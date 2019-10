Winners, scorers, teams: All your GAA county finals match details in one place

It was a hectic day on the county final scene - here is everything you need to know from around the county over the weekend:

L-R: Stephen O'Donnell of Trillick, Ballygunner players and supporters celebrate after the Waterford County Senior Club Hurling Championship Final, Portlaoise captain David Seale Pictures: Sportsfile

ANTRIM SFC final (replay): Erin's Own, Cargin 3-16 Lámh Dhearg 0-23

CARGIN: J McNabb; D McKeever, M Kane, K O'Boyle; T Scullion, J Crozier, J Laverty; P Shivers (0-1), G McCann; P McCann, M McCann, C Bradley (0-1); T McCann (1-5, 0-2 frees), M Magill (2-0), J Gribbin (0-3).

Subs: J Carron for G McCann (9), K Close (0-4, 2 frees) for K McShane (53), M Clarke for T Scullion (56), K McShane (0-2) for M McCann (60+1).

ET subs: T Scullion for D Johnston (start), P Shivers for M Magill (1), G McCorley for M Kane (8). Black card: P McCann (35, replaced by D Johnston).

LÁMH DHEARG: J Finucane; C Nolan, P Mervyn, M McGarry; D Lynch, M Herron, B Rice; D Dunne (0-1 free), K Quinn; E McKeown (0-3), C Murray (0-7), M Jordan; P Cunningham (0-8, all frees), T McCrudden (0-1), R Murray (0-3).

Subs: P Larkin for C Nolan (HT).

ET subs: M Finnegan for R Murray (13), C Maxwell for E McKeown (17). Black card: Ben Rice (49, not replaced as prev booked. Ryan Stranney started ET).

Referee: Darren McKeown (St Gall's)

CAVAN SFC final: Castlerahan 1-9 Ramor Utd 0-10

Scorers for Ramor: J Brady (0-3, 2 frees); A Cole (0-2); Matt Magee, Mark Magee, A O’Connell , K Maguire, C Maguire (0-1 each)

Scorers for Castlerahan: O O’Connell (1-1); P Smith, E O’Connell; S O’Reilly (free), O Kiernan, F Flanagan, C Daly, K Cosgrove, B Ennis, C Mackey (0-1 each)

RAMOR UNITED: L Brady; Matthew Magee, Mark Magee, B O’Connell; A O’Connell, Jack Brady, B Smith; K Maguire, L Caffrey; E Somerville, S Cadden, C Maguire; James Brady, A Cole, C Bradley.

Subs; R Patterson for E Somerville (49); G Mannion for L Caffrey (49); B Coleman for G Mannion (B.C 50); M Smart for K Maguire (59); S Keogan for C Maguire (62).

CASTLERAHAN: J Leahy; S Cooney, P Smith, E O’Connell; S O’Reilly, O Kiernan, F Reilly; F Flanagan, C Daly; K Cosgrove, B Ennis, C Mackey; E Flanagan, R Flanagan, O O’Connell.

Subs; B Coleman for S O’Reilly (35).

Referee: J McQuillan (Kill Shamrocks)

CLARE SHC final: Sixmilebridge 0-21 Cratloe 0-15.

Sixmilebridge joint captains Seadna Morey and Noel Purcell celebrate after the Clare SHC final between Cratloe and Sixmilebridge at Cusack Park in Ennis. Picture: Diarmuid Greene/Sportsfile

Scorers for Sixmilebridge: A. Morey (0-8, 7 frees); C. Malone (0-4); J. Shanahan, B. Corry, C. Deasy (0-2 each); J. Loughnane, S. Golden, B. Fitzpatrick (0-1 each).

Scorers for Cratloe: S. Gleeson (0-5, 3 frees); D. Ryan (0-3); R. Considine, C. McInerney (0-2 each); C. McGrath, E. Boyce, B. Connors (free) (0-1 each).

SIXMILEBRIDGE: D. Fahy; B. Carey, N. Purcell (j-c); C. Morey; P. Mulready, P. Fitzpatrick, B. Fitzpatrick; S. Golden, E. McInerney, S. Morey (j-c); J. Loughnane, J. Shanahan; B. Corry, C. Malone, A. Morey.

Subs for Sixmilebridge: C. Deasy for J. Loughnane (h-t); A. Mulready for B. Corry (60); K. Lynch for A. Morey (60+1); N. Gilligan for J. Shanahan, C. Lynch for E. McInerney (both 60+3).

CRATLOE: G. Ryan; O. Murphy, M. Hawes, S. O’Leary; D. Ryan. D. Browne; L. Markham; C. McGrath (c), E. Boyce, S. Gleeson; P. Collins, B. Connors, S. Collins; C. McInerney, R. Considine.

