From Crossmaglen to Clonkill: All your county final teams and scorers in one place

ARMAGH SFC final: Crossmaglen Rangers 2-18 Ballymacnab 2-9

Crossmaglen scorers: O O'Neill (1-5, 3f), C O'Connor (1-1), C Cumiskey, S Morris, R O'Neill, P Hughes, C McConville (0-2 each), M Boyce, A Farrelly (0-1 each).

Ballymacnab scorers: J Grugan (1-6, 2 frees), G McParland (1-0), R Grugan (0-2), P Meegan (0-1).

CROSSMAGEN RANGERS: T McConville; P Hughes, R Kelly, C Crowley; A Kernan, C Cumiskey, G Carragher; S Morris, A Farrelly; J McKeever, O O'Neill, C O'Connor; M Boyce, R O'Neill, C McConville.

Subs: K Carragher for McKeever (39), T Kernan for Boyce (48), J Hanratty for Morris (60), S Finnegan for G Carragher (60).

BALLYMACNAB: C McGivern; C Loughran, R Kennedy, S Lynch; M Beagan, R Gribben, J Gray; C Gribben, P Gribben; P Meegan, B McCone, O McGivern; R Grugan, J Grugan, G McParland.

Subs: R Watters for McGivern (45), N McKee for Meegan (52).

Referee:Jake Magill (Down)

Crossmaglen's Colin O’Connor celebrates scoring a goal. Picture: Inpho

CARLOW SHC final: St Mullins 2-17 Mount Leinster Rangers 1-19

Scorers for St Mullins: M Kavanagh (0-10, 5f), P Boland, S Murphy (1-1 each), J Doyle (0-3), J O'Neill (0-2).

Scorers for Mt Leinster Rangers: D Murphy (1-13, 13f), C Nolan, J Nolan (0-2 each),T Joyce, Diarmuid Byrne (0-1 each).

ST MULLINS: K Kehoe; C Kavanagh, P Doyle, G Bennett; J Doran, M Walsh, G Coady; J Doyle, O Boland; P Boland, S Murphy, M Kavanagh; J O'Neill, P Walsh, P Connors.

Subs: P Fortune for P Walsh (48); O Ryan for Boland (62).

MOUNT LEINSTER RANGERS: D Grennan; W Hickey, D Tobin, M Doyle; K McDonald, R Coady, R Kelly; Diarmuid Byrne, J Murphy; J Nolan, T Joyce, D Phelan; D Murphy, C Nolan, E Byrne.

Subs: P Coady for Phelan (28); Derek Byrne for Kelly (injured) (33).

Referee: P O'Dwyer (Palatine).

CORK SHC final: Imokilly 2-17 Glen Rovers 1-16





Scorers for Imokilly: D Dalton (1-7, 1-4 frees, 1 65); S Harnedy (1-2); B Cooper (0-3); A Spillane, P O’Sullivan, W Leahy, S Hegarty and S O’Regan Óg (0-1 each)

Scorers for Glen Rovers: P Horgan (0-11, 8 frees); D Cronin (1-0); D Brosnan (0-2); D Noonan, L Coughlan and C Dorris (0-1 each)

IMOKILLY: D O’Callaghan (Watergrasshill), K Histon (Cobh), C Barry (Castlelyons), G Millerick (Fr O’Neill’s), S Hegarty (Dungourney), M Russell (Aghada), J Cronin (Lisgoold), B Cooper (Youghal), M O’Keeffe (Fr O’Neill’s), B Lawton (Castlemartyr), S Harnedy (St Ita’s), A Spillane (Castlelyons), P O’Sullivan (Cloyne), D Dalton (Fr O’Neill’s), W Leahy (Aghada).

Subs: S O’Regan Óg (Watergrasshill) for O’Keeffe (53), J Stack (Castlemartyr) for Leahy (60).

GLEN ROVERS: C Hickey, S McDonnell, D Dooling, C Healy, R Downey, B Moylan, D Noonan, D Cronin, A O’ Donovan, D Brosnan, P Horgan, D Cunningham, C Dorris, S Kennefick, L Coughlan.

Subs: A Lynch for Cunningham (52), D Busteed for Kennefick (56), D Tynan for Coughlan (59).

Referee: Nathan Wall (Ballincollig)

CLARE SFC: St Joseph’s Miltown 0-9 Kilmurry Ibrickane 0-9

Scorers for St Joseph’s Miltown: E Cleary (0-2, frees), C Murray (0-2, 1 free), K Malone (0-2), S Malone (0-1), E Curtin (0-1), C Cleary (0-1).

