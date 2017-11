GAA 2018: How the new season will look

Here’s a handy game-by-game guide to the 2018 leagues and championships.

JANUARY

20th-21st:

AIB Club IFC semi-finals: Connacht v Leinster, Munster v Ulster; AIB Club JFC semi-finals: Connacht v Leinster, Munster v Ulster/Britain; AIB Club IHC semi-finals: Connacht v Leinster, Munster/Britain v Ulster; AIB Club JHC semi-finals: Connacht v Leinster/Britain; Munster v Ulster.

27th:

Allianz FL (R1): Division 1: Dublin v Kildare, Croke Park, 7pm. Allianz FL Division 2: Clare v Cavan, Cusack Park, 2pm; Cork v Tipperary, Páirc Uí Chaoimh, 5pm. Allianz FL Division 4: London v Carlow, McGovern Park, Ruislip, 1pm; Laois v Limerick, O’Moore Park, 7pm. Allianz HL (R1): Division 1A: Cork v Kilkenny, Páirc Uí Chaoimh, 7pm. Division 1B: Dublin v Offaly, Croke Park, 5pm.

28th:

Allianz FL (R1): Division 1: Kerry v Donegal, Fitzgerald Stadium, 2pm; Monaghan v Mayo, St Tiernach’s Park, 2pm; Galway v Tyrone, Pearse Stadium, 2.30pm. Allianz FL Division 2: Louth v Down, Gaelic Grounds, 2pm; Roscommon v Meath, Dr Hyde Park, 2.30pm. Allianz FL Division 3: Armagh v Sligo, Athletic Grounds, 2pm; Fermanagh v Wexford, Brewster Park, 2pm; Offaly v Longford, O’Connor Park, 2pm; Derry v Westmeath, Owenbeg, 2.30pm. Allianz FL Division 4: Antrim v Leitrim, Corrigan Park, 2pm; Wicklow v Waterford, Joule Park, 2.30pm. Allianz HL (R1): Division 1A: Clare v Tipperary, Cusack Park, 2pm; Waterford v Wexford, Walsh Park, 2pm. Allianz HL Division 1B: Galway v Antrim, Pearse Stadium, 12.30pm; Limerick v Laois, Gaelic Grounds, 2pm. Allianz HL Division 2A: London v Kerry, McGovern Park, Ruislip, 1pm; Carlow v Westmeath, Netwatch Cullen Park, 2pm; Kildare v Meath, St Conleth’s Park, 2pm.

Allianz HL Division 2B:

Wicklow v Armagh, Joule Park, 12.30pm; Derry v Down, Owenbeg, 12.30pm; Mayo v Donegal, Elverys MacHale Park, 2pm. Allianz HL Division 3A: Roscommon v Louth, Dr Hyde Park, 12.30pm; Tyrone v Warwickshire, Healy Park, 1pm; Longford v Monaghan, Glennon Brothers Pearse Park, 2pm. Allianz HL Division 3B: Lancashire v Fermanagh, Randalstown, 2pm; Sligo v Leitrim, Markievicz Park, 2pm; Cavan bye.

FEBRUARY

3rd:

Allianz FL (R2): Division 1: Mayo v Kerry, Elverys MacHale Park, 7pm; Tyrone v Dublin, Healy Park, 7pm. Allianz FL Division 2: Cavan v Louth, Kingspan Breffni Park, 7pm. Allianz HL (R2) Division 1A: Tipperary v Waterford, Semple Stadium, 7pm. Allianz HL Division 1B: Laois v Galway, O’Moore Park, 7pm. Allianz HL Division 2A: London v Meath, McGovern Park, Ruislip, 1pm. AIB All-Ireland Club IFC and JFC finals.

4th:

Allianz FL (R2): Division 1: Kildare v Monaghan, St Conleth’s Park, 2pm; Donegal v Galway, O’Donnell Park, Letterkenny, 2.30pm.

