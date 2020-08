Club Call: The golf results from this week's competitions around Ireland

ATHENRY (Gents): Sun open 18H singles stroke, 1 H Newell (7) 64, 2 L Minihan (18) 66, Gross S O'Connell (0) 70, 3 M Higgins (18) 67, 4 T Conlon (19) 67, 5 D Mullins (9) 68. 18H open singles Stb Tues, 1 A Gilligan (6) 41pts, 2 D O'Connor (11) 41, Gross D Conlon (1) 38, 3 C Penney (9) 41, 4 B Aherne (11) 40, 5 SA Glynn (5) 40. Fri/Sat 18H open fourball Stb final, 1 D Cahill (16, Gort), C Doherty (26, Gort) 46pts, 2 G Fahy (14), D Fahy (6) 45, Gross S O'Connell (0), J O'Connor (3) 37, 3 D Butler (12), J Lally (8) 45.

ATHENRY (Ladies): 9H singles Stb Mon/Weds/Fri, 1 M Heffernan (21) 25pts, 2 C O’Donovan (12) 21, 3 C Kirrane (14) 20. 18H singles Stb (GOY) Weds/Sat, 1 A O’Neill (22) 41pts, 2 M McMahon (34) 40, Gross N Nally (9) 22, 3 MA Shivnan (23) 37, 4 O Bane (25) 37, Best 36+ M Crowe (36) 33. 18H singles Stb GOY Sun, 1 C Boland (20) 38pts, 2 E Urquhart (24) 36, Gross T Coen (12) 24, 3 M Conlon (18) 35, Best 36+ M Heffernan (39) 30.

ATHLONE (Gents): Open week Sat/Sun singles Stb, 1 J Fitzgerald (18) 45pts, Class A A Kelly (5) 38, Class B E Derwin (16) 39, Class C C McCarty (20) 45, Gross T O’Connor (+2) 36, CSS 73. Tues/Weds singles Stb, 1 G Delaney (8) 41pts, Class A T O’Connor (+2) 37, Class B C McMickan (10) 38, Class C S Allen (20) 37, Gross J O’Brien (4) 32, CSS 74. Thurs singles Stb, 1 S Cleary (10) 40pts, Class A D Burke (6, Thurles) 34, Class B 1 R Connaughton (15) 35, 2 M Ó Faoláin (24) 29, Gross S Doyle (1) 33, CSS 75. Fri open fourball, 1 E McBrearty (14), P Morrison (11) 42pts, 2 E Glesson (14), C McCarty (15) 41.

ATHLONE (Ladies): Open singles Stb Mon, 1 Y Walsh (16) 36pts, 2 I Sheeran (28), 3 M Holmes (13) 33, Gross A Geoghegan (4) 24, F9 C Dowling (24) 19, B9 P O’Meara (30). Tues/Weds singles Stb, 1 C Lenehan (23) 37pts, 2 D Connolly (30) 35, 3 L O'Sullivan (20). Thurs singles Stb, 1 A Geoghegan (4) 37pts, 2 Y Walsh (15) 37, 3 C Fitzgerald (16) 34. Fri open fourball, 1 S McGrath (12), N O’Regan (11) 42pts, 2 A Evans (25), L Dunbarr (24) 41.

BALLYHEIGUE CASTLE (Gents): Sat/Sun 18H singles Stb, 1 T Hayes (13) 40pts, 2 M Condon (10) 40, 3 P O'Connor (21) 40, 4 J Lohan (18) 39, 5 K Reidy (18) 38, CSS 37.

BANTRY BAY (Gents): Sat President J Cronin's Prize 27H, 1 G Conway (11) 58pts, 2 H Rothwell (17) 57, 3 D Shiels (20) 55, 4 J O'Sullivan (12) 53, 5 G Harrington (13) 53, Gross A O'Shea (5) 38, Leading Qualifier T O'Herlihy (24) 41, Leading Non-Qualifier P O'Riordan (9) 39, Past Captain/President J Murphy (11) 37, High-Handicapper I Coughlan (25) 35, F9 D Murphy (18) 19, B9 T Morrissey (10) 22. Sun, 1 M O'Connor (24) 37pts, 2 T Sheehan (28) 36, 3 P O'Riordan (9) 35, Best Juvenile C O'Brien (21) 40, F9 D Murnane (13) 17, B9 D Wilcox (13) 21.

