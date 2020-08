Club Call: The golf results from this week's competitions around Ireland

ATHENRY (Gents): Mon 18H singles stroke Junior Scratch Cup, 1 S Murphy (5, Grange) 72, 2 B Dunne (5) 73, Nett G McCann (9) 67, 3 J Hughes (6) 74, CSS 71. 18H singles stroke Intermediate Scratch Cup, 1 M Kerrisk (11, Tuam) 77, 2 J King (11) 79, Nett R Greaney (17) 70, 3 N Ivers (11) 82, CSS 71.

ATHENRY (Ladies): 9H singles Stb Weds-Fri, 1 A O’Neill (10) 19pts, 2 E O’Flynn (14) 18. 18H singles stroke GOY Club Trophy Weds/Sat, 1 MA Murphy (18) 70, 2 E Beatty (12) 71 Gross N Nally (9) 85, 3 E O’Flynn (30) 73, 4 R Penny (37) 75, Best 36+ L O’Brien (38) 79. 18H Singles Stb GOY Daly Trophy Sun, 1 M Heffernan (39) 39pts, 2 MA Shivnan (21) 35, Gross N Burke (12) 24, 3 B Keane (47) 34, Best 36+ M Kenny (37) 32.

BALLYBUNION (Gents): Mixed scramble Mon Old Course, 1 M Barrett (11), E Walsh (14), M Barrett (15), S Walsh (25) 59.5, 2 D Molyneaux (16), E Molyneaux (16), C Molyneaux (18), J Molyneaux (2) 59.8. Seniors Thurs Cashen Course, 1 MK Barrett (11) 33pts, 2 H Costello (12) 32, 3 F Broderick (18) 32, 4 R Flannery (16) 31, 5 L Allman (20) 30, 6 T Griffin (14) 30.

BALLYBUNION (Ladies): Sat Old Course, 1 M Hickey Keane (27) 40pts, 2 N Mullane (26) 40, 3 J Griffin (32) 39, 4 M McAuliffe (12) 36. Mixed scramble members’ week Fri Old Course, 1 J Pratt (36), FJ Bennett (19), A Hanrahan (10), P D Hartnett (15) 59, 2 D Molyneaux (16), E Molyneaux (16), C Molyneaux (18), J Molyneaux Jr (2) 59.8, 3 J Fitzmaurice (16), N Kennelly (36), BM Keane (13), M Mulvihill (14) 60.1. Fourball Thurs Old Course, 1 AM Healy (24), C Morrissey (38) 44pts, 2 S Gilmore (9) M Horgan (19) 44, 3 O Quilty (14) G Williams (14) 43. Voucher Tues Old Course, CSS 76, 1 E Kenny Ryan (11) 32pts, 2 M McAuliffe (4) 31, 3 M O’Sullivan (17) 31, 4 S Gilmore Kettler (9) 30.

BANDON (Gents): Mon singles, 1 T Bambury (11) 40pts, 2 D Kelly (6) 39, 3 D Whelton (13) 38. Mon mixed four-person team, 1 D Lehane, D Lehane, F Lynch, L Lynch O’Donovan 90pts, 2 L Horgan, L Dineen, G Cowhig, G Cowhig 88, 3 J Carroll, M O’Leary, A McCarthy, D Fitzgerald 87. Tues seniors Billy Barry Trophy, 1 S Higgins (17) 42pts, 2 J Coughlan (17) 39, 3 L Coughlan (15) 38. Thurs open singles, 1 C Walsh (25) 42pts, 2 M Mehigan (10) 42, 3 J Shiels (12) 42. Sat singles, 1 J Ryan (11) 40pts, 2 J Minihane (4) 38, 3 A Coomey (10) 38, 4 B Murphy (19) 37, 5 M O’Donnell (18) 37.

BANDON (Ladies): Open singles Weds, 1 G Murray (17) 37pts, 2 J Sutton (33) 37, 3 A Sweetnam (20) 36, 4 K Cummins (34) 35.