Allianz FL Division 2:

Down v Cork, Páirc Esler, 1.30pm; Meath v Clare, Páirc Tailteann, 2pm; Tipperary v Roscommon, Semple Stadium, 2pm. Allianz FL Division 3: Fermanagh v Offaly, Brewster Park, 2pm; Longford v Derry, Glennon Brothers Pearse Park, 2pm; Sligo v Wexford, Markievicz Park, 2pm; Westmeath v Armagh, TEG Cusack Park, 2.30pm. Allianz FL Division 4: London v Wicklow, McGovern Park, Ruislip, 1pm; Leitrim v Laois, Páirc Seán Mac Diarmada, 2pm; Limerick v Carlow, Newcastle West, 2pm; Waterford v Antrim, Fraher Field, 2pm. Allianz HL (R2) Division 1A: Kilkenny v Clare, Nowlan Park, 2pm; Wexford v Cork, Innovate Wexford Park, 2pm. Allianz HL Division 1B: Antrim v Dublin, Pearse Park, Dunloy, 2pm; Offaly v Limerick, Bord na Mona O’Connor Park, 2pm. Allianz HL Division 2A: Westmeath v Kildare, TEG Cusack Park, 12.30pm; Kerry v Carlow, Austin Stack Park, 2pm. Allianz HL Division 2B: Donegal v Derry, O’Donnell Park, Letterkenny, 12.30pm; Armagh v Mayo, Athletic Grounds, 2pm; Down v WIcklow, McKenna Park, Ballycran, 2pm.

Allianz HL Division 3A:

Warwickshire v Longford, Páirc na hÉireann, Birmingham, 1pm; Louth v Tyrone, Centre of Excellence, Darver, 2pm; Monaghan v Roscommon, Páirc Grattan, Inniskeen, 2pm. Allianz HL Division 3B: Leitrim v Lancashire, Sean O’Heslin Park, Ballinamore, 1pm; Cavan v Sligo, Kingspan Breffni Park, 2pm; Fermanagh bye. AIB All-Ireland Club IHC and JHC finals.

10th:

Allianz FL (R3): Division 1: Dublin v Donegal, Croke Park, 7pm. Allianz FL Division 2: Cavan v Meath, Kingspan Breffni Park, 7pm.

Allianz FL Division 4:

Carlow v Leitrim, Netwatch Cullen Park, 5pm; Laois v Waterford, O’Moore Park, 7pm. AIB All-Ireland Club SHC semi-finals: Connacht v Leinster, Munster v Ulster.

11th:

Allianz FL (R3): Division 1: Galway v Mayo, Pearse Stadium, 2pm; Kildare v Tyrone, St Conleth’s Park, 2pm; Monaghan v Kerry, Páirc Grattan, Inniskeen, 2pm. Allianz FL Division 2: Clare v Tipperary, Cusack Park, 2pm; Cork v Louth, Páirc Uí Rinn, 2pm; Roscommon v Down, Dr Hyde Park, 2pm. Allianz FL Division 3: Armagh v Longford, Athletic Grounds, 2pm; Derry v Offaly, Celtic Park, 2pm; Sligo v Fermanagh, Markievicz Park, 2pm; Wexford v Westmeath, Innovate Wexford Park, 2pm. Allianz FL Division 4: London v Limerick, McGovern Park, Ruislip, 1pm; Antrim v Wicklow, Corrigan Park, Belfast, 2pm.

17th:

Allianz HL (R3) Division 1A: Tipperary v Wexford, Semple Stadium, 7pm. Allianz HL Division 1B: Laois v Antrim, O’Moore Park, 7pm; Limerick v Dublin, Gaelic Grounds, 7pm. AIB All-Ireland Club SFC semi-finals: Connacht/Britain v Leinster, Munster v Ulster.

Electric Ireland HE Sigerson Cup final. All-Ireland Score na nÓg finals, Sligo IT.