Subs for Cratloe: S. Chaplin for B. Connors (h-t); D. Collins for S. Collins (39); J. McInerney for C. McGrath (52);

Referee: N. Malone (Éire Óg)

DOWN SFC Final: Kilcoo 1-12 Warrenpoint 0-14

Scorers for Warrenpoint: R McGarry (0-9, 7 frees); A Magill, J Boyle, R McCormack, R Mallon, D McAleenan (free) (0-1 each)

Scorers for Kilcoo: D Ward (1-1); P Devlin (0-4, 3 frees, 1 45); R McEvoy (0-3 frees); M McCourt (free), A Branagan, R Johnston, J Johnston (0-1 each)

ST PETER'S WARRENPOINT: G McMahon; A Lynch, P Murdock, R McAleenan; R Boyle, J Boyle, Ciaran McCartan; Cormac McCartan, R Magee; R Mallon, D McAleenan, R McCormack; A Magee, R McGarry, A Darcy

Subs: A Magill for R Boyle (45), J Grant for A Magee (48)

KILCOO: M McCourt; N Branagan, A Branagan, N McEvoy; A Branagan, D Branagan, M Rooney; R McEvoy, D Ward; A Morgan, P Devlin, R Johnston; E Branagan, J Johnston, C Laverty

Subs: S Johnston for D Branagan (37), A Morgan for E Branagan (52), T Fettes for Morgan (61)

Referee: Adrian Sharvin

LAOIS SFC final: Portlaoise 0-14 Killeshin 2-7

Scorers for Portlaoise: K Lillis, B McCormack (1f), B Glynn, G Dillon (0-3 each), C Boyle, B Carroll 0-1 each.

Scorers for Killeshin: D Aston (0-6, 2f, 1 45), C Brennan, Evan Lowry (1-0 each),, Eoin Lowry 0-1.

KILLESHIN: S Coakley; A Mahon, J Mahon, S Attride; M McDermott, S Bolger, D Aston; G Brennan, B Lowry; K Ryan, Eoin Lowry, Evan Lowry; M Doran, C Brennan, A Deering. Subs: B Ryan for Deering (41), R Bolger for Doran (45), P Bolton for McDermott (50), L Attride for B Lowry (54)

PORTLAOISE: M Nolan; D Seale, F Flanagan, B Mulligan; Chris Finn, G Saunders, G Dillon; K Lillis, C McEvoy; D Larkin, C Boyle, B Glynn; B McCormack, B Carroll, R Maher. Subs: D Holland for Maher (40), Colin Finn for Seale (53), R McEvoy for Glynn (58), Craig Rogers for Larkin (62)

Referee: B McCann (Portarlington).

LEITRIM SFC final: Glencar/Manor 0-16 Ballinamore 0-15

Scorers for Glencar/Manor: C. Dolan (0–7, 4fs); N. Brady, A. Croal and D. Sweeney (2f) (0–2 each), E. Sweeney, P. Gilmartin & F. Rooney (0–1 each).

Scorers for Ballinamore: W. McKeon (0–7, 6f); L. Murphy (0–5, 4f); D. McGovern, K. McHugh and T. Prior (0–1 each).

GLENCAR/MANOR: A. McDonald; T. McDonald, F. Rooney, T. Coyle; K. McGriskin, B. McDonald, P. Gilmartin; D. Sweeney, P. Maguire; A. Croal, J. Glancy, J. Rooney; N. Brady, E. Sweeney, C. Dolan.

Subs: G. Hickey for Coyle (20); R. Flynn for Croal (51); D. Byrne for Brady (58); B. Byrne for T. McDonald (59); D. Maguire for J. Rooney (BC 66).

BALLINAMORE/SEAN O’HESLINS: D. Dolan; C. Moran, O. McCaffrey, M. Murphy; K. McHugh, D. Feely, L. Ferguson; N. McGovern, W. McKeon; M. McGrory, S. Moran, T. Prior; L. Murphy, D. McGovern, B. McGovern.

Subs: C. McHugh for C. Moran (HT); A. Burns for McCrory (HT); P. Connaughton for B. McGovern (37); S. McTague for Connaughton (59)

Referee: Patrick Guckian (Fenagh/St. Caillin’s).

LONGFORD SHC final: Clonguish Gaels 1-19 Longford Slashers 0-10

Scorers for Clonguish Gaels: J O’Brien (0-12, 2fs, 1’65), P Barden (1-1), S Gregg (0-3), B Hanley (0-2, 1f), S O’Brien (0-1).