BANTRY BAY (Gents): Sat/Sun, 1 P Cronin (20) 39pts, 2 P Cronin (23) 39, Gross H Baker (6) 31, 3 P O'Riordan (9) 38, F9 M Hegarty (22) 21, B9 M O'Connor (24) 23. Weds South Munster Seniors Open, Cat A 1 M Collins (10) 37pts, 2 T Morrissey (11) 37, 3 J O'Donovan (13, Bandon) 37, Cat B 1 M O'Sullivan (17, Monkstown) 35, 2 B Barry (18) 34, 3 J O'Riordan (17) 37, Cat C 1 T Ahern (24, East Cork) 33, 2 I Coughlan (25) 31, 3 M Andrews (22) 31. Sat/Sun Masters open singles, 1 B Aylmer (12) 41pts, 2 D Wilcox (14) 40, Gross A O'Shea (4) 34, 3 B O'Sullivan-Geaney (5, Douglas) 39, 4 B Rynhart (19) 39, Best Visitor M Collins (15, Mahon) 38.

BANTRY BAY (Ladies): Fri/Sun, 1 S O'Sullivan (21) 35pts, 2 C Rothwell (17) 35, 3 P Aylmer (27) 33.

BEAUFORT (Gents): Sun v par, 1 G Whelan (21) 7up, Div 1 1 J Kennedy (5) 4up, 2 O Nolan (12) 3up, Div 2 1 J Crowley (19) 5up, 2 T McKenna (19) 3up, Div 3 1 V Hussey (23) 3up, 2 P Tangney (21) 2up, Div 4 1 JM O'Connell (25) 3up, 2 S Coffey (27) 5dn. Mon club fundraiser, 1 C Fitzgerald (8) 39pts, 2 J Haugh (10) 38, 3 K West (16) 37, 4 PG O'Sullivan (10) 37, 5 B Egan (12) 37, Ladies 1 L Furlong (17) 38, 2 M Quirke (22) 35. Open Fri, 1 E Coughlan (28) 43pts. Sun Captain's Prize rd 2 GOY, 1 P Coffey (14) 41pts, 2 A Rooney (22) 39, 3 D Comerford (13) 38, 4 M Downey (11) 38, Gross M Brosnahan (8) 30, 5 B Kirby (20) 37, 6 D Ryan (12) 37, Past Captain S Coffey (28) 32, B9 D P Galvin (8) 20, F9 E Slattery (20) 21, Guest T Brouder (15) 38.

BEAUFORT (Ladies): Sat/Sun rd 3 GOY, 1 S Harvest (52) 68, 2 R Kelleher (30) 70, 3 M Kerrisk (28) 75. Sun Lady Captain's Prize rd 4 GOY, 1 S Cooper (21) 70, 2 G McShortall (27) 71, 3 Lady Vice-Captain L Furlong (16) 72, 4 H Moynihan (25) 74, 5 S Darby (32) 75, 6 C Keating (8) 75, Past Lady Captain N Kinsella (29) 77, B9 R Kennedy (38) 36, F9 M Garvey (26) 35.

BLARNEY (Ladies): Tues 18H Stb, 1 S Lane (28) 35pts, 2 N Power (31) 34, 3 C Nolan (31) 33. 9H Stb, 1 R Dowling (27) 12pts. Sat 9H Stb, 1 M Keating (46) 17pts.

CAHIR PARK (Gents): Threeball fundraiser scramble Mon, 1 L Walsh, W Walsh, J Walsh 62.2, 2 L Wall, M Halley, B Wall 64.5, 3 N Carey (Snr), J Walsh, S Carey 65.1.

CAHIR PARK (Ladies): 18H Stb Thurs rd 8 GOY, 1 P Barry (28) 37pts, 2 A Mulcahy (40) 36, 3 A Fitzgerald (21) 35.

CASTLEMARTYR (Gents): Fri singles Stb, 1 L O'Callaghan (12) 39pts, 2 B Rohan (11) 38, 3 P Bowden (11) 38, L O’Herlihy hole-in-one 12H. Sat/Sun singles Stb, 1 E Harty (16) 43pts, 2 J Gavin (13) 43, 3 E Barden (17) 41, Gross A Hayes (3) 73.

