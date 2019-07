Dundalk and Celtic find out who they face if they progress in Champions League

The draw has been made for the next stages of the Champions League qualifiers.

Should Dundalk overcome Qarabag they will face either Apoel of Cyprus or FK Sutjetska of Montenegro

If Celtic make it past Nomme Kalju, either CFR Cluj or Maccabi Tel Aviv await in the next round.

Third qualifying round draw (matches 6/7 August & 13 August)

CFR Cluj (ROU) / Maccabi Tel-Aviv (ISR) v Celtic (SCO) / Nõmme Kalju (EST)

Sutjeska (MNE) / APOEL (CYP) v Dundalk (IRL) / Qarabağ (AZE)

PAOK (GRE) v Ajax (NED)

Saburtalo (GEO) / GNK Dinamo (CRO) v Ferencváros (HUN) / Valletta (MLT)

Crvena zvezda (SRB) / HJK Helsinki (FIN) v The New Saints (WAL) / København (DEN)

Maribor (SVN) / AIK (SWE) v BATE Borisov (BLR) / Rosenborg (NOR)

İstanbul Başakşehir (TUR) v Viktoria Plzeň (CZE) / Olympiacos (GRE)

Krasnodar (RUS) v Porto (POR)

Club Brugge (BEL) v Dynamo Kyiv (UKR)

PSV Eindhoven (NED) / Basel (SUI) v LASK (AUT)