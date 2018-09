Briege Corkery set for bench role in her 24th All-Ireland final

For the first time since she was a teenager, Briege Corkery will begin tomorrow’s All-Ireland camogie final on the bench.

Corkery, who gave birth to her son Tadhg at the end of March, returned to the Cork panel in July and was used off the bench in the closing stages of last month’s All-Ireland semi-final.

Manager Paudie Murray has opted to keep faith with the same 15 who eased past Tipperary in the penultimate round, meaning Corkery’s run of having started 21 All-Ireland finals in-a-row will not extend to 22.

Limerick hurler Richie McCarthy, it has been confirmed, has torn his cruciate and is likely to miss Limerick’s 2019 Munster SHC campaign.

CORK (All-Ireland senior camogie final): A Murray (Cloughduv); N O’Callaghan (Sarsfields), L Treacy (Killeagh), P Mackey (Douglas); L Coppinger (St Colums), G O’Connor (St Finbarrs), C Sigerson (Killeagh); J White (Douglas), A Thompson (Milford); A O’Connor (St Vincent’s), O Cronin (Enniskeane), O Cotter (St Catherine’s); K Mackey (Douglas), N McCarthy (Inniscarra), H Looney (Killeagh).

Subs: A Lee (Na Piarsaigh), L O’Sullivan (Glen Rovers), A Sheehan (Inniscarra), L Homan (St Vincent’s), L Collins (Courcey Rovers), B Corkery (Cloughduv), S Hutchinson (Éire Óg), L Hayes (St Catherines), S McCarthy (Courcey Rovers),S Beausang (Killeagh).

KILKENNY (All-Ireland senior camogie final): E Kavanagh (Rower Inistioge); C Dormer (Paulstown/Goresbridge), C Foley (Windgap), G Walsh (Tullaroan); C Phelan (Lisdowney), A Dalton (St Lachtains), D Tobin (Emeralds); A Farrell (Thomastown), M Farrell (Thomastown); JA Malone (Mullinavat), K Power (Piltown), D Gaule (Windgap); S Farrell (Thomastown), M Quilty (Mullinavat), M Walsh (Tullaroan).

Subs: J Frisby (Ballyhale Shamrocks), M Teehan (James Stephens), J Clifford (Dicksboro), E Keane (St Martins), K Doyle (Piltown), D Morrissey (Conahy Shamrocks), A Doyle (Piltown), G O’Donnell (Young Irelands), R Phelan (Conahy Shamrocks), N Deely (James Stephens).

CORK (All-Ireland intermediate camogie final): A Lee (Na Piarsaigh); L Weste (Ballincollig), S Harrington (Fr O’Neill’s), N Ní Chaoimh (Killeagh); S Hutchinson (Éire Óg), J Barry (Bride Rovers), L Callanan (Glen Rovers); S Buckley (Ballincollig), K Hickey (Blackrock); L Hayes (St. Catherine’s), F Neville (St. Catherine’s), S McCarthy (Courcey Rovers); C Sugrue (Ballinascarthy), M McCarthy (Sarsfields), C Collins (Ballinhassig).

DOWN (All-Ireland intermediate camogie final): M McNally (Portaferry); C McGilligan (Clonduff), A Savage (Ballygalget), N Kelly (An Riocht); B Savage (Ballygalget), F Carr (Clonduff), D Magee (Liatroim); C Rocks (Bredagh), P Gribben (Clonduff); D Savage (Ballygalget), A McAleenan (Liatroim), S Carr (Clonduff); S Sands (Portaferry), N Mallon (Portaferry), O Gribben (Clonduff).

KERRY (All-Ireland junior camogie final): A Fitzgerald (Clanmaurice); L Houlihan (Clanmaurice), N Leen (Clanmaurice), M Costello (Clanmaurice); A O’Connor (Clanmaurice), S Murphy (Clanmaurice), E Harrington (Clanmaurice); O Young (Clanmaurice), P Diggin (Clanmaurice); C Shanahan (Causeway), L Collins (Clanmaurice), A Behan (Clanmaurice); J Fitzell (Clanmaurice), J Horgan (Clanmaurice), N Casey (Clanmaurice).

DUBLIN (All-Ireland junior camogie final): K Kantounia (Naomh Uinsionn); E O’Riordan (Naomh Jude), N Gleeson (Na Fianna), S Murphy (Cuala); E Barron (Naomh Jude), D Johnstone (Naomh Uinsionn), C Ni Mhaolagain (St. Oliver Plunkett Eoghan Ruadh); H O’Dea (Cuala), L O’Shea (Ballinteer St. John’s); C Dawson (Naomh Jude), A Dillon (Naomh Mearnog), S Wylde (Cuala); L Quinn (St Oliver Plunkett Eoghan Ruadh), A Bugler (St Oliver Plunkett Eoghan Ruadh), A Walsh (Naomh Jude).