CEANN SIBÉAL: Singles Stb green, 1 L O’Connell (18) 44pts 2 S Desmond (+2) 44, 3 N Houlihan (13) 44. Yellow tees, 1 L Ó Coileáin (25) 43pts. Mixed fourball, 1 D Wallace (5), G Wallace (36) 42pts, 2 G O’Donovan (8), C Coleman (40) 40, 3 A Punch (11), A Moore (14) 39, 4 S Ó Muircheartaigh (14), M Murphy (19) 39. Fourball, 1 D Wallace (7), A Barrett (12) 46pts, 2 T Ó Muircheartaigh (8), J Lucey (15) 44, 3 T O’Connell (18), M Walsh (18) 43, 4 S Garvey (13), C Ó Coileáin (22) 43. Mixed fourball, 1 S Ó Muircheartaigh (14), M Murphy (19) 42pts, 2 M Sharkey (3), C Sharkey (11) 41, 3 T Uí Chualáin (25), C Ahern (38) 38, 4 A Flannery (28), S Ní Chathasaigh (38) 38. Fourball, 1 P O’Connor (8), L O’Connell (14) 45pts, 2 P Farrell (9), Fitzgerald (21) 44, 3 C Flannery (1), D Flannery (10) 44, 4 P Ó Sé (6), N Houlihan (11) 44. Three-person team, 1 T Uí Chualáin (25), P Fitzpatrick (37), P Hayes (45) 89pts, 2 B Bambury (19), R Begley (22), S Bambury (24) 87, 3 P Duffy (14), D Winters (22), P Duggan (23) 85, 4 A O’Sullivan (8), S O’Sullivan (12), L O’Sullivan (36) 84, 5 B O’Connor (4), A O’Connor (7), P O’Connor (8) 84.

CEANN SIBÉAL (Ladies): Open fourball Stb Sat, 1 M Sharkey (3), J Sharkey (17) 43pts, 2 N Fitzgerald (13), R Sayers (16) 37. Open fourball Sun, 1 R Sayers (16), Á Barry (21) 36pts, 2 G Hughes (15), R Hawe (20) 35. Lá Uachtarán na mBan A O’Higgins singles Stb, 1 M Wall (23) 35pts, 2 P Hayes (45) 37, Gross M Sharkey (3) 23, 3 A Moore (14) 35, 4 T Uí Chualáin (25) 35, 5 R Sayers (16) 34, F9 R Fitzgerald (25) 19, B9 G Murphy (22) 18, Visitor C Murphy (12) 25. 9H, 1 G Rigney 19pts, 2 C Nic Niallais 18.

CORK (Gents): Weds fourball, 1 G Fulton, B Olden 46pts, 2 T Floyd, JA McGrath 46, 3 J Treacy, P Treacy 45, 4 B O’Regan, B Burns 45. Sat Memorial white, 1 K Pierce (13) 68, 2 L O’Connor (6) 68, 3 D O’Sullivan (5) 69, 4 B Boylan (5) 69, 5 E Power (5) 69, 6 D Grainger (4) 70, Gross P Tobin (0) 73, Veteran P Barber (19) 75, Cat Cat 0-10 1 L Honohan (8) 70, 2 J Kingston (8) 71, 3 T Healy McCarthy (10) 72, Cat 11-16 1 H Gallagher (12) 71, 2 B Kendellen (14) 72, 3 J Cronin (15) 73, Cat 17+ 1 S Murphy (18) 71, 2 T McCarthy (22) 73, 3 M Connolly (21) 73. Sun 18H Stb, 1 J McHenry (6) 43pts, 2 H Gallagher (12) 42, 3 D Linehan (11) 40, 4 J Fenny (40) 40, 5 and Gross B Williams (2) 39, 6 S Williams (4) 39, Cat 0-10 1 D Collins (8) 38, 2 N O’Sullivan (9) 38, 3 A Cawley (4) 38, Cat 11-16 1 B Clarke (15) 38, 2 R Hodgins (14) 38, 3 J Kavanagh (13) 38, Cat 17+ 1 K Hastings (18) 38, 2 S Murphy (18) 36, 3 G Brennan (19) 36. Sun 9H, 1 J Scanlan 20pts, 2 G Forde 20.

CORK (Ladies): Tues 18H Stb, 1 L O’Donnell (11) 36pts, Silver 1 E Higgins (6) 35, 2 A Hegarty (15) 35, 3 C Long (19) 35, 4 A Ní Thuama (5) 35, Bronze 1 M Hayes (23) 35, 2 R O’Neill (27) 34, 3 M Loughran (28) 34, 4 G Buckley (40) 33. Tues 9H Stb, 1 K Wilkins (11) 17pts, 2 M E Murphy (11) 16. Sat 18H Stb, 1 M Whelan (21) 37pts, 2 D Buckley (17) 35.