18th:

Allianz HL (R3) Division 1A: Clare v Cork, Cusack Park, 2pm; Waterford v Kilkenny, Walsh Park, 2pm. Allianz HL Division 1B: Galway v Offaly, Pearse Stadium, 2pm. Allianz HL Division 2A: London v Carlow, McGovern Park, Ruislip, 1pm; Kildare v Kerry, St Conleth’s Park, 2pm; Meath v Westmeath, St Loman’s Park, 2pm. Allianz HL Division 2B: Wicklow v Donegal, Joule Park, 1pm; Derry v Mayo, Celtic Park, 2pm; Down v Armagh, McKenna Park, Ballycran, 2pm Allianz HL Division 3A: Louth v Warwickshire, Darver, 1pm; Monaghan v Tyrone, Inniskeen, 2pm; Roscommon v Longford, Dr Hyde Park, 2pm. Allianz HL Division 3B: Fermanagh v Leitrim, Enniskillen, 2pm; Lancashire v Cavan, 2pm; Sligo bye.

24th:

Allianz FL (R4) Division 1: Mayo v Dublin, Elverys MacHale Park, 7pm; Monaghan v Tyrone, St Mary’s Park, Castleblaney, 7pm.

Allianz FL Division 2:

Tipperary v Meath, Semple Stadium, 7pm. Allianz FL Division 3: Fermanagh v Derry, Brewster Park, 7pm.

Allianz FL Division 4:

Waterford v Carlow, Fraher Field, 7pm. Electric Ireland HE Fitzgibbon Cup final.

25th:

Allianz FL (R4) Division 1: Donegal v Kildare, Ballyshannon, 2pm; Kerry v Galway, Austin Stack Park, 2.30pm. Allianz FL Division 2: Cork v Cavan, Páirc Uí Chaoimh, 1pm; Down v Clare, Páirc Esler, 2pm; Louth v Roscommon, Gaelic Grounds, 2pm. Allianz FL Division 3: Westmeath v Sligo, TEG Cusack Park, 2pm; Longford v Wexford, Pearse Park, 2pm; Offaly v Armagh, Bord na Mona O’Connor Park, 2.30pm. Allianz FL Division 4: Leitrim v Limerick, Páirc Seán Mac Diarmada, 2pm; Wicklow v Laois, Joule Park, 2pm; London v Antrim, McGovern Park, Ruislip, 2.30pm. Allianz HL (R4) Division 1A: Kilkenny v Tipperary, Nowlan Park, 2pm; Wexford v Clare, Innovate Wexford Park, 2pm; Cork v Waterford, Páirc Uí Chaoimh, 3pm. Allianz HL Division 1B: Offaly v Laois, Bord na Mona O’Connor Park, 12.30pm; Antrim v Limerick, 2pm; Dublin v Galway, Parnell Park, 2pm. Allianz HL Division 2A: Kerry v Meath, Austin Stack Park, 12.30pm; London v Westmeath, McGovern Park Ruislip, 12.30pm; Carlow v Kildare, Netwatch Cullen Park, 2pm. Allianz HL Division 2B: Donegal v Down, O’Donnell Park, Letterkenny, 2pm; Derry v Armagh, Owenbeg, 2pm; Mayo v Wicklow, Elverys MacHale Park, 2pm. Allianz HL Division 3A: Longford v Louth, Glennon Brothers Pearse Park, 12.30pm; Warwickshire v Monaghan, Páirc na hÉireann, 2pm; Tyrone v Roscommon, Healy Park, 2pm. Allianz HL Division 3B: Cavan v Fermanagh, Kingspan Breffni Park, 2pm; Sligo v Lancashire, Markievicz Park, 2pm. Bye, Leitrim.

MARCH

3rd:

Allianz FL (R5) Division 1: Dublin v Kerry, Croke Park, 7pm; Tyrone v Donegal, Healy Park, 7pm. Allianz FL Division 2: Cavan v Down, Kingspan Breffni Park, 7pm. Allianz FL Division 3: Armagh v Derry, Athletic Grounds, 7pm. Allianz FL Division 4: London v Leitrim, McGovern Park, Ruislip, 1pm; Carlow v Wicklow, Netwatch Cullen Park, 7pm.

