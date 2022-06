Club-by-club schedule: Premier League fixtures announced 

ARSENAL

Aug 5: Crystal Palace (a); Aug 13 Leicester (h); Aug: 20 Bournemouth (a); Aug 27: Fulham (h); Aug 30: Aston Villa (h); Sept 3: Man Utd (a); Sept 10: Everton (h); Sept 17: Brentford (a), Oct 1 Tottenham (h); Oct 8: Liverpool (h); Oct 15: Leeds (a); Oct 18: Man City (h); Oct 22: Southampton (a); Oct 29: Notts Forest (h); Nov 1: Chelsea (a); Nov 12: Wolves (a) Dec 26th: West Ham (h); Dec 31; Brighton (a); Jan 2: Newcastle (a); Jan 14: Tottenham (a); Jan 21: Man Utd (h); Feb 4; Everton (a); Feb 11: Brentford (h); Feb 18: Aston Villa (a), Feb 25: Leicester City (a); Mar 4: Bournemouth (h); Mar 11: Fulham (a); Mar 18: Crystal Palace (h); Apr 1: Leeds Utd (h); Apr 8: Liverpool (a); Apr 15: West Ham (a); Apr 22: Southampton (h); Apr 26: Man City (a); Apr 29: Chelsea (h); May 6: Newcastle (a); May 13: Brighton (h); May 20: Notts Forest (a); May 28: Wolves (h).

ASTON VILLA

Aug 6: Bournemouth (a); Apr 13: Everton (h); Aug 20: Crystal Palace (a); Aug 27: West Ham (h); Aug 30: Arsenal (a); Sept 3: Man City (h); Sept 10: Leicester City (a): Sept 17: Southampton (h); Oct 1: Leeds Utd (a); Oct 8: Notts Forest (a); Oct 15: Chelsea (h); Oct 18: Fulham (a); Oct 22: Brentford (h); Oct 29: Newcastle (a); Nov 5: Man Utd (h); Nov 12: Brighton (a); Dec 26: Liverpool (h); Dec 31; Tottenham (a); Jan 2: Wolves (h); Jan 14: Leeds (h); Jan 21: Southampton (a); Feb 4: Leicester (h); Feb 11; Man City (a); Feb 18: Arsenal (h); Feb 25: Everton (a); Mar 4: Crystal Palace (h); Mar 11: West Ham (a); Mar 18: Bournemouth (h); Apr 1: Chelsea (a); Apr 8: Notts Forest (h); Apr 15: Newcastle (h); Apr 22: Brentford (a); Apr 25: Fulham (h); Apr 29: Man Utd (a); May 6: Wolves (a); May 13: Tottenham (h); May 20: Liverpool (a); May 28: Brighton (h).

BOURNEMOUTH

Aug 6: Aston Villa (h); Aug 13: Man City (a); Aug 20: Arsenal (h); Aug 27: Liverpool (a); Aug 30: Wolves (h); Sept 3: Notts Forest (a); Sept 10: Brigthon (h); Sept 17: Newcastle (a); Oct 1: Brentford (h); Oct 8: Leicester (h); Oct 15: Fulham (a); Oct 18: Southampton (h); Oct 22: West Ham (a); Oct 29: Tottenham (h); Nov 5: Leeds (a); Nov 12: Everton (h); Dec 26: Chelsea (a); Dec 31: Crystal Palace (h); Jan 2: Man Utd (a); Jan 14: Brentford (a); Jan 21: Notts Forest (h); Feb 4: Brighton (a); Feb 11: Newcastle (h); Feb 18: Wolves (a); Feb 25: Man City (h); Mar 4: Arsenal (a); Mar 11: Liverpool (h); Mar 18: Aston Villa (a); Apr 1: Fulham (h); Apr 8: Leicester City (a); Apr 15: Tottenham (a); Apr 22: West Ham (h): Apr 26: Southampton (a); Apr 29: Leeds (h); May 6: Chelsea (h): May 13: Crystal Palace (a); May 20: Man Utd (h); May 28: Everton (a)