CO. TIPPERARY (Gents): O’Dwyer Cup, 1 P Ryan (10) 40pts, 2 D Ryan (10) 38, Gross B Slattery (4) 34, 3 C Ryan (18) 38, 4 T Reade (13) 37, Cat 1 1 O Slattery (10) 37, 2 J Hadnett (11) 36, Cat 2 1 J Maher (12) 37, 2 M Jordan (13) 36, Cat 3 1 L Ryan (con) (19) 35, 2 T Tuohy (19) 34, CSS 37. Weds evening 9H qualifier, 1 P Ryan 22pts, 2 M Butler (Cashel) 21, 3 F Carew 21. 18H Men in Pink, 1 P Kavanagh 42pts, 2 T Grogan 39, 3 D O Neill 37. 9H, 1 D Hickey 21pts, 2 A Rangelov 20, 3 R Hennessy 19. Open singles Fri, 1 M Butler (Cashel) 40pts, 2 G Smyth 35, 3 A Seery 35.

CO. TIPPERARY (Ladies): Heffernan/Maguire Cup, 1 S Ryan (36) 44pts, 2 L Hickey (18) 40, Gross L Ryan (16) 19, 4 G Ryan (28) 36. Tues, 1 G Shanahan 19pts. Play in Pink day Thurs, 1 L Hickey, M O’Riordan 47pts, 2 J Lawrence, L Horgan 46, Gross M Finn, F Boyle, 3 M Keating, J Quaid (Cahir Park) 46, 4 G Ryan, P Moran 45, 5 F McGlinchey, M Maher 45, 6 R Murphy, S Fitzpatrick (Tipperary) 45.

CRADDOCKSTOWN (Ladies): 18H singles Stb Tues, Class 1 (0-19) S Lunny (13) 34pts, Class 2 (20-27) R Doyle (20) 41, Class 3 (28-45) J Ronaldson (29) 37. 18H singles Stb Sat, Class 1 (0-23) D Murray (16) 36pts, Class 2 (24-45) R McMullen (25) 32. 18H singles Stb Sun, 1 R McMullen (25) 35pts.

CREGMORE PARK (Gents): President T Hillary's Prize, 1 M Fahy (23) 40pts, 2 S Greaney (17) 40, 3 B Lynskey (18) 40, 4 N Hynes (8) 39, 5 V Noone (18) 38, Gross R O’Reilly (2), Cat 1 P McGrath (0) 34, Cat 2 P Culkin (12) 36, Cat 3 P Healy (20) 37, Cat 4 S Mulkerrins (24) 28, Longest Drive J Conway. Scramble, 1 J Costello, J Moran, K Quinn, N McSweeney, 2 T Duggan, K Lally, M Kavanagh, 3 J Culkin, P Leech, N Joyce, D Kenny.

DONABATE (Ladies): Tues Memorial Trophy singles Stb, 1 K Berrigan (29) 33pts, 2 P Brangan Bolger (26) 31, 3 M White (18) 29, Class 1 1 H Ryan (18) 29, 2 P Morris (14) 28, Class 2 1 M Berrigan (29) 29, 2 B Ward (24) 28, Class 3 1 M Brennan (32) 26, Class 4 1 M Mallon (40) 22.

DUNMORE (Gents): Sat/Sun singles, 1 E McCarthy 45pts, 2 M Whelton 42, 3 P Murphy 41, 4 J Cormican 40. Sat K Sutton 39, Sun R O’Sullivan 40, Gross H Lyons.

ENNISCRONE (Gents): Open Mon, 1 B Golden (13, w) 39pts, 2 N Enright (21, y) 39, 3 A Fraser (7, w, junior) 39, 4 R Hannon (28, y, Royal Tara) 37, 5 L Hackett (27) 37, CSS white home 35, away 33, yellow home 37, away 35. Open Thurs, 1 N O'Connor (10, y, Thurles) 39pts, 2 G McLoughln (12, y, Ballyliffin) 38, 3 M Aris (18, y, junior) 38, 4 O Cloonan (13, y, junior) 38, 5 A Kennedy (12, y, Ballyheigue Castle) 37, 6 J Forkin (13, y) 37, CSS white home 35, away 33, yellow home 37, away 35. Charlie McGoldrick Cup, 1 J Mulhern (21) 41pts, Ladies 1 A O'Toole (32) 38, 2 M Dargan (14) 36, Gross R McGoldrick (7) 27, 4 M Franklin (17) 34, CSS 35, Gents 1 E Rafter (12) 40, 2 T Judge (24) 39, Gross C Dolan (8, junior) 33, 3 D Tuffy (10) 39, 4 J Helly (12) 38, CSS home 37, visitors 35. Semi-open Sat, 1 A Feeney (32) 32pts, CSS 33 (reduction only). Semi-open Sat, 1 A McMahon (4, w) 38pts, 2 M Aris (17, y, junior) 43, CSS white 36, yellow 38. Sun, 1 F Donnellan (23, y) 43pts, 2 H Caulfield (5, w) 42, 3 C McGoldrick (3, w) 40, 4 A McMahon (4, w) 40, 5 K Hurley (7, w) 39, CSS white 36, yellow 38.

