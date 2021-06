Weekend Digest: The collated weekend sports results

ATHLETICS.

National Championships, Morton Stadium, Santry (Sunday).

Men’s 100m: I Olatunde (UCD), 10.49, 2 S Gaffney (Rathfarnham) 10.50, 3 C Morey (Leevale) 10.61; 100m B final: L Badolato (Listowel) 10.75, 2 C Griffin (Tralee Harriers) 10.92, 3 Gl Kehinde (Ennis) 10.94; 400m final: 1 C Greene (Galway City Harriers) 46.38, 2 C O`Donnell (North Sligo) 46.43, 3 R McDonnell (Galway City Harriers) 47.19; 1500m final: 1 A Coscoran (Star of the Sea), 3:48.89; 2 C Doyle (Clonliffe Harriers), 3 K Kelly St. Coca's) 3:49.40; 5000m final: 1. Hiko Haso Tonosa (Dundrum South Dublin) 13:52.53; 2 S Tobin (Clonmel A.C.) 13:54.92; 3 N Johnston (Annadale Striders) 14:21.91; 3000m Steeplechase final: 1 B Fay (Raheny Shamrock), 2 F Daly (Sligo), 3 A Kirk-Smith (Derry TC); Junior 3000m final: 1 N Griggs (Mid Ulster), 2 D Casey (Ennis Track), 3 A Laadjel (Donore Harriers) 27.93; Men’s Pole Vault: 1 C Callinan (Leevale A.C), 2 M Bowler (Enniscorthy), 3 S Power (St. Joseph's).

Women 200m: 1 P Healy (Bandon) 22.83; 2. R Adeleke 22.84 (Tallaght A.C.), 3. Catherine McManus (Dublin City Harriers) 23.57; 400m: 1 P Healy (Bandon) 52.33, 2 C Manning (Kilkenny City Harriers), C McManus (Dublin City Harriers); 800m final: 1 L Shanahan (Leevale) 2:03.62, 2: S Cleirigh Buttner (Dundrum South Dublin) 2:03.84, 3 G Hartigan (Dundrum South Dublin); 1500m final: 1 S Healy (UCD) 4:15.08, 2. N Power (Dublin City Harriers), R Flanagan (Carmen Runners) 4:18.99; 5000m final: A Kilgallon (Sligo) 16:16.85, 2: M Ryansen (Dundrum South Dublin), 3 N Burke (Letterkenny) 16:26.83; 3000m Steeplechase final: 1 M Finn (Leevale), 2. E Flanagan (Carmen Runners), 3 K O`Flaherty (Newcastle & District).

BASKETBALL.

NBA: Western Conference finals: LA Clippers 80 Phoenix Suns 84 (Suns lead series 3-1).

BOXING.

WBC Women's Super Bantamweight, Chihuahua, Mexico: Yamileth Mercado (Mex) bt Angelica Rascon (USA) UD 10 rds; WBA Super Lightweight Title, Atlanta: Gervonta Davis (USA) bt Mario Barrios (USA) TKO 11 rds; WBC Flyweight Title, Guadalajara, Mexico: Julio Cesar Martinez (Mex) bt Joel Cordova (Mex) TKO Rd 6.

CYCLING.

Tour de France (Stage 2, Perros-Gueirec-Mur de Bretagne).

1 Mathieu van der Poel (Ned) Alpecin-Fenix 4hrs 18mins 30secs, 2 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates at 6secs, 3 Primoz Roglic (Slo) Jumbo-Visma, 4 Wilco Kelderman (Ned) Bora-Hansgrohe both at same time, 5 Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-QuickStep at 8secs, 6 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo, 7 Jonas Vingegaard (Den) Jumbo-Visma, 8 Sergio Higuita Garcia (Col) EF Education-Nippo, 9 Pierre Latour (Fra) TotalEnergies, 10 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious.