BRENTFORD

Aug 6: Leicester (a); Aug 13: Man Utd (h): Aug 20: Fulham (a); Aug 27: Evrton (h): Aug 20: Crystal Palace (a); Sept 3: Leeds (h); Sept 10: Southampton (a): Sept 17: Arsenal (h): Oct 1: Bournemouth (a); Oct 8: Newcastle (a); Oct 15: Brighton (h); Oct 18: Chelsea (h): Oct 22: Aston Villa (a); Oct 29: Wolves (h); Nov 5: Notts Forest (a): Nov 12: Man City (a): Dec 26: Tottenham (h); Dec 31: West Ham (a); Jan 2: Liverpool (h): Jan 14: Bournemouth (h); Jan 21: Leeds (a); Feb 4: Southampton (h); Feb 11: Arsenal (a); Feb 18: Crystal Palace (h); Fen 25: Man Utd (a); Mar 4: Fulham (h); Mar 11: Everton (a); Mar 18: Leicester (h); Apr 1: Brighton (a); Apr 8: Newcastle (h); Apr 15: Wolves (a); Apr 22: Aston Villa (h); Apr 26: Chelsea (a); Apr 29: Notts Forest (h); May 6: Liverpool (a); May 13: West Ham (h); May 20: Tottenham (a); May 28: Man City (h).

BRIGHTON

Aug 7: Man Utd (a); Aug 13: Newcastle (h); Aug 20: West Ham (a); Aug 27: Leeds (h); Aug 30: Fulham (a); Sep 3: Leicester (h); Sep 10: Bournemouth (a); Sep 17: Crystal Palace (h); Oct 1: Liverpool (a); Oct 8: Tottenham (h); Oct 15: Brentford (a); Oct 18: Notts Forest (h); Oct 22: Man City (a); Oct 29: Chrelsea (h); Nov 5: Wolves (a); Nov 12: Aston Villa (h); Dec 26: Southampton (a); Dec 31: Arsenal (a); Jan 2: Everton (a); Jan 14: Liverpool (h); Jan 21: Leicester (a); Feb 4: Bournemouth (h); Feb 11: Crystal Palace (a); Feb 18: Fulham (h); Feb 25: Newcastle (a); Mar 4: West Ham (h); Mar 11: Leeds (a); Mar 18: Man Utd (h); Apr 1: Brentford (h); Apr 8: Tottenham (a); Apri l15: Chelsea (a); Apr 22: Man City (h); Apr 25: Notts Forest (a); Apr 29: Wolves (h); May 6: Everton (h); May 13: Arsenal (a); May 20: Southampton (h); May 28: Aston Villa (a).

CHELSEA

Aug 6: Everton (a); Aug 13: Tottenham (h); Aug 20: Leeds (a); Aug 27: Leicester (h); Aug 31: Southampton (a); Sept 3: West Ham (h); Sept 10: Fulham (a); Sept 17: Liverpool (h); Oct 1: Crystal Palace (a); Oct 8: Wolves (h); Oct 15: Aston Villa (a); Oct 18: Brentford (a); Oct 22: Man United (h); Oct 29: Brighton (a); Nov 5: Arsenal (h); Nov 12: Newcastle (a); Dec 26: Bournemouth (h); Dec 31: Notts Forest (a); Jan 2: Man City (h); Jan 14: Crystal Palace (h); Jan 21: Liverpool (a); Feb 4: Fulham (h); Feb 11: West Ham (a); Feb 18: Southampton (h); Feb 25: Tottenham (a); Mar 4: Leeds (h); Mar 11: Leicester (a); Mar 18: Everton (h); Apr 1: Aston Villa (h); Apr 8: Wolves (a); Apr 15: Brighton (h); Apr 22: Man United (a); Apr 26: Brentford (h); Apr 29: Arsenal (a); May 6: Bournemouth (a); May 13: Notts Forest (h); May 20: Man City (a); May 28: Newcastle (h).

CRYSTAL PALACE

Aug 5: Arsenal (h); Aug 13: Liverpool (a); Aug 20: Aston Villa (h); Aug 27: Man City (a); Aug 30: Brentford (h); Sept 3: Newcastle (a); Sept 10: Man United (h); Sept 17: Brighton (a); Oct 1: Chelsea (h); Oct 8: Leeds (h); Oct 15: Leicester (a); Oct 18: Wolves (h); Oct 22: Everton (a); Oct 29: Southampton (h); Nov 5: West Ham (a); Nov 12: Notts Forest (a); Dec 26: Fulham (h); Dec 31: Bournemouth (a); Jan 2: Tottenham (h); Jan 14: Chelsea (a); Jan 21: Newcastle (h); Feb 4: Man United (a); Feb 11: Brighton (h); Feb 18: Brentford (a); Feb 25: Liverpool (h); Mar 4: Aston Villa (a); Mar 11: Man City (h); Mar 18: Arsenal (a); Apr 1: Leicester (h); Apr 8: Leeds (a); Apr 15: Southampton (a); Apr 22: Everton (h); Apr 25: Wolves (a); Apr 29: West Ham (h); May 6: Tottenham (a); May 13: Bournemouth (h); May 20: Fulham (a); May 28: Notts Forest (h).

