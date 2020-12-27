Reality Cheque one to note in bumper

12:05 Coltor
12:35 Klassical Dream (NB)
1:10 Chacun Pour Soi
1:45 Ballyadam
2:20 Winner Takes Itall
2:55 Lock’s Corner
3:30 Reality Cheque (nap)
12:05 Dark Voyager
12:35 January Jets
1:10 Notebook
1:45 Appreciate It
2:20 Ena Baie
2:55 Castlebawn West
3:30 Limestone Rock
12:20 Capodanno
12:55 Kavanaghs Corner
1:30 Staker Wallace
2:05 Farouk D’alene
2:35 Atlantic Fairy
3:10 Alice O’Byrne
3:45 Grady Hollow
12:20 Rockys Howya
12:55 Cappacurry Zak
1:30 Super Citizen
2:05 Vanillier
2:35 Lunar Display
3:10 Temptationinmilan
3:45 Blazing Khal