Scorers for Kilmurry Ibrickane: K Sexton (0-6,frees), M Hogan, Ian McInerney (free) (0-1 each), S Malone (0-1, own-point)

ST JOSEPH’S MILTOWN: Sean O’Brien; E O’Gorman, S Malone, Eoin O’Brien; Aidan McGuane, Gordon Kelly (Capt), G Curtin; O Looney, C Cleary, M Murray, E Cleary, K Malone; B Curtin, D McDonagh, C Murray.

Subs: E Curtin for M Murray (44), Graham Kelly for Looney (58).

KILMURRY IBRICKANE: I McInerney; M McMahon, D Hickey M Killeen; D Sexton, C Morrissey, D Walsh; K King (Capt), A McCarthy; M Hogan, S Hickey, K Sexton; Niall Hickey, D Coughlan, E Coughlan.

Subs: E Bracken for N Hickey (40), S Moloney for Hogan (51), D Callinan for E Coughlan (51), D King for King (58), M O’Dwyer for Sexton (58).

Referee: Chris Maguire (Wolfe Tones, Shannon)

DERRY SFC final: Magherafelt 0-12 Glen 0-11

Scorers for Glen: D Tallon, A Doherty (0-4 each); E Bradley (free), P Gunning (free), J Doherty (0-1 each).

Scorers for Magherafelt: S Heavron (0-5, 4 frees); E McGuckin (0-3); P McLarnon, J Young; A McElhone, C Murphy, C McCloskey (0-1 each)

GLEN: C Mullan-Young; O McGill, R Dougan, O Hegarty; C Mulholland, C Carville, E Doherty; C McFaul, E Bradley; C McGuckian, J Doherty, D Tallon; P Gunning, A Doherty, E McGuckin.

Subs: S O'Hare for C McGuckian (42); T Flanagan for S O'Hara (inj, 50); C Convery for P Gunning (56); C Bradley for C McCabe (59); J McCamley for C Convery (Black Card, 64)

MAGHERAFELT: O Lynch; S McErlain, D O'Neill, G Lupari; C McCloskey, F Duffin, C Kearns; J Monaghan, D Heavron; P McLarnon, S Heavron, J Young; A McElhone, C Murphy, E McGuckin.

Subs: D McCusker for A McElhone, 45mins; D Martin for P McLarnon, 50mins; J Keenan for G Lupari, 57mins; S Og Monaghan for J Young, 59mins;

Referee: John Joe Cleary (Castledawson)

DONEGAL SFC final: Gaoth Dobhair 0-8 Naomh Conaill 0-8

Scorers for Naomh Conaill: E McGettigan (0-4, frees), B McDyer, J Mac Ceallabhuí, C McGuinness (0-1), C Thompson (0-1, 45).

Scorers for Gaoth Dobhair: N Friel (0-2), E Collum (0-2, frees), C Mulligan, N McGee, G McBride (0-1), O MacNiallais (0-1, free).

NAOMH CONAILL: S McGrath; U Doherty, AJ Gallagher, K McGettigan; E O’Donnell, A Thompson, E Waide; C Thompson, L McLoone; Brendan McDyer, E McGettigan, E Doherty; J Mac Ceallabhuí, C McGuinness, K Gallagher.

Subs: N Byrne for McGuinness (43), D Molloy for Gallagher (43), J O’Malley for McDyer (54).

GAOBH DOBHAIR: C Sweeney; G McFadden, N McGee, K Gillespie; N Friel, D McBride, D Ó Baoill; M Carroll, E McGee; O McFadden-Ferry, O Mac Niallais, N Ó Baoill; C Mulligan (0-1), K Cassidy, E Collum (0-2f).

Subs: C McFadden for Gillespie (half-time), S Ferry for C McFadden (36), G McBride (0-1) for Collum (43), P McGee for N Ó Baoill (56), E Harkin for McBride (black card, 62).

Referee:E McFeely (St Mary’s, Convoy).

Michael Carroll of Gaoth Dobhair. Picture: Sportsfile

DUBLIN SHC final: Cuala 1-18 St Brigid’s 1-14

Scorers for Cuala: D Treacy (0-12, 11 free, 1 65); Con O'Callaghan (1-0); S Moran (0-2); D O'Connell (f), J Malone, C Sheanon, N Kenny (0-1 each).

