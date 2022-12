Every game, every team as rugby's inter-continental Heineken Champions Cup kicks off

SATURDAY

Racing 92 v Leinster, Stade Océane, Le Havre, 1pm.

RACING 92: M Spring, C Wade, F Saili, G Fickou (c), J Imhoff, F Russell, N Le Garrec; E Ben Arous, C Chat, C Gomes Sa, C Woki, F Sanconnie, W Lauret, I Diallo, M Baudonne.

Replacements: J Tarrit, H Kolingar, T Nyakane, A Bresler, B Palu, B Chouzenoux, A Gibert, O Klemenczak.

LEINSTER: H Keenan, J O'Brien, G Ringrose (c), C Ngatai, J Lowe, R Byrne, J Gibson-Park; A Porter, D Sheehan, M Ala'alatoa, J Jenkins, J Ryan, R Baird, J van der Flier, C Doris.

Replacements: R Kelleher, E Byrne, C Healy, R Molony, J Conan, L McGrath, H Byrne, J Osborne.

Referee: Luke Pearce (England)

Cell C Sharks v Harlequins, Kings Park, Durban, 3pm.

SHARKS: B Chamberlain, W Kok, F Venter, B Tapuai, M Mapimpi, C Bosch, J Hendrikse; O Nché, B Mbonambi, C Sadie, E Etzebeth, G Grobler, S Kolisi (c), V Tshituka, P Buthelezi.

Replacements: D Jooste, N Mchunu, K Mchunu, H Andrews, S Notshe, G Williams, L Cronje, R Janse van Rensburg.

HARLEQUINS: N David, C Murley, J Marchant, A Esterhuizen, J Bassett, T Allan, D Care; J Marler, J Walker, W Louw, D Lamb, I Herbst, J Kenningham, W Evans, A Dombrandt (c).

Replacements: G Head, F Baxter, S Kerrod, G Hammond, T Lawday, L Gjaltema, O Beard, W Edwards.

Referee: T Trainini (France)

Gloucester v Bordeaux-Bègles, Kingsholm, 3.15

GLOUCESTER: L Evans, A Hearle, C Harris, S Atkinson, J May, S Carreras, S Varney; V Rapava Ruskin, S Socino, F Balmain, C Jordan, M Alemanno, F Clarke, L Ludlow (c), B Morgan.

Replacements: S Blake, H Elrington, C Knight, A Tuisue, J Clement, C Chapman, B Twelvetrees, J Reeves

BORDEAUX-BÈGLES: R Buros, S Cordero, T Vili, F Mori, G Cros, Z Holmes, M Lucu; L Kaulashvili, M Lamothe, S Falatea, K Douglas, A Roussel, . R Giammarioli, M Diaby (c), 8. T Willis.

Replacements: C Maynadier, C Vaotoa, V Cobilas, C Cazeaux, C Timu, J Gimbert, G Masse, L Bielle-Biarrey.

Referee: Craig Evans (Wales).

Clermont Auvergne v DHL Stormers, Stade Marcel-Michelin, 3.15

CLERMONT AUVERGNE

A Newsome, D Penaud, S Ezeala, A Naqalevu, Ai Raka, J Plisson, S Bézy; E Falgoux, Y Beheregaray, C Ojovan, T Lavanini, S Vahaamahina, A Iturria (c), A Fischer, J Van Tonder.

Replacements: B Boudou, G Beria, D Kubriashvili, T Lanen, K Tixeront, B Jauneau, A Belleau, C Tiberghien.

STORMERS: D Willemse, A Leiua, R Nel, D du Plessis, L Zas, M Libbok, H Jantjies; S Kitshoff (c), J Dweba, N Fouche, S Moerat, G Porter, 6. D Fourie, E van Rhyn, H Dayimani.

Replacements: A Venter, A Vermaak, S Sandi, BJ Dixon, M Theunissen, J Pokomela, P de Wet, C Blommetjies.

Referee: Wayne Barnes (England)

La Rochelle v Northampton Saints, Stade Marcel Deflandre, 5.30;

STADE ROCHELAIS: B Dulin, D Leyds, UJ Seuteni, J Danty, P Boudehent, A Hastoy, T Kerr Barlow; R Wardi, P Bourgarit, U Atonio, T Lavault, W Skelton, R Bourdeau, Y Tanga, G Alldritt (c).

Replacements: Q Lespiaucq Brettes, L Aouf, J Sclavi, R Sazy, P Boudehent, T Berjon, L Botia, M Alonso Munoz.

NORTHAMPTON SAINTS: G Furbank, J Ramm, M Proctor, F Dingwall, T Freeman, F Smith, T James; A Waller, R Smith, P Hill, L Salakaia-Loto, D Ribbans, A Coles, A Hinkley, L Ludlam (c).

Replacements: S Matavesi, E Iyogun, 1 E Painter, C Lawes, A Scott-Young, J Augustus, A Mitchell, R Hutchinson.

Referee: Andrew Brace (Ireland)

Vodacom Bulls v Lyon, Loftus Versfeld, Pretoria, 5.30pm

VODACOM BULLS:

W Simelane, S Novuka, S Gans, M Jansen van Vuren, S Jacobs, M Steyn (c), B van der Linde; D Smith, B Du Plessis, J van Rooyen, J Du Plessis, R Ludwig, N Carr, WJ Steenkamp, M Uys.