FORMULA 1

Styrian Grand Prix, Red Bull Ring, Spielberg, Austria

1 Max Verstappen (Ned) Red Bull 1hrs 22mins 12.925secs, 2 Lewis Hamilton (Gbr) Mercedes GP at 35.743secs, 3 Valtteri Bottas (Fin) Mercedes GP at 46.907secs, 4 Sergio Perez (Mex) Red Bull at 47.434secs, 5 Lando Norris (Gbr) McLaren at 1 lap, 6 Carlos Sainz Jr (Spa) Ferrari at 1 lap, 7 Charles Leclerc (Mon) Ferrari at 1 lap, 8 Lance Stroll (Can) Aston Martin at 1 lap, 9 Fernando Alonso (Spa) Alpine at 1 lap, 10 Yuki Tsunoda (Jpn) Scuderia AlphaTauri at 1 lap, 11 Kimi Raikkonen (Fin) Alfa Romeo Racing at 1 lap, 12 Sebastian Vettel (Ger) Aston Martin at 1 lap, 13 Daniel Ricciardo (Aus) McLaren at 1 lap, 14 Esteban Ocon (Fra) Alpine at 1 lap, 15 Antonio Giovinazzi (Ita) Alfa Romeo Racing at 1 lap, 16 Mick Schumacher (Ger) Haas F1 at 2 laps, 17 Nicholas Latifi (Can) Williams at 3 laps, 18 Nikita Mazepin (Raf) Haas F1 at 3 laps.

World Championship Standings: 1 Max Verstappen (Ned) Red Bull 156pts, 2 Lewis Hamilton (Gbr) Mercedes GP 138, 3 Sergio Perez (Mex) Red Bull 96, 4 Lando Norris (Gbr) McLaren 86, 5 Valtteri Bottas (Fin) Mercedes GP 74, 6 Charles Leclerc (Mon) Ferrari 58, 7 Carlos Sainz Jr (Spa) Ferrari 50, 8 Pierre Gasly (Fra) Scuderia AlphaTauri 37, 9 Daniel Ricciardo (Aus) McLaren 34, 10 Sebastian Vettel (Ger) Aston Martin 30, 11 Fernando Alonso (Spa) Alpine 19, 12 Lance Stroll (Can) Aston Martin 14, 13 Esteban Ocon (Fra) Alpine 12, 14 Yuki Tsunoda (Jpn) Scuderia AlphaTauri 9, 15 Kimi Raikkonen (Fin) Alfa Romeo Racing 1, 16 Antonio Giovinazzi (Ita) Alfa Romeo Racing 1, 17 George Russell (Gbr) Williams 0, 18 Mick Schumacher (Ger) Haas F1 0, 19 Nikita Mazepin (Raf) Haas F1 0, 20 Nicholas Latifi (Can) Williams 0.

GAA.

Munster SHC: Clare 1-22 Waterford 0-21; Munster SFC: Kerry 3-22 Clare 1-11; Limerick 4-18 Waterford 0-12; Leinster SFC: Louth 0-19 Offaly 3-19 (after extra time); Wicklow 0-14 Wexford 2-11, Carlow 2-13 Longford 0-25; Leinster SHC: Dublin 3-31 Antrim 0-22; Connacht SFC: Sligo 0-13 Mayo 3-23; Ulster SFC: Down 1-12 Donegal 2-25; Joe McDonagh Cup: Kerry 2-24 Down 1-21, Carlow 2-22 Kildare 3-16.

CORK

Cork Co-Op Superstores 2020 IAHC relegation play off: Argideen Rangers 0-14 Meelin 3-11;

Bon Secours 2020 JAFC semi-final: Passage West 0-11 Boherbue 1-13; JBFC (Divisional) semi-finals: Aghada 1-10 Mallow 3-7, Whitechurch 1-6 Carrigaline 1-9; JBHC Lough Rovers 1-17 Rathpeacon 0-9, JBHC quarter final (Divisional): Randal Og 1-11 Belgooly 1-13.