Longford Slashers: E Donnellan (0-5, 3fs, 1’ 65), G Ghee (0-2), S Stakelum, R Murray, J Casey (0-1 each).

CLONGUISH GAELS: E Daly; G Moore, P Hession, P Corcoran; C Corcoran (K Burke h/t), N O’Connor, M Devlin (B Gordon 17); S Gregg, E Kiernan; B Hanley, S O’Brien, A Sorohan (F Molloy 44); D Gregg (P Barden h/t), J O’Brien, A Corcoran (K Curran 60).

LONGFORD SLASHERS: C Gallagher; P Hegarty (S Maguire 40), E Kavanagh, C Regan (C Farrell 54); D Kiernan (R Howlin 45), P Leonard, D Regan; W Tunstead, S Stakelum; R Stakelum (S Farrell h/t), E Donnellan, C Kavanagh; R Murray, G Ghee, J Casey.

Referee: K Dooley (Offaly)

MAYO SHC final: Tooreen 0-18 Castlebar Mitchels 1-13

TOOREEN: Stephen Lenehan; Gary Nolan, Michale Morley, John Cassidy; Conor Henry, Stephen Coyne, David Kenny; Daniel Huane, Conor English; Sean Kenny (0-4, 1f 1 65’) , Fergal Boland (0-3), Sean Regan (0-1); Shane Boland (0-7, 5 frees), Kenny Feeney (0-1), Eoin Delaney.

Subs: Cathal Freeman (0-1) for Conor English, Liam Lavin (0-1) for Eoin Delaney, David Harrison for Kenny Feeney, Ciaran Finn for Daniel Ruane

CASTLEBAR MITCHELS: Martin Parson; Seanie Mulroy, James Lowe, Joe Butler; Tony Sweeney, Padraig O’Flynn (1-0), Bernard Kennedy; Shane Nugent, Conor Murray; Andrew Butler (0-3, 1f), Corey Scahill (0-7, 5f, 1 65), Kevin Keena; Darren McTigue, James Gallagher (0-3), Liam Mullins.

Subs: Alan Gavin for Kevin Keena, Art O’Suillebhain for Liam Mullins, Kieran Horan for Joe Butler

OFFALY SFC final: Ferbane 2-13 Rhode 0-14

Scorers for Ferbane: C Johnson (2-3), J Maher (0-6, 4 f), D Nally, K Nugent, O Kelly, C Flynn (0-1 each).

Scorers for Rhode: N Darby (0-7, 6f), A Sullivan (0-3), B Darby, D Garry, C Heavey and A Kellaghan (0-1 each).

RHODE: D Morris; B Darby, E Rigney, J McPadden; D Kavanagh, J Kavanagh, N Darby; A McNamee, C McNamee; C Heavey, R McNamee, S Hannon; D Garry, A Sullivan, A Kellaghan.

Subs: S Sullivan for Heavey (28), S Lowry for Kellaghan (45), N McNamee for Kavanagh (49)

FERBANE: J Cullinan; S Wren, C Lowry, S Nally; D Nally, L Fox, K Nugent; K Higgins, C Cahill; C Flynn, J Maher, A Keenaghan; C Johnson, O Kelly, S Flynn.

Subs: J Clancy for S Flynn (H/T), D Kelly for Higgins (40), J Nally for Lowry (44), D Cox for C Cahill (60), K McManus for Nugent (60, bc), P Moore for Maher (60).

Referee: M Carty.

ROSCOMMON SFC final: Padraig Pearses 2-10 Roscommon Gaels 1-10

Padraig Pearses players, from left, Emmet Kelly, Paul Carey and Gavin Downey celebrate at the final whistle

Scorers for Padraig Pearses: H. Darcy (1-1, 1f), C. Payne (1-1), E. Kelly (0-3, 1f), C. Daly, P. Carey (0-2 each), L. Daly (0-1).

Scorers for Roscommon Gaels: C. Connolly (0-5, 4f), R Hughes (1-0), R. Carolan (0-2, 1f) P. Gillooly, T. Lambe, J. McManus (0-1 each).

PADRAIG PEARSES: P. Whelan; S. Carty, M. Richardson, D. Murray; A. Butler, R. Daly, G. Downey; N. Daly, C. Daly; L. Daly, N. Carty, P. Carey; E. Kelly, H. Darcy, C. Payne.

Subs: T. Butler for Kelly (49), A. Duffy for Carey (55), S. Ryan for Payne (60), S. Fahy for Downey (60), N. Finneran for L. Daly (60).