ENNISCRONE (Ladies): Open Mon, 1 A O'Toole (33) 39pts, 2 C Dodd (21) 37, CSS 36. Open Thurs, 1 B Dargan (15) 33pts, 2 C Fraser (15, junior) 34, 3 L Masding (3, junior, Old Conna) 34, 4 J Creane (21) 31, CSS 33. Sun 18H Stb, 1 D McMahon (34) 40pts, 2 A Higgins (14) 38, 3 C Dodd (21) 37, 4 C Judge (40) 37, 5 C Hughes (18) 37, CSS 37.

THE EUROPEAN (Gents): Singles, 1 G Carter (14) 68, 2 S O'Brien (11) 72. Open seniors, 1 C Dunne (12, Beech Park) 34pts, 2 M Power (13, Lismore) 33. Open fourball, 1 M Cleary (13, Water Hills), R Coleman (4, Tullamore) 43pts, 2 J Ryan (12), J Ryan (19, Clonakilty) 41.

FERMOY (Gents): July Medal, 1 M O’Brien (17) 63, 2 P Cunningham (12) 66, 3 J Healy (10) 67, Gross D O’Riordan (+1) 73, 4 N Ahern (11) 67, CSS 69. Seniors Stb, 1 D O’Meara (17) 38pts, CSS 68. Captain’s 9H Seniors, 1 M Dowling (8) 20pts, 2 N Cremen (6) 20, 3 M Murphy (7) 20, CSS 67. Weds open, 1 D Horan (10) 39pts, 2 A Aherne (13) 39, CSS 70. Captain Mr L Butler’s Prize, 1 C Smith (12) 64, 2 A O’Connor (15) 66, 3 F Fenlon (10) 66, Gross K Collins (2) 70, 4 K Cogan (16) 66, 5 A Aherne (13) 66, 6 B Lyons (19) 67, Best Sat S O’Donoghue (19) 67, Best Sun N Forsyth (13) 67, Best Juvenile D Doherty (11) 68, Past Capt PJ McInerney (13) 68, CSS 70. August bank holiday champagne scramble, 1 I O’Callaghan (5), V McCarthy (37), C McCarthy (20) 58pts, 2 S Carey (6), E Carey (6), M Carey (18) 55.

FOTA ISLAND (Ladies): 18H Stb Tues, 1 W Keenan (17) 38pts, 2 K Bambury (20) 38, 3 M O'Shea (17) 37, 4 B Fleming (30) 37, 5 K O'Regan (18) 36, 6 F O'Neill (33) 36.

GOLD COAST (Gents): Tues open L&G singles, 1 J Sheehan (19, Dungarvan) 39pts, Cat 0-9 P Norris (0) 36, Cat 10-18 F Ó Cuirrín (13) 38, Cat 18+ N Connors (20) 38. Tues open L&G singles, 1 J Lynch (8) 42pts, 2 K Walsh (6) 40, Gross G Duffy (5, Dundalk) 34, 3 A Cuthbert (5, Fota Island) 39, Best Lady F Byrne (37, Grange) 39, CSS 37. Sat open singles, 1 S Neary (12, Rathdowney) 39pts, 2 R Doyle (10, Faithlegg) 38, CSS 37. Sat singles, 1 F Weldon (18) 40pts, 2 A Kiely Jnr (12) 38, Gross A Harty (1) 36. Sun singles, 1 T O’Rourke (12) 41pts, 2 H Scannell (20) 40, Gross M White (1) 37, 3 D Henley (4) 39, 4 J Aherne (15) 38, CSS 37.

KENMARE (Gents): Thurs morning Autumn Gold, 1 P O'Sullivan (Lissyclearig) 24pts. Thurs evening bottle, 1 P O'Sullivan (Myles) 25pts. Fri open, 1 T Crowley (17) 42pts, 2 T O'Sullivan (21) 42, 3 F O'Donoghue (10) 41. Weekend GOY, 1 P O'Shea (10) 41pts, 2 A Chinnoy (10) 41, 3 B Mac Gearailt (17) 39.