EVERTON

Aug 6: Chelsea (h); Aug 13: Aston Villa (a); Aug 20: Notts Forest (h); Aug 27: Brentford (a); Aug 30: Leeds (a); Sept 3: Liverpool (h); Sept 10: Arsenal (a); Sept 17: West Ham (h); Oct 01: Southampton (a); Oct 8: Man United (h); Oct 15: Tottenham (a); Oct 19: Newcastle (a); Oct 22: Crystal Palace (h); Oct 29: Fulham (a); Nov 5: Leicester (h); Nov 12: Bournemouth (a); Dec 26: Wolves (h); Dec 31: Man City (a); Jan 02: Brighton (h); Jan 14: Southampton (h); Jan 21: West Ham (a); Feb 4: Arsenal (h); Feb 11: Liverpool (a); Feb 18: Leeds (h); Feb 25: Aston Villa (h); Mar 4: Notts Forest (a); Mar 11: Brentford (h); Mar 18: Chelsea (a); Apr 1: Tottenham (h); Apr 8: Man United (a); Apr 15: Fulham (h); Apr 22: Crystal Palace (a); Apr 25: Newcastle (h); Apr 29: Leicester (a); May 6: Brighton (a); May 13: Man City (h); May 20: Wolves (a); May 28: A.F.C. Bournemouth (h).

FULHAM

Aug 6: Liverpool (h); Aug 13: Wolves (a); Aug 20: Brentford (h); Aug 27: Arsenal (a); Aug 30: Brighton (h); Sept 3: Tottenham (a); Sept 10: Chelsea (h); Sept 17: Notts Forest (a); Oct 1: Newcastle (h); Oct 8: West Ham (a); Oct 15: Bournemouth (h); Oct 18: Aston Villa (h); Oct 22: Leeds (a); Oct 29: Everton (h); Nov 5: Man City (a); Nov 12: Man United (h); Dec 26: Crystal Palace (a); Dec 31: Southampton (h); Jan 2: Leicester (a); Jan 14: Newcastle (a); Jan 21: Tottenham (h); Feb 4: Chelsea (a); Feb 11: NottsForest (h); Feb 18: Brighton (a); Feb 25: Wolves (h); Mar 4: Brentford (a); Mar 11: Arsenal (h); Mar 18: Liverpool (a); Apr 1: Bournemouth (a); Apr 8: West Ham (h); Apr 15: Everton (a); Apr 22: Leeds (h); Apr 25: Aston Villa (a); Apr 29: Man City (h); May 6: Leicester (h); May 13: Southampton (a); May 20: Crystal Palace (h); May 28: Man United (a).

LEEDS

Aug 6: Wolves (h); Aug 13: Southampton (a); Aug 20: Chelsea (h); Aug 27: Brighton (a); Aug 30: Everton (h); Sept 3: Brentford (a); Sept 10: Notts Forest (h); Sept 17: Man United (a); Oct 1: Aston Villa (h); Oct 8: Crystal Palace (a); Oct 15: Arsenal (h); Oct 18: Leicester (a); Oct 22: Fulham (h); Oct 29: Liverpool (a); Nov 5: Bournemouth (h); Nov 12: Tottenham (a); Dec 26: Man City (h); Dec 31: Newcastle (a); Jan 2: West Ham (h); Jan 14: Aston Villa (a); Jan 21: Brentford (h); Feb 4: Notts Forest (a); Feb 11: Man United (h); Feb 18: Everton (a); Feb 25: Southampton (h); Mar 4: Chelsea (a); Mar 11: Brighton (h); Mar 18: Wolves (a); Apr 4: Arsenal (a); Apr 8: Crystal Palace (h); Apr 15: Liverpool (h); Apr 22: Fulham (a); Apr 25: Leicester (h); Apr 29: Bournemouth (a); May 6: Man City (a); May 13: Newcastle (h); May 20: West Ham (a); May 28: Tottenham (h).