Scorers for St Brigid’s: P Winters (0-7 frees); K Mullally (1-1); J McGuirk (0-2); D Plunkett, E Dunne (s/l), C O'Sullivan, L Purtill (0-1 each).

CUALA: S Brennan; D Ó Floinn, Cian O’Callaghan, S Timlin; O Gough, P Schutte, S Moran; S Treacy, C Sheanon; J Malone, C Cronin, D O’Connell; D Treacy, Con O’Callaghan, M Schutte.

Subs: N Kenny for Con O’Callaghan (7), J Sheanon for Ó Floinn (ht), L Murphy for Kenny (61)

ST BRIGID’S: A Nolan; A Dunphy, D Ryan, M Kavanagh; J O’Neill, D Plunkett, E McKeigue; K Mullally, C Doyle; C Kellett, E Dunne, P Winters; K Callaghan, C O’Sullivan, J McGuirk.

Subs: L Purtill for McKeigue (23), J O’Connell for Kellett (44).

Referee: Thomas Gleeson (Naomh Fionnbarra)

KILDARE SFC final: Moorefield 2-9 Sarsfields 0-15

Scorers for Moorefield: E O'Connor (1-4, 2f), E Heavey (0-2), M McDermott (1-0), A Tyrrell, A Masterson, L Callaghan (0-1 each).

Scorers for Sarsfields: R Cahill (0-6, 3 frees), B Coffey (0-5), M Byrne, C McDonnell, B McCormack (’45), A Smith (0-1 each).

MOOREFIELD: I McDonnell; L Callaghan, L Healy, M Dempsey; K Murnaghan, J Murray, S Healy; A Masterson, D Whyte; C O'Connor, E Heavey, A Durney; N Hurley-Lynch, M McDermott, E O'Connor.

Subs: A Tyrrell for Hurley Lynch (32), R Sweeney for Durney (35), Daryl Flynn for Sweeney (46), S Dempsey for M Dempsey (57), Eamonn Callaghan for McDermott (59).

Caoimhin McDonnell of Sarsfields in action against Aaron Masterson of Moorefield. Picture: Sportsfile

SARSFIELDS: P O'Sullivan; S Ryan, S Campbell, T Aspell; C Kavanagh, C McConnell, C McInerney Aspell; M Byrne, C McDonnell; C Hartley, B McCormack, B Coffey; D McKenna, R Cahill, A Smith.

Subs: D Ryan for McConnell (18), B McDonnell for McInerney-Aspell (55), C Costigan for McKenna (57); Shane Doyle for Cahill (60).

Referee: N Colgan.

LAOIS SHC final: Rathdowney-Errill 0-17 Borris-Kilcotton 1-9

Scorers for Rathdowney-Errill: Mark Kavanagh (0-11, 10 frees, 65); R King (0-4); P McCane, T Dowling (0-1 each).

Scorers for Borris-Kilcotton: PJ Scully (0-5, 4 frees); A Dunphy (1-0); N Foyle (0-2); J Campion, D Fitzpatrick (0-1 each).

RATHDOWNEY-ERRILL: D Madden; J Corrigan, B Campion, J Purcell; J Fitzpatrick, J Kelly, E Killeen; P Purcell, J Keane; T Dowling, S Dollard, J Ryan; M Kavanagh, R King, P McCane.

Subs: B McGinley for Dowling (37), E Bourke for Dollard (Blood, 53-55)

BORRIS-KILCOTTON: E Fleming; D Fitzpatrick, S Phelan, S Finan; J Fitzpatrick, M Whelan, P Whelan; C Kilbane, C Stapleton; D Quinlan, N Foyle, A Dunphy; S Dunphy, J Campion, PJ Scully.

Subs: E Jones for S Dunphy (38), D Carey for Quinlan (60).

Referee: A Doheny (Castletown).

GALWAY SFC final: Corofin 0-15 Tuam Stars 2-9

Scorers for Corofin: J Leonard (0-4, (2 frees); G Sice (0-4, 3 frees); Michael Farragher, L Silke, K Molloy (0-2 each); Martin Farragher (0-1).

Scorers for Tuam Stars: B Mannion (0-5, 2 frees); J Murphy (1-1, 1-0 pen); P Collins (1-0); N Henry, B O’Connell, G Connell (0-1 each).

