 80. Sat mixed fourball, 1 C Fitzgerald (Stackstown), S Fitzgerald 45pts, 2 D Cronin (Cork), F Cronin 44, 3 AJ Noonan (Dun Laoghaire), M Noonan (Dun Laoghaire) 43. Sun open singles Stb, 1 F Brazil (35) 33pts, 2 G Darling (23) 32, 3 J Brennan (23) 32. Weds open singles Stb, 1 T Cooney (33) 36pts, 2 P Cronin (23, Raffeen Creek) 34, 3 A Barron (22, Slievenamon) 33. Thurs open singles Stb, 1 A Brennan (35, Grange) 32pts, 2 T Slein (25, St Anne's) 29, 3 S Kelleher (27, Elm Park) 27. Sat Lady Captain’s Day singles Stb, 1 J Slattery (20) 39pts, 2 S Fitzgerald (22) 38, Gross B Furlong 14, 3 A Byrne (12) 37, Visitors 1 A Farrell (22, Millicent) 37, 2 M Williams (40, Carton House) 35.

SKIBBEREEN & WEST CARBERY (Ladies): President’s Prize to Ladies Fri-Sun, 1 M Crowley (12) 36pts, 2 E Gordan (41) 35, Gross M Dwyer (11) 67, 3 H Hegarty (14) 34, 4 M Desmond (37) 34, F9 M O’Donovan (30) 21, B9 M O’Brien (37) 19.

TRALEE (Gents): MC6 President B Hennebery’s Prize 1 J Rogers (15) 43pts, 2 M Gazi (7) 43, 3 JP O’Brien (12) 42, Gross DP O’Sullivan (+2) 40, 4 D Sugrue (8) 42, 5 E Galvin (18) 41, 6 K Holmes (11) 41, Div 1 C Nolan Tigne (6) 41, Div 2 N O’Shea Jnr (11) 40, Div 3 P Comerford (13) 40, Div 4 R Dinan (24) 38. Sat, 1 J Slattery (7) 40, Sun 1 P O’Sullivan (9) 40, F9 G Hill (18) 23, B9 G O’Driscoll (5) 22, Past President D Reen (16) 35, Student M Stephenson (10) 38, Senior MG Sheehy (10) 39, Guest S O’Keeffe (12) 39, CSS 36. 9H, 1 T Egan (19) 19pts.

TRALEE (Ladies): Open day Weds, 1 G Hester (13, Dun Laoghaire), M Ó Raghallaigh (16, Woodbrook (16), J Morgan (23, Woodbrook) 85pts, 2 L Canty (17, Ballybunion), M Been (28, Ballybunion), P Barrett (36, Ballybunion) 81, 3 S O’Sullivan (21), M Griffin (15, Barna), M Dowling (29) 78, 4 E Healy (9, Macroom), G Galvin (11, Macroom), M Walsh (17, Macroom) 77, 5 E Bermingham (13, Ballykisteen), M McMahon (20, Ballyheigue), E O’Brien (21, Ballyheigue) 70.

TRAMORE (Gents): Sat Newtown 9H singles, 1 P Flynn (0) 23pts, 2 J Furlong (9) 20. Sun Joe Brown Cup v par, 1 D Kiely (1) 8up, 2 S Hennessy (13) 6up, 3 J Hunt (17) 5up, Gross D Linehan (1) 1up, B9 R O’Hanlon. Weds long-handicap, 1 T Power (22) 28pts, 2 M Keller (21) 26, 3 F Vaughan (18) 25, 4 G Fitzgerald (20) 24. Thurs Newtown 9H singles, 1 B Moore (21) 26 pts, 2 E Jackman (11) 21, 3 M Hannigan (18) 20, Super Senior S Merrigan (17) 20. Fri L&G open singles, 1 E Cashman (19) 43pts, 2 C Crowley (6) 42, 3 F O’Flynn (17) 40, Gross P Flynn (+1) 39. Sat Newtown 9H L&G singles, 1 M Costello (5) 22pts, 2 P Dunphy (7) 19, 3 N Costello (41) 19. Waterford Chamber of Commerce Golf Classic 2020 Thurs, 1 Dawn Meats Group, 2 Peter O’Connor & Son Solicitors.

TRAMORE (Ladies): Mon 18H, 1 J Moran (14) 38pts, 2 B Canty (38) 36, 3 H Nolan (29) 35. 11H, 1 E Sweeney (26) 26pts.

WATERVILLE (Gents): John A Mulcahy Trophy 18H singles Stb Sun, 1 C Murphy (8) 41pts, 2 G O’Neill (1) 40, Gross SC O’Sullivan (5) 32, 3 N O’Sullivan (9) 40, F9 D Fitzpatrick (21) 23, B9 F Clifford (12) 20.

WEST WATERFORD (Gents): Senior Scratch Cup Sat/Sun, 1 B Lenihan (1, Ballybunion) 72, 2 D O’Riordan (0, Fermoy) 73, CSS 73. Junior Scratch Cup Sat/Sun, 1 T Healy (6, New Ross) 74, 2 P Murphy (5, Dungarvan) 76, 3 T McKeon Jnr (5, Monkstown) 77, Nett C Houlihan (9) 70, CSS 73. Sat/Sun 18H stroke, 1 MR O’Dwyer (18) 68, 2 E Glavin (20) 69, 3 C Houlihan (9) 70, 4 J Curran (18) 71, CSS 73. Tues 9H qualifier, 1 N Dunlea (17) 21pts, 2 C French (18) 20. Weds 18H open singles, 1 M Shanahan (0) 37, 2 N Blackwell (14) 37. GSK Society Sat, 1 A Landers, J Fitzgerald, S Murphy 62, 2 S Hanrahan, A Ryan, W Hogan 65, 3 P Sheehan, T Whyte, J Sullivan 72.

WEST WATERFORD (Ladies): 18H Stb, 1 D Ruane (16) 42pts, 2 M Herlihy (32) 37, 3 J Conway (21) 35.

WEXFORD (Gents): Sun medal, 1 G Lally (22) 67, Cat 0-9 A McKeown (4) 67, Cat 10-18 P Hynes (18) 67, Cat 19+ E Doyle (19) 68, Vets J Doyle (20) 71. Fri 14H open three-person reverse waltz, 1 B Roche (23), S Moynihan (26), L Kenny (32) 77pts, 2 P Harnett (16), L Forristal (21), M Swan (22) 76, 3 N Morrissey (11), P Kearney (12), C Walsh (16) 74. Weds 14H open L&G fourball, 1 J French (11), P Miskella (19) 37pts, 2 L Byrne (10), J Pitt (20) 37, 3 J Cotter (16), N Harpur (12) 36. Tues 18H open singles, 1 A McKeown (5) 42pts, 2 B McAleese (8) 42, 3 L Cunningham (12) 40. 70+ B Judd (20) 35. Tues evening semi-open mixed foursomes stroke, 1 P Harrington, A O'Leary (6) 44, 2 J Cotter, M Cotter (17) 48. Fri-Sun singles ‘free sub’, 1 R Cleary (13) 42pts, 2 J ‘Spot’ Murphy (10) 42, 3 A Currid (7) 41, Gross A McKeown 32, Vets S Dempsey (15) 40, Fri B Meyler (17) 40, Sat E Doyle Kavanagh (26) 40, Sun M Bergin (16) 39.