LEICESTER

Aug 6: Brentford (h); Aug 13: Arsenal (a); Aug 20: Southampton (h); Aug 27: Chelsea (a); Aug 30: Man Utd (h); Sept 3: Brighton (a); Sept 10: Aston Villa (h); Sept 17: Tottenham (a); Oct 1: Notts Forest (h); Oct 8: Bournemouth (a); Oct 15: Crystal Palace (h); Oct 18: Leeds (h); Oct 22: Wolves (a); Oct 29: Man City (h); Nov 5: Everton (a); Nov 12: West Ham (a); Dec 26: Newcastle (h); Dec 31: Liverpool (a); Jan 2: Fulham (h); Jan 14 Notts Forest (a); Jan 21: Brighton (h); Feb 4: Aston Villa (a); Feb 11: Tottenham (h); Feb 18 Man Utd (a); Feb 25: Arsenal (h); Mar 4: Southampton (a) 11 Chelsea (h) 18 Brentford (a) Apr 1: Crystal Palace (a) Apr 8: Bournemouth (h); Apr 15: Manchester City (a); Apr 22: Wolverhampton (h); Apr 25: Leeds United (a); Apr 29: Everton (h); May 6: Fulham (a); May 13: Liverpool (h); May 20: Newcastle United (a); May 28: West Ham United (h).

LIVERPOOL

Aug 6: Fulham (a); Aug 13: Crystal Palace (h); Aug 20: Man United (a); Aug 27: Bournemouth (h); Aug 31: Newcastle (h); Sept 3: Everton (a); Sept 10: Wolves (h); Sept 17: Chelsea (a); Oct 1: Brighton (h); Oct 8: Arsenal (a); Oct 15: Man City (h); Oct 19: West Ham (h); Oct 22: Notts Forest (a); Oct 29: Leeds United (h); Nov 5: Tottenham (a); Nov 12: Southampton (h); Dec 26: Aston Villa (a); Dec 31: Leicester (h); Jan 2: Brentford (a); Jan 14: Brighton (a); Jan 21: Chelsea (h); Feb 4: Wolves (a); Feb 11: Everton (h); Feb 18: Newcastle (a); Feb 25: Crystal Palace (a); Mar 4: Man United (h); Mar 11: Bournemouth (a); Mar 18: Fulham (h); Apr 1: Man City (a); Apr 8: Arsenal (h); Apr 15 Leeds (a); Apr 22: Notts Forest (h); Apr 25: West Ham (a); Apr 29: Tottenham (h); May 6: Brentford (h); May 13: Leicester (a); May 20: Aston Villa (h); May 28: Southampton (a).

MAN CITY

Aug 7: West Ham (a); Aug 13: Bournemouth (h); Aug 20: Newcastle United (a); Aug 27: Crystal Palace (h); Aug 31: Notts Forest (h); Sept 3: Aston Villa (a); Sept 10: Tottenham (h); Sept 17: Wolves (a); Oct 1: Man United (h); Oct 8: Southampton (h); Oct 15: Liverpool (a); Oct 18: Arsenal (a); Oct 22: Brighton (h); Oct 29: Leicester (a); Nov 5: Fulham (h); Nov 12: Brentford (h); Dec 26: Leeds United (a); Dec 31: Everton (h); Jan 2: Chelsea (a); Jan 14: Man United (a); Jan 21: Wolves (h): Feb 4: Tottenham (a); Feb 11: Aston Villa (h); Feb 18: Notts Forest (a); Feb 25: Bournemouth (a); Mar 4: Newcastle (h); Mar 11: Crystal Palace (a); Mar 18: West Ham (h); Apr 1: Liverpool (h); Apr 8: Southampton (a); Apr 15: Leicester (h); Apr 22: Brighton (a); Apr 26: Arsenal (h); Apr 29: Fulham (a); May 6: Leeds (h); May 13: Everton (a); May 20: Chelsea (h): May 28: Brentford (a).