COROFIN: B Power; C Cunningham, C Silke, C McGrath; R Mahon, L Silke, D McHugh; K Molloy, R Steede; G Sice, D Wall, J Leonard ; Martin Farragher, Michael Farragher, I Burke.

Subs: M Lundy for Mahon (HT), D Burke for Cunningham (53), G Burke for Wall (59).

Michael Farragher of Corofin in action against Aonghus Tierney of Tuam Stars. Picture: Sportsfile

TUAM STARS: J Trayers; R O’Connor, A Tierney, B O’Donnell; G O’Donnell, D O’Rourke, B Mashengele; C Rhatigan, P Collins; N Henry, J Murphy, S Kelly; B Mannion, M Mannion, B O’Connell.

Subs: G Connell for Henry (48), C McWalter for Kelly (56).

Referee: Gearoid O’Conamha.

LOUTH SFC final, Newtown Blues 2-9 Naomh Mairtin 1-9

Scorers for Newtown Blues: A Connor (1-1); R Carr (0-3, 1 free); E Carolan (1-0 pen); A McDonnell (0-2, 1 free); C Downey (free), C Branigan, R Nally (0-1 each).

Scorers for Naomh Mairtin: C Whelan (0-3, 1 free); S Mulroy (1-3, 2 frees, 1 45); E Callaghan, W Campbell, J Clutterbuck (0-1 each).

NEWTOWN BLUES: J Lowney; A Connor, K Carr, E Carolan; J Connolly, P Moore, E Carolan; A McDonnell, J Kermode; C Branigan, C Downey, R Carr; C Judge, R Nally, C Noore.

Subs: D Nally for C Moore (34), I Connor for P Moore (45), H McGinn for C Branigan (48), T Costelloe for C Judge (56), J Kelly for R Nally (56).

NAOMH MAIRTIN: C Lynch; P Berrill, M Fanning, M Whelan; T Sullivan, C Morgan, J Clutterbuck; W Campbell, G Mooney; S Campbell, B McQuillan, C Healy; E Callaghan, JP Rooney, S Mulroy.

Subs: C Whelan for S Campbell (13, BC), Val Leddy for T Sullivan (42), G McQuillan for C Healy (46), F McCullough for W Campbell (60).

Referee: K Brady.

MAYO SFC final: Ballintubber 1-14 Ballaghaderreen 1-11

BALLINTUBBER: B Walsh; G Loftus, B Murphy, R O’Connor; D Coleman, M Plunkett (1-0), M Kelly; J Gibbons, D O’Connor (0-1); C Gavin (0-1), C O’Connor (0-7, 4fs), B Walsh; N Geraghty, A Plunkett, S O’Malley (0-3).

Subs: K McDonnell (0-2) for A Plunkett; J Geraghty for Kelly; P O’Connor for O’Malley.

BALLAGHADEREEN: P Sharkey; D Drake, S Cunniffe, P Kelly; D McBrien (0-1), O Jordan (0-1), S Akram; D Kelly, R Lynch; D Feeney, C Hanley (0-1), L O’Grady (0-1); C Doohan (1-1), A Moran (0-6, 3fs), K Callaghan.

Subs: A Lynch for P Kelly; T Carmody for Feeney; D McHugh for O’Grady.

Referee: J Henry (Castlebar Mitchels)

OFFALY SHC final: St. Rynagh’s 0-16 Birr 1-12

Scorers for St. Rynagh’s: S Quirke (0-4), A Treacy (1 ’65, 1f) and S Dolan (0-3 each), D Horan (0-2), G Kelly, A Kenny (1f), R Hughes and J O’Connor (0-1 each).

Scorers for Birr: E Cahill (1-5, 3 frees), C Mulrooney (0-3), B Murphy, C Taylor, M Watkins, P Mullins (0-1 each).

ST. RYNAGH’S: C Clancy; S Wynne, C Hernon, D Shortt; M Moloney, B Conneely, P Quirke; Joseph O’Connor, G Kelly; G Conneely, R Hughes, C Flannery; S Dolan, A Treacy, A Kenny.

Subs: S Quirke for Flannery (28), D Horan for G Conneely (HT), L O’Connor for Kenny (48), G Conneely for Kelly (58), Flannery for Horan (60+2).

BIRR: B Mullins; O Murphy, D Watkins, J Irwin; B Watkins, P Cleary, S Ryan; B Murphy, S Lonergan; C Mulrooney, D Hayden, C Taylor; B Harding, M Watkins, E Cahill.