Replacements: J Hendrik Wessels, L Gqoboka, S Lombard, J Swanepoel, P Maqondwana, K Johannes, C Smith, J Mostert.

LYON: L Berdeu, E Dumortier, T Veredamu, K Godwin, N Nakaitaci, F Smith, JM Doussain (c); J Rey, L Coltman, P Tafili, F Lambey, R Taofifenua, D Cretin, M Guillard, A Botha.

Replacements: G Marchand, H Kaabèche, F Gomez Kodela, T William, L Goujon, J Pélissié, X Mignot, A Tchaptchet

Referee: Matthew Carley (England)

Castres v Exeter Chiefs, Stade Pierre Fabre, 8pm.

CASTRES

: J Dumora, G Palis, T Combezou, A Zeghdar, F Nakosi, L Le Brun, G Doubrere; A Tichit, G Barlot, W Hounkpatin, L Nakarawa, T Staniforth, M Babillot (c), N Champion de Crespigny, T Ardron.

Replacements: P Colonna, L Guérois-Galisson, A Guillamon, T Hannoyer, K Kornath, J Raisuqe, R Kockott, A Seguret.

EXETER CHIEFS: S Hogg, J Nowell, H Slade, R O'Loughlin, O Woodburn, J Simmonds, S Maunder; S Sio, J Yeandle (c), H Williams, D Jenkins, J Gray, D Ewers, C Tshiunza, S Simmonds.

Replacements: D Frost, A Hepburn, J Iosefa-Scott, R van Heerden, S Grondona, W Becconsall, S Kata, J Hodge.

Referee: Frank Murphy (Ireland)

SUNDAY

Sale Sharks v Ulster, AJ Bell Stadium, 1pm.

SALE SHARKS: J Carpenter, A Reed, S James, M Tuilagi, T O'Flaherty, R du Preez (c), F Warr; B Rodd, A van der Merwe, N Schonert, J Wiese, J Hill, J-L du Preez, T Curry, D du Preez.

Replacements: T Taylor, S McIntyre, J Jones, J Beaumont, J Ross, J Simpson, T Curtis, B McGuigan.

ULSTER: M Lowry, E McIlroy, J Hume, S McCloskey, J Stockdale, B Burns, N Doak; A Warwick, R Herring, T O'Toole, A O'Connor (c), K Treadwell, M Rea, N Timoney, D Vermeulen.

Replacements: T Stewart, E O'Sullivan, M Moore, S Carter, M Rea, D Shanahan, S Moore, B Moxham

Referee: Mathieu Raynal (France)

Munster v Stade Toulousain, Thomond Park, 3.15pm.

MUNSTER: M Haley, C Nash, A Frisch, R Scannell, S Daly, J Carbery, C Casey; j Loughman, N Scannell, J Ryan, J Kleyn, T Beirne, P O'Mahony (c), J Hodnett, G Coombes.

Replacements: D Barron, J Wycherley, R Salanoa, J O'Donoghue, A Kendellen, P Patterson, J Crowley, K Earls.

STADE TOULOUSAIN: T Ramos, A Capuozzo, D Delibes, P Ahki, M Lebel, R Ntamack, A Dupont (c); R Neti, J Marchand, D Aldegheri, R Arnold, E Meafou, A Jelonch, A Placines, A Roumat.

Replacements: P Mauvaka, C Baille, C Faumuina, T Flament, Y Youyoutte, J Willis, M Martin P Relo, L Tauzin.

Referee: Christophe Ridley (England)

Saracens v Edinburgh, StoneX Stadium, 3.15.

SARACENS: E Daly, A Lewington, A Lozowski, N Tompkins, S Maitland, O Farrell (c), I van Zyl; M Vunipola, J George, M Riccioni, M Itoje, H Tizard, T McFarland, B Earl, B Vunipola.

Replacements: T Woolstencroft, E Mawi, A Clarey, C Hunter-Hill, A Christie, J Wray, A Aled Davies, A Goode.

EDINBURGH: E Boffelli, W Goosen, M Bennett, J Lang, D van der Merwe, B Kinghorn, B Vellacott; P Schoeman, S McInally, L de Bruin, J Hodgson, G Gilchrist (c), J Ritchie, L Crosbie, V Mata.

Replacements: P Harrison, B Venter, WP Nel, M Sykes, B Muncaster, C Shiel, C Savala, D Hoyland

Referee: Nika Amashukeli (Georgia).

Ospreys v Leicester Tigers, Swansea.com Stadium, 5.30.

OSPREYS: M Nagy, A Cuthbert, G North, J Hawkins, K Giles, J Walsh, R Webb; N Smith, S Baldwin, T Francis, A Beard, A Wyn Jones, J Morgan, J Tipuric (c), M Morris.

Replacements: S Parry, G Thomas, T Botha, H Sutton, R Davies, R Morgan-Williams, O Williams, M Collins.

LEICESTER TIGERS: A Watson, H Potter, G Porter, D Kelly, H Saumaki, C Atkinson, J van Poortvliet; J Whitcombe, C Clare, J Heyes, H Wells, O Chessum, G Martin, H Liebenberg (c), O Cracknell.

Replacements: G Oghre, N Leatigaga, W Hurd, E Snyman, S Jansen, R Wigglesworth, J Gopperth, M Scott.

Referee: Ludovic Cayre (France)