ROSCOMMON GAELS: J. Fetherstone; T. Lambe, J. McManus, M. McNeill; K. O’Gara, D. O’Gara, P. Gleeson; M. Healy, K. Kilcline; S. Oates, R. Hughes, B. Kelly; P. Gillooly, C. Connolly, R. Carolan.

Subs: M. Nally for Gillooly (39), B. O’Gara for Healy (42), R. Gleeson for McNeill (45), C. Dineen for Kelly (55), J. O’Gara for K. O’Gara (60), R. Walsh for Kilcline (60).

Referee: M. Parker.

SLIGO SHC final: Naomh Eoin 1-12 Easkey 0-12

Scorers for Naomh Eoin: T O'Kelly-Lynch (0-8, 6f), A Wall (1-0), P Kilcoyne (0-2), G O'Kelly-Lynch (0-1 pen), T O'Callaghan (0-1).

Scorers for Easkey: J McHugh (0-8, 5f, 1 '65'), A Kilcullen (0-2), R McHugh (0-2).

NAOMH EOIN: K Brennan, D Hickey, N Feehily, R Feehily, M Munnelly, C Jordan, L Henry, T O’Kelly-Lynch, G O’Kelly-Lynch, T O’Callaghan, P Kilcoyne, D Fidgeon, F O’Kelly-Lynch, A Wall, G Wall

Subs: S Henry for G Wall, (23); C Doran for F O’Kelly-Lynch, (44); D Cawley for R Feehily, (50); G Wall for T O’Callaghan, (58).

EASKEY: J Gordon, B Feeney, G Connolly, J Weir, C Hallinan, R McHugh, D Hanley, N Kilcullen, F Cawley, K McGee, M Gordon, I Barrett, A Kilcullen, J McHugh, H Gilroy.

Subs: S Mulligan for I Barrett, (ht); C Hallinan for J McHugh, (39, ‘blood’ sub); C Hallinan for K McGee, (49); T Rolston for H Gilroy, (58); E Kilgannon for A Kilcullen, (60); D Rolston for D Hanley, (60+4).

Referee: James Judge (Mayo)

TYRONE SFC: Trillick 0-12 Errigal Ciaran 2-4

Scorers for Trillick: L Brennan (0-5, 3 frees, 1 ’45), M Donnelly (0-2), J Garrity, R Donnelly, R Gray, M Gallagher, D Kelly (0-1 each).

Scorers for Errigal Ciaran: P Harte (1-3, 1-0 pen, 1 free, 1 ’45), O Robinson (1-0), Cormac Quinn (0-1).

TRILLICK: J Maguire; S O’Donnell, R Kelly, D Kelly; M Gallagher, D Gallagher, R Brennan; R Donnelly, G McCarron; M Donnelly, N Donnelly, R Gray; L Gray, L Brennan, J Garrity.

Subs: N Gormley for N Donnelly (58), D McQuaid for M Gallagher (64)

ERRIGAL CIARAN: D McAnenly; Ciaran Quinn, A McCrory, Cormac Quinn; S Tierney, N Kelly, P O’Hanlon; B McDonnell, E Kelly, P McAnenly, P Harte, R McRory; O Robinson, Darren Canavan, M Kavanagh.

Subs: J Oguz for Robinson (h-t), D McDermott for O’Hanlon (38), Darragh Canavan for Darren Canavan (40), T Canavan for E Kelly (45), S McRory for R McRory (52), T Colhoun for Tierney (57)

Referee: Eamonn McHugh (Aghyaran)

WATERFORD SHC final: Ballygunner 1-24 De La Salle 1-15

Scorers for Ballygunner: P. Mahony (0-12, 5 frees), D. Hutchinson (1-3), P. Hogan (0-3), C. Sheahan (0-2), P. Leavy, B. O’Sullivan, T. O’Sullivan, C. Power (0-1 each).

Scorers for De La Salle: E. Meaney (1-3), C. McCann, J. Dillon, J. Fagan (0-3 each), T. Douglas, A. Farrell, S. McNulty (65) (0-1 each).

BALLYGUNNER: S. O’Keeffe, E. Hayden, I. Kenny, B. O’Keeffe, C. Sheahan, Philip Mahony (c), B. Coughlan, M. Mahony, S. O’Sullivan, D. Hutchinson, Pauric Mahony, B. O’Sullivan, P. Hogan, T. O’Sullivan, P. Leavy.

Subs: C. Power (jc) for T. O’Sullivan (45); W. Hutchinson for Sheahan and JJ Hutchinson for Leavy (60); B. Power for O'Keeffe (61).

DE LA SALLE: S. O’Brien, R. Duke, C. Giles Doran, M. Doherty, S. McNulty, K. Moran T. Moran, E. Barrett, A. Farrell, P. Nevin, J. Dillon, J. Fagan, E. Meaney, T. Douglas, C. McCann.