MAN UTD

Aug 7: Brighton (h); Aug 13: Brentford (a); Aug 20: Liverpool (h); Aug 27:Southampton (a); Aug 30: Leicester City (a); Sept 3: Arsenal (h); Sept 10: Crystal Palace (a); Sept 17: Leeds (h); Oct 1: Man City (a); Oct 8: Everton (a); Oct 15: Newcastle (h); Oct 19: Tottenham (h); Oct 22: Chelsea (a); Oct 29: West Ham (h); Nov 5: Aston Villa (a); Nov 12: Fulham (a); Dec 26: Notts Forest (h); Dec 31: Wolves (a); Jan 2: Bournemouth (h); Jan 14: Man City (h); Jan 21: Arsenal (a); Feb 4: Crystal Palace (h); Feb 11: Leeds (a); Feb 18: Leicester (h); Feb 25: Brentford (h); Mar 4: Liverpool (a); 11: Southampton (h); 18: Brighton (a); Apr 1: Newcastle (a); Apr 8: Everton (h); Apr 15: Notts Forest (a); Apr 22: Chelsea (h); Apr 25: Tottenham (a); Apr 29: Aston Villa (h); May 6: West Ham (a); May 13: Wolves (h); May 20: Bournemouth (a); May 28: Fulham (h).

NEWCASTLE

Aug 6: Notts Forest (h); Aug 13: Brighton (a); Aug 20: Man City (h); Aug 27: Wolves (a); Aug 31: Liverpool (a); Sept 3: Crystal Palace (h); Sept 10: West Ham (a); Sept 17: Bournemouth (h); Oct 1: Fulham (a); Oct 8: Brentford (h); Oct 15: Man United (a);Oct 19: Everton (h); Oct 22: Tottenham (a); Oct 29: Aston Villa (h); Nov 5: Southampton (a); Nov 12: Chelsea (h); Dec 26: Leicester (a); Dec 31: Leeds (h); Jan 2: Arsenal (a); Jan 14: Fulham (h); Jan 21: Crystal Palace (a); Feb 4: West Ham (h); Feb 11: Bournemouth (a); Feb 18: Liverpool (h); Feb 25: Brighton (h); Mar 4: Man City (a); Mar 11: Wolves (h); Mar 18: Notts Forest (a) Apr 1: Man United (h); Apr 8: Brentford (a); Apr 15: Aston Villa (a); Apr 22 Tottenham (h); Apr 25: Everton (a); Apr 29: Southampton (h); May 6: Arsenal (h); May 13: Leeds (a); May 20: Leicester City (h); May 28: Chelsea (a).

NOTTINGHAM FOREST

Aug 6: Newcastle (a); Aug 13: West Ham (h); Aug 20: Everton (a); Aug 27: Tottenham (h); Aug 31: Manchester City (a); Sept 3: Bournemouth (h); Sept 10: Leeds (a); Sept 17: Fulham (h); Oct 1: Leicester (a); Oct 8: Aston Villa (h); Oct 15: Wolves (a); Oct 18: Brighton (a); Oct 22: Liverpool (h); Oct 29: Arsenal (a); Nov 5: Brentford (h); Nov 12: Crystal Palace (h); Dec 26: Manchester Utd (a); Dec 31: Chelsea (h); Jan 2: Southampton (a); Jan 14: Leicester (h); Jan 21: Bournemouth (a); Feb 4: Leeds (h); Feb 11: Fulham (a); Feb 18: Manchester City (h); 25: West Ham (a); Mar 4: Everton (h); Mar 11: Tottenham (a); Mar 18: Newcastle (h); Apr 1: Wolves (h); Apr 8: Aston Villa (a); Apr 15: Manchester Utd (h); Apr 22: Liverpool (a); Apr 25: Brighton (h); Apr 29: Brentford (a); May 6: Southampton (h); May 13: Chelsea (a); May 20: Arsenal (h); May 28: Crystal Palace (a).

SOUTHAMPTON

Aug 6: Tottenham (a); Aug 13: Leeds (h); Aug 20: Leicester (a); Aug 27: Man Utd (h); Aug 31: Chelsea (h); Sep 3: Wolves (a); Sep 10: Brentford (h); Sep 17: Aston Villa (a); Oct 1: Everton (h); Oct 8: Man City (a); Oct 15: West Ham (h); Oct 18: Bournemouth (a); Oct 22 Arsenal (h); Oct 29: Crystal Palace (a); Nov 5: Newcastle (h); Nov 12: Liverpool (a); Dec 26: Brighton (h); Dec 31: Fulham (a); Jan 2: Notts Forest (h); Jan 14: Everton (a); Jan 21: Aston Villa (h); Feb 4: Brentford (a); Feb 11: Wolves (h); Feb 18: Chelsea (a); Feb 25: Leeds (a); Mar 4: Leicester (h); Mar 11: Man Utd (a); Mar 18: Tottenham (h); Apr 1: West Ham (a); Apr 8: Man City (h); Apr 15: Crystal Palace (h); Apr 22: Arsenal (a); Apr 26: Bournemouth (h); Apr 29: Newcastle (a); May 6: Notts Forest (a); May 13: Fulham (h); May 20: Brighton (a); May 28: Liverpool (h).