KENMARE (Ladies): Sun Club Cup, 1 M Kissane (20) 37pts, 2 C Bradshaw (14) 37, Gross C Brosnan (15) 19, Cat 1 L Hatton (20) 34, Cat 2 NM Harrington (31) 34.

KILLARNEY (Ladies): Sun Hayes Cup Killeen, 1 and Gross C Griffin (3) 39pts, 2 C O'Mahony (13) 37, 3 J O'Brien (17) 37, 4 E O'Donnell (6) 36, 5 A McNeice (22) 36, 6 D Predndergast (5) 36.

KILRUSH (Gents): Sat Stb, 1 T Clancy (6) 40pts, 2 R Lillis (14) 39, 3 S Lillis (2) 38. Sun stroke, 1 J Young Jnr (5) 66, 2 J Young Snr (8) 66, 3 S Breen (7) 68, 4 PJ Shannon (13) 68, Cat 1 D McMahon (12) 70, Cat 2 T Lee (17) 70, Cat 3 R Nagle (19) 71. Mon Whelan Prize, 1 G Kelly (10) 41pts, 2 R Lillis (13) 41, 3 J Houlihan (16, (Palmerstown House) 40, 4 M Shannon (6) 38. Tues, 1 B Scanlan (11) 35pts, 2 T Coffey (13) 35, 3 M Shannon (6) 35. Weds, 1 D Walzer (12) 45pts, 2 M Shannon (6) 41, 3 D O'Donovan (8) 39. Thurs St Gobain open, 1 P McGibney (22) 40pts, 2 J Hanrahan (21) 40, 3 P Mulcahy (24) 40, 4 B Scanlan (11) 39. Sat Munster Group open at Kilrush, 1 J Young Jnr (4) 40pts, 2 T O'Hare (15) 38, 3 B Carrig (30) 37.

KILRUSH (Ladies): Sat/Sun open, 1 A Brennan (12) 37pts, 2 C O'Grady (35) 35. Mon/Tues, 1 G Burke (18) 37pts, 2 M Donnelly (18) 34. Weds/Thurs AM Russell open, 1 SG O'Grady (16) 36pts, 2 P Nugent (33) 34, 3 A Brennan (12) 34.

LEE VALLEY (Gents): Junior Scratch Cup, 1 R Creedon (6, Killarney) 71, 2 B Dore (5, Newcastle West) 74, 3 M O'Neill (4, Bandon) 75. Sat medal, 1 M O'Regan (8) 68, 2 M Murphy (12) 69, 3 J Corcoran (3) 69. Mon, 1 D Thuillier (11) 44pts, 2 S Lee (23) 42, 3 B Tabb (7) 42. Tues, 1 P Scott (30) 38pts, 2 P Martin (23) 36, 3 J Sherman (14) 36.

LEE VALLEY (Ladies): Weds, 1 S McGrath (10) 39pts, 2 A Holland (38) 35, 3 B Butler (12) 33. Sat, 1 P O'Sullivan (20) 34pts, 2 E O'Sullivan (23) 30, 3 M Sheehan (35) 30.

LISMORE (Gents): Sun/Mon scramble, three-person 1 F Corcoran, M Goulding, J Kingston 66pts, 2 Mulcahy, DJ O’Leary, P Kenneally 61, two-person 1 L Power, B Hannon 55. Sun 18H v par, 1 K Alcock (13) 4up, 2 G Hayes (18) 4up.

MACROOM (Gents): Thurs open singles, 1 D O'Connell (13) 43pts, 2 T Murphy (10) 38. Fri-Sun President Mr L Goold’s Prize, 1 S Cronin (16) 44pts, 2 S O'Dwyer (8) 40, 3 M O'Flynn (6) 40, Gross L Waugh (2) 36, 5 D Cotter (12) 39.

MACROOM (Ladies): Weds open day, 1 G Murphy (18), M Lehane (19), J O'Leary (28) 54pts, 2 B O'Shea (9), B McGrath (13), J Murphy (37) 52, 3 N Hill (10, Fota Island), M O'Driscoll (13), R Beamish (19) 52.