RedFM Hurling League 1A: Glen Rovers 4-18 Newcestown 0-19, Blackrock 2-20 Sarsfields 0-22, Div 1B: Bishopstown 0-15 St Finbarrs 1-19; Div 2A: Ballymartle 1-18 Killeagh 0-17, Kanturk 2-16 Douglas 0-16, Ballymartle 0-17 Kanturk 1-20; Div 2B: Ballyhea 1-8 Erins Own 2-14; Div 3A: Carrigtwohill 0-16 Ballinhassig 1-13, Cloyne 3-15 Mallow 2-18, Ballinhassig 2-16 Mallow 1-9; Div 3B: Fr O Neills 3-14 Kilworth 2-16, Charleville 0-19 Courcey Rovers 0-21; Div 4A: Watergrasshill 1-19 Bandon 2-12, Ballincollig 2-16 Youghal 0-12; Div 4B: Mayfield 0-16 Carrigaline 1-13, Castlelyons 1-17 Fermoy 1-18; Div 5A: Blarney 0-14 Valley Rovers 2-18; Div 5B: Dungourney 0-14 Inniscarra 0-18, Kildorrery 0-21 Milford 2-17; Div 6A: Kilbrittain 1-16 Eire Og 0-17, Aghada 0-16 Blackrock 1-22; Div 6B: Na Piarsaigh 1-9 St Catherines 1-17; Div 7A: Russell Rovers 1-22 Midleton 2-18, Grenagh 0-15 Ballygarvan 1-15; Div 7B: Aghabullogue 1-14 St Finbarrs 0-11; Div 8: Sarsfields 1-17 Cloughduv 1-15, Barryroe 0-15 Castlemartyr 0-21, Castlemartyr 2-19 Sarsfields 0-19.

Cork Credit Unions Football League 4A: Glanworth 0-7, Dohenys 1-17; Div 6B:

Na Piarsaigh 2-9 Kilshannig 1-10.

Tom Creedon Cup: Castletownbere 0-13 Knocknagree 1-10, Macroom 0-11 Kiskeam 4-14, Glanmire 0-9 Kilshannig 2-14, Douglas 0-11 St Michaels 3-7, Carbery Rangers 0-11 O Donovan Rossa 0-11.

Divisions

South East: JAFL: Carrigaline 3-11 Ballygarvan 2-12; JBHC: Final Belgooly 1-17 Valley Rovers 2-9; JAHL: Kinsale 4-16 Tracton 1-8, Carrigaline 1-17 Ballinhassig 1-16, Valley Rovers 2-22 Shamrocks 3-17, Ballygarvan w/o Courcey Rovers SCR;

City Division: JAFL: Douglas 3-11 Delanys 4-9; Whitechurch 2-4 Whites Cross 2-6; JBFL: St Finbarrs 2-8 Douglas 4-12; Passage 2-8 Douglas B2 1-11; Whites Cross 1-12 Bishopstown B 1-8; JCFL: Ballinure 1-8 Glanmire 0-12; Brian Dillons - Lough Rovers - (Conceded by Lough Rovers); JAHL: Nemo Rangers 2-15 Brian Dillons 0-19; Blackrock 2-9 Nemo Rangers 3-15; JBHL: Rathpeacon 0-9 Lough Rovers 1-17; St Vincent’s 0-10 Blackrock 3-10;

Duhallow: JAHL: Kilbrin 2-11 Newmarket 0-10, Millstreet 5-20 Kanturk 1-15, Newmarket 1-17 Freemount 0-18, Banteer 1-19 Dromtarriffe 1-16; Ducon Cup: Lyre 2-11 Dromtarriffe 1-14; Nevin Cup: Knocknagree 0-14 Ballydesmond 1-11;

Avondhu: Div 3 HL: Clyda Rovers 1-15 Ballyhooly 0-9, Buttevant 2-8 Milford 2-13; Div 2 FL: Abbey Rovers 1-9 Clyda Rovers 2-15, Deel Rovers 5-7 Glanworth 0-5; Div 3 FL: Kildorrery 0-11 Araglen 4-8; Div 1 HL: Clyda Rovers 4-18 Shanballymore 0-13, Killavullen 1-12 Ballyhooly 1-10; Div 2 HL: Ballyhea 1-23 Araglen 0-10, Ballyclough 0-10 Kildorrery 3-11, Liscarroll/Churchtown Gaels 2-14 Buttevant 3-16, Charleville 1-25 Liscarroll/Churchtown Gaels 2-21;

Muskerry: U21BFC final: Kilmurry 2-9 Naomh Aban 2-15; U21CFC final: Iveleary 1-10 Clondrohid 1-18; JAFL: Cill na Martra 4-15 Clondrohid 1-13, Ballingeary 1-9 Kilmurry 1-10; JAHL: Ballincollig 1-15 Blarney 1-12, Cloughduv 1-13 Inniscarra 1-13, Donoughmore 2-14 Kilmichael 0-10; JCFL: Blarney 2 1-9 Dripsey 2 3-12; JBHL: Eire Og 2 3-10 Laochra Og 0-11; JBHL: Inniscarra 2 0-15 Grenagh 0-10, Ballincollig 2 -, Ballinora 2-, Venue: Ballincollig, Conceded by Ballinora 2;

CLARE.