Subs: S. Ryan for Nevin (45); D. Twomey for Farrell (51).

Referee: M. O’Brien (Portlaw).

WESTMEATH SFC final: Garrycastle 2-13 St Loman’s Mullingar 3-6

Scorers for Garrycastle: A Gardiner (1-4, 1-0 pen), E Monaghan (1-2), C Cosgrove (0-4, frees, J Dolan, M Monaghan, T O’Halloran (free) (0-1 each)

Scorers for Loman’s: J Heslin (2-2, 1-0 pen, 0-2 frees), K Casey (1-1), T J Cox, S McCartan, R O’Toole (0-1 each).

GARRYCASTLE: S Brennan; M Guiheen, J Donohue, M McCallon; J Dolan, J Gaffey, G McCallon; J Barrett, D Harte; T O’Halloran, E Monagahan, M Monaghan; J Nugent, A Gardiner, D Dolan.

Subs: J Sheerin for D Dolan (half time), C Cosgrove for J Nugent (37 mins), G Heneghan for M Monaghan (52 mins), E Mulvihill for T O’Halloran (59 mins), C Mannion for E Monaghan (60+2 mins).

ST LOMAN’S MULLINGAR: J Daly; S Kelly, S Flanagan, P Dowdall; D Whelan, K Reilly, P Whelehan; F Ayorinde, C Reilly; S McCartan, R O’Toole, D Windsor; K Casey, J Heslin, TJ Cox.

Subs: K Regan for F Ayorinde (47), C O’Donoghue for D Whelan (58), G Hickey for R O’Toole (inj, 59), J Cox for K Casey (inj, 60).

Referee: D Maher (Ballynacargy).

WEXFORD SFC final: Castletown 3-16 Gusserane O’Rahilly’s 2-10

Scorers for Castletown: J Bealin (1-6, 0-2 frees); J Holmes (0-6); R Brooks (1-1); B Halpin (1-0); C Carty, R Heffernan, D Holmes (0-1 each).

Scorers for Gusserane: A Flynn (1-3, 0-2 frees); G Sheehan (1-0); S Wall, M Rossiter, S Ryan (0-2 each); P Conway (0-1).

CASTLETOWN: A Masterson; J Ahern, D Gardiner, F Roche; C Carty, C Morris, J Gardiner; R Heffernan, L Coleman; J Shaughnessy, B Halpin, D Holmes; J Bealin, B Brosnan, J Holmes. Subs: S Moloney for Shaughnessy (37), R Cody for Ahern (48), R Brooks for J Holmes (53), C Kennedy for D Holmes (59), K Pierce for Gardiner (60), R Farrell for Coleman (60).

GUSSERANE O’RAHILLY’S: M Ryan; J Burford, K Cahill, J O’Connor; A Redmond, M O’Neill, G Sheehan; J Roche, C Kehoe; S Wall, G Cullen, P Conway; M Rossiter, A Flynn, S Ryan.

Subs: T Foran for Cahill (37), S Cullen for Kehoe (45), F Ryan for Roche (53).

Referee: K Carty (Sarsfields)

WICKLOW SFC final: St Patrick's 0-9 Arklow Geraldines Ballymoney 0-7

St Patrick's players celebrate with the Miley Cup after the Wicklow SFC final win over Arklow. Picture: Garry O'Neill/Sportsfile

Scorers for St Patrick's: T Kelly (0-4, 3f), S Duffy (0-2, 2f) B Doyle (0-1), C Ffrench (0-1), P McWalter (0-1).

Scorers for AGB: P Healy (0-3, 3f), D Fitzgerald, C Kelleher, A Maher, C Hyland (all 0-1).

ST PATRICK'S: S Doyle, S Murley, M Traynor, W Doyle, C Doyle, C Ffrench, P O'Keane, D Healy, J Crowe, P O'Brien, P McWalter, C McGettigan, P Earls, S Duffy, T Kelly.

Subs: B Doyle for P Earls, J Pettigrew for B Doyle, J Delahunt for C McGettigan.

BALLYMONEY: M Travers, T Maher, J Tyrrell, J Hamilton, K Kirwan, C Hyland, A Maher, C O'Brien, S Hurley, C O'Shea, P Gleeson, D Fitzgerald, C Kelleher, P Healy, JP Hurley.

Subs: C O'Shea for P Gleeson, D McBride for Cornac O'Shea, T McBride for P Healy, C Kelly for J Tyrrell, P Hempenstall for C Kelleher.

Referee: Anthony Nolan, Baltinglass.