BANTRY BAY (Ladies): Fri/Sun, 1 E Linehan (17) 34pts, 2 L Cotter (11) 31, 3 C Rothwell (17) 30.

BLARNEY (Ladies): Tues 18H Stb, 1 B Cremin (19) 38pts, 2 D Keohane (18) 37, 3 M Desmond (31) 37. Tues 9H Stb, 1 M Keating (46) 18pts. Sat 18H Stb, 1 B Cremin (19) 38pts, 2 T Fitzpatrick (30) 36, 3 A O'Brien (32) 36. Sat 9H Stb, 1 R Culhane Galvin (36) 16pts.

CAHIR PARK (Gents): Mon-Thurs, Cat 1 M Moloney 40pts, Cat 2 R (Buddha) Broderick 43, Cat 3 L Stack 39.

CAHIR PARK (Ladies): Mon, 1 L Harris, F T, M McEvoy 62pts, 2 M Hally, M Reidy, N Tuohy 58, 3 B Keating, M Cotter, T O’Dwyer 58. Thurs GOY v par, 1 D O’Neill 3up, 2 I Buckley 2up, 3 L Harris 1up, 4 P Barry level, Gross J Quaid.

CASTLEMARTYR (Gents): Junior Scratch Cup, 1 D Corcoran 75, 2 D Geary (Fota Island) 75, 3 D O’Sullivan (Youghal) 76, 4 C Whooley (Heritage) 76, Nett H Wall (7) 70, CSS Fri 75, Sat/Sun 74. Intermediate Scratch Cup, 1 D Scannell 83, 2 A Ryan 84, 3 J D Crowley 84, 4 C Barry (Kinsale) 84, Nett D Nagle (16) 71, CSS Fri 75, Sat/Sun 73. Minor Scratch Cup, 1 S Forde 91, 2 R Houlihan 93, 3 A Rigney 94, 4 P O’Neill (Bandon) 94, Nett S Morrissey (East Cork) 75, CSS Fri 76, Sat/Sun 73.

CASTLEMARTYR (Ladies): 18H Stb Sat/Sun/Mon, Div 1 AM Ahern (22) 41pts, Div 2 E Murphy (25) 41, Div 3 C Lomasney (38) 42.

CLONAKILTY (Gents): Fri-Sun 18H Stb, 1 E Ryan (7) 45pts, 2 D Harrington (12) 44, 3 R Mannix (18) 43, 4 J Smith (21) 42, F9 P O’Regan 24, B9 P Maguire 22.

CRADDOCKSTOWN (Gents): Sat 18H singles Stb, Div 1 1 M O'Connor (6) 39pts, 2 T Barrett (12) 39, Div 2 1 C Dempsey (17) 39, 2 D Hyland (16) 39, Div 3 1 M Whittingham (30) 43, 2 S Hennebry (28) 38. Sun 18H open singles Stb, Div 1 1 P Monaghan (9) 39pts, 2 S Harding (11) 39, Div 2 1 D Hyland (16) 40, 2 K Murphy (14) 39, Div 3 1 JJ Hennessy (25) 42, 2 P Smith (22) 41.

CRADDOCKSTOWN (Ladies): 9H running, 1 N Merrick (29) 22pts, 2 C Benn (35) 21, 3 M Rafter (34) 21. 18H singles Stb Tues, Class 1 (0-19) F Corrigan (14) 35, Class 2 (20-27) M McAffee (22) 33, Class 3 (28-45) K Naughton (37) 33. 18H singles Stb Sat, Class 1 (0-23) E Roche (13) 36pts. Class 2 (24-45) D Brennan (26) 39. 18H three-person scramble Sun, 1 R Murphy (13), E Flynn (31), N Kelly (40) 63, 2 S Cooke (36), A Quinn (17), L Doyle (39) 65.7.

CREGMORE PARK (Gents): Captain P Gavin’s Prize Fri-Sun, 1 D Harney (21) 133, 2 S Gilmore (7) 140, 3 C Delaney (19) 141, Gross P Costello (1) 156, 4 S McGinty (8) 144, 5 J Ryan (13) 148, Cat 1 J Culkin (10) 149, Cat 2 P Culkin (12) 152, Cat 3 A McDonald (18) 150, F9 D Berine 35, B9 D Elwood (10) 36.