MAHON (Ladies): Fri, 1 E Sheridan (12) 37pts, Cat 2/3 T O’Sullivan (14) 36, 2 B Tobin (16) 34, Cat 4 1 E Hickey (22) 36, 2 M Stapleton (27) 33, Cat 5 1 M Hannon (34) 33, 2 C O’Neill (29) 33, 3 A Canty (29) 32. 9H, 1 M O’Connor, 2 C Cronin. President's Prize Sun, 1 A Canty (29) 40pts, 2 M Hannon (34) 39, Gross T O’Sullivan (14) 22, 3 E Parfrey (20) 36, 4 A O’Leary (17) 35, 5 L Caverley (30) 35, 6 E Hickey (22) 33, F9 J Fahy (19) 21, B9 G Brohan (18) 17.

MALLOW (Ladies): 18H Stb Tues, 1 and Gross J Hickey (2) 38pts, 2 T Kennelly (27) 36, 3 M Farrell (18) 35, 4 N O'Mahony (18) 35, CSS 73. 18H Stb Sun, 1 J Hickey (2) 36pts, 2 G Goodman (13) 35, CSS 73.

MUSKERRY (Gents): Team event scramble Mon, 1 M Lyons, B Daly, D Kelly 54.5, 2 T Finn, D O’Hare, N Kennifick 54.8, 3 H O’Leary, E Cotter, M Kiely 55.5. Open singles Tues, 1 G Osborne, (20) 43pts, 2 P Holland (7) 42, 3 J O'Callaghan (16) 39, 4 S Maher (21) 39, 5 M Kiely (36) 39. Tom Murphy Memorial, 1 C Buckley-Barry (12) 64, 2 E Logue (15) 67, 3 J Egan (0) 68, 4 S Riordan (3) 68, 5 A Farrell (5) 69. Sun singles Stb, 1 J Waldron (1) 46pts, 2 F O'Meara (19) 42, 3 D Twomey (19) 41, 4 C Edmunds (15) 41, 5 Z Collins (2) 41.

RAFFEEN CREEK (Gents): 18H singles Fri/Sat, 1 J Gaffney (7) 41pts, 2 B Fitzgerald (8) 36, 3 D McCarthy (10) 36, 4 D Ryan (6) 36, 5 D Ryan (12) 35. Fourball, 1 P Heelan (16), S Wade (12) 47pts, 2 V Gallagher (11), J Cronin Snr (14).

RAFFEEN CREEK (Ladies): 18H v par, 1 K Bray (21) 5up, 2 I Hickey (23) 4up. 9H Stb qualifier, 1 M O'Sullivan (22) 15pts.

ROSS (Gents): Sat/Sun stroke, 1 J Brosnan (14) 67, 2 M O'Sullivan (15) 67, 3 T Kelly (15) 67, 4 J Smith (13) 67.

SKIBBEREEN & WEST CARBERY (Ladies): Diney’s Bowl 18H stroke Weds, 1 M O’Regan (28) 76, 2 F MacCarthy (28) 76, 3 L O’Regan (15) 77, 4 B Healy (27) 77, 5 B Ryan (12) 77. Fri 16H Stb, 1 J O’Regan (26) 30pts, 2 T O’Sullivan (22) 28, 3 M Dineen (24) 28, 4 B Chapple (20) 28.

TIPPERARY (Gents): Mon scramble, 1 S Long, A Long, J Long 57.9, 2 J Keaty, T O’Donovan, K Hoare (Ballykisteen) 58.9, 3 J Franklin, C Gannon, G Gannon 59.4. Tues open, 1 J Morrissey (8) 41pts, 2 C Gannon (13) 37, 3 D O’Brien (24) 37. Thurs seniors, 1 J Crosse, F Dalton, J O’Dea, I Walsh 98, 2 V Gilligan, P Hayes, M Maher, E Stapleton 94, 3 S Jackson, D McGrath, O O’Connor, L Ryan 94, 4 B Murphy, JJ O’Donoghue, T Walsh 92. Fri mixed, 1 R Lonergan, J Crowe, P Whelan 31. Vice-Captain Mr T O’Sullivan’s Prize, 1 D Lowry (16) 42pts, 2 C Doyle (15) 39, 3 G Burke (5) 38, Gross S Long 34, Cat 1 A Long (6) 38, Cat 2 P Kennedy (11) 38, Cat 3 D Leahy (20) 37, Seniors M Kirby (16) 37, Seniors Yellow JJ O’Donoghue (34) 33.