4th:

Allianz FL (R5) Division 1: Galway v Monaghan, Pearse Stadium, 12.30pm; Kildare v Mayo, St Conleth’s Park, 2pm.

Allianz FL Division 2:

Tipperary v Louth, Semple Stadium, 12.30pm; Clare v Roscommon, Cusack Park, 2pm; Meath v Cork, Pairc Táilteann, 3pm. Allianz FL Division 3: Sligo v Longford, Markievicz Park, 2pm; Wexford v Offaly, Innovate Wexford Park, 2pm; Westmeath v Fermanagh, TEG Cusack Park, 3pm. Allianz FL Division 4: Laois v Antrim, O’Moore Park, 12.30pm; Limerick v Waterford, Newcastle West, 2pm.

4th:

Allianz HL (R5) Division 1A: Kilkenny v Wexford, Nowlan Park, 2.30pm; Tipperary v Cork, Semple Stadium, 2.30pm; Waterford v Clare, Walsh Park, 2.30pm. Allianz HL Division 1B: Galway v Leitrim, Pearse Stadium, 2.30pm; Laois v Dublin, O’Moore Park, Portlaoise, 2.30pm; Offaly v Antrim, St Brendan’s Park, Birr, 2.30pm. Allianz HL Division 2A: London v Kildare, McGovern Park, Ruislip, 1pm; Meath v Carlow, Páirc Tailteann, 1pm; Westmeath v Kerry, TEG Cusack Park, 1pm. Allianz HL Division 2B: Armagh v Donegal, Athletic Grounds, 2.30pm; Down v Mayo, Ballycran, 2.30pm; Wicklow v Mayo, Joule Park, 2.30pm. Allianz HL Division 3A: Longford v Tyrone, Glennon Brothers, Pearse Park, 1pm; Monaghan v Louth, St. Mary’s Park, Castleblayney, 1pm; Roscommon v Warwickshire, Dr Hyde Park, 1pm.

Allianz HL Division 3B:

Fermanagh v Sligo, Brewster Park, 2.30pm; Leitrim v Cavan, Sean O’Heslin Park, Ballinamore, 2.30pm. Lancashire bye.

11th:

Allianz Hurling League Division 1 semi-finals (or AHL Quarter Finals if Central Council retain same). Allianz Hurling League Finals (2A, 2B, 3A & 3B).

11th:

Allianz FL (R6) Division 3: Derry v Wexford, Owenbeg, 2pm. Allianz Division 4: London v Laois, McGovern Park, Ruislip, 1pm.

17th:

Allianz FL (R6) Division 1: Kerry v Kildare, Austin Stack Park, 7pm. Allianz FL Division 2: Cork v Clare, Páirc Uí Rinn, 7pm.

17th:

AIB All-Ireland Club SHC and SFC finals.

18th:

Allianz FL (R6) Division 1: Mayo v Tyrone, Elverys MacHale Park, 2pm; Galway v Dublin, Pearse Stadium, 2pm; Monaghan v Donegal, St Tiernach’s Park, 2pm. Allianz FL Division 2: Down v Tipperary, Páirc Esler, 2pm; Louth v Meath, Gaelic Grounds, 2pm; Roscommon v Cavan, Dr Hyde Park, 2pm. Allianz FL Division 3: Fermanagh v Armagh, Brewster Park, 2pm; Longford v Westmeath, Glennon Brothers Pearse Park, 2pm; Offaly v Sligo, Bord na Mona O’Connor Park, 2pm. Allianz FL Division 4: Antrim v Carlow, Fr McGuigan Park, Ahoghill, 2pm; Waterford v Leitrim, Fraher Field, 2pm; Wicklow v Limerick, Joule Park, 2pm.

24th:

(AHL Division 1 semi-finals if Central Council retain quarters) Allianz Hurling League Division 1 final.