TOTTENHAM

Aug 6: Southampton (h); Aug 13: Chelsea (a); Aug 20: Wolves (h); Aug 27: Notts Forest (a); Aug 30: West Ham (a); Sept 3: Fulham (h); Sept 10: Man City (a); Sept 17: Leicester (h); Oct 1: Arsenal (a); Oct 8: Brighton (a); Oct 15: Everton (h); Oct 19: Man Utd (a); Oct 22: Newcastle (h); Oct 29: Bournemouth (a); Nov 1: Liverpool (h); Nov 12: Leeds (h); Dec 26: Brentford (a); Dec 31: Aston Villa (h); Jan 2: Crystal Palace (a); Jan 14: Arsenal (h); Jan 24: Fulham (a); Feb 4: Man City (h); Feb 11: Leicester (a); Feb 18: West Ham (h); Feb 25: Chelsea (h); Mar 4: Wolves (a); Mar 11: Notts Forest (h); Mar 18: Southampton (a); Apr 1: Everton (a); Apr 8: Brighton (h); Apr 15: Bournemouth (h); Apr 22: Newcastle (a); Apr 25: Man Utd (h); Apr 29: Liverpool (a); May 6: Crystal Palace (h); May 13: Aston Villa (a); May 20: Brentford (h); May 28: Leeds (a).

WEST HAM

Aug 7: Man City (h); Aug 13: Notts Forest (a); Aug 20: Brighton (h); Aug 27: Aston Villa (a); Aug 30: Tottenham (h); Sept 3: Chelsea (a); Sept 10: Newcastle (h); Sept 17: Everton (a); Oct 1: Wolves (h); Oct 8: Fulham (h); Oct 15: Southampton (a); Oct 19: Liverpool (a); Oct 22: Bournemouth (h); Oct 29: Man Utd (a); Nov 5: Crystal Palace (h); Nov 12: Leicester (h); Dec 26: Arsenal (a); Dec 31: Brentford (h); Jan 2: Leeds (a); Jan 14: Wolves (a); Jan 21: Everton (h); Feb 4: Newcastle (a); Feb 11: Chelsea (h); Feb 18: Tottenham (a); Feb 25: Notts Forest (h); Mar 4: Brighton (a); Mar 11: Aston Villa (h); Mar 18: Man City (a); Apr 1: Southampton (h); Apr 8: Fulham (a); Apr 15: Arsenal (h); Apr 22: Bournemouth (a); Apr 25: Liverpool (h); Apr 29: Crystal Palace (a); May 6: Man Utd (h); May 13: Brentford (a); May 20: Leeds Utd (h); May 28: Leicester (a).

WOLVES

Aug 6: Leeds (a); Aug 13: Fulham (h); Aug 20: Tottenham (a); Aug 27: Newcastle (h); Aug 30: Bournemouth (a); Sept 3: Southampton (h); Sept 10: Liverpool (a); Sept 17: Man City (h); Oct 1: West Ham (a); Oct 8: Chelsea (a); Oct 15: Notts Forest (h); Oct 18: Crystal Palace (a); Oct 22: Leicester (h); Oct 29: Brentford (a); Nov 5: Brighton (h); Nov 12: Arsenal (h); Dec 26: Everton (a); Dec 31: Man Utd (h); Jan 2: Aston Villa (a); Jan 14: West Ham (h); Jan 21: Man City (a); Feb 4: Liverpool (h); Feb 11: Southampton (a); Feb 18: Bournemouth (h); Feb 25: Fulham (a); Mar 4: Tottenham (h); Mar 11: Newcastle (a); Mar 18: Leeds (h); Apr 1: Notts Forest (a); Apr 8: Chelsea (h); Apr 15: Brentford (h); Apr 22: Leicester (a); Apr 25: Crystal Palace (h); Apr 29: Brighton (a); May 6: Aston Villa (h); May 13: Man Utd (a); May 20: Everton (h); May 28: Arsenal (a).