TRAMORE (Gents): Sat Newtown 9H, 1 J Manning (7) 20pts, 2 G Morrissey (33) 20, 3 R Walsh (23) 18. Sun Easter Cup blue stroke, 1 J Manning (7) 68, 2 B Lanigan (9) 68, 3 J Clancy (13) 69, Gross C Gormley (4) 73, B9 T Higgins (10) 33. Mon L&G open singles, 1 J Baldwin (16) 42pts, 2 S Linehan (4) 41, 3 L Bradfield (36) 41, Visitor G Woods (15, Carrick-on-Suir) 40. Tues 11H fourball, 1 R Keighery (5), J Higgins (10) 28pt, 2 J Hegarty (6), S Hegarty (28) 28, 3 B O’Sullivan (15), P Dunphy (8) 28. Weds long-handicap, 1 G McCaffrey (22) 25pts, 2 E Maughan (20) 25, 3 M Keller (21) 24. Thurs seniors 11H, 1 B Aylward (21) 29pts, 2 M Coghlan (23) 25, 3 M Hannigan (18) 25, Super Senior P Cadogan (17) 24. L&G open singles, 1 A Doyle (22) 41pts, 2 D Mahon (5) 40, 3 JP O’Brien (7) 40, Gross R Miline (+2, Faithlegg) 41, Visitor M Carroll (14, Portumna) 38, J Rockett hole-in-one 6H.

WATERVILLE (Gents): Mon singles Stb, 1 D O’Mahony 43pts, 2 T Huggard 42, 3 K Casey 42, F9 N Fitzgerald 22, B9 G Squires 23. Sun singles Stb, 1 P Spicer (5) 37pts, 2 T Foley (18) 37, 3 A O’Shea 36, F9 A McAuliffe (13) 20, B9 C Murphy (8) 19.

WEST WATERFORD (Gents): Sat/Sun 18H Stb, 1 L Kelly (10) 39pts, 2 M Murphy (15) 39, Gross M Shanahan (0) 37, 3 E Hassan (11) 38, 4 S Spillane (9) 38, 5 C Walsh (9) 36, CSS Sat 36, Sun 37. Tues 9H qualifier, 1 P Spratt (0) 18. Weekly 9H Mon-Fri, 1 P Power (21) 21pts. Weds open 18H Stb, 1 R Spratt (13) 36pts, CSS 37.

WEST WATERFORD (Ladies): Captain’s Prize to Ladies, 1 J Whyte (18) 72, 2 ML Carroll (18) 72, Gross D Ruane (16) 92, 3 MT Curran (23) 73, Cat A J Sheehan (21) 74, Cat B U Mulligan (27) 75, Cat C F Carroll (35) 78. Weekly 18H Stb, 1 A Parks (27) 37pts, 2 D Ruane (16) 36, 3 D Nugent (23) 35.

WEXFORD (Gents): Weds open L&G singles, 1 M Browne (20) 43pts, 2 A Farrell (5) 41, 3 A Keeling 39. Tues 12H semi-open mixed, 1 T Hynes, H McGuire 47 2/3, 2 47 2/3, 3 R Sexton, M Burke 47 2/3. Mon open four-person team step-aside scramble, 1 M Murphy (30), E Doyle (4), B Doyle (20), MB O'Leary (21) 56.5, 2 D Duggan (13), M Ryan (14), L Furlong (15), D Furlong (10) 56.8, 3 N Byrne (20), R Byrne (20), C Byrne (20), R Cullinane (10) 59. Sun open singles Stb, 1 P Kelly (16) 45pts, 2 S Sills (26) 42, 3 A Keeling 41, 4 N Brennan (16) 40, Gross A Challoner (Galway Bay) 35, Visitors J Kelly (5, Enniscorthy) 31, Vets R Buggy (17) 39.

YOUGHAL (Gents): Fri/Sun 18H singles Stb, 1 D Cronin (20) 40pts, 2 S Murphy (19) 40, Gross W Jones (2) 34, 3 F Kenaghan (12) 39, 4 K O'Brien (13) 39, Fri 1 M Walsh (18) 39, Sun 1 T Connolly (6) 39, 2 T Fitzgerald (22) 39, 3 J Fitzgerald (17) 38.

YOUGHAL (Ladies): Fri/Sat/Sun 18H singles, 1 S Gillman (24, Carlow) 37pts, 2 R Connolly (6) 36, CSS 74. Weds open threeball, 1 S Ormonde (16, Killarney), A O’Neill Coyne (19, Castlemartyr), F O’Connell (21, Castlemartyr) 64, 2 B O'Donoghue (14), P Brennan (19), E Corbett (30) 61, 3 V O’Leary (21), S O’Brien (22) B Cronin (25) 60, 4 E Cronin (24) C Cotter (26) M Mythen (27) 59.