DONABATE (Ladies): Tues waltz, 1 C O'Hara, P Morris, P Neville (12) 72pts, 2 M Maher, C Fay, A Nealon (31) 70. 9H, 1 M Brennan (17) 20pts, 2 A Reid (9) 15. Past Captains' Prize to Ladies 18H Stb, 1 A Brown (29) 38pts, Class 1 M White (29) 35, Class 2 1 K Berrigan (29) 35, 2 M McDonald (28) 34, Class 3 1 M Brennan (32) 32, Class 4 1 H Griffin (38) 27. 9H Stb, 1 E McGuinness (36) 19pts.

DOOKS (Gents): Scramble Fri, 1 J Hickie (8), H Hurley (22), J Hickie (29), M Hickie (38) 28.3, 2 E Foley (14), R Curtayne (24), H Foley (36), C Boyle (36) 29, 3 A Shaughnessy (12), S Geraghty (23), JS O’Connor (24), L Geraghty (31) 30.

DOOKS (Ladies): Sat/Sun, CSS 75 (R/O), 74, 1 D Galvin (23) 38pts, 2 L Donegan (33) 36, 3 T Eakin (1) 35, Cat A C Doyle (13) 32, Cat B E McCarthy (21) 33, Cat C L Lynch (36) 34.

EAST CORK (Ladies): Distillery Cup stroke, 1 D O’Doherty (29) 62, 2 B O’Callaghan (34) 70, Gross D O’Mahony (8) 83, 3 F O’Brien (28) 70, Cat A 1 R Evans (20) 70, 2 MB Walsh (16) 72, Cat B 1 C Moloney (23) 71, 2 E McCarthy (27) 72, Cat C 1 G Coghlan (29) 73, 2 J Phelan (40) 73. 9H Stb Mon, 1 A Dawson (36) 17pts.

FORREST LITTLE (Ladies): Sat/Sun 18H Stb, 1 S Garvey (15) 38pts, 2 E Bambrick (26) 36, 3 R Wall (7) 34. 9H Stb, 1 N McMahon (24) 19pts.

GOLD COAST (Gents): Tues open L&G singles, 1 B Mason (13, Fermoy) 49pts, 2 B Carey (14, Fermoy) 43, Cat 0-9 C Gormley (4, Tramore) 41, Cat 10-18 K Ivers (18, Galway Bay) 43, Cat 18+ N O’Connor (19) 42. Open L&G singles, 1 C Lomasney (38, Castlemartyr) 47pts, 2 C O’Gorman (31, Cahir Park) 40, CSS gents 39, ladies 37. Fri open singles, 1 S Lanigan (9, Dungarvan) 44pts, 2 A Darcy (13, Dungarvan) 40, Gross A Harty (1) 34, 3 S Ahern (15, Dungarvan) 38, 4 S Hanrahan (11, West Waterford), CSS 37. Sat singles, 1 J Kiely (7) 43pts, 2 J Enright (10) 41, Gross A Harty (1) 36, CSS 37. Sat open singles, 1 J Murphy (20, Youghal). Sun, 1 L Kelly (10, West Waterford) 38pts, CSS 37. Sun club singles, 1 H Scannell (22) 41pts, 2 N Dermody (5) 40, Gross M White (1) 36, 3 T Long (8) 39, 4 S Callanan (12) 39, CSS 37.

GOLD COAST (Ladies): 18H Stb, 1 E Nash (20) 44pts, 2 R Hannigan (22) 42, 3 A Purcell (24) 41. 18H Stb, 1 E McGuckian(11) 40pts, 2 G Hallinan (17) 37, 3 H Fitzgerald (17) 36. Champagne scramble Mon, 1 M Power, P Whyte, B Foley (Slievenamon) 73, 2 A Ladd (Killarney), M McCormac, E Flynn (Mitchelstown) 73, 3 M Clancy, R Kavanagh, M Matthews (Dungarvan) 72. Tues open singles, 1 C Lomasney (38, Castlemartyr) 47pts, 2 C O’Gorman (31, Cahir Park) 40, CSS 37.

KILLARNEY (Gents): Stb Killeen Fri/Sat, 1 G Walsh (13) 42pts, 2 R Kavanagh (19) 40, 3 B Looney (5) 40, 4 P O'Donoghue (5) 40, 5 D O'Callaghan (4) 39, Cat 1 J Arthur (5) 39, Cat 2 S Connole (9) 39, Cat 3 L Casey (16) 38, Cat 4 J Horgan (21) 38.