25th:

Allianz FL (R7) Division 1: Dublin v Monaghan, Croke Park, 3pm; Donegal v Mayo, MacCumhaill Park, Ballybofey, 3pm; Kildare v Galway, St Conleth’s Park, 3pm; Tyrone v Kerry, Healy Park, 3pm. Allianz FL Division 2: Cavan v Tipperary, Kingspan Breffni Park, 3pm; Clare v Louth, Cusack Park, 3pm; Meath v Down, Páirc Tailteann, 3pm; Roscommon v Cork, Dr Hyde Park, 3pm. Allianz FL Division 3: Longford v Fermanagh, Glennon Brothers Pearse Park, 3pm; Sligo v Derry, Markievicz Park, 3pm; Westmeath v Offaly, TEG Cusack Park, 3pm; Wexford v Armagh, Innovate Wexford Park, 3pm. Allianz FL Division 4: Carlow v Laois, Netwatch Cullen Park, 1pm; Leitrim v Wicklow, Páirc Seán Mac Diarmada, 1pm; Limerick v Antrim, Gaelic Grounds, 1pm; London v Waterford, McGovern Park, Ruislip, 1pm.

31st:

Allianz FL Division 3 and 4 finals.

APRIL

1st:

Allianz FL Division 1 and 2 finals.

14th:

All-Ireland Scór Sinsir finals, Sligo IT.

MAY

5th-6th:

Tier 2 Hurling Championship Round 1.

6th:

Connacht SFC: Leitrim v New York; Sligo v London (Ruislip).

12th:

Leinster SHC: Offaly v Galway.

13th:

Connacht SFC: Mayo v Galway; Ulster SFC: Donegal v Cavan; Leinster SHC: Dublin v Kilkenny.

12th:

Christy Ring, Nicky Rackard Round 1; Tier 2 Hurling Championship Round 2

12th/13th (TBC):

Leinster SFC: Laois v Wexford, Louth v Carlow, Offaly v Wicklow.

19th:

Ulster SFC: Fermanagh v Armagh; Munster SFC: Clare v Limerick, Tipperary v Waterford.

19th:

Christy Ring, Nicky Rackard Round; Lory Meagher (Round 1).

20th:

Munster SHC: Cork v Clare, Limerick v Tipperary. Ulster SFC: Tyrone v Monaghan. Leinster SHC: Kilkenny v Offaly, Wexford v Dublin.

20th:

Tier 2 Hurling Championship Round 3.

26th:

Ulster SFC: Down v Antrim; Connacht SFC: Leitrim/New York v Roscommon.

26th:

Lory Meagher Round 2.

26th/27th (TBC):

Leinster SHC: Offaly v Wexford; Leinster SFC: Laois/Wexford v Westmeath, Louth/Carlow v Kildare, Offaly/Wicklow v Dublin, Longford v Meath.

27th:

Munster SHC: Tipperary v Cork, Clare v Waterford; Leinster SHC: Galway v Kilkenny; Ulster SFC: Donegal/Cavan v Derry.

JUNE

2nd:

Munster SFC: Clare/Limerick v Kerry; Tipperary/Waterford v Cork. Munster SHC: Cork v Limerick; Leinster SHC: Wexford v Galway.

2nd-3rd:

All-Ireland SFC preliminary round (if required) 2nd: Christy Ring, Nicky Rackard (R3).

3rd:

Munster SHC: Waterford v Tipperary; Leinster SHC: Dublin v Offaly; Connacht SFC: Mayo/Galway v Sligo/London; Ulster SFC: Fermanagh/Armagh v Tyrone/Monaghan.

3rd:

Tier 2 Hurling Championship Rd 4.

8th-10th:

Féile na nGael (Connacht/Longford/Westmeath).

9th:

Leinster SHC: Kilkenny v Wexford, Galway v Dublin.

