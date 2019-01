Cork team to face Clare announced

The Cork team to play Clare in the McGrath Cup Final on Saturday at 2pm, has been announced.

1. Chris Kelly (Eire Og)

2. Sam Ryan (St Finbarrs)

3. Peter Murphy (Bandon)

4. Aidan Browne (Newmarket)

5. Liam O’ Donovan (Clonakilty)

6. Tomas Clancy (Clonakilty)

7. Steven Cronin (Nemo Rangers) Captain

8. James Fitzpatrick (Carbery Rangers)

9. Ronan O’Toole (Eire Og)

10. John O’Rourke (Carbery Rangers)

11. Eoghan McSweeney (Knocknagree)

12. Cian Kiely (Ballincollig)

13. Mark Collins (Castlehaven)

14. Peter Kelleher (Kilmichael)

15. Stephen Sherlock (St Finbarrs)

16. Mark White (Clonakilty)

17. Kevin O’Donovan (Nemo Rangers)

18. Nathan Walsh (Douglas)

19. Conor Dennehy (St Finbarrs)

20. Tadhg Corkery (Cill Na Martra)

21. Kevin Flahive (Douglas)

22. Paul Walsh (Kanturk)

23. Tom Clancy (Fermoy)

24. Mattie Taylor (Mallow)

25. Damien Gore (Kilmacabea)

26. Brian Hurley (Castlehaven)