Div 1 FL: St. Breckans 0-10 Eire Og 0-6, Ennistymon 1-9 Clondegad 0-9, Miltown 2-14 Kildysart 1-7; Div 2 FL: O’Currys 2-11 Shannon Gaels 1-7, Lissycasey 2-9 Cooraclare 1-5, Kilrush 4-10 Corofin 0-9, St. Josephs 2-16 Kilmihil 1-7; Div 3 FL: Killimer 1-14 St. Senans 0-11, Coolmeen 7-8 Naomh Eoin 0-10, Wolfe Tones 2-9 Ennistymon 1-10, Cratloe 2-16 Kilfenora 0-11; Div 4 FL; Ml. Cusacks 0-11 Kilmurry-Ibrickane 0-5, Eire Og 2-11 Ballyvaughan 0-9, Clooney-Quin W/O Banner scratch; Miltown 2-11 Clondegad 1-7, Ballyvaughan 2-11 Ml. Cusacks 2-7, Clooney-Quin 2-7 Liscannon 0-12, Banner 1-11 Eire Og 0-8; Div 5 FL: Kildysart 0-16 Cooraclare 1-9, Cratloe 2-13 Moy 0-8, Doonbeg 3-8 Lissycasey 0-10, Meelick 2-5 Kilrush 1-8, Kildysart 2-9 Mpy 2-8, Doonbeg 5-12 Kilrush 2-7, Cratloe 3-11 Cooraclare 1-10; Div 6 FL: Wolfe Tones 0-16 Corofin 0-10, St. Josephs 6-14 Kilmihil 0-6, Banner 1-15 Shannon Gaels 0-11, St. Breckans 1-15 Parteen 2-12, Eire Og 3-10 Ml. Cusacks 0-13, St. Breckans 1-13 Banner 3-4, Ml. Cusacks W/O Shannon Gaels scratch; Div 7 FL: Lissycasey 2-10 Clondegad 1-11, Ennisstymon 2-4 Cooraclare 0-2, St. Breckans 3-5 St. Senans 1-11;Div 5A HL: Scariff 0-18 Whitegate 2-7.

KERRY

SFL Division 4A: Firies 1-13 Waterville Frank Caseys 2-6; Division 4B: Scartaglin 1-4 Skelligs Rangers 1-3; SHL Division 1A: Ballyheigue 2-10 Ballyduff 1-13, Dr. Crokes 1-20 Kilgarvan 1-19, Causeway 2-10 Crotta O'Neill's 1-10; Division 1B: Kilmoyley 2-10 Tralee Parnells 0-9, Abbeydorney 2-13 St Brendan's 1-16.

LIMERICK.

City SHL: Ballybrown 1-20 Monaleen 1-16, Na Piarsaigh 1-19 Mungret St Paul's 1-17; East SHL: Ahane 1-17 Cappamore 0-13, Doon 0-16 Murroe Boher 0-15; South SHL: Glenroe 2-15 Knockainey 0-20, Garryspillane 2-23 Bruff 1-14; West SHL: Knockaderry 3-20 Granagh / Ballingarry 1-20; City IHL: St Patrick's W/O Claughaun -, Na Piarsaigh 0-19 Crecora Manister 1-15; East IHL: Caherline 0-25 Ahane 0-10, Ballybricken Bohermore 1-17 Doon 1-9; South IHL: Effin 0-19 Bruree 0-19, Kilmallock 2-22 Croom 1-10; West IHL: Croagh Kilfinny 0-20 Dromcollogher Broadford 0-15; West JAFL: Glin 3-12 Mountcollins 0-11; City JAHL: Monaleen 0-18 Old Christians 0-15; East JAHL: Pallasgreen 1-17 Murroe Boher 2-12, South Liberties 1-14 Cappamore 1-13; South JAHL: Staker Wallace 0-15 Blackrock 0-7, Camogue Rovers 2-13 Garryspillane 1-13, Bruff 4-8 Bruree 1-16; West JAHL: St Kieran's 0-16 Askeaton 0-13, Rathkeale W/O Granagh/Ballingarry, Feohanagh 1-13 Newcastle West 1-8; West JBHL: Feenagh Kilmeedy 2-16 Dromcollogher Broadford 0-9, Castletown Ballyagran 3-17 Patrickswell 1-9.