Subs: P Mullins for Harding (12), M Verney for Hayden (50), D Quegan for Mullins (55), E Pilkington for Watkins (59), T Bolger for Lonergan (60+4).

Referee: K Dooley (Drumcullen)

SLIGO SFC final : Tourlestrane 2-17 Coolera-Strandhill 0-9

Scorers for Tourlestrane: L Gaughan (1-4), G Gaughan (1-1), C Henry (0-4, 3f), J Kelly (0-3), J Leonard (0-2), A Dunne, O Kennedy, C Marren (0-1 each).

Scorers for Coolera-Strandhill: N Murphy (0-7, 1f), B O'Mahony (0-2).

COOLERA-STRANDHILL: K Harte, E Mitchell, G Cawley, M Comerford, S Murphy, C McDonagh, A Higgins, B Doyle, K Banks, C Parke, K Cawley, A O’Boyle, B O’Mahony, K O’Neil, N Murphy (0-7, 1f)

Sub: D McGee for Aaron O’Boyle, (60).

TOURLESTRANE: A Broe, C Surlis, JF Carr, B Walsh, O Kennedy, A McIntyre, K O’Hara, S Henry, C Henry, K Gavaghan, J Kelly, J Leonard, G Gaughan, L Gaughan, A Dunne

Subs: P Harte for S Henry, (37); C Marren for A Dunne, (41); N Gaughan for K O’Hara, (43); B Egan for C Henry, (59); R Kennedy for G Gaughan, (60+1).

Referee: Conor Conway (St Mary’s)

WATERFORD SFC final: Rathgormack 2-6 Ballinacourty 1-6

Scorers for Rathgormack: P Drohan, W Hahessy (1-0 each); J Gleeson (0-3, 1 free); S Curry (0-2); J Curry (0-1 free).

Scorers for Ballinacourty: Own goal (1-0); David Looby (0-3 frees); S Whelan-Barrett (0-2); M Ferncombe (0-1).

RATHGORMACK: P Hunt; C Crowch, C Walsh, L Connolly; W Hahessy, M Curry, T Walsh; J Curry, R Flynn; B Power, S Curry, J Power; C Murray, J Gleeson, P Drohan.

Subs: John Kirwan for Drohan (44), D Hennebry for S Curry (58), R Cahill for Flynn (59), R Crotty for B Power (63), Jamie Kirwan for J Power (64).

BALLINACOURTY: S Enright; J Elsted, B Looby, D McGrath; N Montgomery, R Foley, D Collins; C Prunty, J Beresford; D Looby, M O’Halloran, M Twomey; S Whelan-Barrett, M Ferncombe, M Maher.

Subs: P Hurney for M Twomey (30), J Hurney for J Beresford (HT), M Kiely for D Looby (47), T Looby for Maher (51), J O’Mahony for Whelan-Barrett (59).

Referee: A Fitzgerald

WESTMEATH SHC final: Clonkill 2-16 Castletown-Geoghegan 1-16

Scorers for Clonkill: B Murtagh (0-6, 2f, 1 ’65), J Smyth (1-2), P Scally (1-0), L Loughlin (0-2), P Dowdall, L Folan, C Austin, N Mitchell, N Dowdall, Anthony Price (0-1 each).

Scorers for Castletown-Geoghegan: A Clarke (0-9, 7 frees), C O’Brien (1-0), J Clarke (0-3), L Varley, P Maxwell, D Lynch, A Corbett (0-1 each).

CLONKILL: A Mitchell; D Egerton, A Price, J Kenny; K Reilly, P Dowdall 0-1, L Folan; S Power, C Austin; N Mitchell, P Scally, L Loughlin; N Dowdall, B Murtagh, J Smyth.

Subs: A Price for N Dowdall (40), E Price for C Austin (46), M Keegan for P Dowdall (52), C Nolan for P Scally (59), A Loughlin for J Smyth (66).

CASTLETOWN-GEOGHEGAN: S Maher; C Kane, D McDermott, A Glennon; L Varley, S Clavin, D Lynch; J Bermingham, P Maxwell; N Kirby, A Clarke, Paddy Doody; Joe Clarke, Niall O’Brien, Ciaran O’Brien.

Subs: E Quinn for Kirby (inj, 15 mins), A Corbett for P Doody (ht), C Deegan for C O’Brien (55), N McKenna for J Clarke (60).

Referee: Alfie Devine (Castlepollard).