KILRUSH (Gents): Sat Stb, 1 T Clancy (6) 40pts, 2 R Lillis (14) 39, 3 S Lillis (2) 38. Sun open, 1 T Clancy (7) 43pts, 2 J Murtagh (16) 40, 3 E Long (13) 40.

KILRUSH (Ladies): Thurs, 1 A Lorigan (16) 36pts, 2 M Hehir (19) 34, 3 P Mulqueen (29) 33, 4 M Brennan (22) 33, Cat 1 M Donnelly (18) 33, Cat 2 K Haugh (32) 32.

LEE VALLEY (Gents): Sat, 1 P O'Connell (7) 65, 2 B O'Sullivan (12) 67, M Aherne (15) 67. Sun, 1 B Donnelly (18) 44pts, 2 M O'Leary (12) 40, 3 P O'Shea (14) 30. Mon, 1 K Brigdale (18, Cahir Park) 41pts, 2 K Crowley (1, Fota Island) 40, 3 C Deasy (11, Kinsale) 38. Tues, 1 C O'Brien (13) 44pts, 2 J Manning (21) 41, 3 T Higgins (17) 40. Thurs, 1 R O'Regan (7) 23pts, 2 M Feeney (13) 23, 3 T Crowley (10) 21.

LEE VALLEY (Ladies): Weds, 1 A Fanning (22) 72, Div 1 L Guest (11) 76, Div 2 H Gough (18) 74, Div 3 D Cunningham (28) 79.

MACROOM (Gents): Sat Senior Scratch Cup, 1 P O'Keeffe (+4, Douglas) 66, 2 R Twomey (0, Muskerry) 71, 3 C Butler (+1, Kinsale) 73, Nett A Moriarty (2) 72, CSS 72. Sat Junior Scratch Cup, 1 L Goold (6) 74, 2 C O'Sullivan (6) 75, 3 D Meade (9, East Cork) 76, Nett D Heffernan (10) 67, CSS home 70, away 72. Sat/Sun open singles, 1 T O'Riordan (23) 41pts, 2 G O'Flynn (14) 40, 3 R O'Dwyer (15) 40, Senior J McKenna (21) 38, CSS 37/38.

MACROOM (Ladies): Mon-Sun 15H Stb, 1 E Kelly (25) 32pts, 2 A Piotrowski (27) 32, 3 M Creed (33) 31.

MAHON (Gents): Tues singles, 1 H Crowley (21) 44pts, 2 S Hederman (19) 40. Fri singles 11H, 1 M Laide (8) 25pts. Sat singles, 1 A Ahern (11) 45pts, 2 R Quirke (12) 45, 3 J Browne (14) 44, 4 I Sisk (12) 40, 5 G Stack (12) 39, 6 P Murray (13) 39, Gross D O'Brien (7). Sun singles, 1 J Barrett (10) 41pts, 2 A Ahern (9) 39, 3 D Collins (20) 39, 4 P Cronin (7) 38, 5 D Brohan (8) 38, Gross G Carroll (5).

MAHON (Ladies): Sun, 1 G Brohan (18) 37pts, Cat 2/3 AM Ryan (20) 34, Cat 4 1 M Carley (24) 34, 2 L Scanlan (28) 34, Cat 5 1 M Crowley (37) 31, 2 M Whelan (34) 29.

MALLOW (Ladies): 18H Stb Tues, 1 K Kennedy (22) 38pts, 2 S Crowley (29) 38, Gross J Hickey (2) 33, 3 C Kearney (6) 37, 4 A O'Donovan (25) 37. 18H Stb Sun, 1 J Hickey (2) 41pts, 2 S Curtin (6) 41, CSS 72.

RAFFEEN CREEK (Ladies): Open day Mon threeball champagne scramble, 1 A Mooney (21), S Jones (24), A English (36, Fota Island) 53pts, 2 E O'Driscoll (20, Monkstown), I Hickey (23), G O'Driscoll (29) 53, 3 C Allan (24), G Carroll (25), S Cummins (33) 53, 4 N Healy (22), K Mahon (22), B Thompson (30) 52.