9th:

All-Ireland SFC R1; Christy Ring and Nicky Rackard semi-finals; Nicky Rackard relegation play-off; Lory Meagher (R3).

10th:

Munster SHC: Limerick v Waterford, Tipperary v Clare. Ulster SHC: Donegal/Cavan/Derry v Down/Antrim. Leinster SFC: Offaly/Wicklow/Dublin v Longford/Meath; Laois/Wexford/Westmeath v Louth/Carlow/Kildare.

10th:

Tier 2 Hurling Championship Round 5.

17th:

Connacht SFC final, 4pm; Munster SHC: Clare v Limerick, Waterford v Cork.

23rd:

Munster SFC final, 7pm; All-Ireland Senior Football Round 2; Ring, Rackard and Meagher finals.

24th:

Ulster SFC final, 2pm; Leinster SFC final, 4pm.

29th-31st:

Féile na nÓg (Down/Meath/Louth).

30th:

All-Ireland Senior Football Round 3; Tier 2 Hurling Championship relegation play-off.

JULY

1st:

Munster SHC final, 2pm; Leinster SHC final, 4pm; Tier 2 Hurling Championship final.

7th-8th:

All-Ireland Senior Football Round 4; Hurling Championship preliminary quarter-finals (to finish on the day) (3rd place Munster v Winner of Tier 2; 3rd place Leinster v Runner-Up Tier 2); All-Ireland JFC semi-finals; Bord Gáis All-Ireland U21 B Hurling (Richie McElligot Cup) R1 (if required); Electric Ireland All-Ireland Minor Hurling Quarter-Final Round 1: Galway v Munster runners up.

14th-15th:

All-Ireland SFC quarter finals Phase 1 (2 Games – Croke Park); Eirgrid All-Ireland U20 Football semi-finals; Bord Gáis All-Ireland U21 B Hurling (Richie McElligott Cup) quarter-finals; Electric Ireland All-Ireland MHC quarter-final (R2).

15th:

All-Ireland SHC quarter-finals (Replay 21st /22nd); All-Ireland SFC quarter-finals Phase 1 (2 Games, Croke Park).

21st-22nd:

All-Ireland SFC quarter-finals Phase 2 (Group 1 and 2); All-Ireland JFC final; All-Ireland SHC relegation play-off (If Required); Electric Ireland All-Ireland MHC quarter-final R3; All-Ireland IHC final; Bord Gáis All-Ireland U21 B Hurling (Richie McElligot Cup) semi-finals.

28th-29th:

All-Ireland MFC quarter-finals.

28th:

All-Ireland SHC semi-final (Replay, August 5 or 6) (Provincial Winner v Quarter-Final Winner); Electric Ireland All-Ireland MHC semi-final.

29th:

All-Ireland SHC semi-final (Replay, August 5 or 6) (Provincial Winner v Quarter-Final Winner); Electric Ireland All-Ireland MHC semi-final.

AUGUST

4th-5th:

All-Ireland SFC quarter-finals Phase 3 (Group 1 and 2); Eirgrid All-Ireland U20 football final; Bord Gáis All-Ireland U21 HC semi-final; Bord Gáis All-Ireland U21BHC (Richie McElligott Cup) final.

11th:

All-Ireland SFC semi-final (Replay, August 18/19) (Quarter-final Group winner v Quarter-Final Group runner-up): Electric Ireland All-Ireland MFC semi-final.

12th:

(All-Ireland SFC semi-final (Replay, August 18/19) (Quarter-final Group winner v Quarter-Final Group runner-up): Electric Ireland All-Ireland MFC semi-final.

19th:

All-Ireland SHC final (Replay Saturday, September 8th); Electric Ireland All-Ireland MHC final.

25th/26th:

Bord Gáis All-Ireland U21 HC final.

SEPTEMBER

2nd:

All-Ireland SFC final (Replay, September 15th); Electric Ireland All-Ireland MFC final.

9th:

All-Ireland Camogie finals (TBC).

16th:

All-Ireland Ladies finals (TBC)