TIPPERARY.

Cahill Cup: Drom-Inch 3-21 Thurles Sarsfields 2-18, Thurles Sarsfields 1-16 Gortnahoe-Glengoole 2-23; County Hurling League: Toomevara 0-22 Borris-Ileigh 1-21, Kilruane MacDonaghs 1-18 Loughmore-Castleiney 1-16, Thurles Sarsfields 4-12 Roscrea 0-14, Drom-Inch 0-16 Kildangan 3-15, Clonoulty/Rossmore 1-19 Upperchurch-Drombane 2-19, Mullinahone 1-16 Carrick Swan 1-13, Annacarty/Donohill 0-19 Moycarkey-Borris 1-17, Silvermines 0-18 Newport 1-15, Sean Treacys 1-21 Clonakenny 2-17, Killenaule 3-12 Gortnahoe-Glengoole 2-17, Cashel King Cormacs 4-17 St Mary's 0-16, Portroe 0-15 Templederry Kenyons 3-22, Kilsheelan-Kilcash 2-10 Carrick Davins 3-15, Ballingarry 2-13 Cappawhite 2-13, Carrick Davins 2-15 Knockavilla Donaskeigh Kickhams 0-13, Arravale Rovers 0-17 Ballybacon/Grange 1-14, Moyle Rovers 0-10 Golden-Kilfeacle 1-19, Drom-Inch 0-14 Ballinahinch 2-23, Moneygall 3-17 Clonoulty/Rossmore 1-18, Shannon Rovers 2-14 Moyne/Templetuohy 1-17, Boherlahan Dualla 1-18 Borrisokane 2-16;

GOLF.

BMW International Open, Munich (British unless stated, selected scores):

269 Viktor Hovland (Nor) 68 67 64 70, 271 Martin Kaymer (Ger) 70 67 70 64, 273 Jorge Campillo (Spa) 67 68 67 71, 274 Victor Dubuisson (Fra) 69 69 69 67, 275 Shaun Norris (Rsa) 67 69 70 69, Bernd Wiesberger (Aut) 67 68 70 70, Justin Harding (Rsa) 69 69 68 69, Sam Horsfield 64 77 66 68, Andy Sullivan 68 69 69 69, Vincent Norrman (Swe) 69 69 71 66, Darren Fichardt (Rsa) 67 71 65 72 276 Daniel van Tonder (Rsa) 70 71 65 70, Niall Kearney (Irl) 65 68 72 71, 277 Ryan Fox (Nzl) 70 72 66 69, Matthias Schmid (Ger) 68 69 69 71, Andrew Johnston 66 75 68 68; 278 Sergio Garcia (Spa) 73 69 68 68, Pablo Larrazabal (Spa) 66 70 72 70, Rasmus Højgaard (Den) 70 70 70 68, Takumi Kanaya (Jpn) 72 67 69 70, Justin Walters (Rsa) 72 66 69 71, Calum Hill 69 68 72 69, Matthew Jordan 67 70 70 71, Adrien Saddier (Fra) 66 69 74 69, Jacques Kruyswijk (Rsa) 69 72 69 68; 279 Scott Hend (Aus) 73 68 72 66, Andres Romero (Arg) 72 68 70 69, Matthew Baldwin 68 73 68 70 280 Adrian Otaegui (Spa) 68 69 74 69, Thomas Pieters (Bel) 73 68 68 71, Matthias Schwab (Aut) 71 70 69 70, Masahiro Kawamura (Jpn) 65 70 73 72, Sean Crocker (USA) 71 67 73 69, Robin Roussel (Fra) 71 69 72 68, Garrick Porteous 67 71 74 68, Josh Geary (Nzl) 69 71 71 69; 281 Richard Mansell 74 68 68 71.