ROSS (Gents): Sat/Sun 18H singles Stb, 1 I O'Sullivan (14) 42pts, 2 A O’Connor (11) 41, 3 D Casey (19) 41.

TIPPERARY (Gents): Tues, 1 T Cosgrove (19) 42pts, 2 D O’Brien (16) 41, 3 J Morrissey (9) 40. Thurs open seniors, Cat 1 1 J Fitzgerald (12) 38pts 2 TJ Ryan (11) 37, 3 L Keane (7) 35, Cat 2 1 T Walsh (18) 38pts, 2 J Collins (18) 36, 3 J Morrissey (20) 36, Cat 3 1 S O’Hanlon (20, Ballybunion) 38, 2 W Mulvihill (26) 36, 3 W Hyde (23) 36. Fri mixed, 1 P Cleary, D Cleary, P Ellard 29.4. Sat/Sun Scratch Cups, Senior 1 P Murray (Clontarf) 69, 2 B Murray (Adare Manor) 73, 3 J Considine (Woodstock) 74. Intermediate, 1 M O’Dwyer (Ballykisteen) 81, 2 B O’Halloran 82, 3 PJ Donovan 86. Minor, 1 D O’Connell 88, 2 W Hayes 92, 3 L Farrell 92.

TIPPERARY (Ladies): Weds stroke, 1 MK Geehan (20) 65, 2 M Riordan (12) 67, 3 L O'Dwyer (27) 70. Sun singles Stb, 1 A Lowry (4) 39pts, Cat A R Murphy (10) 39, Cat B O Mulvihill (30) 33, Cat C P O'Connell (34) 28.

TRAMORE (Gents): Tues 11H fourball, 1 B Mundy (14), M Maughan (15) 28pts, 2 A Browne (6), G Sheridan (11) 27, 3 E Farrell (11), T Brett (10) 27. Weds 11H long-handicap, 1 J O’Shea (18) 26pts, 2 M Morrissey (22) 22, 3 R Musgrave (23) 21, 4 P McDonald (24) 21, Secret Score R Halley. Thurs L&G open seniors (50+), 1 M Conway Callan (15) 47pts, 2 F Berry (19) 44, 3 A Condon (22) 40, Ladies H Cassidy (21) 36. Fri L&G open singles, 1 J Coade (16) 44 pts, 2 JP O’Brien (8) 41, 3 C Furlong (9) 40, Gross A Thomas (+1) 38, Visitor R O’Shea (6) 39.

TRAMORE (Ladies): Sat/Mon 18H v par, 1 F Hackett (12) 7up, 2 M Hackett (19) 1up; 3 B McCormack (19) 1dn. 11H v par, 1 M Power (32) 3dn.

WEXFORD (Gents): Sun singles v par, 1 J Bennett (22) 8up, 2 E Goff (15) 7up, 3 D Roche (13) 6up, Gross M Goodison 3dn, 4 N Curran 5up, Visitor T Brown (19, Mountrath) 2up. Tues open fourball, 1 S Hurley (11), D Deane (11) 46pts, 2 D Fenlon (14), M McMahon (22) 45, 3 B Roche (22), R Murphy (15) 45, 4 T Hynes (16), L Kinsella (30) 44. Weds Talbot Cup 18H singles Stb, 1 B McAleese (10) 43pts, 2 P Murphy (25) 42, 3 B Ruttledge (23) 42, Gross C Martin 33, Visitor T Flood (29, Macreddin) 41. Fri 18H open Stb singles, 1 T Walsh (13) 42pts, 2 D Deane (11) 41, 3 A Currid (8) 40, Gross L O'Neill 31, Visitor C Lynch (14, Blessington Lakes) 35, Vets S Sills (27) 39. Sat 18H open singles stroke, 1 L Connolly (3) 66, 2 R Cashin (6) 66, 3 A Beary (13) 66, Gross P Murphy Jnr 71, Veterans L O'Neill (6) 69, Visitors S Ryan (24, Rosslare) 68, 4 J Furlong (13) 66, 5 P Roche (6) 67.

YOUGHAL (Ladies): Weds open threeball Lady Captain’s benefit day, 1 T Treacy (12), M Pomphrett (14), J Coyne (22) 71pts, 2 M Kenefick (23), C McEvoy (27, Castlemartyr), P Murray (21, East Cork) 70, 3 R Connolly (5), D Quill (14), M Crowe (29) 69.