Denmark name initial 20-man squad for Ireland showdown

Denmark have namd an initial 20-man squad for their final Euro 2020 qualifiers against Gibraltar and the Republic of Ireland.

Åge Hareide's squad includes the usual high-profile names such as Christian Eriksen, Kasper Schmeichel, and captain Simon Kjær.

There is also a call-up for uncapped Brentford midfielder Christian Nørgaard.

Injured Chelsea centre-back Andreas Christensen, Feyenoord forward Nicolai Jørgensen, and Nice striker Kasper Dolberg are the most notable absentees.

Hareide will add three more names to his squad later this week to complete his 23-man selection.

To vigtige landskampe venter for Herrelandsholdet: EM-kvalifikationen skal i hus! Denne stærke trup skal spille mod Gibraltar på hjemmebane, og derefter på udebane mod Irland 🙌 Der bliver efterudtaget 3 spillere. Ses vi i Parken den 15. november? 🇩🇰#ForDanmark #DENGIB #IRLDEN pic.twitter.com/qeIGZcAGEJ November 4, 2019

Goalkeepers: Kasper Schmeichel (Leicester City), Frederik Rønnow (Eintracht Frankfurt), Jesper Hansen (Midtjylland).

Defenders: Simon Kjær (Atalanta), Mathias 'Zanka' Jørgensen (Fenerbahçe), Peter Ankersen (Genoa), Jonas Knudsen (Malmö), Henrik Dalsgaard (Brentford), Joachim Andersen (Lyon).

Midfielders: Daniel Wass (Valencia), Christian Eriksen (Tottenham Hotspur), Lasse Schöne (Genoa), Thomas Delaney (Borussia Dortmund), Christian Nørgaard (Brentford), Pierre-Emile Højbjerg (Southampton).

Forwards: Yussuf Poulsen (RB Leipzig), Robert Skov (Hoffenheim), Andreas Cornelius (Parma), Christian Gytkjær (Lech Poznań), Martin Braithwaite (Leganés).