Kerry Scratch Cup, Tralee GC (Par 72): 212 Sam Murphy 71 69 72; 222 Andrew McCormack 74 76 72; 225 Darren P O'Sullivan 75 77 73; Matthew McClean 74 77 74; 226 Paul Coughlan 75 75 76; 227 Fergal O'Sullivan 70 81 76 228 Charlie Denvir 77 72 79 229 Cian Geraghty 77 78 74; Greg O'Mahony 73 82 74; Graham Spring 75 77 77.

HOCKEY.

Women’s international: Ireland development squad 2 (L Foley, S Cole) GB Elite Development Squad 2.

LADIES FOOTBALL

MOTOR SPORT.

WRC Safari Rally Kenya, Nairobi (Stage 18): 1 Sebastien Ogier (Fra) Toyota 3hrs 18mins 11.3secs, 2 Takamoto Katsuta (Jpn) Toyota at 21.8secs, 3 Ott Tanak (Est) Hyundai at 1min 09.5secs, 4 Adrien Fourmaux (Fra) Ford at 1:44.7, 5 Gus Greensmith (Gbr) Ford at 1:54.6, 6 Kalle Rovanpera (Fin) Toyota at 10:53.4, 7 Onkar Rai (Ken) Volkswagen at 29:26.4, 8 Karan Patel (Ken) Ford at 33:40.4, 9 Carl Tundo (Ken) Volkswagen at 36:40.7, 10 Elfyn Evans (Gbr) Toyota at 49:22.7.

World Championship Standings: 1 Sebastien Ogier (Fra) 133pts, 2 Elfyn Evans (Gbr) 99, 3 Thierry Neuville (Bel) 77, 4 Ott Tanak (Est) 69, 5 Takamoto Katsuta (Jpn) 66, 6 Kalle Rovanpera (Fin) 56, 7 Adrien Fourmaux (Fra)32, 8 Gus Greensmith (Gbr) 32, 9 Dani Sordo (Spa) 31,

10 Craig Breen (Irl) 24.

SOCCER.

Euro 2020 Round of 16: Denmark 4 Wales 0, Italy 2 Austria 1 (aet), Netherlands 0 Czech Republic 2, Belgium L Portugal L.

MSL Keane Cup: Rockmount 3 UCC Rockmount 1, Douglas Hall 1 St.Mary’s 2, Castleview 0 Blarney Utd 2, Wilton 5 Riverstown 3, Kilworth Celtic 2 Fermoy 3, Midleton 2 Cobh Wanderers 1, Leeside 2 Everton 2, Buttevant 0 Kanturk 3, Youghal Utd 0 Carrigtwohill Utd 3, Pearse Celtic 3 Passage 2, Ringmahon Rgs 3 Carrigaline Utd 3, College Cors 2 Avondale Utd 0, Macroom 9 Casement Celtic 1, Ballinhassig 1 Kinsale 0, Leeds 1 Mayfield Utd 1; Junior League Cup: UCC Acca 5 Ballinhassig 2, Casement Celtic 2 Pearse Celtic 2, Cobh Wanderers 0 Everton Utd 3, Avondale Utd 3 Carrigaline Utd 0, Carrigtwohill Utd 3 Kilreen B 1, Leeds 2 College Cors 1, St.Mary’s 0 Leeside 0, Mayfield Utd 3 Lakewood Ath 0.

National U19 League Group A: Cabinteely FC 5 Cobh Ramblers 0, Cork City 2 Bohemians 1, Galway United 1 Bray Wanderers 0, Shelbourne 1 Kerry League 1, Waterford FC 3 Treaty United 2; Group B:, Derry City 1 Sligo Rovers 1, Finn Harps 3 Athlone Town 2, Longford Town 0 UCD 4, St Patrick's Athletic 4 Drogheda United 0, Shamrock Rovers 4 Dundalk 1.

Women’s National League: Bohemians 1 Galway WFC 1, Shelbourne 1 Cork City 0, Treaty United 2 Athlone Town 2, Wexford Youths 3 DLR Waves 1.